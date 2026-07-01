НАМЕСТНИК

НАМЕСТНИК - в Рос­сии:

1) в 1-й четверти XIII - конце XVI веков долж­но­ст­ное ли­цо ме­ст­но­го административного и во­енного управ­ле­ния, а так­же су­да, на­прав­ляв­шее­ся кня­зем-су­ве­ре­ном или ца­рём в ка­че­ст­ве сво­его не­по­средственного пред­ста­ви­те­ля в до­ме­ни­аль­ные го­ро­да и зем­ли.

Со­блю­да­ли по­ли­тические и ма­те­ри­аль­ные ин­те­ре­сы сво­его сень­о­ра. Су­ще­ст­во­ва­ли на­ря­ду с во­лос­те­ля­ми, в XIV - середине XVI веков Наместники со­став­ля­ли ве­ду­щий ин­сти­тут ме­ст­но­го управ­ле­ния. В го­ро­дах Северо-Восточной Ру­си за­ме­ни­ли по­сад­ни­ков , а час­тич­но, со вре­ме­нем, и ты­сяц­ких в ка­че­ст­ве глав ме­ст­ных ор­га­нов вла­сти.

Впер­вые упо­ми­на­ют­ся в Нов­го­ро­де (1216), Вла­ди­ми­ре (1225-1226 годы), Смо­лен­ске (1283). С XIV века ин­сти­тут кня­же­ских Наместников по­лу­чил все­об­щее рас­про­стра­не­ние в Северо-Восточной и Северо-Западной Ру­си. Су­ще­ст­во­ва­ние Наместников до­ку­мен­таль­но за­фик­си­ро­ва­но в Яро­слав­ском (впер­вые в 1320-х годов), Твер­ском (не позд­нее 1362-1364 годов), Рос­тов­ском (не позд­нее 2-й тре­ти XV века), Ря­зан­ском (Наместники в Рос­ти­слав­ле не позд­нее ру­бе­жа XV и XVI веков) кня­же­ст­вах; в го­ро­дах Вла­ди­мир­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Пе­ре­яс­лав­ле (За­лес­ском), Юрь­е­ве (Поль­ском), Ко­ст­ро­ме и др. (не позд­нее 2-й тре­ти XIV века). В Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ке в XIV-XV веках ве­ли­ко­кня­же­ские Наместники осу­ще­ст­в­ля­ли суд совместно со сте­пен­ны­ми по­сад­ни­ка­ми; кон­тро­ли­ро­ва­ли со­блю­де­ние ин­те­ре­сов сво­его сень­о­ра как во внутренней жиз­ни рес­пуб­ли­ки, так и в её ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях (например, при­сут­ст­во­ва­ли при за­клю­че­нии Нов­го­род­ских тор­го­вых до­го­во­ров, до­го­во­ров с Ли­вон­ским ор­де­ном и др.). В Псков­ской рес­пуб­ли­ке из­вест­ны Наместники, на­прав­ляв­шие­ся слу­жи­лы­ми князь­я­ми из чис­ла их вас­са­лов в псков­ские при­го­ро­ды-кре­по­сти, но при­но­сив­шие при этом при­ся­гу рес­пуб­ли­кан­ским вла­стям.

Со 2-й половины 1340-х годов от­ме­че­ны Наместники в Мо­ск­ве, с конца XIV века су­ще­ст­во­ва­ли Наместники как московских великих кня­зей, так и по оче­ре­ди - московских удель­ных кня­зей. Во 2-й половине XIV - середине XVI веков Наместники удель­ных кня­зей на­хо­ди­лись в боль­шин­ст­ве го­ро­дов фак­ти­че­ски всех уде­лов Московского великого княжества. В ме­ж­ду­кня­же­ских вой­нах и кон­флик­тах XIV - середины XV веков (в мо­с­ков­ско-твер­ском со­пер­ни­че­ст­ве за ве­ли­ко­кня­же­ский стол во Вла­ди­ми­ре в 1320-1370-е годы., Мо­с­ков­ской усо­би­це 1425-1453 годов и др.) Наместники бы­ли главным ору­ди­ем за­кре­п­ле­ния вла­сти кня­зей-со­пер­ни­ков над на­се­ле­ни­ем го­ро­дов и их ок­ру­ги на спор­ных тер­ри­то­ри­ях, а так­же на тех зем­лях, где раз­во­ра­чи­ва­лись во­енные дей­ст­вия. Во 2-й половине XV - XVI веках из­вест­ны при­мер­но в 110 го­ро­дах и зем­лях Русского государства. Наместники сыг­ра­ли зна­чительную роль в пе­ре­строй­ке по­зе­мель­ных и слу­жеб­ных от­но­ше­ний кня­зей, бо­яр и де­тей бо­яр­ских кня­жеств и зе­мель, вклю­чае­мых в со­став Московского великого княжества и Русского государства, в за­кре­п­ле­нии там административно-су­деб­ной и фи­нан­со­вой вла­сти московских мо­нар­хов над тяг­лым на­се­ле­ни­ем. При­мером слу­жит дея­тель­ность Ф.В. Ба­сен­ка в Суз­да­ле (на за­клю­чительном эта­пе по­гло­ще­ния Ни­же­го­род­ско-Суз­даль­ско­го княжества в конце 1440-х - середине 1450-х годов), князя И.В. Стри­ги Обо­лен­ско­го в Яро­слав­ле (при ли­к­ви­да­ции Яро­слав­ско­го княжества в 1463-1467 годах), князя И.В. Обо­лен­ско­го Лы­ко в Великих Лу­ках и За­воло­чье (1477/1478 годы); Я.З. и Ю.З. За­харь­и­ных-Кош­ки­ных в Нов­го­ро­де (в 1485-1495 годах, с пе­ре­ры­ва­ми). По­след­ние ли­к­ви­ди­ро­ва­ли зем­ле­вла­де­ние нов­го­род­ско­го бо­яр­ст­ва и про­ве­ли пер­вую вол­ну мас­со­вых ис­по­ме­ще­ний в Нов­го­род­ской зем­ле вы­ход­цев из центральных уез­дов.

Власть Наместника рас­про­стра­ня­лась пре­имущественно на тяг­лые тор­го­во-ре­мес­лен­ные слои го­ро­жан и тяг­лое на­се­ле­ние сель­ской ок­ру­ги го­ро­дов (обыч­но т. н. го­род­ские ста­ны), од­на­ко, в раз­ной сте­пе­ни, - и на при­ви­ле­ги­рованные слои на­се­ле­ния. Из­на­чаль­но (ве­ро­ят­но, до ру­бе­жа XIV и XV веков) Наместники осу­ще­ст­в­ля­ли свои обя­зан­но­сти, пе­ре­ме­ща­ясь по вве­рен­ной им тер­ри­то­рии по оп­ре­де­лён­но­му мар­шру­ту и в оп­ре­де­лён­ное вре­мя (т. н. про­езд­ной суд Наместников; по нов­го­род­ским дан­ным - по­сле Пет­ро­ва дня, т. е. по­сле 29 ию­ня). Позд­нее Наместники управ­ля­ли и су­ди­ли, на­хо­дясь в по­сто­ян­ных ре­зи­ден­ци­ях (дво­рах Наместников). Наместник, его ап­па­рат (со­сто­ял из хо­ло­пов-по­слу­жиль­цев) и ре­зи­ден­ция со­дер­жа­лись ме­ст­ным тяг­лым на­се­ле­ни­ем в рам­ках сис­те­мы корм­ле­ний. Обыч­но в один го­род на­прав­лял­ся один Наместник. Од­на­ко при­мер­но в 25 го­ро­дов ре­гу­ляр­но на­зна­ча­лось по два и бо­лее Наместников, что оп­ре­де­ля­лось по­ли­тическим, во­енным или хо­зяйствееным зна­че­ни­ем го­ро­дов (сре­ди них - сто­ли­цы ве­ли­ких, столь­ных или удель­ных кня­жеств, цен­тры внеш­ней и тран­зит­ной тор­гов­ли, про­мы­сло­вые го­ро­да), ус­ло­вия­ми их вклю­че­ния в со­став Русского государства, тра­ди­ция­ми (например, со­вме­ст­ных вла­де­ний великих и удель­ных кня­зей в различных кня­же­ст­вах или та­ких же вла­де­ний Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки, великих кня­зей вла­ди­мир­ских и мо­с­ков­ских) и др. В боль­шин­ст­во та­ких го­ро­дов (Вла­ди­мир, Мо­ск­ва, Ко­лом­на, Ко­ст­ро­ма, Му­ром, Нов­го­род, Ве­ли­кие Лу­ки, Псков, Вязь­ма, Смо­ленск, Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский и др.) Наместники на­зна­ча­лись из пред­ста­ви­те­лей выс­шей, ти­ту­ло­ван­ной и не­ти­ту­ло­ван­ной зна­ти, пре­им. из дум­ных чи­нов. До по­след­ней тре­ти XV века Наместники ста­но­ви­лись поч­ти ис­клю­чи­тель­но чле­ны го­су­да­ре­вых дво­ров как великих кня­зей (мо­с­ков­ских и твер­ских), так и удель­ных (мо­с­ков­ских и, ве­ро­ят­но, твер­ских), вы­ход­цы, за не­боль­ши­ми ис­клю­че­ния­ми, из ста­ро­мос­ков­ских и ста­ро­твер­ских бо­яр­ских ро­дов (Бу­тур­ли­ных, Че­ляд­ни­ных, Мо­ро­зо­вых , Пле­щее­вых, За­бо­лоц­ких, Бо­ри­со­вых, Жи­то­вых, Кар­по­вых, Бо­кее­вых и др.). Пе­ре­ход прак­ти­че­ски всех пред­ста­ви­те­лей кня­же­ских до­мов Рю­ри­ко­ви­чей на ста­тус­ные по­зи­ции слу­жи­лых кня­зей великих кня­зей мо­с­ков­ских за­мет­но рас­ши­рил «кад­ро­вый ре­зерв» Наместники: с 1460-1470-х годов Наместники ста­ли ре­гуляр­но на­зна­чать пред­ста­ви­те­лей ста­ро­дуб­ских, суз­даль­ских, яро­слав­ских, рос­тов­ских и других Рю­ри­ко­ви­чей. Дли­тель­ные сро­ки пре­бы­ва­ния Наместника в од­ном го­роде бы­ли срав­ни­тель­но ред­ки и вы­зы­ва­лись осо­бы­ми об­стоя­тель­ст­ва­ми, при этом не­од­но­крат­ное ис­пол­не­ние обя­зан­но­стей Наместника од­ним ли­цом в различных го­ро­дах в раз­ное вре­мя бы­ло дос­та­точ­но рас­про­стра­не­но. Служ­ба Наместников, осо­бен­но у лиц с дум­ны­ми или ста­тус­ны­ми чи­на­ми, не яв­ля­лась един­ст­вен­ным и глав­ным их за­ня­ти­ем: она со­вме­ща­лась с государственно-административной и при­двор­ной служ­ба­ми в Мо­ск­ве, по­езд­ка­ми в со­ста­ве русских по­сольств в другие стра­ны, но глав­ное - с ре­гу­ляр­ной и прак­ти­че­ски еже­год­ной во­енной служ­бой вне го­ро­дов, где они бы­ли Наместники. В от­сут­ст­вие Наместника его за­ме­нял (толь­ко в ка­че­ст­ве су­дьи низ­шей ин­стан­ции) главным образом ти­ун, о ре­ше­ни­ях ко­то­ро­го бы­ло не­об­хо­ди­мо док­ла­ды­вать су­деб­ным ко­мис­си­ям бо­яр в Мо­ск­ве или са­мо­му великому кня­зю.

В XIV - середине XV веков весь­ма вы­со­ким бы­ло зна­че­ние во­енных функ­ций Наместника в сво­их го­ро­дах (обо­ро­на, мо­би­ли­за­ция слу­жи­лых лю­дей, дей­ст­вия по пре­ду­пре­ж­де­нию не­ожи­дан­ных на­па­де­ний и т. п.), ко­то­рое за­мет­но сни­зи­лось в центральных и северных рай­онах по­сле 1450-х годов. Од­на­ко оно рез­ко воз­рос­ло в западных и юго-западных го­ро­дах Русского государства в пе­ри­од поч­ти по­сто­ян­ных рус­ско-ли­тов­ских войн (по­след­няя четверть XV - 2-я четверть XVI веков); в юго-восточных и сред­не­волж­ских го­ро­дах (1521-1552 годы) в свя­зи с ка­зан­ских ха­нов на­бе­га­ми, ка­зан­ско-рус­ски­ми вой­на­ми и во вре­мя ка­зан­ских по­хо­дов; на южном по­гра­ни­чье (с 1521 года) в свя­зи с крым­ских ха­нов на­бе­га­ми. В со­от­вет­ст­вии с тра­ди­ция­ми и в кон­крет­ной во­ен­но-по­ли­тической об­ста­нов­ке Наместники ря­да круп­ных го­ро­дов (Нов­го­ро­да, Пско­ва, Смо­лен­ска и др.) ис­пол­ня­ли ди­пло­ма­тические обя­зан­но­сти. Наместники раз­ре­ша­ли по­зе­мель­ные кон­флик­ты, раз­би­ра­ли де­ла о зай­мах и др.

К ком­пе­тен­ции Наместников от­но­си­лись так­же: над­зор за при­шлы­ми людь­ми, кре­сть­ян­ски­ми пе­ре­хо­да­ми, за об­щественным по­ряд­ком, осо­бен­но в дни при­ход­ских и об­щин­ных пи­ров-брат­чин; кон­троль над зе­мель­ны­ми сдел­ка­ми в обо­ро­те свет­ских и цер­ков­ных вот­чин­ных зе­мель (су­ще­ст­во­вал ин­сти­тут док­ла­да Наместников великому или удель­но­му кня­зю ак­тов по по­куп­ке, об­ме­ну или раз­де­лу та­ких вла­де­ний; ско­рее все­го, док­ла­ды про­из­во­ди­лись эпи­зо­ди­че­ски); вы­да­ча льгот­ных об­роч­ных гра­мот на срок на за­пус­тев­шие зем­ли, на экс­плуа­та­цию про­мы­слов; кон­троль за ис­поль­зо­ва­ни­ем кня­же­ских ле­сов, за рыб­ной лов­лей в ре­ках и озё­рах и пр.; над­зор за сбо­ром про­ез­жих та­мо­жен­ных по­шлин и др.

Осо­бую ка­те­го­рию Наместников со­став­ля­ли Наместники, имев­шие пра­во «бо­яр­ско­го су­да». Они вы­да­ва­ли до­ку­мен­ты на оформ­ле­ние или под­твер­жде­ние хо­лоп­ст­ва (пол­ные, до­клад­ные, т. н. бег­лые и пра­вые гра­мо­ты), на ли­к­ви­да­цию хо­лоп­ской за­ви­си­мо­сти (от­пу­ск­ные гра­мо­ты ); вы­но­си­ли окон­чательные су­деб­ные ре­ше­ния по уго­лов­ным де­лам выс­шей юрис­дик­ции (обыч­но - по де­лам об убий­ст­ве, раз­бое и др.) в от­но­ше­нии тяг­ло­го городского и сель­ско­го на­се­ле­ния (в т. ч. во вла­де­ни­ях им­му­ни­стов), а так­же в от­но­ше­нии отдельных групп слу­жи­лых де­тей бо­яр­ских; вы­но­си­ли вер­дикт о кон­фи­ска­ции иму­ще­ст­ва и смерт­ной каз­ни из­вест­ных пре­ступ­ни­ков.

На су­де у Наместников (по край­ней ме­ре, с конца XV века) при­сут­ст­во­ва­ли другие ли­ца кня­же­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции (двор­ские, кня­же­ские тиу­ны), пред­ста­ви­те­ли («до­б­рые лю­ди») тяг­ло­го го­род­ско­го и сель­ско­го на­се­ле­ния. Они при не­об­хо­ди­мо­сти дол­ж­ны бы­ли под­твер­дить пе­ред судь­я­ми выс­шей ин­стан­ции или кня­зем-су­ве­ре­ном пра­виль­ность хо­да про­цес­са и точ­ность его фик­са­ции в пра­вой гра­мо­те. Нор­мы су­да Наместников (по гражданским и уго­лов­ным де­лам, по про­цес­су­аль­ным во­про­сам), ба­зи­ро­вав­ше­го­ся на тра­диционном пра­ве Московского великого княжества, фик­си­ро­ва­лись в уго­лов­ных на­ме­ст­ничь­их гра­мо­тах (не­ред­ко вы­да­ва­лись князь­я­ми-су­ве­ре­на­ми по ини­циа­ти­ве ме­ст­но­го на­се­ле­ния или при не­об­хо­ди­мо­сти адап­ти­ро­вать ме­ст­ные нор­мы к об­ще­го­су­дар­ст­вен­ным по­сле вклю­че­ния кня­же­ст­ва или зем­ли в со­став Русского государства), в жа­ло­ван­ных тар­хан­но-не­су­ди­мых гра­мо­тах (ре­гу­ли­ро­ва­ли от­но­ше­ния Наместника со свет­ским или цер­ков­ным им­му­ни­стом и тяг­лым на­се­ле­ни­ем его вла­де­ний), а так­же в вы­да­вае­мой им до­ку­мен­та­ции. Эти нор­мы бы­ли ко­ди­фи­ци­ро­ва­ны в Су­деб­ни­ке 1497 года (ста­тьи 18, 20, 37-45, 65) и Су­деб­ни­ке 1550 года (ста­тьи 22-24, 62-79) (смотри в статье Су­деб­ни­ки XV-XVI веков). Статья 64 Су­деб­ни­ка 1550 года вы­во­ди­ла всех слу­жи­лых де­тей бо­яр­ских из-под юрис­дик­ции Наместников по лю­бым де­лам.

По ме­ре ус­лож­не­ния за­дач по управ­ле­нию обя­зан­но­сти Наместники пе­ре­да­ва­лись (не все­гда по­сле­до­ва­тель­но) но­вым ме­ст­ным ор­га­нам: го­ро­до­вым при­каз­чи­кам, губ­ным ста­рос­там (смотри в стать­ях Губ­ная ре­фор­ма 1530-1550-х годов, Губ­ные уч­ре­ж­де­ния). По­сте­пен­ная ли­к­ви­да­ция ин­сти­ту­та Наместников бы­ла вы­зва­на кри­зи­сом сис­те­мы корм­ле­ний, оформ­ле­ни­ем еди­но­об­раз­ной струк­ту­ры уезд­ных кор­по­ра­ций слу­жи­ло­го дво­рян­ст­ва, зна­чительным уси­ле­ни­ем ро­ли со­слов­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва тяг­ло­го городского и сель­ско­го (чер­но­сош­ные и двор­цо­вые кре­сть­я­не) на­се­ле­ния в ор­га­нах ме­ст­ной вла­сти, бы­ст­рым фор­ми­ро­ва­ни­ем при­ка­зов. Зем­ская ре­фор­ма 1555-1556 годов при­ве­ла к рез­ко­му со­кра­ще­нию чис­ла Наместников, ко­то­рые во 2-й половине XVI века про­дол­жа­ли дей­ст­во­вать в не­ко­то­рых го­ро­дах-кре­по­стях на западном и осо­бен­но южном по­гра­ничье. С середины XVI века (в мас­со­вом по­ряд­ке в Смут­ное вре­мя) по­сте­пен­но рас­про­стра­ни­лась прак­ти­ка на­зна­че­ния вме­сто Наместников го­ро­до­вых вое­вод (смотри в статье Вое­во­да). По­след­ние упо­ми­на­ния о Наместниках от­но­сят­ся к концу XVI века.

2) Из­вест­ны так­же Наместники от­дель­ных цер­ков­ных ие­рар­хов (не позд­нее XIV-XVI веков) - ми­тро­по­ли­тов, нов­го­род­ских ар­хи­епи­ско­пов (в т. ч. в Пско­ве), за­ни­мав­шие­ся де­ла­ми внут­ри­цер­ков­но­го управ­ле­ния и вхо­див­шие в со­став су­дов, со­вме­ст­ных с Наместниками или ины­ми пред­ста­ви­те­ля­ми ве­ли­ких, «столь­ных» (са­мо­сто­ят.) и удель­ных кня­зей. В XXI веке до­лж­ность Наместника со­хра­ни­лась в ря­де муж­ских мо­на­сты­рей РПЦ (преж­де все­го, став­ро­пи­ги­аль­ных), где на­стоя­те­лем мо­на­сты­ря яв­ля­ет­ся пат­ри­арх или епар­хи­аль­ный ар­хие­рей, при этом не­по­средственное ру­ко­вод­ст­во осу­ще­ст­в­ля­ет его на­ме­ст­ник.

3) В 1580-1700-х годах почетный ти­тул, жа­ло­вав­ший­ся гла­вам русских де­ле­га­ций, на­прав­ляв­ших­ся на пе­ре­го­во­ры с иностранными ди­пло­ма­та­ми. Наи­бо­лее по­чёт­ны­ми яв­ля­лись ти­ту­лы, об­ра­зо­ван­ные от на­зва­ний древ­ней­ших го­ро­дов Вла­ди­мир­ско­го великого княжества и са­мых круп­ных го­ро­дов со­сед­них зе­мель и кня­жеств (на­ме­ст­ник Нов­го­род­ский, Псков­ский, Чер­ни­гов­ский, Смо­лен­ский, Вла­ди­мир­ский, Суз­даль­ский, Твер­ской, Му­ром­ский, Ря­зан­ский, Ка­зан­ский, Ас­т­ра­хан­ский и др.).

4) В со­от­вет­ст­вии с по­ло­же­ния­ми гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года си­но­ним ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра (до 1796 года).

5) В XIX - начале XX веков долж­ность гла­вы ме­ст­но­го управ­ле­ния Цар­ст­ва Поль­ско­го (1815-1874 годы), Кав­каз­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1844/1845-1881, 1905-1917 годы), на­ме­ст­ни­че­ст­ва Даль­не­го Вос­то­ка (1903-1905 годы). На­зна­чал­ся им­пе­ра­то­ром. При Наместниках со­стоя­ло на­ме­ст­ни­че­ское прав­ле­ние, по­мощ­ни­ки по во­енной и гражданской час­ти, а так­же со­вет Наместника (в начале XX века). Наместник управ­лял ре­гио­наль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей, по­ли­ци­ей, осу­ще­ст­в­лял об­щий над­зор за ап­па­ра­том управ­ле­ния, су­дом, со­слов­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми; в начале XX века ве­дал гражданскими и по­гра­нич­ны­ми де­ла­ми сво­его края. Ему под­чи­ня­лись все пра­ви­тельственные ли­ца на под­ве­дом­ст­вен­ной тер­ри­то­рии, он на­зна­чал и уволь­нял лю­бое долж­но­ст­ное ли­цо, кро­ме чи­нов су­деб­но­го ве­дом­ст­ва, Государственного бан­ка и Государственного кон­тро­ля. Яв­лял­ся глав­но­ко­мандующим войск, на­хо­див­ших­ся на под­ве­дом­ст­вен­ной ему тер­ри­то­рии, вой­ско­вым на­каз­ным ата­ма­ном рас­квар­ти­ро­ван­ных там ка­зачь­их войск, осу­ще­ст­в­лял административную вы­сыл­ку, на­ла­гал административные взы­ска­ния на отдельных лиц или сель­ские об­ще­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)