НАМЕСТНИК
НАМЕСТНИК - в России:
1) в 1-й четверти XIII - конце XVI веков должностное лицо местного административного и военного управления, а также суда, направлявшееся князем-сувереном или царём в качестве своего непосредственного представителя в домениальные города и земли.
Соблюдали политические и материальные интересы своего сеньора. Существовали наряду с волостелями, в XIV - середине XVI веков Наместники составляли ведущий институт местного управления. В городах Северо-Восточной Руси заменили посадников, а частично, со временем, и тысяцких в качестве глав местных органов власти.
Впервые упоминаются в Новгороде (1216), Владимире (1225-1226 годы), Смоленске (1283). С XIV века институт княжеских Наместников получил всеобщее распространение в Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. Существование Наместников документально зафиксировано в Ярославском (впервые в 1320-х годов), Тверском (не позднее 1362-1364 годов), Ростовском (не позднее 2-й трети XV века), Рязанском (Наместники в Ростиславле не позднее рубежа XV и XVI веков) княжествах; в городах Владимирского великого княжества Переяславле (Залесском), Юрьеве (Польском), Костроме и др. (не позднее 2-й трети XIV века). В Новгородской республике в XIV-XV веках великокняжеские Наместники осуществляли суд совместно со степенными посадниками; контролировали соблюдение интересов своего сеньора как во внутренней жизни республики, так и в её международных отношениях (например, присутствовали при заключении Новгородских торговых договоров, договоров с Ливонским орденом и др.). В Псковской республике известны Наместники, направлявшиеся служилыми князьями из числа их вассалов в псковские пригороды-крепости, но приносившие при этом присягу республиканским властям.
Со 2-й половины 1340-х годов отмечены Наместники в Москве, с конца XIV века существовали Наместники как московских великих князей, так и по очереди - московских удельных князей. Во 2-й половине XIV - середине XVI веков Наместники удельных князей находились в большинстве городов фактически всех уделов Московского великого княжества. В междукняжеских войнах и конфликтах XIV - середины XV веков (в московско-тверском соперничестве за великокняжеский стол во Владимире в 1320-1370-е годы., Московской усобице 1425-1453 годов и др.) Наместники были главным орудием закрепления власти князей-соперников над населением городов и их округи на спорных территориях, а также на тех землях, где разворачивались военные действия. Во 2-й половине XV - XVI веках известны примерно в 110 городах и землях Русского государства. Наместники сыграли значительную роль в перестройке поземельных и служебных отношений князей, бояр и детей боярских княжеств и земель, включаемых в состав Московского великого княжества и Русского государства, в закреплении там административно-судебной и финансовой власти московских монархов над тяглым населением. Примером служит деятельность Ф.В. Басенка в Суздале (на заключительном этапе поглощения Нижегородско-Суздальского княжества в конце 1440-х - середине 1450-х годов), князя И.В. Стриги Оболенского в Ярославле (при ликвидации Ярославского княжества в 1463-1467 годах), князя И.В. Оболенского Лыко в Великих Луках и Заволочье (1477/1478 годы); Я.З. и Ю.З. Захарьиных-Кошкиных в Новгороде (в 1485-1495 годах, с перерывами). Последние ликвидировали землевладение новгородского боярства и провели первую волну массовых испомещений в Новгородской земле выходцев из центральных уездов.
Власть Наместника распространялась преимущественно на тяглые торгово-ремесленные слои горожан и тяглое население сельской округи городов (обычно т. н. городские станы), однако, в разной степени, - и на привилегированные слои населения. Изначально (вероятно, до рубежа XIV и XV веков) Наместники осуществляли свои обязанности, перемещаясь по вверенной им территории по определённому маршруту и в определённое время (т. н. проездной суд Наместников; по новгородским данным - после Петрова дня, т. е. после 29 июня). Позднее Наместники управляли и судили, находясь в постоянных резиденциях (дворах Наместников). Наместник, его аппарат (состоял из холопов-послужильцев) и резиденция содержались местным тяглым населением в рамках системы кормлений. Обычно в один город направлялся один Наместник. Однако примерно в 25 городов регулярно назначалось по два и более Наместников, что определялось политическим, военным или хозяйствееным значением городов (среди них - столицы великих, стольных или удельных княжеств, центры внешней и транзитной торговли, промысловые города), условиями их включения в состав Русского государства, традициями (например, совместных владений великих и удельных князей в различных княжествах или таких же владений Новгородской республики, великих князей владимирских и московских) и др. В большинство таких городов (Владимир, Москва, Коломна, Кострома, Муром, Новгород, Великие Луки, Псков, Вязьма, Смоленск, Переяславль-Рязанский и др.) Наместники назначались из представителей высшей, титулованной и нетитулованной знати, преим. из думных чинов. До последней трети XV века Наместники становились почти исключительно члены государевых дворов как великих князей (московских и тверских), так и удельных (московских и, вероятно, тверских), выходцы, за небольшими исключениями, из старомосковских и старотверских боярских родов (Бутурлиных, Челядниных, Морозовых, Плещеевых, Заболоцких, Борисовых, Житовых, Карповых, Бокеевых и др.). Переход практически всех представителей княжеских домов Рюриковичей на статусные позиции служилых князей великих князей московских заметно расширил «кадровый резерв» Наместники: с 1460-1470-х годов Наместники стали регулярно назначать представителей стародубских, суздальских, ярославских, ростовских и других Рюриковичей. Длительные сроки пребывания Наместника в одном городе были сравнительно редки и вызывались особыми обстоятельствами, при этом неоднократное исполнение обязанностей Наместника одним лицом в различных городах в разное время было достаточно распространено. Служба Наместников, особенно у лиц с думными или статусными чинами, не являлась единственным и главным их занятием: она совмещалась с государственно-административной и придворной службами в Москве, поездками в составе русских посольств в другие страны, но главное - с регулярной и практически ежегодной военной службой вне городов, где они были Наместники. В отсутствие Наместника его заменял (только в качестве судьи низшей инстанции) главным образом тиун, о решениях которого было необходимо докладывать судебным комиссиям бояр в Москве или самому великому князю.
В XIV - середине XV веков весьма высоким было значение военных функций Наместника в своих городах (оборона, мобилизация служилых людей, действия по предупреждению неожиданных нападений и т. п.), которое заметно снизилось в центральных и северных районах после 1450-х годов. Однако оно резко возросло в западных и юго-западных городах Русского государства в период почти постоянных русско-литовских войн (последняя четверть XV - 2-я четверть XVI веков); в юго-восточных и средневолжских городах (1521-1552 годы) в связи с казанских ханов набегами, казанско-русскими войнами и во время казанских походов; на южном пограничье (с 1521 года) в связи с крымских ханов набегами. В соответствии с традициями и в конкретной военно-политической обстановке Наместники ряда крупных городов (Новгорода, Пскова, Смоленска и др.) исполняли дипломатические обязанности. Наместники разрешали поземельные конфликты, разбирали дела о займах и др.
К компетенции Наместников относились также: надзор за пришлыми людьми, крестьянскими переходами, за общественным порядком, особенно в дни приходских и общинных пиров-братчин; контроль над земельными сделками в обороте светских и церковных вотчинных земель (существовал институт доклада Наместников великому или удельному князю актов по покупке, обмену или разделу таких владений; скорее всего, доклады производились эпизодически); выдача льготных оброчных грамот на срок на запустевшие земли, на эксплуатацию промыслов; контроль за использованием княжеских лесов, за рыбной ловлей в реках и озёрах и пр.; надзор за сбором проезжих таможенных пошлин и др.
Особую категорию Наместников составляли Наместники, имевшие право «боярского суда». Они выдавали документы на оформление или подтверждение холопства (полные, докладные, т. н. беглые и правые грамоты), на ликвидацию холопской зависимости (отпускные грамоты); выносили окончательные судебные решения по уголовным делам высшей юрисдикции (обычно - по делам об убийстве, разбое и др.) в отношении тяглого городского и сельского населения (в т. ч. во владениях иммунистов), а также в отношении отдельных групп служилых детей боярских; выносили вердикт о конфискации имущества и смертной казни известных преступников.
На суде у Наместников (по крайней мере, с конца XV века) присутствовали другие лица княжеской администрации (дворские, княжеские тиуны), представители («добрые люди») тяглого городского и сельского населения. Они при необходимости должны были подтвердить перед судьями высшей инстанции или князем-сувереном правильность хода процесса и точность его фиксации в правой грамоте. Нормы суда Наместников (по гражданским и уголовным делам, по процессуальным вопросам), базировавшегося на традиционном праве Московского великого княжества, фиксировались в уголовных наместничьих грамотах (нередко выдавались князьями-суверенами по инициативе местного населения или при необходимости адаптировать местные нормы к общегосударственным после включения княжества или земли в состав Русского государства), в жалованных тарханно-несудимых грамотах (регулировали отношения Наместника со светским или церковным иммунистом и тяглым населением его владений), а также в выдаваемой им документации. Эти нормы были кодифицированы в Судебнике 1497 года (статьи 18, 20, 37-45, 65) и Судебнике 1550 года (статьи 22-24, 62-79) (смотри в статье Судебники XV-XVI веков). Статья 64 Судебника 1550 года выводила всех служилых детей боярских из-под юрисдикции Наместников по любым делам.
По мере усложнения задач по управлению обязанности Наместники передавались (не всегда последовательно) новым местным органам: городовым приказчикам, губным старостам (смотри в статьях Губная реформа 1530-1550-х годов, Губные учреждения). Постепенная ликвидация института Наместников была вызвана кризисом системы кормлений, оформлением единообразной структуры уездных корпораций служилого дворянства, значительным усилением роли сословного представительства тяглого городского и сельского (черносошные и дворцовые крестьяне) населения в органах местной власти, быстрым формированием приказов. Земская реформа 1555-1556 годов привела к резкому сокращению числа Наместников, которые во 2-й половине XVI века продолжали действовать в некоторых городах-крепостях на западном и особенно южном пограничье. С середины XVI века (в массовом порядке в Смутное время) постепенно распространилась практика назначения вместо Наместников городовых воевод (смотри в статье Воевода). Последние упоминания о Наместниках относятся к концу XVI века.
2) Известны также Наместники отдельных церковных иерархов (не позднее XIV-XVI веков) - митрополитов, новгородских архиепископов (в т. ч. в Пскове), занимавшиеся делами внутрицерковного управления и входившие в состав судов, совместных с Наместниками или иными представителями великих, «стольных» (самостоят.) и удельных князей. В XXI веке должность Наместника сохранилась в ряде мужских монастырей РПЦ (прежде всего, ставропигиальных), где настоятелем монастыря является патриарх или епархиальный архиерей, при этом непосредственное руководство осуществляет его наместник.
3) В 1580-1700-х годах почетный титул, жаловавшийся главам русских делегаций, направлявшихся на переговоры с иностранными дипломатами. Наиболее почётными являлись титулы, образованные от названий древнейших городов Владимирского великого княжества и самых крупных городов соседних земель и княжеств (наместник Новгородский, Псковский, Черниговский, Смоленский, Владимирский, Суздальский, Тверской, Муромский, Рязанский, Казанский, Астраханский и др.).
4) В соответствии с положениями губернской реформы 1775 года синоним генерал-губернатора (до 1796 года).
5) В XIX - начале XX веков должность главы местного управления Царства Польского (1815-1874 годы), Кавказского наместничества (1844/1845-1881, 1905-1917 годы), наместничества Дальнего Востока (1903-1905 годы). Назначался императором. При Наместниках состояло наместническое правление, помощники по военной и гражданской части, а также совет Наместника (в начале XX века). Наместник управлял региональной администрацией, полицией, осуществлял общий надзор за аппаратом управления, судом, сословными учреждениями; в начале XX века ведал гражданскими и пограничными делами своего края. Ему подчинялись все правительственные лица на подведомственной территории, он назначал и увольнял любое должностное лицо, кроме чинов судебного ведомства, Государственного банка и Государственного контроля. Являлся главнокомандующим войск, находившихся на подведомственной ему территории, войсковым наказным атаманом расквартированных там казачьих войск, осуществлял административную высылку, налагал административные взыскания на отдельных лиц или сельские общества.