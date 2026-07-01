МЕСТНИЧЕСТВО

Местничество — система социальных, служебных, бытовых и этикетных норм в Русском государстве XV — конца XVII в.; в середине XVI — конце XVII в. также иерархия членов Государева двора . Вероятно, восходит к обычаю распределения мест московских бояр за княжеским столом (с XIV в.). Складывалось в связи с включением с середины XV в. служилых князей в Государев двор и соотнесением их статуса с позициями московской боярской аристократии. Окончательно оформилось к середине XVI в. «Место» лица в иерархии знати определялось служебным положением его предков по мужской линии. Старшинство внутри рода регулировалось порядком, в соответствии с которым каждый младший брат одной ступенью («местом») был «ниже» старшего брата, а 1-й сын 1-го брата «равен» 4-му брату (младшему дяде). Назначения на государственные должности проводились по нормам местничества, регулировались Разрядным приказом , фиксировались разрядными книгами и учитывались при новых назначениях. В Боярской думе порядок «сидения» и выступлений местничеством не определялся и не служил прецедентом для местнических споров. Регламентировалось «Приговором о местничестве» (1550; с подтверждениями 1604, 1620), «Государевым родословцем» (1555), «Государевым разрядом» (1556), «Приговором» о местническом понижении родственников лица, отъехавшего от государя (сер. XVI в.), указом о несчете «родословных» людей с «неродословными» (с 1589), актами Земских соборов об избрании царей (1598, 1606, 1613) и др. Известно 192 местнических дела или их фрагмента. Согласно предпринятой Ю. М. Эскиным реконструкции гипотетического местнического архива, в Разрядном приказе могло храниться более 700 местнических дел. Основанием для местнических споров был прецедент («приискание случаев») назначения на более высокие должности представителей своего рода. Тяжбы разбирались либо лицом, осуществившим назначение, либо специальной комиссией. Представленные сторонами доказательства проверялись по разрядным книгам, документам Разрядного приказа и личных архивов сторон, подтверждались свидетельскими показаниями и сопровождались сопоставлениями «мест» предков сторон. Проигравшая сторона обвинялась в нанесении «бесчестья» выигравшей, становилась «ослушником государевой воли», приговаривалась к штрафу, аресту, символическому телесному наказанию. Особой формой наказания была «выдача головой» (публичное испрашивание прощения побежденным у победителя). Проигрыш в местническом споре или унизительное назначение именовались «потерькой», победа и назначение на более высокую должность — «находкой». «Вклепатися» означало необоснованно отнести себя к более знатному роду. На время ведения войн местнические споры откладывались. «Безместие» объявлялось во время войн (середина XVI в.) и дворцовых церемоний (с 1555, для рынд), на венчаниях на царство и на царских свадьбах (с 1598). Со 2-й половины XVI в. «безместие» устанавливалось в связи с ликвидацией наместничества и введением в городах воеводского управления, с 1600 — для объезжих голов (окончательно закреплено в 1648), с 1621 — в посольской службе, с 1622 — при «сказывании» думного чина, с 1649 — в приказной службе, с 1678 — во всех новых службах и во время крестных ходов. «Вечная» отмена местничества в войске была объявлена в 1680, а полная и всеобщая — в 1681. 12 января 1682 ликвидация М. была закреплена решением Земского собора и сопровождалась процедурой сожжения разрядных документов. Были демонстративно уничтожены 8 официальных разрядных книг с записями за два века и несколько книг из личных боярских архивов. Отмена М. связана с усложнением функций аппарата государственной власти и управления и возрастанием потребностей в кадрах, подбиравшихся на должности не по родовитости, а исходя из принципа их служебного соответствия.

Лит .: Кобрин В. Б. Из истории местничества в XVI в. // Исторический архив. 1960. № 1. С. 214—219; Петров К. В. О разрядных книгах, уничтоженных в 1682 г. при отмене местничества // Российское самодержавие и бюрократия. Сборник статей в честь Н. Ф. Демидовой. М.–Новосибирск, 2000. С. 104—109; Эскин Ю. М. Очерки истории местничества в России XVI—XVII вв. М., 2009; Его же. Описание подлинных местнических дел. М., 2017. Л. В. Столярова.