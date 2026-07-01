НАМБУДИРИПАД ЭЛАМКУЛАМ МАНАККАЛ ШАНКАРАН

НАМБУДИРИПАД ЭЛАМКУЛАМ МАНАККАЛ ШАНКАРАН - государственный и политический деятель Индии.

В 1932 году пре­рвал обу­че­ние в кол­лед­же в Три­чу­ре и при­соеди­нил­ся к кам­па­нии гражданского не­по­вино­ве­ния (смотри Сатья­гра­ха) под рукововдством М.К. Ган­ди . Один из ос­но­ва­те­лей Кон­гресс-со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии, дей­ст­во­вав­шей в 1934-1948 годах в рам­ках Ин­дий­ско­го на­цио­наль­но­го кон­грес­са. В 1940 году всту­пил в Ком­му­ни­сти­че­скую пар­тию Ин­дии (КПИ) . В 1953-1956 и 1962-1963 годах ге­не­раль­ный сек­ре­тарь КПИ. Главный министр шта­та Ке­ра­ла в 1957-1959 и 1967-1969 годах. С его име­нем свя­за­но про­ве­де­ние ра­ди­каль­ной аг­рар­ной ре­фор­мы в Ке­ра­ле и борь­ба за все­об­щую гра­мот­ность. В 1964 году Намбудирипад при­нял уча­стие в со­зда­нии Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ин­дии (мар­кси­ст­ской) - КПИ(м). В 1977-1992 годах ге­не­раль­ный сек­ре­тарь КПИ(м). Член За­ко­но­дательного со­б­ра­ния Мад­ра­са в 1939 году и За­ко­но­дательного со­б­ра­ния Ке­ра­лы в 1957, 1960-1964 и 1970-1977 годах. Ав­тор ря­да ав­то­био­гра­фических ра­бот и книг на по­ли­тические те­мы.