НАМБУДИРИПАД ЭЛАМКУЛАМ МАНАККАЛ ШАНКАРАН
НАМБУДИРИПАД ЭЛАМКУЛАМ МАНАККАЛ ШАНКАРАН - государственный и политический деятель Индии.
В 1932 году прервал обучение в колледже в Тричуре и присоединился к кампании гражданского неповиновения (смотри Сатьяграха) под рукововдством М.К. Ганди. Один из основателей Конгресс-социалистической партии, действовавшей в 1934-1948 годах в рамках Индийского национального конгресса. В 1940 году вступил в Коммунистическую партию Индии (КПИ). В 1953-1956 и 1962-1963 годах генеральный секретарь КПИ. Главный министр штата Керала в 1957-1959 и 1967-1969 годах. С его именем связано проведение радикальной аграрной реформы в Керале и борьба за всеобщую грамотность. В 1964 году Намбудирипад принял участие в создании Коммунистической партии Индии (марксистской) - КПИ(м). В 1977-1992 годах генеральный секретарь КПИ(м). Член Законодательного собрания Мадраса в 1939 году и Законодательного собрания Кералы в 1957, 1960-1964 и 1970-1977 годах. Автор ряда автобиографических работ и книг на политические темы.