НАМАЗОВА АЛЛА СЕРГЕЕВНА

Родилась 18.05.1941. Окончила исторический факультет МГУ в 1965 г.

Кандидатская диссертация : Революция 1830 г. и образование независимого государства Бельгии (ИВИ РАН, 1975).

Докторская диссертация : От революций к реформам: эволюция бельгийской государственности. 1787 – 1993 гг. (ИВИ РАН, 2002).

Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра по изучению XIX в., научный руководитель Отдела новой истории Института всеобщей истории РАН.

Учителя : д.и.н. проф. Мещерякова Н.М., д.и.н. проф. Манфред А.З.

Область интересов : Новая и новейшая история Бельгии, дипломатические и культурные связи между Россией и Бельгией.

Сочинения: Бельгийская революция 1830 г. М., 1979;

Бельгия. Ист. опыт: традиции и современность. М., 2001;

История европейской интеграции. М., 1995;

Россия и Европа. 1, 2,3 выпуски, М., 1995, М., 2002, М., 2004;

История Европы. V том. М., 2000 (в соавт с С.П. Пожарской) и глав по истории Бельгии;

Россия и Бельгия. Страницы истории. К 150-летию установления дипломатических отношений: Документы и исследования / Сост. и ав.ст. М., 2003;

Источники по истории Бельгии XVIII-XX вв. в архивах и библиотеках Москвы (на русском и франц. языках). М.;

Бельгия: эволюция государственности в XIX-XX вв. М., 2006.