НАМАЗОВА АЛЛА СЕРГЕЕВНА
Родилась 18.05.1941. Окончила исторический факультет МГУ в 1965 г.
Кандидатская диссертация: Революция 1830 г. и образование независимого государства Бельгии (ИВИ РАН, 1975).
Докторская диссертация: От революций к реформам: эволюция бельгийской государственности. 1787 – 1993 гг. (ИВИ РАН, 2002).
Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра по изучению XIX в., научный руководитель Отдела новой истории Института всеобщей истории РАН.
Учителя: д.и.н. проф. Мещерякова Н.М., д.и.н. проф. Манфред А.З.
Область интересов: Новая и новейшая история Бельгии, дипломатические и культурные связи между Россией и Бельгией.
Сочинения: Бельгийская революция 1830 г. М., 1979;
Бельгия. Ист. опыт: традиции и современность. М., 2001;
История европейской интеграции. М., 1995;
Россия и Европа. 1, 2,3 выпуски, М., 1995, М., 2002, М., 2004;
История Европы. V том. М., 2000 (в соавт с С.П. Пожарской) и глав по истории Бельгии;
Россия и Бельгия. Страницы истории. К 150-летию установления дипломатических отношений: Документы и исследования / Сост. и ав.ст. М., 2003;
Источники по истории Бельгии XVIII-XX вв. в архивах и библиотеках Москвы (на русском и франц. языках). М.;
Бельгия: эволюция государственности в XIX-XX вв. М., 2006.