НАМАЗГА
НАМАЗГА - названия периодов в развитии культурного комплекса земледельцев энеолита - бронзового века юга Средней Азии (5-2-е тысячелетия до н.э.).
Образованы от назв. телля Намазга-Депе (Н.-Д.; употреблялось и название Намазга-Тепе), остаткам крупнейшего поселения этой эпохи в Средней Азии (площадь свыше 30 га, высота до 20 м, общая мощность культурных слоёв до 34 м). Телль расположен в 5 км к западу от современного поселка Каахка (Кака; Ахалский велаят, Туркмения), имеет более 10 всхолмлений. Открыт в 1916 году Д.Д. Букиничем; раскопки отрядов Б.А. Литвинского (1949, 1950), Б.А. Куфтина (1952) в составе Южно- туркменистанской археологической комплексной экспедиции; А.Ф. Ганялина (1953, 1955-1957 годы); И.Н. Хлопина (1964, 1965, 1967, 1974), А.Я. Щетенко (1968, 1970, 1971, 1975). Куфтиным впервые выделены 6 культурных комплексов (периодов). Намазга 1 и Намазга 2 соответствуют периодам Анау 1Б и 2 Северного холма Анау, Намазга 4-6 - Анау 3 Южного холма Анау.
Культурный комплекс Намазга 1 (ранний энеолит; 5-е - начало 4-го тысячелетия до н. э.) сформировался на основе традиций джейтунской культуры (смотри Джейтун) и комплексов типа Анау 1А, вероятно генетически связанных с культурами на территории Северного Ирана. Периоды Намазга 1 и Намазга 2 (средний энеолит; середина - 2-я половина 4-го тысячелетия до н. э.) в Намазга-Депе исследованы шурфами в центральной части телля (мощность культурных слоёв более 8 м). Намазга 1 характеризуется цилиндроконич. корчагами, чашами с вогнутым дном, мисками; крупными органическими примесями в тесте; расписным коричнево-чёрным орнаментом в виде бордюров и сеток, преимущественно из залитых треугольников, реже - квадратов («шахматной» сетки), линейных зигзагов или дуг, единичны профильные изображения козлов с 4 ногами. Для Намазга 2 показательны расписные с органическими примесями в тесте конические и сферические чаши, миски, горшки; роспись красной и чёрной или чёрной краской в основном бордюрами из треугольников, ромбов, метоп, «свисающих» дуг с сетчатым или полосчатым заполнением, редки схематизированные изображения козлов; красноангобированные без росписи, с минеральными примесями в тесте чаши, биконические миски, горшки с выделенным горлом, сфероконические сосуды.
В период Намазга 3 (поздний энеолит; конец 4-го - начало 3-го тысячелетий до н. э.) поселение Намазга-Депе резко увеличивается в размерах. Характерны светлоангобированные тонкостенные с мелкими органическими примесями в тесте глубокие чаши, цилиндроконические и биконические миски и другие сосуды; роспись густой чёрной краской: бордюры и сетки из чередующихся «ступенчатых» ромбов, треугольников, метоп, профильных изображений козлов с 2 ногами и птиц, «орлов» с распростёртыми крыльями, «барсов» (пятнистых кошачьих животных).
В периоды Намазга 4 (ранний бронзовый век; около 2750-2300 годов до н. э.) и Намазга 5 была освоена вся территория Намазга-Депе. Для позднего этапа Намазги 4 изучены 2-комнатный дом из сырцового кирпича с отсеками-хранилищами, ниже его стен - индивидуальные трупоположения, скорченные на левом боку или на спине c согнутыми в коленях ногами и с руками, кисти которых лежали в области живота, в инвентаре - по расписному сосуду и кремнёвому наконечнику стрелы. В Намазге 4 появляется посуда, сделанная на гончарном круге, тесто однородное или с мельчайшими примесями; преобладают светлоангобированные кубки, цилиндроконические и биконические миски, часто на поддоне; роспись монохромная, в основном геометрическая, элементы становятся меньше, композиция сложнее, есть детализированные изображения козлов (с 2 или 4 ногами и проработанной мордой), деревьев, птиц; отмечается деградация традиции росписи, к концу Намазги 4 она исчезает. Среди других находок - медные булавки с биспиральным завершением, терракотовые статуэтки сидящих женщин с одной опущенной рукой и другой, согнутой в локте и поднесённой к лицу; глиняная фигурка стоящего мужчины с расставленными ногами; уникален сохранившийся торс крупной статуэтки из алебастра с прямыми плечами, опущенными отрезками рук и рельефными полосами вокруг шеи, спускающимися на грудь и спину, голова к торсу крепилась на штыре.
В период Намазга 5 (средний бронзовый век; около 2300 - начало 2-го тысячелетия до н. э.) Намазга-Депе было застроено разделёнными узкими улицами массивами пристроенных друг к другу комплексов, состоявших из 2-10 соединённых проходами, часто с порогами, жилых и хозяйств. помещений из сырцового кирпича. В жилых комнатах находились очаги, частично углублённые в стену, глинобитные пристенные суфы; часто в углах вкопаны в пол по 1-2 хума (крупные тарные сосуды). Под полами и стенами домов обнаружены индивидуальные скорченные безынвентарные захоронения детей. Изучены остатки 2-ярусных гончарных печей столбовой конструкции. Для Намазги 5 характерны сделанные на круге нерасписные тонкостенные светлоангобированные чаши, кубки, миски, бокалы, биконические и горшковидные сосуды, кувшины с высоким горлом, вазы на высокой ножке, чайники с длинными трубчатыми носиками; столовые сосуды часто имеют лощение горизонтальными или дуговидными полосами. Среди других находок - терракотовые уплощённо-схематич. статуэтки сидящих женщин с налепными и процарапанными деталями (груди, глаза, причёска из длинных кос и прядей, ожерелье, пояс, лобок) и знаками (изображение дерева?), фигурки козлов, быков, баранов, собак, модели повозок и колёс с выделенной втулкой; бронзовые перегородчатые крестовидные и круглые печати-штампы, плоские листовидные двулезвийные ножи; каменные косметические сосуды и «колонки» (крупные предметы, по форме близкие цилиндру, с неглубокой вертикальной канавкой по чуть вогнутой боковой и торцевым поверхностям). На позднем этапе Намазгаи 5 Намазга-Депе было постепенно заброшено.
В период Намазга 6 (поздний бронзовый век; 2-3-я четверти 2-го тысячелетия до н. э.) обжита была только северная часть Намазга-Депе, где слои 10 строительных горизонтов образуют «холм вышки» высотой до 7 м, площадью около 0,5 га. В стратиграфическом раскопе выявлена часть многокомнатного здания на платформе раннего этапа Намазга 6. Изучались дома среднего этапа, с очагами на квадратном глинобитном основании, расположенными в центре помещения. На позднем этапе, изученном на площади около 1800 м2, зафиксирована застройка из разделённых улицами производственного комплекса (двор с 2-ярусными гончарными печами) и двух массивов из пристроенных друг к другу комплексов, включавших дом из 1-3 помещений, с очагами из поставленных на ребро сырцовых кирпичей, и двор с хозяйственными постройками. Намазга 6 характеризуется огрублением форм преимущественно светлоангобированной гончарной посуды (конические и полусферические чаши с загнутым или отогнутым венчиком, иногда с длинными сливами, вазы на ножках, горшочки, кувшины, кринки, чайники, стаканы, «подставки» для изготовления сосудов) и появлением красноангобированной керамики с вертикальным лощением. Среди других находок - бронзовые серп, однолезвийные (в т. ч. с выделенной рукоятью) и двулезвийные ножи, браслет в 1,5 оборота; обломки каменных литейных форм для двулезвийных наконечников или ножей с упором, булавок с крестовидным кольцевым и серповидным навершиями, маленького ножа с черенком.
В комплексах керамики Намазга 2-6 представлена также серая посуда, характерная для культур Юго-Восточного Прикаспия и территории Юго-Западной Туркмении, особенно многочисленная в периоды Намазга 4 и Намазга 6 (до 15%). Комплекс Намазга 6 сменяется комплексами типа Яз-Депе 1-3 (в Намазга-Депе не представлены). На поверхности Намазга-Депе найдены также керамика периода Ахеменидов государства и остатки средневековой постройки из обожжённого кирпича.