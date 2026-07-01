НАМАЗГА

НАМАЗГА - на­зва­ния пе­рио­дов в раз­ви­тии куль­тур­но­го ком­плек­са зем­ле­дель­цев эне­о­ли­та - брон­зо­во­го ве­ка юга Средней Азии (5-2-е тысячелетия до н.э.).

Об­ра­зо­ва­ны от назв. тел­ля На­маз­га-Де­пе (Н.-Д.; упот­реб­ля­лось и название На­маз­га-Те­пе), ос­тат­кам круп­ней­ше­го по­се­ления этой эпо­хи в Средней Азии (пло­щадь свыше 30 га, высота до 20 м, об­щая мощ­ность куль­тур­ных сло­ёв до 34 м). Телль рас­по­ло­жен в 5 км к за­па­ду от современного поселка Ка­ах­ка (Ка­ка; Ахал­ский ве­ла­ят, Турк­ме­ния), име­ет бо­лее 10 всхолм­ле­ний. От­крыт в 1916 году Д.Д. Бу­ки­ни­чем; рас­коп­ки от­ря­дов Б.А. Лит­вин­ско­го (1949, 1950), Б.А. Куф­ти­на (1952) в со­ста­ве Южно- туркменистанской ар­хео­ло­гической ком­плекс­ной экс­пе­ди­ции; А.Ф. Га­ня­ли­на (1953, 1955-1957 годы); И.Н. Хло­пи­на (1964, 1965, 1967, 1974), А.Я. Ще­тен­ко (1968, 1970, 1971, 1975). Куф­ти­ным впер­вые вы­де­ле­ны 6 куль­тур­ных ком­плек­сов (пе­рио­дов). На­маз­га 1 и На­маз­га 2 со­от­вет­ст­ву­ют пе­рио­дам Анау 1Б и 2 Северного хол­ма Анау, На­маз­га 4-6 - Анау 3 Южного хол­ма Анау.

Куль­тур­ный ком­плекс На­маз­га 1 (ран­ний эне­о­лит; 5-е - начало 4-го тысячелетия до н. э.) сфор­ми­ро­вал­ся на ос­но­ве тра­ди­ций джей­тун­ской куль­ту­ры (смотри Джей­тун ) и ком­плек­сов ти­па Анау 1А, ве­ро­ят­но ге­не­ти­че­ски свя­зан­ных с куль­ту­ра­ми на тер­ри­то­рии Северного Ира­на. Пе­рио­ды На­маз­га 1 и На­маз­га 2 (средний эне­о­лит; середина - 2-я половина 4-го тысячелетия до н. э.) в На­маз­га-Депе ис­сле­до­ва­ны шур­фа­ми в центральной час­ти тел­ля (мощ­ность куль­тур­ных сло­ёв бо­лее 8 м). На­маз­га 1 ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ци­лин­д­ро­ко­нич. кор­ча­га­ми, ча­ша­ми с во­гну­тым дном, мис­ка­ми; круп­ны­ми ор­га­ническими при­ме­ся­ми в тес­те; рас­пис­ным ко­рич­не­во-чёр­ным ор­на­мен­том в ви­де бор­дю­ров и се­ток, пре­имущественно из за­ли­тых тре­уголь­ни­ков, ре­же - квад­ра­тов («шах­мат­ной» сет­ки), ли­ней­ных зиг­за­гов или дуг, еди­нич­ны про­филь­ные изо­бра­же­ния коз­лов с 4 но­га­ми. Для На­маз­га 2 по­ка­за­тель­ны рас­пис­ные с ор­га­ническими при­ме­ся­ми в тес­те ко­нические и сфе­рические ча­ши, мис­ки, горш­ки; рос­пись крас­ной и чёр­ной или чёр­ной крас­кой в основном бор­дю­ра­ми из тре­уголь­ни­ков, ром­бов, ме­топ, «сви­саю­щих» дуг с сет­ча­тым или по­лос­ча­тым за­пол­не­ни­ем, ред­ки схе­ма­ти­зи­рованные изо­бра­жения коз­лов; крас­но­ан­го­би­ро­ван­ные без рос­пи­си, с ми­неральными при­ме­ся­ми в тес­те ча­ши, би­ко­нические мис­ки, горш­ки с вы­де­лен­ным гор­лом, сфе­ро­ко­нические со­су­ды.

В пе­ри­од На­маз­га 3 (позд­ний эне­о­лит; конец 4-го - начало 3-го тысячелетий до н. э.) по­се­ле­ние На­маз­га-Депе рез­ко уве­ли­чи­ва­ет­ся в раз­ме­рах. Ха­рак­тер­ны свет­ло­ан­го­би­ро­ван­ные тон­ко­стен­ные с мел­ки­ми ор­га­ническими при­ме­ся­ми в тес­те глу­бо­кие ча­ши, ци­лин­д­ро­ко­нические и би­ко­нические мис­ки и другие со­су­ды; рос­пись густой чёр­ной крас­кой: бор­дю­ры и сет­ки из че­ре­дую­щих­ся «сту­пен­ча­тых» ром­бов, тре­уголь­ни­ков, ме­топ, про­филь­ных изо­бра­же­ний коз­лов с 2 но­га­ми и птиц, «ор­лов» с рас­про­стёр­ты­ми крыль­я­ми, «бар­сов» (пят­ни­стых ко­шачь­их жи­вот­ных).

В пе­рио­ды На­маз­га 4 (ран­ний брон­зо­вый век; около 2750-2300 годов до н. э.) и На­маз­га 5 бы­ла ос­вое­на вся тер­ри­то­рия На­маз­га-Депе. Для позд­не­го эта­па На­маз­ги 4 изу­че­ны 2-ком­нат­ный дом из сыр­цо­во­го кир­пи­ча с от­се­ка­ми-хра­ни­ли­ща­ми, ни­же его стен - ин­ди­ви­ду­аль­ные тру­по­по­ло­же­ния, скор­чен­ные на ле­вом бо­ку или на спи­не c со­гну­ты­ми в ко­ле­нях но­га­ми и с ру­ка­ми, кис­ти ко­то­рых ле­жа­ли в об­лас­ти жи­во­та, в ин­вен­та­ре - по рас­пис­но­му со­су­ду и крем­нё­во­му на­ко­неч­ни­ку стре­лы. В На­маз­ге 4 по­яв­ля­ет­ся по­су­да, сде­лан­ная на гон­чар­ном кру­ге, тес­то од­но­род­ное или с мель­чай­ши­ми при­ме­ся­ми; пре­об­ла­да­ют свет­ло­ан­го­би­ро­ван­ные куб­ки, ци­лин­д­ро­ко­нические и би­ко­нические мис­ки, час­то на под­до­не; рос­пись мо­но­хром­ная , в основном гео­мет­ри­че­ская, эле­мен­ты ста­но­вят­ся мень­ше, ком­по­зи­ция слож­нее, есть де­та­ли­зи­ро­ван­ные изо­бра­же­ния коз­лов (с 2 или 4 но­га­ми и про­ра­бо­тан­ной мор­дой), де­ревь­ев, птиц; от­ме­ча­ет­ся де­гра­да­ция тра­ди­ции рос­пи­си, к кон­цу На­маз­ги 4 она ис­че­за­ет. Сре­ди других нахо­док - мед­ные бу­лав­ки с бис­пи­раль­ным за­вер­ше­ни­ем, тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки си­дя­щих жен­щин с од­ной опу­щен­ной ру­кой и дру­гой, со­гну­той в лок­те и под­не­сён­ной к ли­цу; гли­ня­ная фи­гур­ка стоя­ще­го муж­чи­ны с рас­став­лен­ны­ми но­га­ми; уни­ка­лен со­хра­нив­ший­ся торс круп­ной ста­ту­эт­ки из але­ба­ст­ра с пря­мы­ми пле­ча­ми, опу­щен­ны­ми от­рез­ка­ми рук и рель­еф­ны­ми по­ло­са­ми во­круг шеи, спус­каю­щи­ми­ся на грудь и спи­ну, го­ло­ва к тор­су кре­пи­лась на шты­ре.

В пе­ри­од На­маз­га 5 (сред­ний брон­зо­вый век; около 2300 - начало 2-го тысячелетия до н. э.) На­маз­га-Депе бы­ло за­строе­но раз­де­лён­ны­ми уз­ки­ми ули­ца­ми мас­си­ва­ми при­стро­ен­ных друг к дру­гу ком­плек­сов, со­сто­яв­ших из 2-10 со­еди­нён­ных про­хо­да­ми, час­то с по­ро­га­ми, жи­лых и хо­зяйств. по­ме­ще­ний из сыр­цо­во­го кир­пи­ча. В жи­лых ком­на­тах на­хо­ди­лись оча­ги, час­тич­но уг­луб­лён­ные в сте­ну, гли­но­бит­ные при­стен­ные су­фы; час­то в уг­лах вко­па­ны в пол по 1-2 ху­ма (круп­ные тар­ные со­су­ды). Под по­ла­ми и сте­на­ми до­мов об­на­ру­же­ны ин­ди­ви­ду­аль­ные скор­чен­ные бе­зын­вен­тар­ные за­хо­ро­не­ния де­тей. Изу­че­ны ос­тат­ки 2-ярус­ных гон­чар­ных пе­чей стол­бо­вой кон­ст­рук­ции. Для На­маз­ги 5 ха­рак­тер­ны сде­лан­ные на кру­ге не­рас­пис­ные тон­ко­стен­ные свет­ло­ан­го­би­ро­ван­ные ча­ши, куб­ки, мис­ки, бо­ка­лы, би­ко­нические и горш­ко­вид­ные со­су­ды, кув­ши­ны с вы­со­ким гор­лом, ва­зы на вы­со­кой нож­ке, чай­ни­ки с длин­ны­ми труб­ча­ты­ми но­си­ка­ми; сто­ло­вые со­су­ды час­то име­ют ло­ще­ние го­ри­зон­таль­ны­ми или ду­го­вид­ны­ми по­ло­са­ми. Сре­ди других на­хо­док - тер­ра­ко­то­вые уп­ло­щён­но-схе­ма­тич. ста­ту­эт­ки си­дя­щих жен­щин с на­леп­ны­ми и про­ца­ра­пан­ны­ми де­та­ля­ми (гру­ди, гла­за, при­чёс­ка из длин­ных кос и пря­дей, оже­ре­лье, по­яс, ло­бок) и зна­ка­ми (изо­бра­же­ние де­ре­ва?), фи­гур­ки коз­лов, бы­ков, ба­ра­нов, со­бак, мо­де­ли по­во­зок и ко­лёс с вы­де­лен­ной втул­кой; брон­зо­вые пе­ре­го­род­ча­тые кре­сто­вид­ные и круг­лые пе­ча­ти-штам­пы, пло­ские лис­то­вид­ные дву­лез­вий­ные но­жи; ка­мен­ные кос­ме­тические со­су­ды и «ко­лон­ки» (круп­ные пред­ме­ты, по фор­ме близ­кие ци­лин­д­ру, с не­глу­бо­кой вер­ти­каль­ной ка­нав­кой по чуть во­гну­той бо­ко­вой и тор­це­вым по­верх­но­стям). На позд­нем эта­пе На­маз­гаи 5 На­маз­га-Депе бы­ло по­сте­пен­но за­бро­ше­но.

В пе­ри­од На­маз­га 6 (позд­ний брон­зо­вый век; 2-3-я четверти 2-го тысячелетия до н. э.) об­жи­та бы­ла толь­ко северная часть На­маз­га-Депе, где слои 10 стро­ительных го­ри­зон­тов об­ра­зу­ют «холм выш­ки» высотой до 7 м, площадью около 0,5 га. В стра­ти­гра­фическом рас­ко­пе вы­яв­ле­на часть мно­го­ком­нат­но­го зда­ния на плат­фор­ме ран­не­го эта­па На­маз­га 6. Изу­ча­лись до­ма среднего эта­па, с оча­га­ми на квад­рат­ном гли­но­бит­ном ос­но­ва­нии, рас­по­ло­жен­ны­ми в цен­тре по­ме­ще­ния. На позд­нем эта­пе, изу­чен­ном на пло­ща­ди около 1800 м2, за­фик­си­ро­ва­на за­строй­ка из раз­де­лён­ных ули­ца­ми про­из­водственного ком­плек­са (двор с 2-ярус­ны­ми гон­чар­ны­ми пе­ча­ми) и двух мас­си­вов из при­стро­ен­ных друг к дру­гу ком­плек­сов, вклю­чав­ших дом из 1-3 по­ме­ще­ний, с оча­га­ми из по­став­лен­ных на реб­ро сыр­цо­вых кир­пи­чей, и двор с хо­зяйственными по­строй­ка­ми. На­маз­га 6 ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ог­руб­ле­ни­ем форм пре­имущественно свет­ло­ан­го­би­ро­ван­ной гон­чар­ной по­су­ды (ко­нические и по­лу­сфе­рические ча­ши с за­гну­тым или ото­гну­тым вен­чи­ком, ино­гда с длин­ны­ми сли­ва­ми, ва­зы на нож­ках, гор­шоч­ки, кув­ши­ны, крин­ки, чай­ни­ки, ста­ка­ны, «под­став­ки» для из­го­тов­ле­ния со­су­дов) и по­яв­ле­ни­ем крас­но­ан­го­би­ро­ван­ной ке­ра­ми­ки с вер­ти­каль­ным ло­ще­ни­ем. Сре­ди других на­хо­док - брон­зо­вые серп, од­но­лез­вий­ные (в т. ч. с вы­де­лен­ной ру­ко­ятью) и дву­лез­вий­ные но­жи, брас­лет в 1,5 обо­ро­та; об­лом­ки ка­мен­ных ли­тей­ных форм для дву­лез­вий­ных на­ко­неч­ни­ков или но­жей с упо­ром, бу­ла­вок с кре­сто­вид­ным коль­це­вым и сер­по­вид­ным на­вер­шия­ми, ма­лень­ко­го но­жа с че­рен­ком.

В ком­плек­сах ке­ра­ми­ки На­маз­га 2-6 пред­став­ле­на также се­рая по­су­да, ха­рак­тер­ная для куль­тур Юго-Восточного При­кас­пия и тер­ри­то­рии Юго-Западной Турк­ме­нии, осо­бен­но мно­го­чис­лен­ная в пе­рио­ды На­маз­га 4 и На­маз­га 6 (до 15%). Ком­плекс На­маз­га 6 сме­ня­ет­ся ком­плек­са­ми ти­па Яз-Де­пе 1-3 (в На­маз­га-Депе не пред­став­ле­ны). На по­верх­но­сти На­маз­га-Депе най­де­ны так­же ке­ра­ми­ка пе­рио­да Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­ва и ос­тат­ки средневековой по­строй­ки из обож­жён­но­го кир­пи­ча.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)