НАМАЗ
НАМАЗ - регламентированная молитва как одно из главных обрядовых требований ислама наряду с постом в месяц Рамадан, милостыней (закят) и хаджем.
Намаз выражает покорность верующего Богу. Число и порядок Намазов установлены пророком Мухаммедом в Медине, детали его исполнения различаются в зависимости от мазхабов. Намазы совершают индивидуально или коллективно 5 раз в день в строго определённое время: на рассвете, в полдень, перед наступлением вечера, после заката, с наступлением ночи. Полуденный Намаз в пятницу проводят совместно в пятничной мечети (джами). Женщины совершают Намаз отдельно от мужчин. Молиться можно в любом ритуально чистом месте, желательно в мечети под руководством имама. Перед Намазом положено снять обувь и совершить омовение водой, а если её нет, песком. Молящийся обращается лицом в сторону Каабы (кибла). Намаз состоит из ракатов - циклов молитвенных поз и земных поклонов, сопровождаемых молитвенными формулами, произносимыми на арабском языке. Утренняя молитва включает 2 раката; полуденная, предвечерняя и ночная - 4, послевечерняя - 3. При необходимости 2 первых и 2 последних Намаза объединяют.
Практикуются также нерегламентированные дополнительные Намазы: во время Рамадана (таравих) и в праздники, ночные Намазы (вирд, тахаджуд), молитвенное обращение к Богу на родном языке (мунаджат, дуа) и др.