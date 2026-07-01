НАМАЗ

НАМАЗ - регламентированная молитва как одно из главных обрядовых требований ислама наряду с постом в месяц Рамадан, милостыней (закят) и хаджем.

Намаз вы­ра­жа­ет по­кор­ность ве­рую­ще­го Бо­гу. Чис­ло и по­ря­док Намазов ус­та­нов­ле­ны про­ро­ком Му­хам­ме­дом в Ме­ди­не, де­та­ли его ис­пол­не­ния раз­ли­ча­ют­ся в за­ви­си­мо­сти от маз­ха­бов. Намазы со­вер­ша­ют ин­ди­ви­ду­аль­но или кол­лек­тив­но 5 раз в день в стро­го оп­ре­де­лён­ное вре­мя: на рас­све­те, в пол­день, пе­ред на­сту­п­ле­ни­ем ве­че­ра, по­сле за­ка­та, с на­сту­п­ле­ни­ем но­чи. По­лу­ден­ный Намаз в пят­ни­цу про­во­дят со­вме­ст­но в пят­нич­ной ме­че­ти (джа­ми). Жен­щи­ны со­вер­ша­ют Намаз от­дель­но от муж­чин. Мо­лить­ся мож­но в лю­бом ри­ту­аль­но чис­том мес­те, же­ла­тель­но в ме­че­ти под ру­ко­во­дством има­ма . Пе­ред Намазом по­ло­же­но снять обувь и со­вер­шить омо­ве­ние во­дой, а ес­ли её нет, пес­ком. Мо­ля­щий­ся об­ра­ща­ет­ся ли­цом в сто­ро­ну Каа­бы (киб­ла). Намаз со­сто­ит из ра­ка­тов - цик­лов мо­лит­вен­ных поз и зем­ных по­кло­нов, со­про­во­ж­дае­мых мо­лит­вен­ны­ми фор­му­ла­ми, про­из­но­си­мы­ми на арабском язы­ке. Ут­рен­няя мо­лит­ва вклю­ча­ет 2 ра­ка­та; по­лу­ден­ная, пред­ве­чер­няя и ноч­ная - 4, по­сле­ве­чер­няя - 3. При не­об­хо­ди­мо­сти 2 пер­вых и 2 по­след­них Намаза объ­е­ди­ня­ют.

Прак­ти­ку­ют­ся так­же не­рег­ла­мен­ти­ро­ван­ные до­пол­ни­тель­ные Намазы: во вре­мя Ра­ма­да­на (та­ра­вих) и в празд­ни­ки, ноч­ные Намазы (вирд, та­хад­жуд), мо­лит­вен­ное об­ра­ще­ние к Бо­гу на род­ном язы­ке (му­над­жат, дуа) и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)