НАМАЦИАН, РУТИЛИЙ КЛАВДИЙ (лат. Namatianus, Rutilius Claudius)

Римский государственный деятель и поэт.

Родом из Галлии, жил в Риме, занимал высокие должности, среди которых были магистр оффиций и префект города. Между 415 и 417 гг. он отплыл из Рима в Галлию, чтобы посетить свое имение и защитить его от варваров.

Описание этого путешествия стало предметом поэмы «О своем возвращении» (De reditu suo) в 2 книгах. Поэма по форме представляет собой итинерарий, описание путешествия, и в какой-то мере подражает подобным произведениям Горация и Овидия. Поэма сохранилась не целиком: отсутствуют несколько стихов первой книги, а от второй дошло только 68 дистихов. Основное содержание известной нам части – описание путешествия вдоль берегов Этрурии, часто прерываемые рассуждениями о разлуке с Римом, различными экскурсами и рассказами о встречах с друзьями, происшествиях и подобных вещах.

Намациан выступает сторонником римского язычества, он клеймит вандала Стилихона, иудеев, а особенно христиан. Иудаизм осуждается не только за свои изъяны, но и за, что он стал «корнем глупости» – источником христианства. Он восхваляет великое прошлое Рима, верит в его величие и вечность и надеется на его возрождение.

Иллюстрация :

Титульный лист издания поэмы Намациана (Amsterdam: Wolters, 1687).