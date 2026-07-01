НАМА И ГЕРЕРО ВОССТАНИЕ 1904-1907
НАМА И ГЕРЕРО ВОССТАНИЕ 1904-1907 годов - восстание коренного населения Юго-Западной Африки (ЮЗА; ныне Намибия) против германской колониальной администрации.
Началось 12.1.1904 года с выступления гереро под предводительством верховного вождя С. Магареро. В январе - марте восстание охватило центральную часть страны, был осаждён административный центр ЮЗА город Виндхук. 9-13 апреля гереро нанесли тяжёлое поражение германским отрядам при Онганьира и Овиумбо. После назначения командующим Л. фон Троты германские войска 11-12 августа окружили гереро в районе Ватерберга. Часть гереро была уничтожена в бою, остальные отступили в пустыню, где погибли от жажды и голода. Магареро бежал на территорию британского Бечуаналенда. В июле 1904 года в южной части ЮЗА против герм. колонизаторов выступили нама во главе с Я. Моренгой, а затем с октября 1904 года - во главе с Х. Витбоем. Основные бои нама с германскими отрядами происходили в 1904-1905 годах; позднее борьба нама приобрела характер партизанской войны, которая продолжалась вплоть до гибели Моренги в сентябре 1907 года. В подавлении восстания принимали участие также британские отряды из Капской колонии, куда была вытеснена часть партизанских отрядов нама. После подавления восстания германской власти переселили большую часть нама в засушливые бесплодные районы, изменив традиционную социальную организацию африканцев.