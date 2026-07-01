НАМА И ГЕРЕРО ВОССТАНИЕ 1904-1907

НАМА И ГЕРЕРО ВОССТАНИЕ 1904-1907 годов - вос­ста­ние ко­рен­но­го на­се­ле­ния Юго-Западной Аф­ри­ки (ЮЗА; ныне На­ми­бия ) про­тив германской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции.

На­ча­лось 12.1.1904 года с вы­сту­п­ле­ния ге­ре­ро под пред­во­ди­тель­ст­вом вер­хов­но­го во­ж­дя С. Ма­га­ре­ро. В ян­варе - мар­те вос­ста­ние ох­ва­ти­ло центральную часть стра­ны, был оса­ж­дён административный центр ЮЗА город Винд­хук. 9-13 апреля ге­ре­ро на­нес­ли тя­жё­лое по­ра­же­ние германским от­ря­дам при Он­гань­и­ра и Ови­ум­бо. По­сле на­зна­че­ния ко­ман­дую­щим Л. фон Тро­ты германские вой­ска 11-12 августа ок­ру­жи­ли ге­ре­ро в рай­оне Ва­тер­бер­га. Часть ге­ре­ро бы­ла унич­то­же­на в бою, ос­таль­ные от­сту­пи­ли в пус­ты­ню, где по­гиб­ли от жа­ж­ды и го­ло­да. Ма­га­ре­ро бе­жал на тер­ри­то­рию британского Бе­чуа­на­лен­да. В ию­ле 1904 года в южной час­ти ЮЗА про­тив герм. ко­ло­ни­за­то­ров вы­сту­пи­ли на­ма во гла­ве с Я. Мо­рен­гой, а за­тем с октября 1904 года - во гла­ве с Х. Вит­бо­ем. Основные бои на­ма с германскими от­ря­да­ми про­ис­хо­ди­ли в 1904-1905 годах; позд­нее борь­ба на­ма при­об­ре­ла ха­рак­тер пар­ти­зан­ской вой­ны, ко­то­рая про­дол­жа­лась вплоть до ги­бе­ли Мо­рен­ги в сентябре 1907 года. В по­дав­ле­нии вос­ста­ния при­ни­ма­ли уча­стие так­же британские от­ря­ды из Кап­ской ко­ло­нии , ку­да бы­ла вы­тес­не­на часть пар­ти­зан­ских от­ря­дов на­ма. По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния германской вла­сти пе­ре­се­ли­ли большую часть на­ма в за­суш­ли­вые бес­плод­ные рай­оны, из­ме­нив тра­диционную со­ци­аль­ную ор­га­ни­за­цию аф­ри­кан­цев.

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