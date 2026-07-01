Налогообложе́ние в Ру́сском госуда́рстве XVI–XVIII вв.

Налогообложе́ние в Ру́сском госу­да́р­стве XVI–XVIII вв. — система взимания прямых и косвенных налогов уполномоченными государством органами фиска. В XVI в. основную долю прямых налогов составляли «данные деньги» («обежная дань» на северо-­западе Руси), «полоняничные деньги», шедшие на выкуп пленных. В денежной форме взимались натуральные повинности, из которых наиболее значимым был «ям» («ямские деньги и примет»). Наборы «пищальников» сопровождались взиманием «пищальных денег», использовавшихся на обеспечение их отрядов; с возникновением стрелецкого вой­ска началось взимание «стрелецкого хлеба». С 1552–1556 с волостей и городов, где была проведена земская реформа, стал взиматься «кормленый окуп». Взимание прямых налогов осуществлялось на основе сошного письма — системы окладных единиц (сохи, выти, обжи, четверти), комбинацией которых оценивалась тяглоспособность земельного владения или промыслового объекта на основе принципа посильности. В середине XVI в. размеры сохи были исчислены в земельных мерах — четвертях, составлявших доли сохи, размер которой колебался применительно к различным регионам и типам землевладения от 300 до 1200 четвертей. Учет налогооблагаемых объектов велся в кадастрах — писцовых книгах , содержавших описания городских и сельских поселений, сельхозугодий, лавок и других торгово-­промысловых помещений, платежеспособность которых оценивалась в окладных единицах сошного письма.

Косвенные налоги взимались с торгового оборота и промыслов, составлявших монополию государства. Многочисленные таможенные пошлины взимались с продавцов на различных этапах перемещения и продажи товара. Государственная монополия на производство и продажу алкоголя в казенных кабаках имела своим следствием передачу кабаков на откуп или «на веру» выборным целовальникам, которые должны были сдавать в казну кабацкие деньги.

Существенным изъятием из общего порядка налогообложения было наличие у землевладельца податного иммунитета («тархана»), который, в зависимости от объема пожалования, подразумевал полное или частичное освобождение от прямых налогов, льготы в выплате таможенных пошлин, оброчных денег и несении натуральных повинностей. Масштабный пересмотр и утверждение жалованных грамот в 1551 привели к лишению податных привилегий большинства монастырей и соборов, но в 1560–1570‑х выдача жалованных грамот с податным иммунитетом возобновилась. Тарханы были отменены церковно-­земским собором 1 сентября 1584; после отмены тарханов жалованные грамоты ряда монастырей подтверждались, но в реальности монастыри и соборы освобождались не от основных налогов с «живущих» земель, а от налогов с запустевших «сох» или некоторых таможенных пошлин. Во главе системы финансового управления находились Казна и «дворцы», собиравшие налоги в 1‑й половине XVI в. Вновь учреждаемые налоги (ям и примет, пищальные, кормленый окуп и др.) с 1555 собирал приказ Большого прихода . 2‑я половина XVI в. характеризуется разрастающимся социально-­экономическим кризисом, падением стоимости денег и ростом налогов в минимальном выражении в 5,7 раза. С целью взыскания недоимок во 2‑й половине 1560-х — 1580‑х приказом Большого прихода и Земской четвертью на места направлялись посланники.

В годы гражданской вой­ны начала XVII в. правительство вынужденно перешло к практике сбора чрезвычайных налогов в виде «запросных» и «пятинных» денег. Восстановление государственного хозяйства и модернизация армии в 1630–1640‑х потребовали введения новых налогов («деньги ратным людям на жалованье»), которые взимались подворно. В 1640‑х изменились формы учета объектов налогообложения; в пришедших на смену писцовым книгам переписных книгах велся учет не налогооблагаемых объектов, а дворов с тяглым населением. Стремительный рост налогов в годы Русско-­польской вой­ны 1654–1667 привел к необходимости ввести чеканку медной монеты и финансовому кризису. Правительство вводило сборы таких экстраординарных налогов, как пятая, десятая, пятнадцатая деньги, существенно увеличило ставки основного налога — «стрелецкого хлеба», взимавшегося в денежной и натуральной формах. В ходе финансовой реформы 1679–1681 был окончательно осуществлен переход к подворной системе налогообложения, мелкие налоги были консолидированы в одну стрелецкую подать. «Роспись доходов и расходов» (1680) свидетельствует как о размерах доходов и расходов государства, так и об их структуре. Большую часть доходов (53,3 %) государства давали косвенные налоги, что обеспечивалось упрощением таможенных сборов по Торговому уставу (1653), Новоторговому уставу (1667). Большая часть расходов (62,2 %) шла на содержание армии. Особенности налоговой системы позволяют заключить, что в России 1630–1680‑х сложилось «фискально-­милитаризованное государство», типологически родственное крупным западноевропейским государствам.

Система Н. в XVIII в. подверглась глубокому реформированию в условиях длительных вой­н. С созданием Бурмистерской палаты (1699) сбор прямых и косвенных налогов с посадских людей в городах был передан бурмистрам . Практиковалось взимание чрезвычайных налогов на жалованье армии, содержание флота, обеспечение коммуникаций. В ходе фискальной реформы 1718–1723 была осуществлена подушная перепись населения, сопровождавшаяся ревизиями , ставшими периодическими. С 1724 исчисление основного налога («подушной подати») велось исходя из количества мужского ­населения податных сословий. По­душная подать с «души» крестьянина составляла 70 коп., а с посадского человека — 80 коп.; государственные крестьяне и посадские люди вносили дополнительный сбор в 40 коп. Несмотря на рост недоимок, в 1724 за счет прямых налогов формировалось 55,3 % государственного бюджета. С 1718 контроль за сбором налогов осуществляла Камер-коллегия, а с 1781 — экспедиции государственных доходов и недоимок Сената. Удельный вес косвенных налогов в структуре доходов уменьшился до 32 %. В ходе таможенной реформы 1753–1754 были отменены внутренние пошлины, но на 13 % выросли ввозные и вывозные пошлины. Подушная подать с государственных, дворцовых и экономических крестьян достигла к концу XVIII в. 3 руб. 70 коп., а доходы государства исчислялись в 78,95 млн руб.

Лит.: Милюков П. Н. Государственное хозяйство в России первой четверти XVIII в. и реформа Петра Великого. СПб., 1892; Аракчеев В. А. Земская инициатива и фискальное принуждение в России в 1606–1616 гг. // Российская история. 2012. № 5. С. 22–34; Его же. Проблемы исследования фискально-­милитаризованного государства в современной историографии. Рецензия на книгу: З. В. Дмитриева, С. А. Козлов. Налоги и вой­ны в России XVI–XVIII вв. СПб.: Историческая иллюстрация, 2020. 568 с. // Новая и новейшая история. 2022. № 2. С. 200–205. В. А. Аракчеев.