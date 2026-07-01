НАЛКОВСКАЯ ЗОФЬЯ
НАЛКОВСКАЯ ЗОФЬЯ - польская писательница.
Её отец - учёный и публицист В. Налковский. После окончания гимназии изучала историю, философию, языкознание и др. Печаталась с 1898 года. Романы 1900-1910-х годов: «Женщины» («Kobiety», 1906, русский перевод 1907), «Нарциза» («Narcyza», 1910) и др. написаны в духе символизма, в соответствии с философско-эстетическими принципами объединения «Молодая Польша». Переход к критическому реализму характерен для социально-психологического романа «Роман Терезы Геннерт» («Romans Terezy Hennert», 1923, русский перевод 1926).
Наиболее значительное сочинение Налковской - социально-психологический роман «Граница» («Granica», 1935, русский перевод 1960; дважды экранизирован - в 1938 и 1978 годах) о нравственные деградации чиновника- карьериста, нарушающего границы моральных и гражданских норм. Тема любви - в центре романов «Недобрая любовь» («Niedobra miłość», 1928), «Нетерпеливые» («Niecierpliwi», 1938); драмы «Дом женщин» («Dom kobiet», 1930, русский перевод под названием «Вдовы», 1976). Остросоциальный роман «Узлы жизни» («Wᶒzły życia», 1948) разоблачает деятельность правящей верхушки Польши, приведшей страну к катастрофе в 1939 году. Среди других сочинений: цикл антифашистских очерков «Медальоны» («Medaliony», 1946, русский перевод 1974); сборник литературно-критических и публицистических статей «Далёкое и близкое» («Widzenie bliskie i dalekie», 1957); «Дневники» («Dzienniki», т. 1-5, 1975-1996).