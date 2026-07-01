НАЛКОВСКАЯ ЗОФЬЯ

НАЛКОВСКАЯ ЗОФЬЯ - польская писательница.

Её отец - учё­ный и пуб­ли­цист В. Нал­ков­ский. По­сле окон­ча­ния гим­на­зии изу­ча­ла ис­то­рию, фи­ло­со­фию, язы­ко­зна­ние и др. Пе­ча­та­лась с 1898 года. Ро­ма­ны 1900-1910-х годов: «Жен­щи­ны» («Kobiety», 1906, русский перевод 1907), «Нар­ци­за» («Narcyza», 1910) и др. на­пи­са­ны в ду­хе сим­во­лиз­ма, в со­от­вет­ст­вии с фи­лософско-эс­те­тическими прин­ци­па­ми объ­е­ди­не­ния «Мо­ло­дая Поль­ша» . Пе­ре­ход к кри­тическому реа­лиз­му ха­рак­те­рен для со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гического ро­ма­на «Ро­ман Те­ре­зы Ген­нерт» («Romans Terezy Hennert», 1923, русский перевод 1926).

Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние Налковской - со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гический ро­ман «Гра­ни­ца» («Granica», 1935, русский перевод 1960; два­ж­ды эк­ра­ни­зи­ро­ван - в 1938 и 1978 годах) о нравственные де­гра­да­ции чи­нов­ни­ка- карь­е­ри­ста, на­ру­шаю­ще­го гра­ни­цы мо­раль­ных и гражданских норм. Те­ма люб­ви - в цен­тре ро­ма­нов «Не­до­б­рая лю­бовь» («Niedobra miłość», 1928), «Не­тер­пе­ли­вые» («Niecierpliwi», 1938); дра­мы «Дом жен­щин» («Dom kobiet», 1930, русский перевод под названием «Вдо­вы», 1976). Ост­ро­со­ци­аль­ный ро­ман «Уз­лы жиз­ни» («Wᶒzły ży­cia», 1948) ра­зо­бла­ча­ет дея­тель­ность пра­вя­щей вер­хуш­ки Поль­ши, при­вед­шей стра­ну к ка­та­ст­ро­фе в 1939 году. Сре­ди других со­чи­не­ний: цикл ан­ти­фа­ши­ст­ских очер­ков «Ме­даль­о­ны» («Medaliony», 1946, русский перевод 1974); сборник литературно-кри­тических и пуб­ли­ци­стических ста­тей «Да­лё­кое и близ­кое» («Widzenie bliskie i dalekie», 1957); «Днев­ни­ки» («Dzienniki», т. 1-5, 1975-1996).