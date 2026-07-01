НАЛИМОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ

НАЛИМОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ - российский мастер музыкальных инструментов.

Из се­мьи государственного кре­сть­я­ни­на. В 1878-1884 годах на во­енной служ­бе. Был плот­ни­ком, за­тем крас­но­де­рев­щи­ком, с 1886 года ра­бо­тал по за­ка­зу в Твер­ской губернии. Около 1890 года по­зна­ко­мил­ся с В.В. Ан­д­рее­вым, по пред­ло­же­нию ко­то­ро­го пе­ре­ехал в его име­ние Марь­и­но, где ра­бо­тал ин­ст­ру­мен­таль­ным мас­те­ром до кон­ца жиз­ни. Налимов из­го­тав­ли­вал ба­ла­лай­ки, дом­ры и гус­ли раз­ных раз­ме­ров и стро­ёв, про­сла­вил­ся как «ба­ла­ла­еч­ный Стра­ди­ва­ри­ус». Все­го им сде­ла­но около 300 ин­ст­ру­мен­тов, из них около 70 - для Ве­ли­ко­рус­ско­го ор­ке­ст­ра Ан­д­рее­ва, ко­то­рый вы­со­ко це­нил ин­ст­ру­мен­ты ра­бо­ты Налимова (в 1902 году им из­го­тов­ле­на кон­церт­ная ба­ла­лай­ка лич­но для Ан­д­рее­ва - ше­девр твор­че­ст­ва мас­те­ра).

Со­вер­шен­ст­вуя кон­ст­рук­цию ста­рин­ных русских ин­ст­ру­мен­тов, Налимов во­пло­тил в них не толь­ко за­мыс­лы Ан­д­рее­ва, но и свои соб­ст­вен­ные; например, изо­брёл при­спо­соб­ле­ние для ме­ха­нической пе­ре­ме­ны строя гус­лей звон­ча­тых - ме­тал­лический ва­лик, по­сле­до­ва­тель­ные по­во­ро­ты ко­то­ро­го да­ют воз­мож­ность иг­рать без пе­ре­строй­ки в 6 то­наль­но­стях (вве­де­ны в Ве­ли­ко­рус­ский ор­кестр в 1913 году). Ин­стру­мен­ты Налимова от­ме­че­ны ме­да­ля­ми Все­мир­ной вы­став­ки в Па­ри­же (1900) и 1-й Все­российской вы­став­ки музыкальных ин­ст­ру­мен­тов «Му­зы­каль­ный мир» в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1906-1907 годы).

В 1911 году Налимов удо­сто­ен зва­ния по­том­ственного почетного гра­ж­да­ни­на, в 1915 году - ме­да­ли «За усер­дие».