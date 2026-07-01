НАЛИМОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ
НАЛИМОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ - российский мастер музыкальных инструментов.
Из семьи государственного крестьянина. В 1878-1884 годах на военной службе. Был плотником, затем краснодеревщиком, с 1886 года работал по заказу в Тверской губернии. Около 1890 года познакомился с В.В. Андреевым, по предложению которого переехал в его имение Марьино, где работал инструментальным мастером до конца жизни. Налимов изготавливал балалайки, домры и гусли разных размеров и строёв, прославился как «балалаечный Страдивариус». Всего им сделано около 300 инструментов, из них около 70 - для Великорусского оркестра Андреева, который высоко ценил инструменты работы Налимова (в 1902 году им изготовлена концертная балалайка лично для Андреева - шедевр творчества мастера).
Совершенствуя конструкцию старинных русских инструментов, Налимов воплотил в них не только замыслы Андреева, но и свои собственные; например, изобрёл приспособление для механической перемены строя гуслей звончатых - металлический валик, последовательные повороты которого дают возможность играть без перестройки в 6 тональностях (введены в Великорусский оркестр в 1913 году). Инструменты Налимова отмечены медалями Всемирной выставки в Париже (1900) и 1-й Всероссийской выставки музыкальных инструментов «Музыкальный мир» в Санкт-Петербурге (1906-1907 годы).
В 1911 году Налимов удостоен звания потомственного почетного гражданина, в 1915 году - медали «За усердие».