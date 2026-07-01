НАЛЬЧИКСКАЯ ГРОБНИЦА
НАЛЬЧИКСКАЯ ГРОБНИЦА - элитное погребение новосвободненского этапа майкопской культуры на юго-западной окраине современного города Нальчика (Кабардино-Балкария, Россия).
Исследовано И.М. Чеченовым в 1968-1969 годах. Предлагались датировки около XXII века, начало 3-го тысячелетия до н. э. и др., в зависимости от принимаемой автором датировки и трактовки новосвободненских памятников. Курган был возведён на окраине поселения майкопской культуры, имел насыпь из плотной материковой глины, диаметр не менее 100 м; сохранился на высоте до 9,6 м. В его юго-западной части прослежена первоначальная насыпь с выровненной глинобитной площадкой на вершине. Она покрывала подпрямоугольную в плане гробницу (3,13×2,34 м, высота 1,05-1,1 м) из туфовых плит, вертикально установленных на древней поверхности, её перекрытие состояло из таких же плит. Плиты - вторично использованные антропоморфные стелы (аналогии в ямной культуре и кеми-обинской культуре), некоторые из них украшены рельефными изображениями и орнаментом. Щели между плитами были заложены мелкой галькой, основания стен обложены булыжником, гробницу окружала галечниковая выкладка. Пол камеры также был уложен галькой, за пределами и внутри камеры прослежено несколько небольших кострищ. Стены и перекрытия камеры изнутри, её пол, погребённые, инвентарь были покрыты охрой. Обнаружены 2 скорченных на боку трупоположения, головой на юго-восток, лицами друг к другу. Один из погребённых (возможно, насильственно умерщвлённый) - без инвентаря. Могила частично ограблена в древности, но сохранились золотые изделия: височные подвески с несомкнутыми концами; биконические, более мелкие шаровидные и дисковидные бусы; конический наконечник, возможно посоха; 3 свёрнутые в спираль ленты; вытянутые, в т. ч. листовидные, пластинки из фольги, украшающие навес или костюм. 2 костяные черенковые стрелы имели золотую обкладку в виде конуса; небольшой серебряный нож-кинжал с золотым пластинчатым наконечником ножен; бронзовый кинжал; серебряное и бронзовые 4-гранные шилья с золотой обмоткой черешка. Найдены также сделанные из бронзы 2 проушных топора, долото, тесло, большой котёл с яйцевидным туловом, фрагменты миски; фрагментированный керамический сосуд; обсидиановый наконечник стрелы; кремнёвые вкладыш серпа, ножевидные пластины, скребки, отщепы; костяная проколка, отполированный кабаний клык.