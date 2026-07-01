НАЛЬЧИКСКАЯ ГРОБНИЦА

НАЛЬЧИКСКАЯ ГРОБНИЦА - элит­ное по­гре­бе­ние но­во­сво­бод­нен­ско­го эта­па май­коп­ской куль­ту­ры на юго-западной окраине современного города Нальчика (Ка­бар­ди­но-Бал­ка­рия, Рос­сия).

Ис­сле­до­ва­но И.М. Че­че­но­вым в 1968-1969 годах. Пред­ла­га­лись да­ти­ров­ки около XXII века, начало 3-го тысячелетия до н. э. и др., в за­виси­мо­сти от при­ни­мае­мой ав­то­ром да­ти­ров­ки и трак­тов­ки но­во­сво­бод­нен­ских па­мят­ни­ков. Кур­ган был воз­ве­дён на ок­раи­не по­се­ле­ния май­коп­ской куль­ту­ры, имел на­сыпь из плот­ной ма­те­ри­ко­вой гли­ны, диа­метр не ме­нее 100 м; со­хра­нил­ся на высоте до 9,6 м. В его юго-западной час­ти про­сле­же­на пер­во­на­чаль­ная на­сыпь с вы­ров­нен­ной гли­но­бит­ной пло­щад­кой на вер­ши­не. Она по­кры­ва­ла под­пря­мо­уголь­ную в пла­не гроб­ни­цу (3,13×2,34 м, высота 1,05-1,1 м) из ту­фо­вых плит, вер­ти­каль­но ус­та­нов­лен­ных на древ­ней по­верх­но­сти, её пе­ре­кры­тие со­стоя­ло из та­ких же плит. Пли­ты - вто­рич­но ис­поль­зо­ван­ные ан­тро­по­морф­ные сте­лы (ана­ло­гии в ям­ной куль­ту­ре и ке­ми-обин­ской куль­ту­ре), не­ко­то­рые из них ук­ра­ше­ны рель­еф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми и ор­на­мен­том. Ще­ли ме­ж­ду пли­та­ми бы­ли за­ло­же­ны мел­кой галь­кой, ос­но­ва­ния стен об­ло­же­ны бу­лыж­ни­ком, гроб­ни­цу ок­ру­жа­ла га­леч­ни­ко­вая вы­клад­ка. Пол ка­ме­ры так­же был уло­жен галь­кой, за пре­де­ла­ми и внут­ри каме­ры про­сле­же­но несколько не­боль­ших ко­ст­рищ. Сте­ны и пе­ре­кры­тия ка­ме­ры из­нут­ри, её пол, по­гре­бён­ные, ин­вен­тарь бы­ли по­кры­ты ох­рой. Об­на­ру­же­ны 2 скор­чен­ных на бо­ку тру­по­по­ло­же­ния, го­ло­вой на юго-вос­ток, ли­ца­ми друг к дру­гу. Один из по­гре­бён­ных (воз­мож­но, на­силь­ст­вен­но умер­щв­лён­ный) - без ин­вен­та­ря. Мо­ги­ла час­тич­но ог­раб­ле­на в древ­но­сти, но со­хра­ни­лись зо­ло­тые из­де­лия: ви­соч­ные под­вес­ки с не­сомк­ну­ты­ми кон­ца­ми; би­ко­ни­че­ские, бо­лее мел­кие ша­ро­вид­ные и дис­ко­вид­ные бу­сы; ко­ни­че­ский на­ко­неч­ник, воз­мож­но по­со­ха; 3 свёр­ну­тые в спи­раль лен­ты; вы­тя­ну­тые, в т. ч. лис­то­вид­ные, пла­стин­ки из фоль­ги, ук­ра­шаю­щие на­вес или кос­тюм. 2 кос­тя­ные че­рен­ко­вые стре­лы име­ли зо­ло­тую об­клад­ку в ви­де ко­ну­са; не­боль­шой се­реб­ря­ный нож-кин­жал с зо­ло­тым пла­стин­ча­тым на­ко­неч­ником но­жен; брон­зо­вый кин­жал; се­реб­ря­ное и брон­зо­вые 4-гран­ные ши­лья с зо­ло­той об­мот­кой череш­ка. Най­де­ны так­же сде­ланные из брон­зы 2 про­уш­ных то­по­ра, до­ло­то, тес­ло, боль­шой ко­тёл с яй­це­вид­ным ту­ло­вом, фраг­мен­ты мис­ки; фраг­мен­ти­ро­ван­ный ке­ра­мический со­суд; об­си­диа­но­вый на­ко­неч­ник стре­лы; крем­нё­вые вкла­дыш сер­па, но­же­вид­ные пла­сти­ны, скреб­ки, от­ще­пы; кос­тя­ная про­кол­ка, от­по­ли­ро­ван­ный ка­ба­ний клык.

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