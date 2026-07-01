НАЛБАНДЯН, Иоаннес Романович

Скрипач, педагог. Надворный советник (1915). Профессор 1-й ст. (1917, утв. в 1926). Заслуженный артист РСФСР (1926). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1937).

Награжден орденами Св. Станислава III ст. (1908), Св. Анны III ст. (1911), Св. Станислава II ст. (1914); светло-бронзовой медалью для ношения на груди «В память 300-летия Царствования Дома Романовых» (1913).

Родился в семье Карасубазарского мещанина (сына купца 2-й гильдии) Аракела Антоновича Налбандяна. Посещал школу при Армяно-католической церкви (1879–1980). В 9 лет начал учиться играть на скрипке. В 1882 впервые выступал публично в Симферополе и других городах Крыма.

В 1886 поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию : обучался в кл. игры на скрипке у Н. В. Галкина и Л. С. Ауэра (с 1888), окончил с аттестатом (1894).

В 1894 был принят сверхштатным артистом Императорских театров и по рекомендации Л. С. Ауэра был командирован театральной дирекцией в Берлин для стажировки в Высшей школе музыки у Й. Иоахима (1894/1895).

С 1891 принимал участие в консерваторских и частных концертах в Санкт-Петербурге, а с 1898 начал давать сольные концерты в городах России и Европы, проходившие с большим успехом. Участвовал в концертах Общества музыкальных собраний и Вечерах современной музыки в Санкт-Петербурге (1895–1910), симфонических концертах Императорского Русского музыкального общества. В 1900 (май – октябрь) работал концертмейстером в Киевском симфоническом оркестре п/у Р. Булериана и выступал в качестве солиста. В 1911 и 1914 гастролировал в городах Германии — Берлине, Дрездене, Лейпциге и др.

В дружеский круг общения Налбандяна входили художники И. К. Айвазовский, В. Е. Маковский, композитор А. А. Спендиаров.

Игра Налбандяна отличалась тонким художественным вкусом и изяществом. Высокую оценку критиков получили интерпретации многих камерных произведений. В репертуар скрипача входили концерты для скрипки с оркестром И. С. Баха , Л. Бетховена , В. А. Моцарта , Ф. Мендельсона , Н. Паганини , П. И. Чайковского , А. К. Глазунова , А. Вьетана , Ю. Конюса. Важное место в концертных программах отводил исполнению русской классической и современной музыки. Был первым исполнителем Концерта для скрипки и оркестра ля минор, ор. 82 А. К. Глазунова (1906, Малый зал Санкт-Петербургской консерватории, п/у Глазунова), Концерта для скрипки и оркестра С. М. Ляпунова , для которого редактировал партию скрипки (1916, Малый зал Санкт-Петербургской консерватории), Латышской фантазии Я. Витола (посвящена Налбандяну), сонаты для скрипки с фортепиано Л. В. Николаева. В исполнительском репертуаре имел также пьесы собственного сочинения: Марш, «Меланхолия», «Восточное» (на тему А. А. Спендиарова).

В 1918–1921 состоял в концертной группе Балтийского флота, в составе которой выступал в краснофлотских частях Ленинграда и Кронштадта. Руководил музыкальными занятиями клуба Военно-хозяйственной академии (1921–1924). Организовывал просветительские концерты клуба, в которых участвовал в качестве исполнителя и лектора.

В Санкт-Петербургской консерватории : адъюнкт кл. игры на скрипке Л. С. Ауэра (1895–1912), преподаватель обязательного кл. игры на скрипке (1898–1900), специального кл. игры на скрипке (1900–1942, утв. в 1903), старший преподаватель (1905), профессор 2-й степени (1908), профессор 1-й степени (1917–1942, утвержден в звании Государственным ученым советом в 1926); зам. декана исполнительских факультетов (1926–1929), зав. каф. скрипки (1938–1942).

Занимался с известными учениками Ауэра, среди них — И. Ю. Ахрон, М. С. Эльман, Е. А. Цимбалист , Я. Р. Хейфец , Ц. Г. Ганзен, К. Парло , М. Б. и И. Б. Пиастро и др.

Среди многочисленных выпускников и учеников кл. игры на скрипки Налбандяна — профессора и преподаватели Санкт-Петербургской консерватории — А. М. Коган, И. А. Лукашевский, А. Д. Печников, И. А. Шпильберг, проф. музыкальной академии в Токио А. Д. Бубнова-Оно, проф. Московской конс. Ю. И. Янкелевич (окончил Московскую конс.), проф. Белорусской конс. А. Л. Бессмертный, проф. Киевской конс. Я. С. Магазинер, проф. Саратовской конс. В. В. Зайц, доцент Свердловской (ныне Уральской) конс. Г. Я. Гранат, директор Горьковского (ныне Нижегородского) музыкального училища и дирижер филармонического оркестра С. Л. Лазерсон, концертирующие солисты, ансамблисты, артисты симф. оркестров А. А. Пранг, Г. С. Сарабян, Е. М. Хаит, А. Б. Скоморовский, Х. Шютц (Эстония) и др. В кл. игры на скрипке Налбандяна занимались также польско-американский скрипач и дирижер А. Хилсберг (1911/1912), эстонский дирижер Р. В. Матсов (1840/1841).

Член жюри 1-го и 2-го всесоюзных конкурсов музыкантов-исполнителей (Москва, 1933; Ленинград, 1935), Всесоюзного конкурса скрипачей и виолончелистов (Москва, 1937).

Умер в эвакуации в Ташкенте.

Оставил в рукописи несколько глав из мемуаров, в которых содержатся воспоминания о П. де Сарасате и Й. Иоахиме и др. Личный фонд Налбандяна хранится в Национальной академии наук Республики Армении (ранее — МЛИ АН Армянской ССР. Ф. 59. 14 ед. хр. 1879–1942).

Литература

Концерты в С.-Петербурге // Русская музыкальная газета. 1913. № 48. Стб. 1106. (Рецензия на концерт И. Р. Налбандяна);

И. Р. Налбандян — профессор Ленинградской консерватории // Музыкальная жизнь. 1926. № 5. С. 22;

Струве Б. А. И. Р. Налбандян // Музыкальные кадры. Л. 1946. № 2. С. 4;

Раабен Л. Н. Ауэр-педагог // Раабен Л. Н. Леопольд Семенович Ауэр: очерк жизни и деятельности. Л., 1962. С. 115–159. (О Налбандяне см. на с. 119);

Письма к И. Р. Налбандяну // Из истории русско-армянских музыкальных связей: воспоминания, письма, 1827–1917. Ереван, 1971. С. 93–110;

Оссовский А. В. Концерт И. Р. Налбандяна // Оссовский А. В. Музыкально-критические статьи (1894–1912). Л., 1971. С. 77;

Беляков М. М. Об И. Р. Налбандяне // Ленинградская консерватория в воспоминаниях: [в 2 кн.]. Кн. 2. Изд. 2-е. Л., 1988. С. 154–155;

Копытова Г. В. 1910 год: Петроградская консерватория. Налбандян // Копытова Г. В. Яша Хейфец в России: Из истории музыкальной культуры Серебряного века. СПб., 2004. С. 78–115;

Из личного дела О. А. Налбандяна / [публ. Я. Ю. Гуровой] // «Opera Musicologica» («Музыковедческие труды»): научный журнал Санкт-Петербургской консерватории. 2010. № 3 (5). С. 118–138. URL: http://www.conservatory.ru/files/OM_05_Gurova_full.pdf ;

Микаелян В. А. Налбандян Ованес // Крымское армянское общество. 2014. URL: http://www.kao.org.ua/index.php/kultura/dejateli-nauki-i-kultury/nalbandjan-ovanes

Автор статьи: А. Н. Цветкова