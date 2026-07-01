НАЛБАНДЯН ДМИТРИЙ АРКАДЬЕВИЧ
НАЛБАНДЯН ДМИТРИЙ АРКАДЬЕВИЧ - российский живописец, народный художник СССР (1969), действительный член Академии художеств СССР (1953), Герой Социалистического Труда (1976).
Учился в Тифлисской АХ (1924-1929 годы) у Е.Е. Лансере и Е.М. Татевосяна. Начинал работать как художник-мультипликатор в Тифлисе (1926-1929 годы), Одессе (1929-1930 годы) и Москве (1931-1934 годы). Автор официозных картин в духе социалистического реализма на историко-революционные темы («В.И. Ленин в Горках», 1959, Музей современной истории России, Москва; «Малая земля. Новороссийск», 1975, ГТГ), портретов (А. Исаакяна, 1940, КГ Армении, Ереван; И.В. Сталина, 1945; «Вернатун» - групповой портрет деятелей армянской культуры, 1974-1976 годы; И.С. Козловского, 1978, все - ГТГ), пейзажей («Цветущий сад», 1955, ГТГ), натюрмортов («Гвоздики», 1978, ГТГ).
Ленинская премия (1982), Государственная премия СССР (1946, 1951). Награждён орденом Ленина (1976).