НАЛАНДА
НАЛАНДА - буддийский монастырский комплекс, культурный и образовательный центр в северо-восточной Индии (штат Бихар), существовавший в V-XII веках.
Находится в 90 км к юго-востоку от древней столицы Индии, города Паталипутра (ныне Патна), близ города Раджгир. Основан царём Кумарагуптой I на месте, которое, согласно преданию, посещал Будда Шакьямуни и где был погребён его любимый ученик Шарипутра. Ценные описания Наланды оставили известные китайские и корейские буддийские паломники Фа Сянь, Сюань Цзан, И Цзин.
В период наивысшего развития (конец XII века) Наланда занимала площадь в 14 га, включала 11 монастырей, 5 храмов и университет, в котором насчитывалось 10 тысяч студентов и 2 тысячи преподавателей из разных стран, включая Китай, Персию. В Наланде размещалась обширная библиотека священных и редких книг (праджняпарамиты сутры, тантрические тексты). Возможно, в университете Наланды преподавали выдающиеся буддийские мыслители: Дигнага, Дхармакирти, Чандракирти, Шилабхадра, Падмасамбхава, Шантаракшита. Обучение разделялось на общее начальное (с 6 лет) и высшее специальное. Наряду с буддийским каноном, изучались индуистские и джайнские тексты; широко практиковались публичные диспуты, ставшие традиционным институтом индийской культуры. Наланда была фактически первым международным университетским центром, в котором велось систематическое обучение по буддийской программе «великих книг пяти наук»: грамматика и лексикография (шабдавидья); искусства и ремёсла (шилпастханавидья); медицина (чикитсавидья); логика (хетувидья); философия (абхьятмавидья). Изучались и т. н. малые науки, считавшиеся светскими: поэтика, стилистика, синонимика, музыка с танцами, астрология. В Наланде и других индийских буддийских монастырях впервые на регулярной основе стали изучать и преподавать медицину и оказывать врачебную (нередко бесплатную) помощь нуждающимся. Распорядок монашеской жизни в Наланде впоследствии был заимствован тибетскими и монгольскими монастырями.
Среди раскопанных археологами памятников архитектуры: руины 11 вихар, 6 храмов, в т. ч. 3-ярусной ступы Шарипутра (III век до н. э.). Наиболее известные памятники религиозного искуства, хранившиеся в Наланде, - статуи Авалокитешвары, Манджушри «с повёрнутой шеей», Тары «без украшений». В различных музеях (в т. ч. Археологическом музее Наланды) хранятся изображения Будды, Праджняпарамиты, Сарасвати, Вишну, Шивы.
В 1193 году тюркская армия во главе с Мухаммадом ибн-Бахтияром Хилджи разрушила и сожгла Наланду; по некоторым сведениям, в разорённом монастыре ещё в XIII веке продолжалась деятельность учёных. В начале XXI века по инициативе нескольких стран планируется восстановление Наланды как международного учебного центра.