НАЛАНДА

НАЛАНДА - буд­дий­ский мо­на­стыр­ский ком­плекс, куль­тур­ный и об­ра­зо­ва­тель­ный центр в северо-восточной Ин­дии (штат Би­хар), су­ще­ст­во­вав­ший в V-XII веках.

На­хо­дит­ся в 90 км к юго-вос­то­ку от древ­ней сто­ли­цы Ин­дии, города Па­та­ли­пут­ра (ны­не Пат­на), близ города Радж­гир. Ос­но­ван ца­рём Ку­ма­ра­гуп­той I на мес­те, ко­то­рое, со­глас­но пре­да­нию, по­се­щал Буд­да Шакь­я­му­ни и где был по­гре­бён его лю­би­мый уче­ник Ша­ри­пут­ра. Цен­ные опи­са­ния Наланды ос­та­ви­ли из­вест­ные китайские и корейские буд­дий­ские па­лом­ни­ки Фа Сянь, Сю­ань Цзан, И Цзин.

В пе­ри­од наи­выс­ше­го раз­ви­тия (конец XII века) Наланда за­ни­ма­ла пло­щадь в 14 га, вклю­ча­ла 11 мо­на­сты­рей, 5 хра­мов и университет, в ко­то­ром на­счи­ты­ва­лось 10 тысяч сту­ден­тов и 2 тысячи пре­по­да­ва­те­лей из раз­ных стран, вклю­чая Ки­тай, Пер­сию. В Наланде раз­ме­ща­лась об­шир­ная биб­лио­те­ка свя­щен­ных и ред­ких книг (прадж­ня­па­ра­ми­ты сут­ры, тан­трические тек­сты). Воз­мож­но, в университете Наланды пре­по­да­ва­ли вы­даю­щие­ся буд­дий­ские мыс­ли­те­ли: Диг­на­га, Дхар­ма­кир­ти, Чан­д­ра­кир­ти, Ши­лаб­хад­ра, Пад­ма­самб­ха­ва, Шан­та­рак­ши­та. Обу­че­ние раз­де­ля­лось на об­щее на­чаль­ное (с 6 лет) и выс­шее спе­ци­аль­ное. На­ря­ду с буд­дий­ским ка­но­ном, изу­ча­лись ин­дуи­ст­ские и джайн­ские тек­сты; ши­ро­ко прак­ти­ко­ва­лись пуб­лич­ные дис­пу­ты, став­шие тра­диционным ин­сти­ту­том индийской куль­ту­ры. Наланда бы­ла фак­ти­че­ски пер­вым ме­ж­ду­народным уни­вер­си­тет­ским цен­тром, в ко­то­ром ве­лось сис­те­ма­тическое обу­че­ние по буд­дий­ской про­грам­ме «ве­ли­ких книг пя­ти на­ук»: грам­ма­ти­ка и лек­си­ко­гра­фия (шаб­да­ви­дья); ис­кус­ст­ва и ре­мёс­ла (шил­паст­ха­на­ви­дья); ме­ди­ци­на (чи­кит­са­ви­дья); ло­ги­ка (хе­ту­ви­дья); фи­ло­со­фия (аб­хь­ят­ма­ви­дья). Изу­ча­лись и т. н. ма­лые нау­ки, счи­тав­шие­ся свет­ски­ми: по­эти­ка, сти­ли­сти­ка, си­но­ни­ми­ка, му­зы­ка с тан­ца­ми, ас­т­ро­ло­гия. В Наланде и других индийских буд­дий­ских мо­на­сты­рях впер­вые на ре­гу­ляр­ной ос­но­ве ста­ли изу­чать и пре­по­да­вать ме­ди­ци­ну и ока­зы­вать вра­чеб­ную (не­ред­ко бес­плат­ную) по­мощь ну­ж­даю­щим­ся. Рас­по­ря­док мо­на­ше­ской жиз­ни в Наланде впо­след­ствии был за­им­ст­во­ван ти­бетскими и монгольскими мо­на­сты­ря­ми.

Сре­ди рас­ко­пан­ных ар­хео­ло­га­ми па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры: руи­ны 11 ви­хар, 6 хра­мов, в т. ч. 3-ярус­ной сту­пы Ша­ри­пут­ра (III век до н. э.). Наи­бо­лее из­вест­ные па­мят­ни­ки ре­лигиозного искуства, хра­нив­шие­ся в Наланде, - ста­туи Ава­ло­ки­теш­ва­ры, Манд­жуш­ри «с по­вёр­ну­той ше­ей», Та­ры «без ук­ра­ше­ний». В различных му­зе­ях (в т. ч. Ар­хео­ло­гическом му­зее Наланды) хра­нят­ся изо­бра­же­ния Буд­ды, Прадж­ня­па­ра­ми­ты, Са­рас­ва­ти, Виш­ну, Ши­вы.

В 1193 году тюркская ар­мия во гла­ве с Му­хам­ма­дом ибн-Бах­тия­ром Хилд­жи раз­ру­ши­ла и со­жгла Наланду; по не­ко­то­рым све­де­ни­ям, в ра­зо­рён­ном мо­на­сты­ре ещё в XIII веке про­дол­жа­лась дея­тель­ность учёных. В начале XXI века по ини­циа­ти­ве не­сколь­ких стран пла­ни­ру­ет­ся вос­ста­нов­ле­ние Наланды как ме­ж­ду­народного учеб­но­го цен­тра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)