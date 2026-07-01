НАКШБАНДИЙЯ
НАКШБАНДИЙЯ - суфийское братство, сложившееся к XIV веку в Бухаре; существует ныне.
Названо по имени Накшбанда, который заложил основы организации братства; основателем Накшбандийи считается среднеазиатский суфий Юсуф аль-Хамадани (умер в 1144 году). При Накшбанде опорой Накшбандийи были ремесленники и торговцы. Консолидация Накшбандийи после его смерти связана с именем Мухаммеда Парсы, при котором братство стало распространяться среди кочевников, что способствовало завершению исламизации Средней Азии. Начиная с Хваджи-Ахрара, шейхи Накшбандийи активно вмешивались в политику, добившись преобладания братства в регионе, а также распространив своё влияние в Индию и Малую Азию, где возникли самостоятельные ветви Накшбандийи. В середине XVI-XVII веках Накшбандийю оказывали покровительство мусульманские правители из династий Шейбанидов и Джанидов в Средней Азии, преемники Великих Моголов и Османы. В 1598 году глава индийской ветви Накшбандийи шейх Сирхинди обновил учение и организацию братства, создав в нём направление Накшбандийя-Муджаддидийя, расцвет которого в Средней Азии и на османском Ближнем Востоке пришёлся на рубеж XVIII-XIX веков. В 1811 году шейх Халид аль-Багдади (1776-1827 годы) основал ветвь Накшбандийи, названную его именем (Халидийя) и распространившуюся в Малой Азии, Курдистане, на Кавказе и островах Малайского архипелага. К XIX веку Накшбандийя распространилась также в Иране, Аравии, на Балканах, в Волго-Уральском регионе, Западном Китае, на Мадагаскаре. В XIX веке Накбандийя участвовала в политических движениях, включая борьбу курдов за независимость и Кавказскую войну 1817-1864 годов (смотри Мюридизм).
В Накбандийе никогда не было единого центра. Организация общин и ритуальные практики близки другим суфийским братствам. Главным отличием Накбандийи считается тихий зикр. Другими особенностями являются практика внутреннего затворничества, сменившая концепцию физического затворничества, принятую у предшественников Накбандийи из числа шейхов хваджаган, и духовная связь (рабита) между сердцем учителя и ученика. Вероятно, с Мухаммеда Парсы Накбандийя усвоила учение Ибн аль-Араби о единстве бытия (вахдат ал-вуджуд). Инициация в Накбандийе происходит после 3-месячного искуса, во время которого претендент выполняет грязную работу на кухне. При инициации мюриду после омовения и клятвы шейху разъясняются правила и значение зикра. В братство принимают и женщин. Отличительным признаком членов Накбандийи считается войлочный, обычно белого цвета, колпак (кулах) из 4 клиньев. Местом поклонения является мавзолей Накшбанда в Бухаре.