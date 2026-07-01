НАКШБАНДИЙЯ

НАКШБАНДИЙЯ - суфийское братство, сложившееся к XIV веку в Бухаре; существует ныне.

На­зва­но по име­ни На­кшбан­да , ко­то­рый за­ло­жил ос­но­вы ор­га­ни­за­ции брат­ст­ва; ос­но­ва­те­лем Накшбандийи счи­та­ет­ся среднеазиатский су­фий Юсуф аль-Ха­ма­да­ни (умер в 1144 году). При На­кшбан­де опо­рой Накшбандийи бы­ли ре­мес­лен­ни­ки и тор­гов­цы. Кон­со­ли­да­ция Накшбандийи по­сле его смер­ти свя­за­на с име­нем Му­хам­ме­да Пар­сы, при ко­то­ром брат­ст­во ста­ло рас­про­стра­нять­ся сре­ди ко­чев­ни­ков, что спо­соб­ст­во­ва­ло за­вер­ше­нию ис­ла­ми­за­ции Средней Азии. На­чи­ная с Хвад­жи-Ах­ра­ра, шей­хи Накшбандийи ак­тив­но вме­ши­ва­лись в по­ли­ти­ку, до­бив­шись пре­об­ла­да­ния брат­ст­ва в ре­гио­не, а так­же рас­про­стра­нив своё влия­ние в Ин­дию и Ма­лую Азию, где воз­ник­ли са­мо­сто­ятельные вет­ви Накшбандийи. В середине XVI-XVII веках Накшбандийю ока­зы­ва­ли по­кро­ви­тель­ст­во му­сульманские пра­ви­те­ли из ди­на­стий Шей­ба­ни­дов и Джа­ни­дов в Средней Азии, пре­ем­ни­ки Ве­ли­ких Мо­го­лов и Ос­ма­ны. В 1598 году гла­ва индийской вет­ви Накшбандийи шейх Сир­хин­ди об­но­вил уче­ние и ор­га­ни­за­цию брат­ст­ва, соз­дав в нём на­прав­ле­ние На­кшбан­дийя-Муд­жад­ди­дийя, рас­цвет ко­то­ро­го в Средней Азии и на ос­ман­ском Ближ­нем Вос­то­ке при­шёл­ся на ру­беж XVIII-XIX веков. В 1811 году шейх Ха­лид аль-Ба­гда­ди (1776-1827 годы) ос­но­вал ветвь Накшбандийи, на­зван­ную его име­нем (Ха­ли­дийя) и рас­про­стра­нив­шую­ся в Ма­лой Азии, Кур­ди­ста­не, на Кав­ка­зе и ост­ро­вах Ма­лай­ско­го ар­хи­пе­ла­га. К XIX веку Накшбандийя рас­про­стра­ни­лась так­же в Ира­не , Ара­вии, на Бал­ка­нах, в Вол­го-Ураль­ском ре­гио­не, Западном Ки­тае, на Ма­да­га­ска­ре. В XIX веке Накбандийя уча­ст­во­ва­ла в по­ли­тических дви­же­ни­ях, вклю­чая борь­бу кур­дов за не­за­ви­си­мость и Кавказскую вой­ну 1817-1864 годов (смотри Мю­ри­дизм).

В Накбандийе ни­ко­гда не бы­ло еди­но­го цен­тра. Ор­га­ни­за­ция об­щин и ри­ту­аль­ные прак­ти­ки близ­ки другим су­фий­ским брат­ствам. Главным от­ли­чи­ем Накбандийи счи­та­ет­ся ти­хий зикр. Дру­ги­ми осо­бен­но­стя­ми яв­ля­ют­ся прак­ти­ка внутреннего за­твор­ни­че­ст­ва, сме­нив­шая кон­цеп­цию фи­зического за­твор­ни­че­ст­ва, при­ня­тую у пред­ше­ст­вен­ни­ков Накбандийи из чис­ла шей­хов хвад­жа­ган, и ду­хов­ная связь (ра­би­та) ме­ж­ду серд­цем учи­те­ля и уче­ни­ка. Ве­ро­ят­но, с Му­хам­ме­да Пар­сы Накбандийя ус­вои­ла уче­ние Ибн аль-Ара­би о един­ст­ве бы­тия (вах­дат ал-вуд­жуд). Ини­циа­ция в Накбандийе про­ис­хо­дит по­сле 3-ме­сяч­но­го ис­ку­са, во вре­мя ко­то­ро­го пре­тен­дент вы­пол­ня­ет гряз­ную ра­бо­ту на кух­не. При ини­циа­ции мю­ри­ду по­сле омо­ве­ния и клят­вы шей­ху разъ­яс­ня­ют­ся пра­ви­ла и зна­че­ние зи­кра. В брат­ст­во при­ни­ма­ют и жен­щин. От­ли­чи­тель­ным при­зна­ком чле­нов Накбандийи счи­та­ет­ся вой­лоч­ный, обыч­но бе­ло­го цве­та, кол­пак (ку­лах) из 4 клинь­ев. Ме­стом по­кло­не­ния яв­ля­ет­ся мав­зо­лей На­кшбан­да в Бу­ха­ре.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)