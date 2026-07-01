НАКОРЯКОВ НИКОЛАЙ НИКАНДРОВИЧ

НАКОРЯКОВ НИКОЛАЙ НИКАНДРОВИЧ - российский революционный деятель, писатель, организатор книгоиздательского дела в СССР.

Учил­ся в То­боль­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (1890-е годы), где воз­глав­лял не­ле­галь­ную биб­лио­те­ку мар­кси­ст­ской и на­род­нической литературы. В 1899 году ис­клю­чён из се­ми­на­рии без пра­ва по­сту­п­ле­ния в другие учеб­ные за­ве­де­ния. Воль­но­слу­ша­тель ес­тественного факультета Ка­зан­ско­го университета (1903). Член РСДРП (с 1901 года; боль­ше­вик с 1903 года). В Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов один из ру­ко­во­ди­те­лей фор­ми­ро­ва­ния народной ми­ли­ции в Ка­за­ни, заместитель председателя ис­пол­ко­ма Са­мар­ско­го со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов (1905), член Ураль­ско­го об­ла­ст­но­го комитета РСДРП (1906-1907 годы). Аре­сто­ван в Пер­ми (1908); в ссыл­ке в Ени­сей­ской губернии (1910-1911 годы), бе­жал. Жил в США (1911-1917 годы), где воз­глав­лял ре­дак­цию российскую со­ци­ал-де­мо­кра­тическую газету «Но­вый мир» (с 1912 года), со­би­рал по прось­бе В.И. Ле­ни­на ма­те­риа­лы по аг­рар­но­му во­про­су (1913-1914 годы). В на­ча­ле 1-й ми­ро­вой вой­ны пе­ре­шёл на по­зи­ции обо­рон­че­ст­ва, сбли­зив­шись с мень­ше­ви­ка­ми. Вер­нул­ся в Рос­сию в апреле 1917 года, заместитель ко­мис­са­ра Временного пра­ви­тель­ст­ва в 1-й ар­мии. В 1919-1920 годах, в Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов, слу­жил в Бе­лой ар­мии. В 1920 году на­прав­лен на за­го­тов­ки то­п­ли­ва в То­больск (до 1922 года), в 1925 года при­нят в ВКП(б).

Один из ор­га­ни­за­то­ров и ру­ко­во­ди­те­лей (1925-1930 годы) издательства «Со­вет­ская эн­цик­ло­пе­дия» (ныне «Боль­шая Рос­сий­ская эн­цик­ло­пе­дия»), в 1930-1937 годах ди­рек­тор Государственного издательства ху­дожественной литературы (с 1934 года Гос­лит­из­дат). Ав­тор рас­ска­зов и по­вес­тей для де­тей, вос­по­ми­на­ний о В.И. Ле­ни­не, М. Горь­ком, Д. Бед­ном и др.