НАКОРЯКОВ НИКОЛАЙ НИКАНДРОВИЧ
НАКОРЯКОВ НИКОЛАЙ НИКАНДРОВИЧ - российский революционный деятель, писатель, организатор книгоиздательского дела в СССР.
Учился в Тобольской духовной семинарии (1890-е годы), где возглавлял нелегальную библиотеку марксистской и народнической литературы. В 1899 году исключён из семинарии без права поступления в другие учебные заведения. Вольнослушатель естественного факультета Казанского университета (1903). Член РСДРП (с 1901 года; большевик с 1903 года). В Революцию 1905-1907 годов один из руководителей формирования народной милиции в Казани, заместитель председателя исполкома Самарского совета рабочих депутатов (1905), член Уральского областного комитета РСДРП (1906-1907 годы). Арестован в Перми (1908); в ссылке в Енисейской губернии (1910-1911 годы), бежал. Жил в США (1911-1917 годы), где возглавлял редакцию российскую социал-демократическую газету «Новый мир» (с 1912 года), собирал по просьбе В.И. Ленина материалы по аграрному вопросу (1913-1914 годы). В начале 1-й мировой войны перешёл на позиции оборончества, сблизившись с меньшевиками. Вернулся в Россию в апреле 1917 года, заместитель комиссара Временного правительства в 1-й армии. В 1919-1920 годах, в Гражданскую войну 1917-1922 годов, служил в Белой армии. В 1920 году направлен на заготовки топлива в Тобольск (до 1922 года), в 1925 года принят в ВКП(б).
Один из организаторов и руководителей (1925-1930 годы) издательства «Советская энциклопедия» (ныне «Большая Российская энциклопедия»), в 1930-1937 годах директор Государственного издательства художественной литературы (с 1934 года Гослитиздат). Автор рассказов и повестей для детей, воспоминаний о В.И. Ленине, М. Горьком, Д. Бедном и др.