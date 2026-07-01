НАКОЛЬЧАТОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА
НАКОЛЬЧАТОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА - археологическая культура раннего и развитого неолита в Среднем Поволжье, Камско-Вятском междуречье, Нижнем Прикамье.
Радиоуглеродные даты - от середины 5-го до 1-й четверти 4-го тысячелетий до н. э. Выделена А.Х. Халиковым к 1966 году как этап в развитии волго-камской культуры, включавшей и памятники с гребенчатой керамикой, которые О.Н. Бадер объединял в камскую культуру. Стоянки в основном в поймах рек или близ озёр. Обнаружены остатки полуземлянок подквадратной формы площадью около 30 м2. Тонкостенные, из илистой глины, плоскодонные горшки с прямыми стенками; под срезом венчика - ряд ямочных вдавлений, иногда сквозных, украшены также наколами (отсюда название «Накольчатой керамики культура»), выполненными костяным треугольным или овальным в сечении инструментом, разреженно или в «отступающей» манере. Каменная индустрия на пластинах и отщепах; концевые скребки, резцы на углу пластины, симметричные острия, пластинчатые треугольные с черешком и ретушированные с двух сторон иволистной формы наконечники стрел. Деревообрабатывающие инструменты (топоры и тёсла) редки. В основе хозяйства - охота и рыболовство.
Возникновение Накольчатой керамики культуры связано с развитием традиций местной елшанской культуры 1-й половины 5-го тысячелетия до н. э. при воздействии южной (орловская культура) и юго-западной (днепро-донецкая культурная общность) составляющих. Прослеживается взаимодействие Накольчатой керамики культуры с камской культурой и средневолжским вариантом ямочно-гребенчатой керамики культурно-исторической общности, которая в 4-м тысячелетии ассимилировала Накольчатой керамики культуру. По мнению Халикова, носители Накольчатой керамики культуры говорили на одном из древних уральских языков.