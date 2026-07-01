НАКОЛЬЧАТОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА

НАКОЛЬЧАТОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА - археологическая культура раннего и развитого неолита в Среднем Поволжье, Камско-Вятском междуречье, Нижнем Прикамье.

Ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты - от середины 5-го до 1-й четверти 4-го тысячелетий до н. э. Вы­де­ле­на А.Х. Ха­ли­ко­вым к 1966 году как этап в раз­ви­тии вол­го-кам­ской куль­ту­ры, вклю­чав­шей и па­мят­ни­ки с гре­бен­ча­той ке­ра­ми­кой , ко­то­рые О.Н. Ба­дер объ­е­ди­нял в кам­скую куль­ту­ру. Сто­ян­ки в основном в пой­мах рек или близ озёр. Об­на­ру­же­ны ос­тат­ки по­лу­зем­ля­нок под­квад­рат­ной фор­мы площадью около 30 м2. Тон­ко­стен­ные, из или­стой гли­ны, плос­ко­дон­ные горш­ки с пря­мы­ми стен­ка­ми; под сре­зом вен­чи­ка - ряд ямоч­ных вдав­ле­ний, ино­гда сквоз­ных, ук­ра­ше­ны так­же на­ко­ла­ми (от­сю­да название «Накольчатой керамики культура»), вы­пол­нен­ны­ми кос­тя­ным тре­уголь­ным или оваль­ным в се­че­нии ин­стру­мен­том, раз­ре­жен­но или в «от­сту­паю­щей» ма­не­ре. Ка­мен­ная ин­ду­ст­рия на пла­сти­нах и от­ще­пах; кон­це­вые скреб­ки, рез­цы на уг­лу пла­сти­ны, сим­мет­рич­ные ост­рия, пла­стин­ча­тые тре­уголь­ные с че­реш­ком и ре­ту­ши­ро­ван­ные с двух сто­рон иво­ли­ст­ной фор­мы на­ко­неч­ни­ки стрел. Де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие ин­ст­ру­мен­ты (то­по­ры и тёс­ла) ред­ки. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та и ры­бо­лов­ст­во.

Воз­ник­но­ве­ние Накольчатой керамики культуры свя­за­но с раз­ви­ти­ем тра­ди­ций ме­ст­ной ел­шан­ской куль­ту­ры 1-й половины 5-го тысячелетия до н. э. при воз­дей­ст­вии южной (ор­лов­ская куль­ту­ра) и юго-западной (днеп­ро-до­нец­кая куль­тур­ная общ­ность) со­став­ляю­щих. Про­сле­жи­ва­ет­ся взаи­мо­дей­ст­вие Накольчатой керамики культуры с кам­ской куль­ту­рой и сред­не­волж­ским ва­ри­ан­том ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти, ко­то­рая в 4-м тысячелетии ас­си­ми­ли­ро­ва­ла Накольчатой керамики культуру. По мне­нию Ха­ли­ко­ва, но­си­те­ли Накольчатой керамики культуры го­во­ри­ли на од­ном из древ­них ураль­ских язы­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)