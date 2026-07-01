НАКЛОНЕНИЕ
НАКЛОНЕНИЕ - в музыке, качество мажорности или минорности, присущее ладам и аккордам (смотри Лад, Мажор, Минор).
В зависимости от величины терции на I ступени звукоряда («твёрдая» большая, «мягкая» малая терции) многочисленные октавные лады относят к противоположным Наклонениям - мажорному (в случае большой терции) и минорному (в случае малой терции). В XVII веке понятия-термины «dur» (от лат. durus - твёрдый) и «moll» (от лат. mollis - мягкий) стали характеристиками Наклонения лада и консонирующего трезвучия, в конце XVII века вошло в обиход современное обозначение ладотональности (C-dur - до-мажор, a-moll - ля-минор). Догадки о противоположном Наклонении (и соответствующем этосе) созвучий содержатся у Дж. Царлино (1558); осознанию двуладовости гармонической тональности XVII-XIX веков долгое время препятствовала модальная трактовка ладов (как звукорядов диатоники, смотри Модальность). Диалектическое отношение мажора и минора раскрыл немецкий теоретик М. Гауптман (1853). Ю.Н. Холопов в своём учении о гармонии пользовался термином «Наклонение» в расширительном смысле, привлекая в качестве исторически предшествующих Наклоненям понятий также роды интервальных систем («твёрдый» диатон и «мягкая» хрома), виды секунд («твёрдый» целый тон и «мягкий» полутон), гексахордов.