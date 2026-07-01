НАКЛОНЕНИЕ

НАКЛОНЕНИЕ - в му­зы­ке, ка­че­ст­во ма­жорно­сти или ми­нор­но­сти, при­су­щее ла­дам и ак­кор­дам (смотри Лад, Ма­жор , Ми­нор).

В за­ви­си­мо­сти от ве­ли­чи­ны тер­ции на I сту­пе­ни зву­ко­ря­да («твёр­дая» боль­шая, «мяг­кая» ма­лая тер­ции) мно­го­численные ок­тав­ные ла­ды от­но­сят к про­ти­во­по­лож­ным Наклонениям - ма­жор­но­му (в слу­чае боль­шой тер­ции) и ми­нор­но­му (в слу­чае ма­лой тер­ции). В XVII веке по­ня­тия-тер­ми­ны «dur» (от лат. durus - твёр­дый) и «moll» (от лат. mollis - мяг­кий) ста­ли ха­рак­те­ри­сти­ка­ми Наклонения ла­да и кон­со­ни­рую­ще­го тре­зву­чия, в конце XVII века во­шло в оби­ход современное обо­зна­че­ние ла­до­то­наль­но­сти (C-dur - до-ма­жор, a-moll - ля-ми­нор). До­гад­ки о про­ти­во­по­лож­ном Наклонении (и со­от­вет­ст­вую­щем это­се) со­зву­чий со­дер­жат­ся у Дж. Цар­ли­но (1558); осо­зна­нию дву­ла­до­во­сти гар­мо­нической то­наль­но­сти XVII-XIX веков дол­гое вре­мя пре­пят­ст­во­ва­ла мо­даль­ная трак­тов­ка ла­дов (как зву­ко­ря­дов диа­то­ни­ки, смотри Мо­даль­ность ). Диа­лек­тическое от­но­ше­ние ма­жо­ра и ми­но­ра рас­крыл немецкий тео­ре­тик М. Га­упт­ман (1853). Ю.Н. Хо­ло­пов в сво­ём уче­нии о гар­мо­нии поль­зо­вал­ся тер­ми­ном «Наклонение» в рас­ши­рительном смыс­ле, прив­ле­кая в ка­че­ст­ве ис­то­ри­че­ски пред­ше­ст­вую­щих Наклоненям по­ня­тий так­же ро­ды ин­тер­валь­ных сис­тем («твёр­дый» диа­тон и «мяг­кая» хро­ма), ви­ды се­кунд («твёр­дый» це­лый тон и «мяг­кий» по­лу­тон), гек­са­хор­дов.

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