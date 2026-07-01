НАКХОНСИТХАММАРАТ
НАКХОНСИТХАММАРАТ - город на юге Таиланда, административный центр одноименной провинции (чангвата).
Население 116,3 тысяч человек (2012). Расположен в северной части полуострова Малакка, на приморской равнине близ побережья Сиамского залива Южно-Китайского моря. Узел автомобильных дорог, конечная станция железнодорожной ветки Кхаучумтхонг–Накхонситхаммарат, связывающей город с железнодорожной магистралью Бангкок - Хатъяй. Аэропорт (в 13 км к северу от Накхонситхаммарата; местные авиалинии).
Основан приблизительно в начале н. э. По сведениям Птолемея, был известен под названием Самарада. В палийских источниках II-IV веков и санскритской надписи VI века упоминается как центр монского княжества Тамбралинга. Важный портовый город на торговых путях между Европой, Ближним Востоком, Индией и Китаем. С III века находился в вассальной зависимости от Фунани. Во 2-й половины VII века попал под власть Дваравати. С VIII века входил в состав государства Шривиджайя. После его распада центр независимого княжества Тамбралинга, известного также как Лигор. Активно торговал с Индией, Шри-Ланкой, Китаем. В 1292 году завоёван Сукхотхаем. С 1350 года в зависимости от тайского государства Аюттхая (Сиама). Крупнейший буддийский центр. В 1516 году в Накхонситхаммарате основана португальская фактория, в XVII века - британская и голландская. До конца XIX века Накхонситхаммарат платил дань сиамским монархам, служил форпостом тайского влияния на полуострове Малакка. После административной реформы 1896 года в составе Сиама.
Территория Накхонситхаммарата вытянута с севера на юг приблизительно на 10 км при ширине до 2 км. Сохранились остатки окружавшей Старый город кирпичной стены и ворота Чайныа («Северные»; реконструированы в 1990-е годы). Древнейший буддийский комплекс Пхра-Махатхат (тайское «Священной Великой ступы») основан, согласно легенде, около V века для хранения привезённой из Шри-Ланки реликвии - зуба Будды. Его поместили в ступу Пхра-Боромотхат, которая в XIII веке была перестроена в сингальском стиле (ныне высота 77 м; вторая по величине ступа Таиланда). На вытянутом полусферическом колоколе ступы покоится квадратная хармика (где находится реликварная камера), увенчанная высоким, характерным уже для тайской архитектуры XIV-XVI веков зонтичным шпилем, вершина которого покрыта листами золота. На территории комплекса также множество небольших ступ-чеди, храмы-виханы Луанг и Пхрама (XVII-XVIII века) с резьбой на дверных панелях. Весь комплекс окружён прямоугольной в плане крытой галереей со 172 статуями будд. Среди других буддийских памятников Накхонситхаммарата - святилище Пхра-Пхуттхасихинг, в котором находится одна из самых почитаемых в Таиланде бронзовых статуй Будды [предположительно копия шри-ланкийской скульптуры (157 год н. э.), выполненная тайскими мастерами в конце XIII века по приказу короля Рамкамхэнга; стилистически близка статуям сукхотхайского периода (XIII-XIV века)]; храм Пхра-Исуан, в котором стоит метровый шивалингам (фаллический символ индуистского бога Шивы, предположительно VI век); посвящённое богу Вишну святилище Пхра-Нарай, где обнаружены 5 линг (около X века, ныне в Музее вата Пхра-Махатхат); ват Сема-Мыанг, где была обнаружена каменная плита (датируется 775 годом) с надписью о деяниях государя по распространению буддизма махаяны (древние постройки не сохранились); ват Пхраду (XVIII век), где по местным верованиям похоронен король Таксин. Среди других памятников Накхонситхаммарата - деревянный дом (т. н. Книжный сад), состоящий из 3 соединённых жилых построек традиционного стиля и декорированный искусной резьбой (1888-1901 годы). Монумент Виратхай (Чаупходам) в память тайских солдат, погибших во 2-й мировой войне.
Университет Валайлак (1992, кампус в 25 км к северу от Накхонситхаммарата), региональное отделение Университета Раджабхат (с библиотекой древних манускриптов и археологическим музеем), технический колледж. Нац.иональный музей Накхонситхаммарата [1974; в собрании - бронзовые барабаны эпохи Донгшон (конец 1-го тысячелетия до н. э.), скульптура периодов Дваравати, Шривиджайи, Сукхотхая (VI-XIV века) и др.]. Музей на территории буддийского комплекса Пхра-Махатхат (статуи Будды, худож. изделия из серебра и фаянса). Театр теней нанг (мастерские по изготовлению кукол для театра в т. н. Доме Сучата). Стадион Чаттраканкосон.
Важный торговый, образовательный и культурный центр южного Таиланда. Центр туризма. Мебельная фабрика. Традиционные ремёсла и художественные промыслы (изделия из металла, декорированные чеканкой и чернью, ювелирное дело, плетение и ткачество). Торгово-распределительный центр сельскохозяйственного района (в т. ч. плантации гевеи, плодоводство и овощеводство).