НАКХОНСИТХАММАРАТ

НАКХОНСИТХАММАРАТ - го­род на юге Таи­лан­да, административный центр од­но­именной про­вин­ции (чан­гва­та).

Население 116,3 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­жен в северной час­ти полуострова Ма­лак­ка, на при­мор­ской рав­ни­не близ по­бе­ре­жья Си­ам­ско­го залива Юж­но-Ки­тай­ско­го мо­ря. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог, ко­неч­ная стан­ция железнодорожной вет­ки Кхау­чумт­хонг–На­кхон­сит­хам­ма­рат, свя­зы­ваю­щей го­род с железнодорожной ма­ги­ст­ра­лью Бан­гкок - Хатъ­яй. Аэ­ро­порт (в 13 км к се­ве­ру от На­кхон­сит­хам­ма­рата; ме­ст­ные авиа­ли­нии).

Ос­но­ван при­бли­зи­тель­но в на­ча­ле н. э. По све­де­ни­ям Пто­ле­мея , был из­вес­тен под названием Са­ма­ра­да. В па­лий­ских ис­точ­ни­ках II-IV веков и санскритской над­пи­си VI века упо­ми­на­ет­ся как центр мон­ско­го княжества Там­бра­лин­га. Важ­ный пор­то­вый го­род на тор­го­вых пу­тях ме­ж­ду Ев­ро­пой, Ближ­ним Вос­то­ком, Ин­ди­ей и Ки­та­ем. С III века на­хо­дил­ся в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от Фу­на­ни. Во 2-й половины VII века по­пал под власть Два­ра­ва­ти. С VIII века вхо­дил в со­став государства Шри­вид­жайя. По­сле его рас­па­да центр не­за­ви­си­мо­го княжества Там­бра­лин­га, из­вест­но­го так­же как Ли­гор. Ак­тив­но тор­го­вал с Ин­ди­ей, Шри-Лан­кой, Ки­та­ем. В 1292 году за­воё­ван Сук­хот­ха­ем. С 1350 года в за­ви­си­мо­сти от тай­ско­го государства Аютт­хая (Сиа­ма). Круп­ней­ший буд­дий­ский центр. В 1516 году в На­кхон­сит­хам­ма­рате ос­но­ва­на пор­тугальская фак­то­рия, в XVII века - бри­тан­ская и гол­ланд­ская. До конца XIX века На­кхон­сит­хам­ма­рат пла­тил дань си­ам­ским мо­нар­хам, слу­жил фор­по­стом тай­ско­го влия­ния на полуострове Ма­лак­ка. По­сле административной ре­фор­мы 1896 года в со­ста­ве Сиа­ма.

Тер­ри­то­рия На­кхон­сит­хам­ма­рата вы­тя­ну­та с се­ве­ра на юг при­бли­зи­тель­но на 10 км при ши­ри­не до 2 км. Со­хра­ни­лись ос­тат­ки ок­ру­жав­шей Ста­рый го­род кир­пич­ной сте­ны и во­ро­та Чай­ныа («Се­вер­ные»; ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны в 1990-е годы). Древ­ней­ший буд­дий­ский ком­плекс Пхра-Ма­хат­хат (тай­ское «Свя­щен­ной Ве­ли­кой сту­пы») ос­но­ван, со­глас­но ле­ген­де, около V века для хра­не­ния при­ве­зён­ной из Шри-Лан­ки ре­ли­к­вии - зу­ба Буд­ды . Его по­мес­ти­ли в сту­пу Пхра-Бо­ро­мот­хат, ко­то­рая в XIII веке бы­ла пе­ре­строе­на в син­галь­ском сти­ле (ны­не высота 77 м; вто­рая по ве­ли­чи­не сту­па Таи­лан­да). На вы­тя­ну­том по­лу­сфе­рическом ко­ло­ко­ле сту­пы по­ко­ит­ся квад­рат­ная хар­ми­ка (где на­хо­дит­ся ре­ли­к­вар­ная ка­ме­ра), увен­чан­ная вы­со­ким, ха­рак­тер­ным уже для тай­ской ар­хи­тек­ту­ры XIV-XVI веков зон­тич­ным шпи­лем, вер­ши­на ко­то­ро­го по­кры­та лис­та­ми зо­ло­та. На тер­ри­то­рии ком­плек­са так­же мно­же­ст­во не­боль­ших ступ-че­ди, хра­мы-ви­ха­ны Лу­анг и Пхра­ма (XVII-XVIII века) с резь­бой на двер­ных па­не­лях. Весь ком­плекс ок­ру­жён пря­мо­уголь­ной в пла­не кры­той га­ле­ре­ей со 172 ста­туя­ми будд. Сре­ди других буд­дий­ских па­мят­ни­ков На­кхон­сит­хам­ма­рата - свя­ти­ли­ще Пхра-Пхутт­ха­си­хинг, в ко­то­ром на­хо­дит­ся од­на из са­мых по­чи­тае­мых в Таи­лан­де брон­зо­вых ста­туй Буд­ды [пред­по­ло­жи­тель­но ко­пия шри-лан­кий­ской скульп­ту­ры (157 год н. э.), вы­пол­нен­ная тай­ски­ми мас­те­ра­ми в конце XIII века по при­ка­зу ко­ро­ля Рам­кам­хэн­га; сти­ли­сти­че­ски близ­ка ста­ту­ям сук­хот­хай­ско­го пе­рио­да (XIII-XIV века)]; храм Пхра-Ису­ан, в ко­то­ром сто­ит мет­ро­вый ши­ва­лин­гам (фал­лический сим­вол ин­дуи­ст­ско­го бо­га Ши­вы, пред­по­ло­жи­тель­но VI век); по­свя­щён­ное бо­гу Виш­ну свя­ти­ли­ще Пхра-На­рай, где об­на­ру­же­ны 5 линг (около X века, ны­не в Му­зее ва­та Пхра-Ма­хат­хат); ват Се­ма-Мы­анг, где бы­ла об­на­ру­же­на ка­мен­ная пли­та (да­ти­ру­ет­ся 775 годом) с над­пи­сью о дея­ни­ях го­су­да­ря по рас­про­стра­не­нию буд­диз­ма ма­хая­ны (древ­ние по­строй­ки не со­хра­ни­лись); ват Пхра­ду (XVIII век), где по ме­ст­ным ве­ро­ва­ни­ям по­хо­ро­нен ко­роль Так­син. Сре­ди других па­мят­ни­ков На­кхон­сит­хам­ма­рата - де­ревянный дом (т. н. Книж­ный сад), со­стоя­щий из 3 со­еди­нён­ных жи­лых по­стро­ек тра­диционного сти­ля и де­ко­ри­ро­ван­ный ис­кус­ной резь­бой (1888-1901 годы). Мо­ну­мент Ви­рат­хай (Ча­уп­хо­дам) в па­мять тай­ских сол­дат, по­гиб­ших во 2-й ми­ро­вой вой­не .

Университет Ва­лай­лак (1992, кам­пус в 25 км к се­ве­ру от На­кхон­сит­хам­ма­рата), ре­гио­наль­ное от­де­ле­ние Университета Ра­джаб­хат (с библиотекой древ­них ма­ну­ск­рип­тов и ар­хео­ло­гическим му­зе­ем), тех­нический кол­ледж. Нац.иональный му­зей На­кхон­сит­хам­ма­рата [1974; в со­б­ра­нии - брон­зо­вые ба­ра­ба­ны эпо­хи Донг­шон (конец 1-го тысячелетия до н. э.), скульп­ту­ра пе­рио­дов Два­ра­ва­ти, Шри­вид­жайи, Сук­хот­хая (VI-XIV века) и др.]. Му­зей на тер­ри­то­рии буд­дий­ско­го ком­плек­са Пхра-Ма­хат­хат (ста­туи Буд­ды, ху­дож. из­де­лия из се­реб­ра и фа­ян­са). Те­атр те­ней нанг (мас­тер­ские по из­го­тов­ле­нию ку­кол для те­ат­ра в т. н. До­ме Су­ча­та). Ста­ди­он Чат­тра­кан­ко­сон.

Важ­ный тор­го­вый, об­ра­зо­ва­тель­ный и куль­тур­ный центр южного Таи­лан­да. Центр ту­риз­ма. Ме­бель­ная фаб­ри­ка. Тра­диционные ре­мёс­ла и ху­дожественные про­мыс­лы ( из­де­лия из ме­тал­ла , де­ко­ри­ро­ван­ные че­кан­кой и чер­нью, юве­лир­ное де­ло, пле­те­ние и тка­че­ст­во). Тор­го­во-рас­пре­де­ли­тель­ный центр сельскохозяйственного рай­она (в т. ч. план­та­ции ге­веи, пло­до­вод­ст­во и ово­ще­вод­ст­во).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)