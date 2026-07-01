НАКХОНПАТХОМ
НАКХОНПАТХОМ - город в центральной части Таиланда, административный центр одноименной провинции (чангвата).
Население 129,4 тысяч человек (2012). Расположен на берегу реки Тхачин (приток Тяупхраи), в 56 км к западу от Бангкока. Узел железных и автомобильных дорог.
Древние поселения в районе Накхонпатхома известны с периода позднего неолита. Примерно с III века до н. э. по II-III века н. э. Накхонпатхом был важным портовым городом одного из монских княжеств на побережье Сиамского залива, земли которых древние индийцы называли страной Суварнабхуми (тайское Суваннапхум - «Золотая земля»). На этой территории Таиланда раньше всего получили распространение буддизм и отчасти брахманизм. В III-V веках Накхонпатхом находился в вассальной зависимости от мон-кхмерской империи Фунань; в VI веке вошёл в состав монского государства Дваравати и, будучи в VII-VIII веках его столицей, достиг высокого расцвета. В начале XI века был завоёван Сурьяварманом I и до XIII века оставался резиденцией кхмерских наместников Камбуджадеши. С середины XIV века Накхонпатхом стал частью Аюттхаи, правители которой периодически укрепляли его оборонительные сооружения. Однако постепенно город приходил в запустение (из-за изменения течения реки Тхачин жители переселялись в соседний город Накхончайси), и только во 2-й половине XIX века он был заново отстроен, а в начале XX века получил статус центра провинции.
Архитектурной доминантой Накхонпатхома является древнейшая ступа Таиланда Пхрапатхом (Пхрапатхомчеди - «Священная первая ступа»), основанная, по преданию, в III веке до н. э. для захоронения священных реликвий - фрагментов мощей Будды. В течение 1-го тысячелетия н. э. ступа несколько раз реставрировалась, в XI-XII веках у неё появилось башнеобразное закруглённое навершие типа кхмерского пранга. При короле Монгкуте старая ступа была заключена в новую величественную оболочку с многоступенчатым основанием, большим колоколом, на котором покоится круглый павильон-хармика на квадратном пьедестале, и конусообразной пирамидой, увенчанной зонтом. Сооружение, почти целиком покрытое изразцами золотисто-оранжевого цвета, приобрело форму классической тайской ступы-чеди цейлонского стиля. Она является самой высокой ступой в мире (высота более 120 м, диаметр 233 м). Чеди возвышается в центре обширного монастырского комплекса (вата); на его территории находится также ряд храмов базиликального типа с 2-скатными многоярусными крышами. Широкая лестница ведёт к северному храму-вихану; на террасе за восточным виханом - вырезанная из камня большая скульптура сидящего Будды периода Дваравати (VII-VIII века; подобное изваяние помещено и у южного фасада чеди); в южном вихане находится «Будда, укрытый змеем-нагом», а в западном - лежащий Будда (длина 9 м, XIX век). В нишах полукруглых аркадных галерей, обрамляющих обход вокруг ступы, установлены фигуры будд XIX-XX веков. В комплексе есть также беседки для отдыха, открытые конструкции с бронзовыми колоколами, деревянные постройки, музей Пхрапатхомчеди (буддийское искусство V-XI веков и др.).
Среди других культовых памятников Накхонпатхома: ват Пхрангам (монастырь «Прекрасных будд») с небольшим холмом, где когда-то стояла чеди (по легенде, с III века до н. э.); ват Пхрамен (монастырь «Священной горы Меру»), в вихане которого помещена 5-метровая каменная статуя Будды (VIII-X века); комплекс Пхуттхамонтхон с самой большой в Таиланде бронзовой статуей идущего Будды (высота 15,8 м; середина XX века); ват Пхрапратхон с руинами древней ступы (предположительно VI-VIII века), увенчанной современным прангом. В восточной части Накхонпатхома находится королевский дворцовый комплекс Санамчан (1907-1911 годы), построенный наследным принцем Вачиравудом, занимающий большую территорию с садами, водоёмами, мостами и беседками. Дворцы выполнены главным образом в стиле эклектизма (некоторые ныне используются как административные здания и корпуса Университета Силпакон). Перед главным входом в комплекс сооружено святилище Тхевалайканесуан, посвящённое индуистскому богу мудрости Ганеше.
Университет Накхонпатхома (создан в 2005 году путём объединения ряда вузов провинции Накхонпатхом); кампусы университетов Силпакон (1943), Касетсарт (в 21 км от Накхонпатхома) и др. Национальный музей Накхонпатхома (1934; статуи и рельефы с изображением Будды, т. н. Колеса Закона, фрагменты архитектурного декора периода Дваравати и др.).
Накхонпатхом - важный центр туризма и религиозного паломничества, региональный центр оптовой и розничной торговли. Действуют предприятия пищевой, деревообратывающей, текстильной промышленности, производство одежды, хозяйственной утвари, прохладительных напитков. Среди крупных торговых центров - рынок Донвай (с 1860-х годов) и знаменитый «плавучий базар» у вата Лампхая на реке Тхачин (сельскохозяйственные продукты, изделия традиционных ремёсел).