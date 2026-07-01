НАКХОНПАТХОМ

НАКХОНПАТХОМ - го­род в центральной час­ти Таи­лан­да, административный центр од­но­именной про­вин­ции (чан­гва­та).

Население 129,4 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу реки Тха­чин (при­ток Тя­уп­храи), в 56 км к за­па­ду от Бан­гко­ка. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Древ­ние по­се­ле­ния в рай­оне Накхонпатхома из­вест­ны с пе­рио­да позд­не­го не­оли­та . При­мер­но с III века до н. э. по II-III века н. э. Накхонпатхом был важ­ным пор­то­вым го­ро­дом од­но­го из мон­ских кня­жеств на по­бе­ре­жье Си­ам­ско­го залива, зем­ли ко­то­рых древ­ние ин­дий­цы на­зы­ва­ли стра­ной Су­вар­наб­ху­ми (тай­ское Су­ван­нап­хум - «Зо­ло­тая зем­ля»). На этой тер­ри­то­рии Таи­лан­да рань­ше все­го по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние буд­дизм и от­час­ти брах­ма­низм. В III-V веках Накхонпатхом на­хо­дил­ся в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от мон-кхмер­ской им­пе­рии Фу­нань; в VI веке во­шёл в со­став мон­ско­го государства Два­ра­ва­ти и, бу­ду­чи в VII-VIII веках его сто­ли­цей, дос­тиг вы­со­ко­го рас­цве­та. В начале XI века был за­воё­ван Сурь­я­вар­ма­ном I и до XIII века ос­та­вал­ся ре­зи­ден­ци­ей кхмер­ских на­ме­ст­ни­ков Кам­буд­жа­де­ши. С середины XIV века Накхонпатхом стал ча­стью Аютт­хаи, пра­ви­те­ли ко­то­рой пе­рио­ди­че­ски ук­ре­п­ля­ли его обо­ро­нительные со­ору­же­ния. Од­на­ко по­сте­пен­но го­род при­хо­дил в за­пус­те­ние (из-за из­ме­не­ния те­че­ния реки Тха­чин жи­те­ли пе­ре­се­ля­лись в со­сед­ний город На­кхон­чай­си), и толь­ко во 2-й половине XIX века он был за­но­во от­стро­ен, а в начале XX века по­лу­чил ста­тус цен­тра про­вин­ции.

Ар­хитектурной до­ми­нан­той Накхонпатхома яв­ля­ет­ся древ­ней­шая сту­па Таи­лан­да Пхра­пат­хом (Пхра­пат­хом­че­ди - «Свя­щен­ная пер­вая сту­па»), ос­но­ван­ная, по пре­да­нию, в III веке до н. э. для за­хо­ро­не­ния свя­щен­ных ре­ли­к­вий - фраг­мен­тов мо­щей Буд­ды . В те­че­ние 1-го тысячелетия н. э. сту­па несколько раз рес­тав­ри­ро­ва­лась, в XI-XII веках у неё по­яви­лось баш­не­об­раз­ное за­круг­лён­ное на­вер­шие ти­па кхмер­ско­го пран­га. При ко­ро­ле Мон­гку­те ста­рая сту­па бы­ла за­клю­че­на в но­вую ве­ли­чественную обо­лоч­ку с мно­го­сту­пен­ча­тым ос­но­ва­ни­ем, боль­шим ко­ло­ко­лом, на ко­то­ром по­ко­ит­ся круг­лый па­виль­он-хар­ми­ка на квад­рат­ном пье­де­ста­ле, и ко­ну­со­об­раз­ной пи­ра­ми­дой, увен­чан­ной зон­том. Со­ору­же­ние, поч­ти це­ли­ком по­кры­тое из­раз­ца­ми зо­ло­ти­сто-оран­же­во­го цве­та, при­об­ре­ло фор­му клас­сической тай­ской сту­пы-че­ди цей­лон­ско­го сти­ля. Она яв­ля­ет­ся са­мой вы­со­кой сту­пой в ми­ре (высота бо­лее 120 м, диа­метр 233 м). Че­ди воз­вы­ша­ет­ся в цен­тре об­шир­но­го мо­на­стыр­ско­го ком­плек­са (ва­та); на его тер­ри­то­рии на­хо­дит­ся так­же ряд хра­мов ба­зи­ли­каль­но­го ти­па с 2-скат­ны­ми мно­го­ярус­ны­ми кры­ша­ми. Ши­ро­кая ле­ст­ни­ца ве­дёт к северному хра­му-ви­ха­ну; на тер­ра­се за восточным ви­ха­ном - вы­ре­зан­ная из кам­ня боль­шая скульп­ту­ра си­дя­ще­го Буд­ды пе­рио­да Два­ра­ва­ти (VII-VIII века; по­доб­ное из­вая­ние по­ме­ще­но и у южного фа­са­да че­ди); в южном ви­ха­не на­хо­дит­ся «Буд­да, ук­ры­тый зме­ем-на­гом», а в за­пад­ном - ле­жа­щий Буд­да (дли­на 9 м, XIX век). В ни­шах по­лу­круг­лых ар­кад­ных га­ле­рей, об­рам­ляю­щих об­ход во­круг сту­пы, ус­та­нов­ле­ны фи­гу­ры будд XIX-XX веков. В ком­плек­се есть так­же бе­сед­ки для от­ды­ха, от­кры­тые кон­ст­рук­ции с брон­зо­вы­ми ко­ло­ко­ла­ми, де­ревянные по­строй­ки, му­зей Пхра­пат­хом­че­ди (буддийское искусство V-XI веков и др.).

Сре­ди других куль­то­вых па­мят­ни­ков Накхонпатхома: ват Пхран­гам (монастырь «Пре­крас­ных будд») с не­боль­шим хол­мом, где ко­гда-то стоя­ла че­ди (по ле­ген­де, с III века до н. э.); ват Пхра­мен (монастырь «Свя­щен­ной го­ры Ме­ру»), в ви­ха­не ко­то­ро­го по­ме­ще­на 5-мет­ро­вая ка­мен­ная ста­туя Буд­ды (VIII-X века); ком­плекс Пхутт­ха­монт­хон с са­мой боль­шой в Таи­лан­де брон­зо­вой ста­ту­ей иду­ще­го Буд­ды (высота 15,8 м; середина XX века); ват Пхрап­рат­хон с руи­на­ми древ­ней сту­пы (пред­по­ло­жи­тель­но VI-VIII века), увен­чан­ной современным пран­гом. В восточной час­ти Накхонпатхома на­хо­дит­ся ко­ро­лев­ский двор­цо­вый ком­плекс Са­нам­чан (1907-1911 годы), по­стро­ен­ный на­след­ным прин­цем Ва­чи­ра­ву­дом, за­ни­маю­щий боль­шую тер­ри­то­рию с са­да­ми, во­до­ёма­ми, мос­та­ми и бе­сед­ка­ми. Двор­цы вы­пол­не­ны главным образом в сти­ле эк­лек­тиз­ма (не­ко­то­рые ны­не ис­поль­зу­ют­ся как административные зда­ния и кор­пу­са Университета Сил­па­кон). Пе­ред главным вхо­дом в ком­плекс со­ору­же­но свя­ти­ли­ще Тхе­ва­лай­ка­не­су­ан, по­свя­щён­ное ин­дуи­ст­ско­му бо­гу муд­ро­сти Га­не­ше.

Университет Накхонпатхома (соз­дан в 2005 году пу­тём объ­е­ди­не­ния ря­да ву­зов провинции На­кхон­пат­хом); кам­пу­сы университетов Сил­па­кон (1943), Ка­сет­сарт (в 21 км от Накхонпатхома) и др. Национальный му­зей Накхонпатхома (1934; ста­туи и рель­е­фы с изо­бра­же­ни­ем Буд­ды, т. н. Ко­ле­са За­ко­на, фраг­мен­ты ар­хитектурного де­ко­ра пе­рио­да Два­ра­ва­ти и др.).

Накхонпатхом - важ­ный центр ту­риз­ма и ре­лигиозного па­лом­ни­че­ст­ва , ре­гио­наль­ный центр оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ли. Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия пи­ще­вой, де­ре­во­об­ра­ты­ваю­щей, тек­стиль­ной промышленности, про­изводство оде­ж­ды, хо­зяйственной ут­ва­ри, про­хла­дительных на­пит­ков. Сре­ди круп­ных тор­го­вых цен­тров - ры­нок Дон­вай (с 1860-х годов) и зна­ме­ни­тый «пла­ву­чий ба­зар» у ва­та Ламп­хая на реке Тха­чин (сельскохозяйственные про­дук­ты, из­де­лия тра­диционных ре­мё­сел).

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