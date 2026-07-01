НАКАЗАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ

НАКАЗАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ - в РФ ус­та­нов­лен­ная го­су­дар­ст­вом ме­ра от­вет­ст­вен­но­сти за со­вер­ше­ние административного пра­во­на­ру­ше­ния и при­ме­няе­мая в це­лях пре­ду­пре­ж­де­ния со­вер­ше­ния но­вых пра­во­на­ру­ше­ний как са­мим пра­во­на­ру­ши­те­лем, так и другими ли­ца­ми. Ви­ды Наказаний административных: пре­ду­преж­де­ние, административный штраф, кон­фи­ска­ция ору­дия со­вер­ше­ния или пред­ме­та административного пра­во­на­ру­ше­ния, ли­ше­ние специального пра­ва, административный арест, административное вы­дво­ре­ние, дис­ква­ли­фи­ка­ция, административное при­ос­та­нов­ле­ние дея­тель­но­сти, обязательные работы.

Пре­ду­пре­ж­де­ние - ме­ра административного на­ка­за­ния, вы­ра­жен­ная в официальном по­ри­ца­нии фи­зи­че­ско­го или юри­ди­че­ско­го ли­ца. Ус­та­нав­ли­ва­ет­ся за впер­вые со­вер­шён­ные административные пра­во­на­ру­ше­ния при от­сут­ст­вии при­чи­не­ния вре­да или воз­ник­но­ве­ния уг­ро­зы при­чи­не­ния вре­да жиз­ни и здо­ро­вью лю­дей, объ­ек­там жи­вот­но­го и рас­ти­тель­но­го ми­ра, ок­ру­жаю­щей сре­де, объ­ек­там куль­тур­но­го на­сле­дия (па­мят­ни­кам ис­то­рии и куль­ту­ры) на­ро­дов РФ, безо­пас­но­сти го­су­дар­ст­ва, уг­ро­зы чрез­вы­чай­ных си­туа­ций при­род­но­го и тех­но­ген­но­го ха­рак­те­ра, а так­же при от­сут­ст­вии иму­ще­ст­вен­но­го ущер­ба.

Ад­ми­ни­ст­ра­тив­ный штраф - де­неж­ное взы­ска­ние, вы­ра­жа­ет­ся в руб­лях и ус­та­нав­ли­ва­ет­ся в оп­ре­де­лён­ном раз­ме­ре или в ве­ли­чи­не, крат­ной стои­мо­сти пред­ме­та административного пра­во­на­ру­ше­ния, сум­ме не­уп­ла­чен­ных на­ло­гов, сбо­ров или та­мо­жен­ных по­шлин, сум­ме вы­руч­ки пра­во­на­ру­ши­те­ля от реа­ли­за­ции то­ва­ра (ра­бо­ты, ус­лу­ги), на рын­ке ко­то­ро­го со­вер­ше­но адм. пра­во­на­ру­ше­ние, и др.

Кон­фи­ска­ция ору­дия со­вер­ше­ния или пред­ме­та административного пра­во­на­ру­ше­ния - при­ну­дительное без­воз­мезд­ное об­ра­ще­ние в фе­де­раль­ную соб­ст­вен­ность или в соб­ст­вен­ность субъ­ек­та РФ изъ­я­тых из обо­ро­та ве­щей. На­зна­ча­ет­ся судь­ёй.

Ли­ше­ние спе­ци­аль­но­го пра­ва, в т. ч. пра­ва управ­ле­ния транс­порт­ным сред­ст­вом, ус­та­нав­ли­ва­ет­ся за гру­бое или сис­те­ма­тическое на­ру­ше­ние по­ряд­ка поль­зо­ва­ния этим пра­вом. На­зна­ча­ет­ся судь­ёй.

Ад­ми­ни­ст­ра­тив­ный арест - со­дер­жа­ние на­ру­ши­те­ля в ус­ло­ви­ях изо­ля­ции от об­ще­ст­ва. На­зна­ча­ет­ся судь­ёй лишь в ис­клю­чительных слу­ча­ях за отдельные ви­ды административных пра­во­на­ру­ше­ний и не мо­жет при­ме­нять­ся к бе­ре­мен­ным жен­щи­нам, жен­щи­нам, имею­щим де­тей в воз­рас­те до 14 лет, ли­цам, не дос­тиг­шим 18 лет , ин­ва­ли­дам I и II групп, во­ен­но­слу­жа­щим, гра­ж­да­нам, при­зван­ным на во­енные сбо­ры, а так­же к имею­щим специальные зва­ния со­труд­ни­кам ор­га­нов внутренних дел.

Ад­ми­ни­ст­ра­тив­ное вы­дво­ре­ние за пре­де­лы РФ иностранного гра­ж­да­ни­на или ли­ца без гра­ж­дан­ст­ва - при­ну­дительное и кон­тро­ли­руе­мое пе­ре­ме­ще­ние че­рез Государственную гра­ни­цу за пре­де­лы РФ, а в слу­ча­ях, пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном, - кон­тро­ли­руе­мый са­мо­сто­ятельный вы­езд иностранных гра­ж­дан и лиц без гра­ж­дан­ст­ва из РФ. На­зна­ча­ет­ся судь­ёй. Не мо­жет при­ме­нять­ся к во­ен­но­слу­жа­щим - иностранным гра­ж­да­нам.

Дис­ква­ли­фи­ка­ция - ли­ше­ние пра­ва за­ме­щать долж­но­сти фе­де­раль­ной государственной или му­ни­ци­паль­ной служ­бы, осу­ще­ст­в­лять пред­при­ни­ма­тель­скую дея­тель­ность ли­бо осу­ще­ст­в­лять дея­тель­ность в сфе­ре под­го­тов­ки спорт­сме­нов (вклю­чая их медицинское обес­пе­че­ние) и ор­га­ни­за­ции и про­ве­де­ния спор­тив­ных ме­ро­прия­тий. На­зна­ча­ет­ся судь­ёй.

Ад­ми­ни­ст­ра­тив­ное при­ос­та­нов­ле­ние дея­тель­но­сти - временное пре­кра­ще­ние дея­тель­но­сти лиц, осу­ще­ст­в­ляю­щих пред­при­ни­ма­тель­скую дея­тель­ность без об­ра­зо­ва­ния юри­ди­че­ско­го ли­ца, юри­ди­че­ских лиц, их фи­лиа­лов, пред­ста­ви­тельств, струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний, про­из­водственных уча­ст­ков, а так­же экс­плуа­та­ции аг­ре­га­тов, объ­ек­тов, зда­ний или со­ору­же­ний, осу­ще­ст­в­ле­ния отдельных ви­дов дея­тель­но­сти (ра­бот), ока­за­ния ус­луг. При­ме­ня­ет­ся в слу­чае уг­ро­зы жиз­ни или здо­ро­вью лю­дей, воз­ник­но­ве­ния эпи­де­мии, эпи­зо­отии, на­сту­п­ле­ния ра­диа­ци­он­ной ава­рии или тех­но­ген­ной ка­та­ст­ро­фы, при­чи­не­ния су­ще­ст­вен­но­го вре­да со­стоя­нию или ка­че­ст­ву ок­ру­жаю­щей сре­ды, и др. На­зна­ча­ет­ся толь­ко в слу­ча­ях, ес­ли ме­нее стро­гий вид Наказаний административных не смо­жет обес­пе­чить дос­ти­же­ние це­ли адм. на­ка­за­ния.

Обязательные работы заклю­чаются в выполнении правонарушителем в свободное от основной работы, службы или учёбы время бесплатных обществен­но полезных работ. Обязательные рабо­ты назначаются судьёй на срок от 20 до 200 часов и отбываются не более 4 часов в день. Не применяются к беременным женщи­нам, женщинам, имеющим детей в возра­сте до 3 лет, инвалидам I и II групп, во­еннослужащим, гражданам , призванным на военные сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних дел.

Пре­ду­пре­ж­де­ние, административный штраф, ли­ше­ние специального пра­ва, административный арест, дис­ква­ли­фи­ка­ция, административное при­ос­та­нов­ле­ние дея­тель­но­сти и обязательные работы мо­гут ус­та­нав­ли­вать­ся и при­ме­нять­ся толь­ко в ка­че­ст­ве основного Наказания административного. Кон­фи­ска­ция ору­дия со­вер­ше­ния или пред­ме­та административного пра­во­на­ру­ше­ния, административное вы­дво­ре­ние за пре­де­лы РФ мо­гут ус­та­нав­ли­вать­ся и при­ме­нять­ся в ка­че­ст­ве как основ­но­го, так и до­пол­ни­тель­но­го Наказания административного.

В за­ру­беж­ных стра­нах во­про­сы Наказаний административных ре­гу­ли­ру­ют­ся уго­лов­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом, раз­гра­ни­чи­ваю­щим про­ступ­ки (ана­лог административного пра­во­на­ру­ше­ния) и пре­сту­п­ле­ния, а так­же отдельными за­ко­на­ми за на­ру­ше­ния в об­лас­ти безо­пас­но­сти до­рож­но­го дви­же­ния (например, во Фран­ции - До­рож­ный ко­декс, в Ве­ли­ко­бри­та­нии - За­кон о на­ру­ши­те­лях пра­вил до­рож­но­го дви­же­ния) и др. Ус­та­нов­ле­ны специальные ви­ды Наказаний административных (пре­ду­пре­ж­де­ние, административный штраф, административное вы­дво­ре­ние ино­стран­цев, административный арест).

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