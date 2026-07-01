НАКАЗАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ
НАКАЗАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ - в РФ установленная государством мера ответственности за совершение административного правонарушения и применяемая в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. Виды Наказаний административных: предупреждение, административный штраф, конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, лишение специального права, административный арест, административное выдворение, дисквалификация, административное приостановление деятельности, обязательные работы.
Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Устанавливается за впервые совершённые административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.
Административный штраф - денежное взыскание, выражается в рублях и устанавливается в определённом размере или в величине, кратной стоимости предмета административного правонарушения, сумме неуплаченных налогов, сборов или таможенных пошлин, сумме выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено адм. правонарушение, и др.
Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения - принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность субъекта РФ изъятых из оборота вещей. Назначается судьёй.
Лишение специального права, в т. ч. права управления транспортным средством, устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом. Назначается судьёй.
Административный арест - содержание нарушителя в условиях изоляции от общества. Назначается судьёй лишь в исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений и не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, лицам, не достигшим 18 лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних дел.
Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства - принудительное и контролируемое перемещение через Государственную границу за пределы РФ, а в случаях, предусмотренных законом, - контролируемый самостоятельный выезд иностранных граждан и лиц без гражданства из РФ. Назначается судьёй. Не может применяться к военнослужащим - иностранным гражданам.
Дисквалификация - лишение права замещать должности федеральной государственной или муниципальной службы, осуществлять предпринимательскую деятельность либо осуществлять деятельность в сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и организации и проведения спортивных мероприятий. Назначается судьёй.
Административное приостановление деятельности - временное прекращение деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды, и др. Назначается только в случаях, если менее строгий вид Наказаний административных не сможет обеспечить достижение цели адм. наказания.
Обязательные работы заключаются в выполнении правонарушителем в свободное от основной работы, службы или учёбы время бесплатных общественно полезных работ. Обязательные работы назначаются судьёй на срок от 20 до 200 часов и отбываются не более 4 часов в день. Не применяются к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних дел.
Предупреждение, административный штраф, лишение специального права, административный арест, дисквалификация, административное приостановление деятельности и обязательные работы могут устанавливаться и применяться только в качестве основного Наказания административного. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, административное выдворение за пределы РФ могут устанавливаться и применяться в качестве как основного, так и дополнительного Наказания административного.
В зарубежных странах вопросы Наказаний административных регулируются уголовным законодательством, разграничивающим проступки (аналог административного правонарушения) и преступления, а также отдельными законами за нарушения в области безопасности дорожного движения (например, во Франции - Дорожный кодекс, в Великобритании - Закон о нарушителях правил дорожного движения) и др. Установлены специальные виды Наказаний административных (предупреждение, административный штраф, административное выдворение иностранцев, административный арест).