НАКАЗАНИЕ
НАКАЗАНИЕ - предусмотренная уголовным законом мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда лицу, признанному виновным в совершении преступления, которая заключается в предусмотренных законом лишениях или ограничениях прав и свобод осуждённого и применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.
Человечество, начиная с Древнего мира (законы Ману, законы Хаммурапи, законы Ассирии и Иудеи и т. д.), пережило длительную историю появления и применения на практике весьма разнообразных мер Наказания. Со временем большинство стран отказались от наиболее одиозных видов Наказания (мучительные способы исполнения смертной казни, членовредительские наказания и др.). Остальные Наказания типизировались, унифицировались, приводились в систему. В некоторых странах система Наказаний очень компактна и включает различные виды лишения свободы, штраф и конфискацию имущества (ряд уголовных законов предусматривает и смертную казнь). Другие государства (например, Болгария, Россия, страны СНГ) создали многоступенчатую «лестницу» наказаний.
Система Наказаний в РФ включает 13 видов Наказаний.
Штраф - наименее строгое наказание. Он представляет собой денежное взыскание в пользу государства, назначаемое в пределах, установленных законом. Размер штрафа устанавливается судом с учётом тяжести совершённого преступления, имущественного положения осуждённого, возможностей получения им заработной платы или иного дохода и может быть назначен с рассрочкой выплаты.
Лишение права занимать определённые должности состоит в запрещении занимать должности, характер которых определён судом, на гос. службе или службе в органах местного самоуправления, а лишение права заниматься определённой деятельностью означает запрещение заниматься конкретным видом профессиональной или иной деятельностью.
Лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград может быть назначено только за тяжкие или особо тяжкие преступления, если суд с учётом обстоятельств совершения преступления и личности виновного сочтёт его недостойным иметь соответствующие звания, чины и награды.
Обязательные работы заключаются в бесплатном выполнении осуждённым в свободное от основной работы или учёбы время общественно полезных работ на объектах, которые определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.
Исправительные работы назначаются по месту работы осуждённого, а лицам, не имеющим основного места работы, - на объектах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, но в районе места жительства осуждённого. В течение установленного судом срока наказания (от 2 месяцев до 2 лет) из заработной платы осуждённого производятся удержания в доход государства в размере от 5 до 20%, а также предусматривается ряд др. ограничений трудовых прав.
Ограничение по военной службе - специальный вид Наказаний, назначается военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, за воинские преступления либо за иные преступления, если суд назначает исправительные работы, но заменяет их ограничением по военной службе. За период отбывания наказания из денежного довольствия осуждённого производятся удержания в доход государства в размере, установленном судом, но не свыше 20%.
Ограничение свободы состоит в возложении на осуждённого обязанности соблюдать ряд ограничений личной свободы (например, не покидать квартиры в определённое время суток, не посещать определённые места и т. д.) и в установлении надзора за ним со стороны уголовно-исполнительной инспекции.
Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы и заключаются в привлечении осуждённого к труду в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы. Назначаются на срок от 2 мес до 5 лет. В течение срока наказания из заработной платы осуждённого производятся удержания в доход государства (от 5 до 20%).
Арест заключается в содержании осуждённого в арестном доме в условиях строгой изоляции от общества.
Содержание в дисциплинарной воинской части назначается только военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также проходящим её по контракту на должностях рядового и сержантского состава, если они ещё не отслужили установленного законом срока службы по призыву.
Лишение свободы на определённый срок - самый распространённый вид Наказания, который может назначаться на срок от 2 месяцев до 20 лет и заключается в изоляции осуждённого от общества. Мужчины в зависимости от тяжести совершённого преступления и опасности личности отбывают это наказание в колониях-поселениях, в исправительных колониях общего, строгого и особого режима или в тюрьме. Женщины отбывают лишение свободы в колониях-поселениях или в исправительных колониях общего режима, а несовершеннолетние - в воспитательных колониях. Лица мужского пола отбывают наказания отдельно от лиц женского пола, но в колониях-поселениях в условиях полусвободы отбывают наказание и женщины, и мужчины.
В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года поставлена задача отказаться от коллективной формы содержания осуждённых и заменить существующую систему исправительных учреждений двумя видами учреждений - тюрьмами (общего, усиленного и особого режима) и колониями-поселениями (с обычным и усиленным наблюдением).
Пожизненное лишение свободы - самый строгий вид Наказания, назначаемый за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за совершённые при отягчающих обстоятельствах особо тяжкие преступления против обществ. безопасности (террористический акт, захват заложника, организация преступного сообщества) и за диверсию. Осуждённые отбывают наказание в колониях особого режима для лиц, осуждённых к пожизненному лишению свободы, в самых строгих режимных условиях.
В соответствии со статьей 20 Конституции РФ смертная казнь впредь до её отмены может устанавливаться законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни. Уголовным кодексом РФ она установлена за убийство при отягчающих обстоятельствах (часть 2 статьи 105, статьи 277, 295, 317), а также за геноцид (статья 357). Однако с учётом Дополнительного протокола № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также постановлений Конституционного Суда РФ от 2.2.1999 года и от 19.11.2007 года процесс фактической отмены смертной казни стал необратимым, и данный вид наказания судами России не применяется.
Девять из перечисленных Наказаний являются основными, т. е. назначаются только самостоятельно и не могут присоединяться к др. (обязательные работы, исправительные работы, ограничения по военной службе, принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определённый срок, пожизненное лишение свободы и смертная казнь). Один вид Наказания (лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград) является дополнительным, т. е. может лишь присоединяться к основным и не может назначаться самостоятельно. Три вида Наказаний (штраф, лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, ограничение свободы) могут применяться как в качестве основных, так и в качестве дополнительных.