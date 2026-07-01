НАКАЗАНИЕ

НАКАЗАНИЕ - пре­ду­смот­рен­ная уго­лов­ным за­ко­ном ме­ра государственного при­ну­ж­де­ния, на­зна­чае­мая по при­го­во­ру су­да ли­цу, при­знан­но­му ви­нов­ным в со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ния, ко­то­рая за­клю­ча­ет­ся в пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном ли­ше­ни­ях или ог­ра­ни­че­ни­ях прав и сво­бод осу­ж­дён­но­го и при­ме­ня­ет­ся в це­лях вос­ста­нов­ле­ния со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти, а так­же в це­лях ис­прав­ле­ния осу­ж­дён­но­го и пре­ду­пре­ж­де­ния со­вер­ше­ния но­вых пре­сту­п­ле­ний.

Че­ло­ве­че­ст­во, на­чи­ная с Древ­не­го ми­ра ( за­ко­ны Ма­ну , за­ко­ны Хам­му­ра­пи, за­ко­ны Ас­си­рии и Иу­деи и т. д.), пе­ре­жи­ло дли­тель­ную ис­то­рию по­яв­ле­ния и при­ме­не­ния на прак­ти­ке весь­ма раз­но­об­раз­ных мер Наказания. Со вре­ме­нем боль­шин­ст­во стран от­ка­за­лись от наи­бо­лее оди­оз­ных ви­дов Наказания (му­чи­тель­ные спо­со­бы ис­пол­не­ния смерт­ной каз­ни, чле­но­вре­ди­тель­ские на­ка­за­ния и др.). Ос­таль­ные Наказания ти­пи­зи­ро­ва­лись, уни­фи­ци­ро­ва­лись, при­во­ди­лись в сис­те­му. В не­ко­то­рых стра­нах сис­те­ма Наказаний очень ком­пакт­на и вклю­ча­ет различные ви­ды ли­ше­ния сво­бо­ды, штраф и кон­фи­ска­цию иму­ще­ст­ва (ряд уго­лов­ных за­ко­нов пре­ду­смат­ри­ва­ет и смерт­ную казнь). Дру­гие го­су­дар­ст­ва (например, Бол­га­рия, Рос­сия, стра­ны СНГ) соз­да­ли мно­го­сту­пен­ча­тую «ле­ст­ни­цу» на­ка­за­ний.

Сис­те­ма Наказаний в РФ вклю­ча­ет 13 ви­дов Наказаний.

Штраф - наи­ме­нее стро­гое на­ка­за­ние. Он пред­став­ля­ет со­бой де­неж­ное взы­ска­ние в поль­зу го­су­дар­ст­ва, на­зна­чае­мое в пре­де­лах, ус­та­нов­лен­ных за­ко­ном. Раз­мер штра­фа ус­та­нав­ли­ва­ет­ся су­дом с учётом тя­же­сти со­вер­шён­но­го пре­сту­п­ле­ния, иму­щественного по­ло­же­ния осу­ж­дён­но­го, воз­мож­но­стей по­лу­че­ния им за­ра­бот­ной пла­ты или ино­го до­хо­да и мо­жет быть на­зна­чен с рас­сроч­кой вы­пла­ты.

Ли­ше­ние пра­ва за­ни­мать оп­ре­де­лён­ные долж­но­сти со­сто­ит в за­пре­ще­нии за­ни­мать долж­но­сти, ха­рак­тер ко­то­рых оп­ре­де­лён су­дом, на гос. служ­бе или служ­бе в ор­га­нах ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния , а ли­ше­ние пра­ва за­ни­мать­ся оп­ре­де­лён­ной дея­тель­но­стью оз­на­ча­ет за­пре­ще­ние за­ни­мать­ся кон­крет­ным ви­дом про­фес­сио­наль­ной или иной дея­тель­но­стью.

Ли­ше­ние спе­ци­аль­но­го, во­ин­ско­го или по­чёт­но­го зва­ния, класс­но­го чи­на и го­су­дар­ст­вен­ных на­град мо­жет быть на­зна­че­но толь­ко за тяж­кие или осо­бо тяж­кие пре­сту­п­ле­ния, ес­ли суд с учё­том об­стоя­тельств со­вер­ше­ния пре­сту­п­ле­ния и лич­но­сти ви­нов­но­го со­чтёт его не­до­стой­ным иметь со­от­вет­ст­вую­щие зва­ния, чи­ны и на­гра­ды.

Обя­за­тель­ные ра­бо­ты за­клю­ча­ют­ся в бес­плат­ном вы­пол­не­нии осу­ж­дён­ным в сво­бод­ное от основной ра­бо­ты или учё­бы вре­мя об­ще­ст­вен­но по­лез­ных ра­бот на объ­ек­тах, ко­то­рые оп­ре­де­ля­ют­ся ор­га­на­ми ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния по со­гла­со­ва­нию с уго­лов­но-ис­пол­ни­тель­ны­ми ин­спек­ция­ми.

Ис­пра­ви­тель­ные ра­бо­ты на­зна­ча­ют­ся по месту работы осуждённо­го, а ли­цам, не имею­щим основного мес­та ра­бо­ты, - на объ­ек­тах, оп­ре­де­ляе­мых ор­га­на­ми ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния по со­гла­со­ва­нию с уго­лов­но-ис­пол­ни­тель­ной ин­спек­ци­ей, но в рай­оне мес­та жи­тель­ст­ва осу­ж­дён­но­го. В те­че­ние ус­та­нов­лен­но­го су­дом сро­ка на­ка­за­ния (от 2 месяцев до 2 лет) из за­ра­бот­ной пла­ты осу­ж­дён­но­го про­из­во­дят­ся удер­жа­ния в до­ход го­су­дар­ст­ва в раз­ме­ре от 5 до 20%, а так­же пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся ряд др. ог­ра­ни­че­ний тру­до­вых прав.

Ог­ра­ни­че­ние по во­ен­ной служ­бе - специальный вид Наказаний, на­зна­ча­ет­ся во­ен­но­слу­жа­щим, про­хо­дя­щим во­енную служ­бу по кон­трак­ту, за во­ин­ские пре­сту­п­ле­ния ли­бо за иные пре­сту­п­ле­ния, ес­ли суд на­зна­ча­ет ис­пра­ви­тель­ные ра­бо­ты, но за­ме­ня­ет их ог­ра­ни­че­ни­ем по во­енной служ­бе. За пе­ри­од от­бы­ва­ния на­ка­за­ния из де­неж­но­го до­воль­ст­вия осу­ж­дён­но­го про­из­во­дят­ся удер­жа­ния в до­ход го­су­дар­ст­ва в раз­ме­ре, ус­та­нов­лен­ном су­дом, но не свы­ше 20%.

Ог­ра­ни­че­ние сво­бо­ды со­сто­ит в воз­ло­же­нии на осу­ж­дён­но­го обя­зан­но­сти со­блю­дать ряд ог­ра­ни­че­ний лич­ной сво­бо­ды (например, не по­ки­дать квар­ти­ры в оп­ре­де­лён­ное вре­мя су­ток, не по­се­щать оп­ре­де­лён­ные мес­та и т. д.) и в ус­та­нов­ле­нии над­зо­ра за ним со сто­ро­ны уго­лов­но-ис­пол­ни­тель­ной ин­спек­ции.

Принудительные работы при­меняются как альтернатива лишению сво­боды и заключаются в привлечении осуждённого к труду в местах, опреде­ляемых органами уголовно-исполните­ль­ной системы. Назначаются на срок от 2 мес до 5 лет. В течение срока наказа­ния из заработной платы осуждённого производятся удержания в доход госу­дарства (от 5 до 20%).

Арест за­клю­ча­ет­ся в со­дер­жа­нии осу­ж­дён­но­го в аре­ст­ном до­ме в ус­ло­ви­ях стро­гой изо­ля­ции от об­ще­ст­ва.

Со­дер­жа­ние в дис­ци­п­ли­нар­ной во­ин­ской час­ти на­зна­ча­ет­ся толь­ко во­ен­но­слу­жа­щим, про­хо­дя­щим во­енную служ­бу по при­зы­ву, а так­же про­хо­дя­щим её по кон­трак­ту на долж­но­стях ря­до­во­го и сер­жант­ско­го со­ста­ва, ес­ли они ещё не от­слу­жи­ли ус­та­нов­лен­но­го за­ко­ном сро­ка служ­бы по при­зы­ву.

Ли­ше­ние сво­бо­ды на оп­ре­де­лён­ный срок - са­мый рас­про­стра­нён­ный вид Наказания, ко­то­рый мо­жет на­зна­чать­ся на срок от 2 месяцев до 20 лет и за­клю­ча­ет­ся в изо­ля­ции осу­ж­дён­но­го от об­ще­ст­ва. Муж­чи­ны в за­ви­си­мо­сти от тя­же­сти со­вер­шён­но­го пре­сту­п­ле­ния и опас­но­сти лич­но­сти от­бы­ва­ют это на­ка­за­ние в ко­ло­ни­ях-по­се­ле­ни­ях, в ис­пра­ви­тель­ных ко­ло­ни­ях об­ще­го, стро­го­го и осо­бо­го ре­жи­ма или в тюрь­ме. Жен­щи­ны от­бы­ва­ют ли­ше­ние сво­бо­ды в ко­ло­ни­ях-по­се­ле­ни­ях или в ис­пра­ви­тель­ных ко­ло­ни­ях об­ще­го ре­жи­ма, а не­со­вер­шен­но­лет­ние - в вос­пи­та­тель­ных ко­ло­ни­ях. Ли­ца муж­ско­го по­ла от­бы­ва­ют на­ка­за­ния от­дель­но от лиц жен­ско­го по­ла, но в ко­ло­ни­ях-по­се­ле­ни­ях в ус­ло­ви­ях по­лу­сво­бо­ды от­бы­ва­ют на­ка­за­ние и жен­щи­ны, и муж­чи­ны.

В со­от­вет­ст­вии с Кон­цеп­ци­ей раз­ви­тия уго­лов­но-ис­пол­ни­тель­ной сис­те­мы РФ до 2020 года по­став­ле­на за­да­ча от­ка­зать­ся от кол­лек­тив­ной фор­мы со­дер­жа­ния осу­ж­дён­ных и за­ме­нить су­ще­ст­вую­щую сис­те­му ис­пра­ви­тель­ных уч­ре­ж­де­ний дву­мя ви­да­ми уч­ре­ж­де­ний - тюрь­ма­ми (об­ще­го, уси­лен­но­го и осо­бо­го ре­жи­ма) и ко­ло­ния­ми-по­се­ле­ния­ми (с обыч­ным и уси­лен­ным на­блю­де­ни­ем).

По­жиз­нен­ное ли­ше­ние сво­бо­ды - са­мый стро­гий вид Наказания, на­зна­чае­мый за осо­бо тяж­кие пре­сту­п­ле­ния, по­ся­гаю­щие на жизнь, а так­же за со­вер­шён­ные при отяг­чаю­щих об­стоя­тель­ст­вах осо­бо тяж­кие пре­сту­п­ле­ния про­тив об­ществ. безо­пас­но­сти (тер­ро­ри­стический акт, за­хват за­лож­ни­ка, ор­га­ни­за­ция пре­ступ­но­го со­об­ще­ст­ва) и за ди­вер­сию. Осу­ж­дён­ные от­бы­ва­ют на­ка­за­ние в ко­ло­ни­ях осо­бо­го ре­жи­ма для лиц, осу­ж­дён­ных к по­жиз­нен­но­му ли­ше­нию сво­бо­ды, в са­мых стро­гих ре­жим­ных ус­ло­ви­ях.

В со­от­вет­ст­вии со статьей 20 Кон­сти­ту­ции РФ смерт­ная казнь впредь до её от­ме­ны мо­жет ус­та­нав­ли­вать­ся за­ко­ном в ка­че­ст­ве ис­клю­чи­тель­ной ме­ры на­ка­за­ния за осо­бо тяж­кие пре­сту­п­ле­ния про­тив жиз­ни. Уго­лов­ным ко­дек­сом РФ она ус­та­нов­ле­на за убий­ст­во при отяг­чаю­щих об­стоя­тель­ст­вах (часть 2 статьи 105, ста­тьи 277, 295, 317), а так­же за ге­но­цид (статья 357). Од­на­ко с учё­том До­пол­ни­тель­но­го про­то­ко­ла № 6 к Ев­ро­пей­ской кон­вен­ции о за­щи­те прав че­ло­ве­ка и ос­нов­ных сво­бод, а так­же по­ста­нов­ле­ний Кон­сти­ту­ци­он­но­го Су­да РФ от 2.2.1999 года и от 19.11.2007 года про­цесс фак­тической от­ме­ны смерт­ной каз­ни стал не­об­ра­ти­мым, и дан­ный вид на­ка­за­ния су­да­ми Рос­сии не при­ме­ня­ет­ся.

Девять из пе­ре­чис­лен­ных Наказаний яв­ля­ют­ся ос­нов­ны­ми, т. е. на­зна­ча­ют­ся толь­ко са­мо­стоя­тель­но и не мо­гут при­сое­ди­нять­ся к др. (обя­за­тель­ные ра­бо­ты, ис­пра­ви­тель­ные ра­бо­ты, ог­ра­ни­че­ния по во­енной служ­бе, принудительные работы, арест, со­дер­жа­ние в дис­ци­п­ли­нар­ной во­ин­ской час­ти, ли­ше­ние сво­бо­ды на оп­ре­де­лён­ный срок, по­жиз­нен­ное ли­ше­ние сво­бо­ды и смерт­ная казнь). Один вид Наказания (ли­ше­ние спе­ци­аль­но­го, во­ин­ско­го или по­чёт­но­го зва­ния, класс­но­го чи­на и государственных на­град) яв­ля­ет­ся до­пол­ни­тель­ным, т. е. мо­жет лишь при­со­еди­нять­ся к ос­нов­ным и не мо­жет на­зна­чать­ся са­мо­стоя­тель­но. Три ви­да Наказаний (штраф, ли­ше­ние пра­ва за­ни­мать оп­ре­де­лён­ные долж­но­сти или за­ни­мать­ся оп­ре­де­лён­ной дея­тель­но­стью, ог­ра­ни­че­ние сво­бо­ды) мо­гут при­ме­нять­ся как в ка­че­ст­ве ос­нов­ных, так и в ка­че­ст­ве до­пол­ни­тель­ных.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)