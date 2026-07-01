«НАКАЗ» ЕКАТЕРИНЫ II
«НАКАЗ» ЕКАТЕРИНЫ II - cочинение российской императрицы, написанное в качестве наставления для депутатов Уложенной комиссии 1767-1768/1769 годов (смотри в статье Уложенные комиссии).
Состоял из 20 основных и 2 дополнительных глав. По подсчётам исследователей (Н.Д. Чечулина и др.), бо́льшая часть текста - заимствования (от прямого цитирования до пересказа мысли) из трактатов Ш.Л. Монтескьё «О духе законов» и Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях». По словам Екатерины II, в «Наказе» ей принадлежит только «распределение содержания и то тут, то там строчка или слово», она «обобрала» Монтескьё «для блага своей империи». Составление «Наказа» в историографии принято оценивать как попытку Екатерины II положить в основу российского законодательства идеи эпохи Просвещения. В «Наказе» обосновывалась идеальная форма правления для России - самодержавная монархия. По мысли Екатерины II, никакая другая власть «не может действовать сходно с пространством столь великого государства», будет «вредна» и даже «в конец разорительна» для него. Задача монарха - не отнимать у подданных «естественную вольность», а направлять их действия к «получению самого большого ото всех добра». Главным инструментом государственного управления Екатерина II считала закон. Она разделила понятия «законы» (неизменны, принимаются в малом количестве, в чётких и простых формулировках, чтобы каждый подданный исполнял предписания законодателя) и «указы» (подзаконные акты, со временем могут отменяться).
В области уголовного права в «Наказе» главенствовали идеи о необходимости предупреждения преступления, а не наказания преступника; неизбежности наказания и соразмерности его совершённому преступлению; вредности для общества смертной казни и противоестественности пыток; презумпции невиновности; подчёркивалась гуманистическая цель наказания - исправление личности преступника. Екатерина II заявляла также о равенстве всех «граждан» перед законом и трактовала свободу как «спокойство духа» каждого от сознания собственной безопасности. С её точки зрения, законы, с одной стороны, должны предотвращать злоупотребления по отношению к зависимому населению, с другой - предупреждать «опасности», которые могут от него исходить.
Екатерина II обозначила сословную структуру российского общества: дворянство, «средний род людей» (лица, занимавшиеся ремёслами, торговлей, наукой, искусством и пр.), крестьяне («хлебопашцы», «земледельцы»). Отмену крепостного права, по её словам, «вдруг» считала несвоевременной. Обосновала также наследственные привилегии дворян: «издревле» принято, что люди, которые «добродетельнее других» и «заслугами отличались», пользуются «разными преимуществами». Одновременно Екатерина II подчёркивала, что дворянское достоинство можно получить от государя благодаря гражданским и военным «добродетелям» или утратить его, совершив различные преступления (государственная измена, разбой, воровство, лжесвидетельство и др.).
В области финансов выступала за активный внешнеторговый баланс и профицит бюджета (в действительности был дефицитным). Государственные доходы, по её мнению, следует формировать главным образоом из налоговых поступлений. Отмечала экономическую неэффективность оброка по сравнению с барщиной, критически оценивала практику распространения отходничества. Екатерина II определила порядок значимости расходов на государственные нужды: обеспечение обороноспособности государства (армия, флот), поддержание внутреннего порядка (полиция, суды), создание инфраструктуры (благоустройство городов, строительство дорог, каналов и пр.) и содержание императорского двора.
«Наказ» стал основой для Устава благочиния 1782 года, Жалованной грамоты городам 1785 года, Жалованной грамоты дворянству 1785 года. Законодательным актом не являлся, однако на «Наказ» наравне с законами ссылались государственные и общественные деятели (например, Н.С. Мордвинов, выступая против вынесения смертного приговора декабристам).
В XVIII веке «Наказ» переведён на латинский, английский, немецкий, французский (однако во Франции был запрещён), новогреческий и другие языки. Многократно (полностью и частично) издавался в России и за рубежом (1-е издание - 1767-1768 годы).
Исторический источник:
Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта Нового уложения / Под редакцией Н.Д. Чечулина. СПб., 1907.