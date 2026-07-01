НАКАСОНЭ ЯСУХИРО

НАКАСОНЭ ЯСУХИРО - госудврственный и по­ли­тический дея­тель Япо­нии .

Из се­мьи пред­при­ни­ма­те­ля. По­сле окон­ча­ния в 1941 году юри­дического факультета То­кий­ско­го университета по­сту­пил на служ­бу в Министерство внутренних дел. В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны слу­жил лей­те­нан­том на фло­те. В 1947 году из­бран в пар­ла­мент от Де­мо­кра­тической пар­тии. С 1955 года член Ли­бе­раль­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Япо­нии (ЛДП) , при­над­ле­жал к фрак­ции Ко­но Йо­хэй, за­тем воз­гла­вил её. В 1967-1968 годах министр транс­пор­та, в 1970-1971 годах начальник управ­ле­ния национальной обо­ро­ны, в 1972-1974 годах министр ме­ж­ду­народной тор­гов­ли и промышленности. В 1982-1987 годах пре­мьер-министр Япо­нии, с 1982 года так­же председатель ЛДП. За­ни­мал кон­сер­ва­тив­ные, на­цио­на­ли­стические по­зи­ции, вы­сту­пал за про­ве­де­ние административно-фи­нан­со­вой ре­фор­мы с це­лью сни­же­ния государственного дол­га Япо­нии. Стре­мил­ся ук­ре­пить и рас­ши­рить свя­зи с США . В 1989 году об­ви­нён в при­ча­ст­но­сти к круп­ным фи­нан­со­вым ма­хи­на­ци­ям и вы­шел из ЛДП (в апреле 1991 года вос­ста­но­вил член­ст­во).