НАКАСОНЭ ЯСУХИРО
НАКАСОНЭ ЯСУХИРО - госудврственный и политический деятель Японии.
Из семьи предпринимателя. После окончания в 1941 году юридического факультета Токийского университета поступил на службу в Министерство внутренних дел. В годы Второй мировой войны служил лейтенантом на флоте. В 1947 году избран в парламент от Демократической партии. С 1955 года член Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), принадлежал к фракции Коно Йохэй, затем возглавил её. В 1967-1968 годах министр транспорта, в 1970-1971 годах начальник управления национальной обороны, в 1972-1974 годах министр международной торговли и промышленности. В 1982-1987 годах премьер-министр Японии, с 1982 года также председатель ЛДП. Занимал консервативные, националистические позиции, выступал за проведение административно-финансовой реформы с целью снижения государственного долга Японии. Стремился укрепить и расширить связи с США. В 1989 году обвинён в причастности к крупным финансовым махинациям и вышел из ЛДП (в апреле 1991 года восстановил членство).