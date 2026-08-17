Нака́но, Сэйго

Нака́но, Сэйго (12.02.1886, Фукуо­ка, преф. Фукуока — 27.10.1943, Токио) — японский политический деятель, публицист. Из семьи рыбака. По окончании университета Васэда (1909) занимался журналистикой. С позиций левого популизма и антимилитаризма выступал против участия Японии в «союзной» интервенции в России. Депутат Палаты представителей от различных партий (1920–1943). С начала 1930‑х пропагандировал идеи фашизма и национал-­социализма, выступал против господства монополий и бюрократии, за преобразования авторитарного, позднее тоталитарного типа. Политик «вождистского» типа, лидер праворадикальных партий Кокумин домэй («Народный союз», 1932–1935) и Тохокай («Восточное общество», 1936–1940). С 1942 в открытой оппозиции к властям и Ассоциации помощи трону. После выступления в университете Васэда с критикой правительства Х. Тодзё 6 октября 1943 арестован; 26 октября освобожден с оставлением под домашним арестом и запретом выступать в печати. В знак протеста покончил с собой, сделав харакири.

Соч .: Тинтай Нихон-но косэй (Возрождение деградирующей Японии). Токио, 1931 (на яп. яз.); Кокка кайдзо кайкаку корё (Программа действий национальной реконструкции). Токио, 1933 (на яп. яз.); Дайэндзэцусю (Собрание речей). Токио, 1936 (на яп. яз.); Тамасий-о хаку (Дух Живой). Токио, 1938 (на яп. яз.).

Лит .: Накано Я. Сэйдзика Накано Сэйго (Политик Накано Сэйго). Т﻿. 1–2. Токио, 1971 (н﻿а яп. я﻿з.); Татамия Э. Накано Сэйго ([Биография] Накано Сэйго). Токио, 1985 (на яп. яз.); Oates L. R. Populist Nationalism in Pre-­War Japan: A Biography of Nakano Seigo. Sydney–London, 1985; Молодяков В. Э. Консервативная революция в Японии: идеология и политика. М., 1999; Тисака К. Накано Сэйго то Тохокай (Накано Сэйго и Восточное общество). Токио, 2015 (на яп. яз.). В. Э. Молодяков.