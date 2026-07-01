НАИВНОЕ ИСКУССТВО
Искусство непрофессиональных художников-самоучек.
Н. и. развивается в областях, освоенных проф. иск-вом, но сохраняет собств. цели и оригинальную методику. От народного творчества (или крестьянского иск-ва), опирающегося на выработанные в долгой традиции каноны, Н. и. отличает то, что оно является результатом индивидуального творчества отд. самоучек. Явление любительского изобразит. и декоративно-прикладного иск-ва, существовавшее, по-видимому, с давних времён, привлекло к себе внимание в 19 в., когда процессы индустриализации и нарастающей стандартизации предметной среды вызвали интерес к спонтанным проявлениям худож. творчества – ремесленным изделиям, женскому рукоделию, самодельным вывескам и настенным росписям, резьбе и чеканке, картинам, написанным для своего удовольствия. Мастера Н. и. – чаще всего горожане, творившие в соответствии с собств. вкусом и ви́дением, независимо от традиц. эталонов. Отсюда др. названия того же явления – городской фольклор, «низовая культура», «инстинктивное иск-во», примитив (в узком значении термина). Жанровый и тематич. репертуар «наивных художников» весьма разнообразен: портреты, пейзажи, натюрморты, бытовые и батальные сцены, спортивные соревнования и празднества, аллегории, картины на историч., фантастич., религ. темы. В произведениях Н. и. есть общие стилистич. черты: праздничное изображение жизни, яркие цвета, ясная прорисовка обобщённых контуров, подробная детализация фигур и предметов. Отсутствие выучки проявляется в слабо проявленном пространстве, в нарушении пропорций и деформациях, статичности фигур, равномерном (сплошном) заполнении картинной плоскости при тяготении к симметричным построениям.
Внимание к Н. и. было подготовлено идеями Ж. Ж. Руссо о превосходстве естественного, не испорченного цивилизацией человека, а также начавшимся с эпохи романтизма расширением худож. поля зрения – интересом к фольклору, примитиву, детскому творчеству, иск-ву древности и Средневековья, Востока, Океании и Африки, доколумбовой Америки. Но подлинное признание сферы любительского творчества началось с успеха талантливого самоучки А. Руссо, показавшего свои работы в 1885 на выставке Салона независимых в Париже и привлёкшего к себе внимание авангардных художников и галеристов. Вслед за ним во Франции были открыты «примитивисты» Л. Вивен, К. Бомбуа, А. Бошан, С. Луи (С. де Санлис), Д. П. Пейроне, Р. Рембер и др. Явление Н. и. встречается во многих странах [т. н. хлебинская школа нар. художников (И. Генералич, М. Вириус, Ф. Мраз и др.) в Хорватии, творчество Х. Пиппина и А. М. Мозес (Бабушки Мозес) в США и т. д.]. В России открытие Н. и. было связано с интересом художников авангардизма к лубку, самодельным вывескам и росписям, нар. театру и бродячему цирку. Рус. кубофутуристы «открыли» иск-во талантливого груз. «примитива» Н. Пиросманашвили. Позднее получили известность такие мастера Н. и., как А. Белых, А. Кондратенко, П. Леонов, В. Макаров, Е. Медведева, А. Пыжова, В. Романенков, Е. В. Честняков, укр. художница М. Примаченко. Н. и. сыграло ключевую роль в становлении примитивизма в европ. авангардистском иск-ве: представители этого направления черпали образные мотивы из этого слоя «низовой» культуры, находя в ней новые темы и необычные формальные решения.
Автор статьи: В. А. Крючкова.