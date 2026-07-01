НАИВНОЕ ИСКУССТВО

Ис­кус­ст­во не­про­фес­сио­наль­ных ху­дож­ни­ков-са­мо­учек.

Н. и. раз­ви­ва­ет­ся в об­лас­тях, ос­во­ен­ных проф. иск-вом, но со­хра­ня­ет собств. це­ли и ори­ги­наль­ную ме­то­ди­ку. От на­род­но­го твор­че­ст­ва (или кре­сть­ян­ско­го иск-ва), опи­раю­ще­го­ся на вы­ра­бо­тан­ные в дол­гой тра­ди­ции ка­но­ны, Н. и. от­ли­ча­ет то, что оно яв­ля­ет­ся ре­зуль­та­том ин­ди­ви­ду­аль­но­го твор­че­ст­ва отд. са­мо­учек. Яв­ле­ние лю­би­тель­ско­го изо­бра­зит. и де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го иск-ва, су­ще­ст­во­вав­шее, по-ви­ди­мо­му, с дав­них вре­мён, при­влек­ло к се­бе вни­ма­ние в 19 в., ко­гда про­цес­сы ин­ду­ст­риа­ли­за­ции и на­рас­таю­щей стан­дар­ти­за­ции пред­мет­ной сре­ды вы­зва­ли ин­те­рес к спон­тан­ным про­яв­ле­ни­ям ху­дож. твор­че­ст­ва – ре­мес­лен­ным из­де­ли­ям, жен­ско­му ру­ко­де­лию, са­мо­дель­ным вы­вес­кам и на­стен­ным рос­пи­сям, резь­бе и че­кан­ке, кар­ти­нам, на­пи­сан­ным для сво­его удо­воль­ст­вия. Мас­те­ра Н. и. – ча­ще все­го го­ро­жа­не, тво­рив­шие в со­от­вет­ст­вии с собств. вку­сом и ви́­де­ни­ем, не­за­ви­си­мо от тра­диц. эта­ло­нов. От­сю­да др. на­зва­ния то­го же яв­ле­ния – го­род­ской фольк­лор , «ни­зо­вая куль­ту­ра», «ин­стинк­тив­ное иск-во», при­ми­тив (в уз­ком зна­че­нии тер­ми­на). Жан­ро­вый и те­ма­тич. ре­пер­ту­ар «на­ив­ных ху­дож­ни­ков» весь­ма раз­но­об­ра­зен: порт­ре­ты, пей­за­жи, на­тюр­мор­ты, бы­то­вые и ба­таль­ные сце­ны, спор­тив­ные со­рев­но­ва­ния и празд­не­ст­ва, ал­ле­го­рии, кар­ти­ны на ис­то­рич., фан­та­стич., ре­лиг. те­мы. В про­из­ве­де­ни­ях Н. и. есть об­щие сти­ли­стич. чер­ты: празд­нич­ное изо­бра­же­ние жиз­ни, яр­кие цве­та, яс­ная про­ри­сов­ка обоб­щён­ных кон­ту­ров, под­роб­ная де­та­ли­за­ция фи­гур и пред­ме­тов. От­сут­ст­вие вы­уч­ки про­яв­ля­ет­ся в сла­бо про­яв­лен­ном про­стран­ст­ве, в на­ру­ше­нии про­пор­ций и де­фор­ма­ци­ях, ста­тич­но­сти фи­гур, рав­но­мер­ном (сплош­ном) за­пол­не­нии кар­тин­ной плос­ко­сти при тя­го­те­нии к сим­мет­рич­ным по­строе­ни­ям.

Вни­ма­ние к Н. и. бы­ло под­го­тов­ле­но идея­ми Ж. Ж. Рус­со о пре­вос­ход­ст­ве ес­те­ст­вен­но­го, не ис­пор­чен­но­го ци­ви­ли­за­ци­ей че­ло­ве­ка, а так­же на­чав­шим­ся с эпо­хи ро­ман­тиз­ма рас­ши­ре­ни­ем ху­дож. по­ля зре­ния – ин­те­ре­сом к фольк­ло­ру, при­ми­ти­ву, дет­ско­му твор­че­ст­ву, иск-ву древ­но­сти и Сред­не­ве­ко­вья, Вос­то­ка, Океа­нии и Аф­ри­ки, до­ко­лум­бо­вой Аме­ри­ки. Но под­лин­ное при­зна­ние сфе­ры лю­би­тель­ско­го твор­че­ст­ва на­ча­лось с ус­пе­ха та­лант­ли­во­го са­мо­уч­ки А. Рус­со, по­ка­зав­ше­го свои ра­бо­ты в 1885 на вы­став­ке Са­ло­на не­за­ви­си­мых в Па­ри­же и при­влёк­ше­го к се­бе вни­ма­ние аван­гард­ных ху­дож­ни­ков и га­ле­ри­стов. Вслед за ним во Фран­ции бы­ли от­кры­ты «при­ми­ти­ви­сты» Л. Ви­вен, К. Бом­буа, А. Бо­шан, С. Луи (С. де Сан­лис), Д. П. Пей­ро­не, Р. Рем­бер и др. Яв­ле­ние Н. и. встре­ча­ет­ся во мно­гих стра­нах [т. н. хле­бин­ская шко­ла нар. ху­дож­ни­ков ( И. Ге­не­ра­лич , М. Ви­ри­ус, Ф. Мраз и др.) в Хор­ва­тии, твор­че­ст­во Х. Пип­пи­на и А. М. Мо­зес (Ба­буш­ки Мо­зес) в США и т. д.]. В Рос­сии от­кры­тие Н. и. бы­ло свя­за­но с ин­те­ре­сом ху­дож­ни­ков аван­гар­диз­ма к луб­ку, са­мо­дель­ным вы­вес­кам и рос­пи­сям, нар. те­ат­ру и бро­дя­че­му цир­ку. Рус. ку­бо­фу­ту­ри­сты «от­кры­ли» иск-во та­лант­ли­во­го груз. «при­ми­ти­ва» Н. Пи­рос­ма­на­шви­ли. Позд­нее по­лу­чи­ли из­вест­ность та­кие ма­сте­ра Н. и., как А. Бе­лых, А. Кон­д­ра­тен­ко, П. Ле­о­нов, В. Ма­ка­ров, Е. Мед­ве­де­ва, А. Пы­жо­ва, В. Ро­ма­нен­ков, Е. В. Чест­ня­ков, укр. ху­дож­ни­ца М. При­ма­чен­ко. Н. и. сыг­ра­ло клю­че­вую роль в ста­нов­ле­нии при­ми­ти­виз­ма в ев­роп. аван­гар­ди­ст­ском иск-ве: пред­ста­ви­те­ли это­го на­прав­ле­ния чер­па­ли об­раз­ные мо­ти­вы из это­го слоя «ни­зо­вой» куль­ту­ры, на­хо­дя в ней но­вые те­мы и не­обыч­ные фор­маль­ные ре­ше­ния.

Автор статьи: В. А. Крюч­ко­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)