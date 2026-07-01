НАХТИГАЛЬ ГУСТАВ
НАХТИГАЛЬ ГУСТАВ - германский государственный деятель, путешественник и исследователь Центральной Африки.
Родился в семье лютеранского пастора. По образованию военный врач-хирург, до 1861 года работал в Кёльне. Из-за лёгочного туберкулёза переехал в Северную Африку (Алжир, Тунис). Назначенный в 1869 году прусским эмиссаром, отправился из города Триполи в экспедицию, исследовал территорию Вадаи, нагорье Тибести, район озера Чад, правобережье реки Шари и плато Кордофан. Свои наблюдения описал в труде «Сахара и Судан» (т. 1-3, 1879-1889 годы).
В 1882-1884 годах Нахтигаль - генеральный консул Германской империи в Тунисе. В 1884 году Нахтигаль послан рейхсканцлером Бисмарком как имперский комиссар на канонерской лодке «Чайка» в Гвинейский залив якобы для заключения торговых соглашений, но фактически для установления германского протектората над Того и Камеруном (на побережье подняты германские государственные военные флаги). Умер на борту канонерской лодки «Чайка» неподалёку от мыса Пальмас (Либерия) и захоронен в городе Гран-Басам (Кот-д’Ивуар); в 1888 году прах перезахоронен в городе Дуала (Камерун).