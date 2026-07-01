НАХТИГАЛЬ ГУСТАВ

НАХТИГАЛЬ ГУСТАВ - германский государственный деятель, путешественник и исследователь Центральной Африки.

Ро­дил­ся в се­мье лю­те­ран­ско­го пас­то­ра. По об­ра­зо­ва­нию во­енный врач-хи­рург, до 1861 года ра­бо­тал в Кёль­не . Из-за лё­гоч­но­го ту­бер­ку­лё­за пе­ре­ехал в Северную Аф­ри­ку (Ал­жир, Ту­нис). На­зна­чен­ный в 1869 году прус­ским эмис­са­ром, от­пра­вил­ся из города Три­по­ли в экс­пе­ди­цию, ис­сле­до­вал тер­ри­то­рию Ва­даи, на­го­рье Ти­бе­сти, рай­он озера Чад, пра­во­бе­ре­жье реки Ша­ри и пла­то Кор­до­фан. Свои на­блю­де­ния опи­сал в тру­де «Са­ха­ра и Су­дан» (т. 1-3, 1879-1889 годы).

В 1882-1884 годах Нахтигаль - ге­не­раль­ный кон­сул Германской им­пе­рии в Ту­ни­се. В 1884 году Нахтигаль по­слан рейхс­канц­ле­ром Бис­мар­ком как им­пер­ский ко­мис­сар на ка­но­нер­ской лод­ке «Чай­ка» в Гви­ней­ский залив яко­бы для за­клю­че­ния тор­го­вых со­гла­ше­ний, но фак­ти­че­ски для ус­та­нов­ле­ния германского про­тек­то­ра­та над То­го и Ка­ме­ру­ном (на по­бе­режье под­ня­ты германские государственные во­ен­ные фла­ги). Умер на бор­ту ка­но­нер­ской лод­ки «Чай­ка» не­по­да­лё­ку от мы­са Паль­мас (Ли­бе­рия) и за­хо­ро­нен в городе Гран-Ба­сам (Кот-д’Ивуар); в 1888 году прах пе­ре­за­хо­ро­нен в городе Дуа­ла ( Ка­ме­рун ).