НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ ЯЗЫКИ

НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ ЯЗЫКИ́ - се­мья кав­каз­ских язы­ков.

Рас­про­стра­не­ны в восточной час­ти Северного Кав­ка­за: в Рос­сии (главным образом в Да­ге­ста­не , Ин­гу­ше­тии, Чеч­не) и на со­пре­дель­ной тер­ри­то­рии Азер­бай­джа­на и Гру­зии. Не­боль­шое чис­ло но­си­те­лей нахско-дагестанских языков есть так­же в Тур­ции и др. стра­нах Ближ­не­го Вос­то­ка. Об­щее чис­ло го­во­ря­щих 4,3 млн. человек (оцен­ка, 2011 год), в т. ч. в Рос­сии около 3651,5 тыс. человек (пе­ре­пись, 2010 год). К нахско-дагестанским языкам от­но­сят­ся как круп­ные литературные язы­ки с сот­ня­ми ты­сяч го­во­ря­щих (че­чен­ский язык, ин­гуш­ский язык, авар­ский язык, дар­гин­ский ли­те­ра­тур­ный язык, лез­гин­ский язык), так и ма­лые язы­ки, чис­ло но­си­те­лей ко­то­рых не пре­вы­ша­ет не­сколь­ких ты­сяч или со­тен человек (ар­чин­ский язык, бац­бий­ский язык, беж­тин­ский язык и др.).

В нахско-дагестанские языки вклю­ча­ют на­хские язы­ки, ава­ро-ан­до-цез­ские язы­ки, дар­гин­ские язы­ки (тра­ди­ци­он­но счи­тав­шие­ся диа­лек­та­ми од­но­го язы­ка), лак­ский язык, лез­гин­ские язы­ки, хи­на­луг­ский язык (все­го свыше 40 язы­ков). Ино­гда лак­ский язык и дар­гин­ские язы­ки объединяют в од­ну груп­пу, а хи­на­луг­ский язык вклю­ча­ют в чис­ло лез­гин­ских язы­ков; цез­ские язы­ки, на­про­тив, ряд язы­ко­ве­дов вы­де­ля­ют в са­мо­сто­ятельную ветвь. Рас­про­стра­нён­ное по­ня­тие «да­ге­стан­ские язы­ки» ис­поль­зу­ет­ся при­ме­ни­тель­но ко всем вет­вям се­мьи (за ис­клю­че­ни­ем на­хской), что, по од­ной из вер­сий, от­ра­жа­ет их бóльшую ге­не­тическую бли­зость. К нахско-дагестанским языкам от­но­сит­ся так­же вы­мер­ший аг­ван­ский язык, наи­бо­лее близ­кий удин­ско­му язы­ку.

В современном кав­ка­зо­ве­де­нии наи­бо­лее при­знан­ной яв­ля­ет­ся ги­по­те­за о том, что нахско-дагестанские языки род­ст­вен­ны аб­ха­зо-адыг­ским язы­кам и об­ра­зу­ют с ни­ми се­ве­ро­кав­каз­ские язы­ки. Со­глас­но ги­по­те­зе И. М. Дья­ко­но­ва и С. А. Ста­рос­ти­на, нахско-дагестанские языки род­ст­вен­ны так­же вы­мер­шим хур­рит­ско­му язы­ку и урарт­скому язы­ку. По дан­ным лек­си­ко­ста­ти­сти­ки, раз­де­ле­ние восточнокавказского пра­язы­ка от­но­сят к середине III-го тысячелетия до н. э.

Един­ст­вен­ный язык с древ­ней письменной тра­ди­ци­ей - вы­мер­ший аг­ван­ский, имев­ший ори­ги­наль­ный ал­фа­вит (смотрите Аг­ван­ское пись­мо). Литературные нахско-дагестанские языки от­но­сят­ся к мла­до­пись­мен­ным, пись­мен­ность на ос­но­ве ки­рил­ли­цы ис­поль­зу­ют для них с конца 1930-х годов. С 1990-х годов вво­дит­ся пись­мен­ность на ру­туль­ском язы­ке, ца­хур­ском язы­ке, агуль­ском язы­ке, удин­ском язы­ке и не­ко­то­рых дру­гих; мно­гие нахско-дагестанские языки ос­та­ют­ся бес­пись­мен­ны­ми.

Пер­вые лек­сические ма­те­риа­лы по нахско-дагестанским языкам по­яв­ля­ют­ся с конца XVIII века (П. С. Пал­лас, ра­бо­тав­шие на Кав­ка­зе немецкие ис­сле­до­ва­те­ли И. А. Гюль­ден­штедт, Г. Ю. Кла­прот); с середины XIX векаа соз­да­ют­ся грам­ма­тические очер­ки (А. А. Шиф­нер, П. К. Ус­лар). В XX веке зна­чительный вклад в изу­че­ние нахско-дагестанских языков вне­сли отечественные кав­ка­зо­ве­ды Н. С. Тру­бец­кой, Л. И. Жир­ков, Е. А. Бо­ка­рёв, Т. Е. Гу­да­ва, А. А. Ма­го­ме­тов, Ю. Д. Де­ше­ри­ев, С. М. Хай­да­ков, А. Е. Киб­рик, М. Е. Алек­се­ев и др., а так­же ев­ропейские и американские учё­ные А. М. Дирр, В. Шуль­це, Х. ван ден Берг, Дж. Ни­колс и др.

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