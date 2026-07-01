НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ ЯЗЫКИ
НАХСКО-ДАГЕСТАНСКИЕ ЯЗЫКИ́ - семья кавказских языков.
Распространены в восточной части Северного Кавказа: в России (главным образом в Дагестане, Ингушетии, Чечне) и на сопредельной территории Азербайджана и Грузии. Небольшое число носителей нахско-дагестанских языков есть также в Турции и др. странах Ближнего Востока. Общее число говорящих 4,3 млн. человек (оценка, 2011 год), в т. ч. в России около 3651,5 тыс. человек (перепись, 2010 год). К нахско-дагестанским языкам относятся как крупные литературные языки с сотнями тысяч говорящих (чеченский язык, ингушский язык, аварский язык, даргинский литературный язык, лезгинский язык), так и малые языки, число носителей которых не превышает нескольких тысяч или сотен человек (арчинский язык, бацбийский язык, бежтинский язык и др.).
В нахско-дагестанские языки включают нахские языки, аваро-андо-цезские языки, даргинские языки (традиционно считавшиеся диалектами одного языка), лакский язык, лезгинские языки, хиналугский язык (всего свыше 40 языков). Иногда лакский язык и даргинские языки объединяют в одну группу, а хиналугский язык включают в число лезгинских языков; цезские языки, напротив, ряд языковедов выделяют в самостоятельную ветвь. Распространённое понятие «дагестанские языки» используется применительно ко всем ветвям семьи (за исключением нахской), что, по одной из версий, отражает их бóльшую генетическую близость. К нахско-дагестанским языкам относится также вымерший агванский язык, наиболее близкий удинскому языку.
В современном кавказоведении наиболее признанной является гипотеза о том, что нахско-дагестанские языки родственны абхазо-адыгским языкам и образуют с ними северокавказские языки. Согласно гипотезе И. М. Дьяконова и С. А. Старостина, нахско-дагестанские языки родственны также вымершим хурритскому языку и урартскому языку. По данным лексикостатистики, разделение восточнокавказского праязыка относят к середине III-го тысячелетия до н. э.
Единственный язык с древней письменной традицией - вымерший агванский, имевший оригинальный алфавит (смотрите Агванское письмо). Литературные нахско-дагестанские языки относятся к младописьменным, письменность на основе кириллицы используют для них с конца 1930-х годов. С 1990-х годов вводится письменность на рутульском языке, цахурском языке, агульском языке, удинском языке и некоторых других; многие нахско-дагестанские языки остаются бесписьменными.
Первые лексические материалы по нахско-дагестанским языкам появляются с конца XVIII века (П. С. Паллас, работавшие на Кавказе немецкие исследователи И. А. Гюльденштедт, Г. Ю. Клапрот); с середины XIX векаа создаются грамматические очерки (А. А. Шифнер, П. К. Услар). В XX веке значительный вклад в изучение нахско-дагестанских языков внесли отечественные кавказоведы Н. С. Трубецкой, Л. И. Жирков, Е. А. Бокарёв, Т. Е. Гудава, А. А. Магометов, Ю. Д. Дешериев, С. М. Хайдаков, А. Е. Кибрик, М. Е. Алексеев и др., а также европейские и американские учёные А. М. Дирр, В. Шульце, Х. ван ден Берг, Дж. Николс и др.