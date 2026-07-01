НАХСКИЕ ЯЗЫКИ

НАХСКИЕ ЯЗЫКИ - ветвь на­хско-да­ге­стан­ских язы­ков .

Рас­про­стра­не­ны в Чеч­не и Ин­гу­ше­тии, а так­же в со­пре­дель­ных рай­онах Да­ге­ста­на, Северной Осе­тии и Гру­зии; в Си­рии, Иор­да­нии, Тур­ции - сре­ди по­том­ков пе­ре­се­лен­цев XIX века. Чис­ло го­во­ря­щих в Рос­сии около 1660,5 тысяч человек (2010 год, пе­ре­пись), в Тур­ции - около 10 тысяч человек (начало XXI века, оцен­ка), в Иор­да­нии - около 3 тысяч человек (начало XXI века, оцен­ка).

Нахские языки де­лят­ся на 2 груп­пы: вай­нах­ские язы­ки (че­чен­ский язык и ин­гуш­ский язык; смотрите так­же Вай­на­хи ) и бац­бий­ский язык. В рам­ках ги­по­те­зы о род­ст­ве нах­ско-да­ге­стан­ских и хур­ри­то-ура­рт­ских язы­ков (смотрите Хур­рит­ский язык, Ура­рт­ский язык) ( И. М. Дья­ко­нов , С. А. Ста­рос­тин) от­мечается осо­бая связь по­след­них с нахскими языками.

В во­ка­лиз­ме фо­не­ма­ти­че­ски про­ти­вопос­тав­ле­ны крат­кие, дол­гие глас­ные и ди­фтон­ги. В сло­во­из­ме­не­нии име­ни и гла­го­ла су­ще­ст­вен­ную роль иг­ра­ют че­ре­до­ва­ния глас­ных. В кон­со­нан­тиз­ме про­ти­во­пос­тав­ле­ны про­стые смыч­ные, аф­фри­ка­ты и ще­ле­вые (звон­кие и глу­хие), а так­же аб­руп­тив­ные (тІ, кІ, пІ, цІ, чІ), пе­ред­не- и зад­нея­зыч­ные, уву­ляр­ные, ла­рин­галь­ные и фа­рин­галь­ные.

Пред­став­ле­ны от 6 до 10 клас­сов имен­ных. Су­ще­ст­ви­тель­ное име­ет ка­те­го­рии па­де­жа и чис­ла. Па­де­жи под­раз­де­ля­ются на ос­нов­ные (но­ми­на­тив, ге­ни­тив, эр­га­тив, да­тив, ин­ст­ру­мен­та­лис, ло­ка­тив) и по­сле­лож­ные с про­стран­ст­вен­ным зна­че­ни­ем (ис­ход­ный пер­вый, ис­ход­ный вто­рой, на­пра­ви­тель­ный пер­вый, на­пра­ви­тель­ный вто­рой и т. п.). Функ­цио­ни­ру­ют по­сле­ло­ги; «тхов тIехь» ‘на крыше’, «тхов кIелахь» ‘под крышей’ и т. п. При­ла­га­тель­ное име­ет ка­те­го­рии па­де­жа, чис­ла и грам­ма­тического клас­са.

У при­ла­га­тель­но­го-оп­ре­де­ле­ния 2 па­деж­ные фор­мы в за­ви­си­мо­сти от то­го, в ка­ком па­де­же (име­ни­тель­ном или од­ном из кос­вен­ных) упот­реб­ле­но оп­ре­де­ляе­мое имя. Сис­те­ма счё­та два­дца­те­рич­ная. Гла­гол об­ла­да­ет ка­те­го­рия­ми грам­ма­тического клас­са, вре­ме­ни, на­кло­не­ния, ви­да. Суп­пле­тив­ны­ми фор­ма­ми (смотрите Суп­пле­ти­визм) вы­ра­жа­ет­ся еди­нич­ность и мно­же­ст­вен­ность субъ­ек­та [бац­бий­ское «да­ар» (ед. ч.) - «дахкІар» (мн. ч.) ‘приходить’] и пря­мо­го объ­ек­та [бац­бий­ское «лал­лар» (ед. ч.) - «лахкІар» (мн. ч.) ‘гнать’] не­ко­то­рых гла­го­лов.

В Нахских языках раз­ви­то имен­ное и гла­голь­ное сло­во­об­ра­зо­ва­ние, в т. ч. ос­но­вос­ло­же­ние и аф­фик­са­ция.

В син­так­си­се про­ти­во­пос­тав­ле­ны но­ми­на­тив­ная кон­ст­рук­ция (смотрите Но­ми­на­тив­ный строй), эр­га­тив­ная кон­ст­рук­ция (смотрите Эр­га­тив­ный строй) и аф­фек­тив­ная (да­тив­ная) кон­ст­рук­ция. Ка­че­ст­вен­ные и от­но­си­тель­ные при­ла­га­тель­ные на­хо­дят­ся в пре­по­зи­ции к оп­ре­де­ляе­мо­му име­ни.

Сло­ва­ри:

Али­ро­ев И.Ю. Срав­ни­тель­но-со­пос­та­ви­тель­ный сло­варь от­рас­ле­вой лек­си­ки че­чен­ско­го и ин­гуш­ско­го язы­ков и диа­лек­тов. Ма­хач­ка­ла, 1975.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)