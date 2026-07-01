НАХСКИЕ ЯЗЫКИ
НАХСКИЕ ЯЗЫКИ - ветвь нахско-дагестанских языков.
Распространены в Чечне и Ингушетии, а также в сопредельных районах Дагестана, Северной Осетии и Грузии; в Сирии, Иордании, Турции - среди потомков переселенцев XIX века. Число говорящих в России около 1660,5 тысяч человек (2010 год, перепись), в Турции - около 10 тысяч человек (начало XXI века, оценка), в Иордании - около 3 тысяч человек (начало XXI века, оценка).
Нахские языки делятся на 2 группы: вайнахские языки (чеченский язык и ингушский язык; смотрите также Вайнахи) и бацбийский язык. В рамках гипотезы о родстве нахско-дагестанских и хуррито-урартских языков (смотрите Хурритский язык, Урартский язык) (И. М. Дьяконов, С. А. Старостин) отмечается особая связь последних с нахскими языками.
В вокализме фонематически противопоставлены краткие, долгие гласные и дифтонги. В словоизменении имени и глагола существенную роль играют чередования гласных. В консонантизме противопоставлены простые смычные, аффрикаты и щелевые (звонкие и глухие), а также абруптивные (тІ, кІ, пІ, цІ, чІ), передне- и заднеязычные, увулярные, ларингальные и фарингальные.
Представлены от 6 до 10 классов именных. Существительное имеет категории падежа и числа. Падежи подразделяются на основные (номинатив, генитив, эргатив, датив, инструменталис, локатив) и послеложные с пространственным значением (исходный первый, исходный второй, направительный первый, направительный второй и т. п.). Функционируют послелоги; «тхов тIехь» ‘на крыше’, «тхов кIелахь» ‘под крышей’ и т. п. Прилагательное имеет категории падежа, числа и грамматического класса.
У прилагательного-определения 2 падежные формы в зависимости от того, в каком падеже (именительном или одном из косвенных) употреблено определяемое имя. Система счёта двадцатеричная. Глагол обладает категориями грамматического класса, времени, наклонения, вида. Супплетивными формами (смотрите Супплетивизм) выражается единичность и множественность субъекта [бацбийское «даар» (ед. ч.) - «дахкІар» (мн. ч.) ‘приходить’] и прямого объекта [бацбийское «лаллар» (ед. ч.) - «лахкІар» (мн. ч.) ‘гнать’] некоторых глаголов.
В Нахских языках развито именное и глагольное словообразование, в т. ч. основосложение и аффиксация.
В синтаксисе противопоставлены номинативная конструкция (смотрите Номинативный строй), эргативная конструкция (смотрите Эргативный строй) и аффективная (дативная) конструкция. Качественные и относительные прилагательные находятся в препозиции к определяемому имени.
Словари:
Алироев И.Ю. Сравнительно-сопоставительный словарь отраслевой лексики чеченского и ингушского языков и диалектов. Махачкала, 1975.