НАХОДКА (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)

НАХОДКА - юри­ди­че­ский факт (по­сту­пок), со­стоя­щий в об­на­ру­же­нии ве­щи, по­те­рян­ной дру­гим ли­цом.

Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние ре­жи­ма по­те­рян­ной и най­ден­ной ве­щи, а так­же круг пра­во­мо­чий соб­ст­вен­ни­ка, по­те­ряв­ше­го и на­шед­ше­го, ме­ня­лись. В рим­ском ча­ст­ном пра­ве находка при удер­жа­нии ве­щи при­рав­ни­ва­лась к во­ров­ст­ву, соб­ст­вен­ность по­те­ряв­ше­го не ос­па­ри­ва­лась, а на­шед­ший мог ос­та­вить вещь се­бе лишь в том слу­чае, ес­ли у не­го бы­ли ос­но­ва­ния по­ла­гать, что соб­ст­вен­ник от неё от­ка­зал­ся. За­ко­ны бо­лее позд­не­го пе­рио­да ста­ли диф­фе­рен­ци­ро­ван­но ре­гу­ли­ро­вать находку в за­ви­си­мо­сти от ви­да и цен­но­сти най­ден­ной ве­щи, об­стоя­тельств находки, при­зна­ли за на­шед­шим в слу­чае его доб­ро­со­ве­ст­но­сти пра­во на по­лу­че­ние воз­на­гра­ж­де­ния и воз­ме­ще­ния из­дер­жек, свя­зан­ных с хра­не­ни­ем най­ден­но­го, ро­зы­ска­ми над­ле­жа­ще­го вла­дель­ца и пр.

В современном российском гра­ж­дан­ском пра­ве на­шед­ший по­те­рян­ную вещь обя­зан не­мед­лен­но уве­до­мить об этом ли­цо, по­те­ряв­шее её, или соб­ст­вен­ни­ка ве­щи или какого-либо дру­го­го из из­вест­ных ему лиц, имею­щих пра­во по­лу­чить её, и воз­вра­тить най­ден­ную вещь это­му ли­цу. Ес­ли та­кое ли­цо или ме­сто его пре­бы­ва­ния не­из­вестны, на­шед­ший обя­зан зая­вить о на­ход­ке в ком­пе­тент­ные ор­га­ны, а ес­ли вещь най­де­на в по­ме­ще­нии или на транс­пор­те, сдать её пред­ста­ви­те­лю вла­дель­ца. Ли­цо, ко­то­ро­му сда­на находка, при­об­ре­та­ет пра­ва и не­сёт обя­зан­но­сти на­шед­ше­го. На­шед­ший вещь впра­ве хра­нить её у се­бя ли­бо сдать на хра­не­ние в ком­пе­тент­ные ор­га­ны или ука­зан­но­му ими ли­цу. На­шед­ший от­ве­ча­ет за ут­ра­ту или по­вре­ж­де­ние ве­щи лишь в слу­чае умыс­ла или гру­бой не­ос­то­рож­но­сти и в пре­де­лах её стои­мо­сти.

Ес­ли в те­че­ние ус­та­нов­лен­но­го за­ко­ном сро­ка ли­цо, упра­во­мо­чен­ное по­лу­чить най­ден­ную вещь, не бу­дет ус­та­нов­ле­но или са­мо не зая­вит о сво­ём пра­ве на вещь на­шед­ше­му её ли­цу, на­шед­ший вещь при­об­ре­та­ет пра­во соб­ст­вен­но­сти на неё. Ес­ли на­шед­ший вещь от­ка­жет­ся от при­об­ре­те­ния най­ден­ной ве­щи в соб­ст­вен­ность, она по­сту­па­ет в му­ни­ци­паль­ную соб­ст­вен­ность.

На­шед­ший и воз­вра­тив­ший вещь впра­ве по­лу­чить воз­ме­ще­ние не­об­хо­ди­мых рас­хо­дов, свя­зан­ных с хра­не­ни­ем, сда­чей или реа­ли­за­ци­ей ве­щи, за­трат на об­на­ру­же­ние ли­ца, упра­во­мо­чен­но­го по­лу­чить вещь, а так­же тре­бо­вать от по­след­не­го воз­на­гра­ж­де­ние за на­ход­ку в раз­ме­ре до 20% стои­мо­сти ве­щи. Ес­ли най­ден­ная вещь пред­став­ля­ет цен­ность толь­ко для ли­ца, упра­во­мо­чен­но­го на её по­лу­че­ние, раз­мер воз­на­гра­ж­де­ния оп­ре­де­ля­ет­ся по со­гла­ше­нию с этим ли­цом. Пра­во на воз­на­гра­ж­де­ние не воз­ни­ка­ет, ес­ли на­шед­ший не зая­вил о находке или пы­тал­ся её ута­ить.

Осо­бо ре­гу­ли­ру­ет­ся об­на­ру­же­ние кла­дов , бес­хо­зяй­ных ве­щей, без­над­зор­ных жи­вот­ных, ско­ро­пор­тя­щих­ся ве­щей и ве­щей, тре­бую­щих не­со­раз­мер­но боль­ших из­дер­жек хра­не­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)