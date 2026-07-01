НАХОДКА (ЮРИСПРУДЕНЦИЯ)
НАХОДКА - юридический факт (поступок), состоящий в обнаружении вещи, потерянной другим лицом.
Правовое регулирование режима потерянной и найденной вещи, а также круг правомочий собственника, потерявшего и нашедшего, менялись. В римском частном праве находка при удержании вещи приравнивалась к воровству, собственность потерявшего не оспаривалась, а нашедший мог оставить вещь себе лишь в том случае, если у него были основания полагать, что собственник от неё отказался. Законы более позднего периода стали дифференцированно регулировать находку в зависимости от вида и ценности найденной вещи, обстоятельств находки, признали за нашедшим в случае его добросовестности право на получение вознаграждения и возмещения издержек, связанных с хранением найденного, розысками надлежащего владельца и пр.
В современном российском гражданском праве нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее её, или собственника вещи или какого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить её, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если такое лицо или место его пребывания неизвестны, нашедший обязан заявить о находке в компетентные органы, а если вещь найдена в помещении или на транспорте, сдать её представителю владельца. Лицо, которому сдана находка, приобретает права и несёт обязанности нашедшего. Нашедший вещь вправе хранить её у себя либо сдать на хранение в компетентные органы или указанному ими лицу. Нашедший отвечает за утрату или повреждение вещи лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах её стоимости.
Если в течение установленного законом срока лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено или само не заявит о своём праве на вещь нашедшему её лицу, нашедший вещь приобретает право собственности на неё. Если нашедший вещь откажется от приобретения найденной вещи в собственность, она поступает в муниципальную собственность.
Нашедший и возвративший вещь вправе получить возмещение необходимых расходов, связанных с хранением, сдачей или реализацией вещи, затрат на обнаружение лица, управомоченного получить вещь, а также требовать от последнего вознаграждение за находку в размере до 20% стоимости вещи. Если найденная вещь представляет ценность только для лица, управомоченного на её получение, размер вознаграждения определяется по соглашению с этим лицом. Право на вознаграждение не возникает, если нашедший не заявил о находке или пытался её утаить.
Особо регулируется обнаружение кладов, бесхозяйных вещей, безнадзорных животных, скоропортящихся вещей и вещей, требующих несоразмерно больших издержек хранения.