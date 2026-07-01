НАХОДКА (ГОРОД)

НАХОДКА - го­род в Рос­сии, в южной час­ти При­мор­ско­го края.

Население 158,9 тысяч человек (2012 год). Са­мый юж­ный го­род на российском Даль­нем Вос­то­ке. Рас­по­ло­жен главным образом на западном и северном бе­ре­гах залива На­ход­ка (от мы­са Ас­тафь­е­ва полуострова Труд­ный на юго-за­па­де до устья реки Пар­ти­зан­ская на се­ве­ро-вос­то­ке); в чер­те Находкт - озё­ра Ле­бя­жье, Со­лё­ное, река Ка­мен­ка и др. Круп­ней­ший российский транс­порт­ный узел на по­бе­ре­жье Ти­хо­го океана: в пре­де­лах городской тер­ри­то­рии рас­по­ло­же­ны при­ча­лы пор­тов (в т. ч. кон­тей­нер­ный тер­ми­нал), несколько железнодорожных стан­ций. Стро­ит­ся (2012 год) но­вая ав­то­до­ро­га Вла­ди­во­сток - На­ход­ка - порт Вос­точ­ный.

Пер­вые по­се­ле­ния воз­ник­ли в свя­зи с ос­но­ва­ни­ем в 1864 году на мы­су Ас­тафь­е­ва во­енного гид­ро­гра­фического по­ста. В 1867-1873 годах на­про­тив мы­са Ас­тафь­е­ва под управ­ле­ни­ем Си­бир­ско­го удель­но­го ве­дом­ст­ва дей­ст­во­ва­ла тор­го­вая фак­то­рия. В конце XIX века на мес­те современной Находки бы­ли рас­по­ло­же­ны несколько ху­то­ров и ры­бо­ло­вец­кое хо­зяй­ст­во Ю. Сак­ли­на. Ле­том 1907 года на бе­ре­гах реки Ка­мен­ка пе­ре­се­лен­цы из Чер­ни­гов­ской губернии ос­но­ва­ли деревню Аме­ри­кан­ка, в ней по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года дей­ст­во­вал сель­ский со­вет, чле­ны ко­то­ро­го бы­ли рас­стре­ля­ны в апреле 1919 года по­сле за­хва­та по­се­ле­ния бе­ло­гвар­дей­ски­ми час­тя­ми при под­держ­ке де­сан­та с британского крей­се­ра «Кент». Советская власть бы­ла вос­ста­нов­ле­на в октябре 1922 года.

В 1930-е годы на бе­ре­гу залива На­ход­ка по­явил­ся ряд са­мо­сто­ятельных по­сёл­ков, в т. ч. Находка (др. на­зва­ния - Бух­та На­ход­ка, На­се­лён­ный пункт На­ход­ка), Се­вер­ный, Уголь­ба­за, Падь Обод­ная, Ры­бак. В 1931 году об­ра­зо­ван по­гра­нич­ный кон­троль­но-про­пу­ск­ной пункт «На­ход­ка». В 1934-1962 годах на мы­су Ас­тафь­е­ва дей­ст­во­ва­ла ба­за во­енных ко­раб­лей и под­вод­ных ло­док. В 1935 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Га­мар­ник (ны­не Пар­ти­занск) - станция Ла­цис (На­ход­ка). В 1938-1946 годах в бух­те На­ход­ка дей­ст­во­вал пе­ре­сы­лоч­ный пункт для за­клю­чён­ных Се­ве­ро-Восточного ис­пра­ви­тель­но-тру­до­во­го ла­ге­ря сис­те­мы ГУЛАГ . В свя­зи с при­ня­ти­ем в 1939 году по­ста­нов­ле­ния ЦК ВКП(б) и Сов­нар­ко­ма СССР «О пе­ре­не­се­нии Вла­ди­во­сток­ско­го тор­го­во­го и рыб­но­го пор­тов в бух­ту На­ход­ка» там раз­вер­ну­лось мас­штаб­ное строи­тель­ст­во (до 1958 года в основном за счёт ис­поль­зо­ва­ния тру­да за­клю­чён­ных).

В 1940 году в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния на­се­лён­ных пунк­тов, рас­по­ла­гав­ших­ся по бе­ре­гам бух­ты На­ход­ка, об­ра­зо­ван ра­бо­чий поселок Находка. Центр На­ход­кин­ско­го района При­мор­ско­го края (1944-1950 годы, 1963 год). В 1947 году от­крыт морской порт. С 1950 года го­род. В 1956 году в Находке пе­ре­ве­де­но управ­ле­ние ак­тив­но­го морского ры­бо­лов­ст­ва (ны­не На­ход­кин­ская ба­за ак­тив­но­го морского ры­бо­лов­ст­ва). В 1990-2006 годах су­ще­ст­во­ва­ла сво­бод­ная эко­но­мическая зо­на «На­ход­ка» (вклю­ча­ла Находку и тер­ри­то­рию Пар­ти­зан­ско­го района). В 2004 году в со­став Находки вклю­че­ны по­сёл­ки городского ти­па Вран­гель и Ли­ва­дия, село Козь­ми­но.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)