НАХОДКА (ГОРОД)
НАХОДКА - город в России, в южной части Приморского края.
Население 158,9 тысяч человек (2012 год). Самый южный город на российском Дальнем Востоке. Расположен главным образом на западном и северном берегах залива Находка (от мыса Астафьева полуострова Трудный на юго-западе до устья реки Партизанская на северо-востоке); в черте Находкт - озёра Лебяжье, Солёное, река Каменка и др. Крупнейший российский транспортный узел на побережье Тихого океана: в пределах городской территории расположены причалы портов (в т. ч. контейнерный терминал), несколько железнодорожных станций. Строится (2012 год) новая автодорога Владивосток - Находка - порт Восточный.
Первые поселения возникли в связи с основанием в 1864 году на мысу Астафьева военного гидрографического поста. В 1867-1873 годах напротив мыса Астафьева под управлением Сибирского удельного ведомства действовала торговая фактория. В конце XIX века на месте современной Находки были расположены несколько хуторов и рыболовецкое хозяйство Ю. Саклина. Летом 1907 года на берегах реки Каменка переселенцы из Черниговской губернии основали деревню Американка, в ней после Октябрьской революции 1917 года действовал сельский совет, члены которого были расстреляны в апреле 1919 года после захвата поселения белогвардейскими частями при поддержке десанта с британского крейсера «Кент». Советская власть была восстановлена в октябре 1922 года.
В 1930-е годы на берегу залива Находка появился ряд самостоятельных посёлков, в т. ч. Находка (др. названия - Бухта Находка, Населённый пункт Находка), Северный, Угольбаза, Падь Ободная, Рыбак. В 1931 году образован пограничный контрольно-пропускной пункт «Находка». В 1934-1962 годах на мысу Астафьева действовала база военных кораблей и подводных лодок. В 1935 году открыто движение по железнодорожной линии Гамарник (ныне Партизанск) - станция Лацис (Находка). В 1938-1946 годах в бухте Находка действовал пересылочный пункт для заключённых Северо-Восточного исправительно-трудового лагеря системы ГУЛАГ. В связи с принятием в 1939 году постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О перенесении Владивостокского торгового и рыбного портов в бухту Находка» там развернулось масштабное строительство (до 1958 года в основном за счёт использования труда заключённых).
В 1940 году в результате объединения населённых пунктов, располагавшихся по берегам бухты Находка, образован рабочий поселок Находка. Центр Находкинского района Приморского края (1944-1950 годы, 1963 год). В 1947 году открыт морской порт. С 1950 года город. В 1956 году в Находке переведено управление активного морского рыболовства (ныне Находкинская база активного морского рыболовства). В 1990-2006 годах существовала свободная экономическая зона «Находка» (включала Находку и территорию Партизанского района). В 2004 году в состав Находки включены посёлки городского типа Врангель и Ливадия, село Козьмино.