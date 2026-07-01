НАХМАНИД

НАХМАНИД - еврейский религиозный мыслитель, поэт, врач.

Ав­тор ря­да фун­даментальных тру­дов по Га­ла­хе , клас­сических пра­во­вых ком­мен­та­ри­ев к Тал­му­ду (хи­ду­шим), га­ла­хических рес­пон­сов (от­ве­тов на во­про­сы), по­этических тек­стов, во­шед­ших в со­став иу­дей­ско­го бо­го­слу­же­ния. Впер­вые ис­поль­зо­вал ме­то­ды каб­ба­лы для тол­ко­ва­ния Свя­щен­но­го Пи­са­ния. Ста­вил под со­мне­ние цен­ность свет­ских зна­ний для иу­да­из­ма.

Был про­тив­ни­ком ра­цио­на­ли­стического бо­го­сло­вия Май­мо­ни­да , но стре­мил­ся смяг­чить не­при­ми­ри­мую по­зи­цию его оп­по­нен­тов - пред­ста­ви­те­лей рав­вин­ских ие­шив Фран­ции и Про­ван­са, на­ло­жив­ших от­лу­че­ние (хе­рем) на фи­лософские про­из­ве­де­ния Май­мо­ни­да и его по­сле­до­ва­те­лей. В 1263 году в Бар­се­ло­не по ини­циа­ти­ве ара­гон­ско­го ко­ро­ля Хай­ме I Нахманид уча­ст­во­вал в дис­пу­те с до­ми­ни­кан­ским мо­на­хом, кре­щё­ным ев­ре­ем Паб­ло Хри­стиа­ни, о срав­ни­тель­ной ис­тин­но­сти иу­да­из­ма и хри­сти­ан­ст­ва и был при­знан его по­бе­ди­те­лем.

В ре­зуль­та­те, хо­тя власть га­ран­ти­ро­ва­ла Нахманиду сво­бо­ду сло­ва и не­при­кос­но­вен­ность, он под­верг­ся пре­сле­до­ва­ни­ям со сто­ро­ны Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, вы­ну­ж­ден был в 1265 году по­ки­нуть Же­ро­ну и пе­ре­се­лить­ся в Па­ле­сти­ну, где воз­гла­вил ие­ши­ву в городе Ак­ко. Нахманид ос­та­вил опи­са­ние ра­зо­рён­но­го в вой­нах ме­ж­ду мон­го­ла­ми и мам­лю­ка­ми Ие­ру­са­ли­ма, пер­вым из ав­то­ри­тет­ных рав­ви­нов про­воз­гла­сил для иу­де­ев обя­зан­ность се­лить­ся в Свя­той зем­ле.