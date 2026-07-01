НАХМАНИД
НАХМАНИД - еврейский религиозный мыслитель, поэт, врач.
Автор ряда фундаментальных трудов по Галахе, классических правовых комментариев к Талмуду (хидушим), галахических респонсов (ответов на вопросы), поэтических текстов, вошедших в состав иудейского богослужения. Впервые использовал методы каббалы для толкования Священного Писания. Ставил под сомнение ценность светских знаний для иудаизма.
Был противником рационалистического богословия Маймонида, но стремился смягчить непримиримую позицию его оппонентов - представителей раввинских иешив Франции и Прованса, наложивших отлучение (херем) на философские произведения Маймонида и его последователей. В 1263 году в Барселоне по инициативе арагонского короля Хайме I Нахманид участвовал в диспуте с доминиканским монахом, крещёным евреем Пабло Христиани, о сравнительной истинности иудаизма и христианства и был признан его победителем.
В результате, хотя власть гарантировала Нахманиду свободу слова и неприкосновенность, он подвергся преследованиям со стороны Римско-католической церкви, вынужден был в 1265 году покинуть Жерону и переселиться в Палестину, где возглавил иешиву в городе Акко. Нахманид оставил описание разорённого в войнах между монголами и мамлюками Иерусалима, первым из авторитетных раввинов провозгласил для иудеев обязанность селиться в Святой земле.