НАХМАН ИЗ БРАЦЛАВА

НАХМАН ИЗ БРАЦЛАВА - еврейский религиозный мыслитель, мистик, основатель брацлавского хасидизма.

Пра­внук Ба­ал-Шем-То­ва. Вос­пи­ты­вал­ся в ха­сид­ской сре­де (смотрите Ха­си­дизм), усерд­но изу­чал тал­му­дическую и каб­ба­ли­стическую (смотрите Каб­ба­ла ) литературу. В 1798-1799 годах со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Свя­тую зем­лю. В 1802-1810 годах жил в городе Брац­лав По­доль­ской губернии (ны­не Вин­ниц­кая область, Ук­раи­на), пе­ред смер­тью ски­тал­ся по Ук­раи­не, про­по­ве­дуя своё уче­ние.

Ав­тор ди­дак­тических со­чи­не­ний. У Нахмана не ос­та­лось по­том­ков, по­это­му един­ст­вен­ным ца­ди­ком брац­лав­ских ха­си­дов ос­та­ёт­ся он сам. Наи­бо­лее ха­рак­тер­ные чер­ты уче­ния Нахмана: ак­цен­ти­ро­ва­ние каб­ба­ли­стические идеи ис­прав­ле­ния ми­ра (тик­кун); пред­став­ле­ние о не­ог­ра­ни­чен­ной во­ле вез­де­су­ще­го Бо­га, ко­то­рый со­тво­рил мир, же­лая по­ка­зать Своё ми­ло­сер­дие; осо­бое вни­ма­ние к экс­та­тическим фор­мам мо­лит­вы и не­по­сред­ст­вен­ным про­яв­ле­ни­ям ра­до­сти в Бо­ге.

Глав­ным в ду­хов­ной жиз­ни Нахман счи­тал про­сто­ту и бес­хит­ро­ст­ную ве­ру, пре­одо­ле­ваю­щую ог­ра­ни­чен­ность ра­цио­наль­но­го мыш­ле­ния. При жиз­ни Нахман кон­флик­то­вал с пред­ста­ви­те­ля­ми др. на­прав­ле­ний ха­си­диз­ма, од­на­ко его влия­ние рас­про­стра­ни­лось да­ле­ко за пре­де­лы соз­дан­но­го им те­че­ния. Афо­риз­мы, со­чи­нён­ные или при­пи­сы­вае­мые Нахману, ны­не пре­вра­ти­лись в по­пу­ляр­ные из­ра­иль­ские (т. н. ха­сид­ские) пес­ни. Его мо­ги­ла в Ума­ни яв­ля­ет­ся по­чи­тае­мым ме­стом па­лом­ни­че­ст­ва .