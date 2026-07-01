НАХМАН ИЗ БРАЦЛАВА
НАХМАН ИЗ БРАЦЛАВА - еврейский религиозный мыслитель, мистик, основатель брацлавского хасидизма.
Правнук Баал-Шем-Това. Воспитывался в хасидской среде (смотрите Хасидизм), усердно изучал талмудическую и каббалистическую (смотрите Каббала) литературу. В 1798-1799 годах совершил путешествие в Святую землю. В 1802-1810 годах жил в городе Брацлав Подольской губернии (ныне Винницкая область, Украина), перед смертью скитался по Украине, проповедуя своё учение.
Автор дидактических сочинений. У Нахмана не осталось потомков, поэтому единственным цадиком брацлавских хасидов остаётся он сам. Наиболее характерные черты учения Нахмана: акцентирование каббалистические идеи исправления мира (тиккун); представление о неограниченной воле вездесущего Бога, который сотворил мир, желая показать Своё милосердие; особое внимание к экстатическим формам молитвы и непосредственным проявлениям радости в Боге.
Главным в духовной жизни Нахман считал простоту и бесхитростную веру, преодолевающую ограниченность рационального мышления. При жизни Нахман конфликтовал с представителями др. направлений хасидизма, однако его влияние распространилось далеко за пределы созданного им течения. Афоризмы, сочинённые или приписываемые Нахману, ныне превратились в популярные израильские (т. н. хасидские) песни. Его могила в Умани является почитаемым местом паломничества.