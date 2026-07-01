НАХИМОВСКИЕ УЧИЛИЩА
НАХИМОВСКИЕ УЧИЛИЩА - средние учебные заведения закрытого типа с дополнительной военно-морской образовательной программой.
Созданы в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21.08.1943 года в целях устройства, обучения и воспитания детей, чьи родители погибли во время Великой Отечественной войны. Название получили в честь адмирала П. С. Нахимова. Воспитанники училищ (нахимовцы) находились на полном государственном обеспечении. Им была установлена военно-морская форма одежды. Нахимовские училища предназначались для подготовки юношей к обучению в высших военно-морских учебных заведениях и последующей службе в ВМФ в качестве офицеров.
Первым образовано Тбилисское Нахимовское училище (1943 год), затем Ленинградское (1944 год) и Рижское (1945 год). В училища принимались мальчики в возрасте 10-14 лет, имевшие общеобразовательную подготовку соответственно возрасту в объёме 2-6 классов начальной и средней школы. Численность воспитанников каждого училища составляла 500-600 человек. Срок обучения 4-8 лет. Программа обучения включала общеобразовательные предметы по курсу средней школы, углублённое изучение иностранных языков, военно-морскую и физическую подготовку, а также бальные танцы, культуру поведения и т. п.
Рижское Нахимовское училище произвело 5 выпусков, Тбилисское - 8 выпусков, расформированы соответственно в 1953 году и 1955 году. Их воспитанники были переведены в Ленинградское Нахимовское училище (21.11.1991 года переименовано в Нахимовское военно-морское училище). Шефом Ленинградского Нахимовского училища стал Академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова (смотрите Мариинский театр). С 1946 года воспитанники участвовали в военных парадах на Красной площади в Москве. Ленинградскому Нахимовскому училищу 08.01.1945 года в качестве учебной базы передан крейсер «Аврора», который поставлен на вечную стоянку напротив здания училища.
Для организации специальной военно-морской и начальной военной подготовки воспитанников оборудован лагерь у озера Суулаярви (ныне Нахимовское озеро), парусно-моторные шхуны «Надежда», «Учёба» и парусная шхуна «Бакштаг». С 1956 года набор в училище проводился из числа мальчиков в возрасте не моложе 11 лет, закончивших 4 класса школы. Срок обучения 7 лет. В 1964 году училище перешло на 3-летнее обучение, затем - на 2-летнее с комплектованием юношами, окончившими 8 классов. С 1992 года вновь установлен срок обучения 3 года (9-11-й классы) с усиленным курсом физической подготовки и военно-морского дела. С 2008 года осуществлён переход на 7-летнее обучение с приёмом в училище мальчиков, закончивших 4-6 классов общеобразовательной школы.
В настоящее время Нахимовское военно- морское училище МО РФ является государственным общеобразовательным учреждением, осуществляющим образовательный процесс в соответствии с уровнем общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования и по дополнительным программам, обеспечивающим подготовку несовершеннолетних граждан мужского пола к поступлению в военнные образовательные учреждения МО РФ. Выпускники без сдачи вступительных экзаменов зачисляются в высшие военно-морские учебные заведения, часть из них поступает в военные вузы др. видов ВС РФ.