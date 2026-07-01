НАХИМОВСКИЕ УЧИЛИЩА

НАХИМОВСКИЕ УЧИЛИЩА - средние учебные заведения закрытого типа с дополнительной военно-морской образовательной программой.

Соз­да­ны в со­от­вет­ст­вии с по­ста­нов­ле­ни­ем СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 21.08.1943 года в це­лях уст­рой­ст­ва, обу­че­ния и вос­пи­та­ния де­тей, чьи ро­ди­те­ли по­гиб­ли во вре­мя Великой Отечественной вой­ны . Название по­лу­чи­ли в честь адмирала П. С. На­хи­мо­ва . Вос­пи­тан­ни­ки учи­лищ (на­хи­мов­цы) на­хо­ди­лись на пол­ном государственном обес­пе­че­нии. Им бы­ла ус­та­нов­ле­на во­енно-морская фор­ма оде­ж­ды. Нахимовские училища пред­на­зна­ча­лись для под­го­тов­ки юно­шей к обу­че­нию в выс­ших во­енно-морских учеб­ных за­ве­де­ни­ях и по­сле­дую­щей служ­бе в ВМФ в ка­че­ст­ве офи­це­ров.

Пер­вым об­ра­зо­ва­но Тби­лис­ское Нахимовское училище (1943 год), за­тем Ле­нин­град­ское (1944 год) и Риж­ское (1945 год). В учи­ли­ща при­ни­мались маль­чи­ки в воз­рас­те 10-14 лет, имев­шие об­ще­об­ра­зо­вательную под­го­тов­ку со­от­вет­ст­вен­но воз­рас­ту в объ­ё­ме 2-6 клас­сов на­чаль­ной и сред­ней шко­лы. Чис­лен­ность вос­пи­тан­ни­ков ка­ж­до­го учи­ли­ща со­став­ля­ла 500-600 человек. Срок обу­че­ния 4-8 лет. Про­грам­ма обу­че­ния вклю­ча­ла об­ще­об­ра­зо­вательные пред­ме­ты по кур­су сред­ней шко­лы, уг­луб­лён­ное изу­че­ние иностранных язы­ков, во­енно-морскую и фи­зическую под­го­тов­ку, а так­же баль­ные тан­цы, куль­ту­ру по­веде­ния и т. п.

Риж­ское Нахимовское училище про­из­ве­ло 5 вы­пус­ков, Тби­лис­ское - 8 вы­пус­ков, рас­фор­ми­ро­ва­ны со­от­вет­ст­вен­но в 1953 году и 1955 году. Их вос­пи­тан­ни­ки бы­ли пе­ре­ве­де­ны в Ле­нин­град­ское Нахимовское училище (21.11.1991 года пе­ре­име­но­ва­но в На­хи­мов­ское во­енно-морское училище). Ше­фом Ле­нин­град­ско­го Нахимовского училища стал Ака­де­мический те­атр опе­ры и ба­ле­та имени С. М. Ки­ро­ва (смотрите Ма­ри­ин­ский те­атр ). С 1946 года вос­пи­тан­ни­ки уча­ст­во­ва­ли в во­енных па­ра­дах на Крас­ной площади в Мо­ск­ве. Ле­нин­град­ско­му Нахимовскому училищу 08.01.1945 года в каче­ст­ве учеб­ной ба­зы пе­ре­дан крей­сер «Ав­ро­ра», ко­то­рый по­став­лен на веч­ную сто­ян­ку на­про­тив зда­ния учи­ли­ща.

Для ор­га­ни­за­ции специальной во­енно-морской и на­чаль­ной во­енной под­го­тов­ки вос­пи­тан­ни­ков обо­ру­до­ван ла­герь у озера Суу­ла­яр­ви (ны­не На­хи­мов­ское озеро), па­рус­но-мо­тор­ные шху­ны «На­де­ж­да», «Учё­ба» и па­рус­ная шху­на «Бак­штаг». С 1956 года на­бор в учи­ли­ще про­во­дил­ся из чис­ла маль­чи­ков в воз­рас­те не мо­ло­же 11 лет, за­кон­чив­ших 4 клас­са шко­лы. Срок обу­че­ния 7 лет. В 1964 году училище пе­ре­шло на 3-лет­нее обу­че­ние, за­тем - на 2-лет­нее с ком­плек­то­ва­ни­ем юно­ша­ми, окон­чив­ши­ми 8 клас­сов. С 1992 года вновь ус­та­нов­лен срок обу­че­ния 3 го­да (9-11-й клас­сы) с уси­лен­ным кур­сом фи­зической под­го­тов­ки и во­енно-морского де­ла. С 2008 года осу­ще­ст­в­лён пе­ре­ход на 7-лет­нее обу­че­ние с приё­мом в учи­ли­ще маль­чи­ков, за­кон­чив­ших 4-6 клас­сов об­ще­об­ра­зо­вательной шко­лы.

В на­стоя­щее вре­мя На­хи­мов­ское во­енно- морское училище МО РФ яв­ля­ет­ся государственным об­ще­об­ра­зо­вательным уч­ре­ж­де­ни­ем, осу­ще­ст­в­ляю­щим об­ра­зо­вательный про­цесс в со­от­вет­ст­вии с уров­нем об­ще­об­ра­зо­вательных про­грамм сред­не­го (пол­но­го) об­ще­го об­ра­зо­ва­ния и по до­пол­нительным про­грам­мам, обес­пе­чи­ваю­щим под­го­тов­ку не­со­вер­шен­но­лет­них гра­ж­дан муж­ско­го по­ла к по­сту­п­ле­нию в во­еннные об­ра­зо­вательные уч­ре­ж­де­ния МО РФ. Вы­пу­ск­ни­ки без сда­чи всту­пительных эк­за­ме­нов за­чис­ля­ют­ся в выс­шие во­енно-морские учеб­ные за­ве­де­ния, часть из них по­сту­па­ет в во­енные ву­зы др. ви­дов ВС РФ.

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