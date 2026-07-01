НАХИМОВА ОРДЕН

НАХИМОВА ОРДЕН - советская боевая награда только для офицеров и адмиралов ВМФ.

Уч­ре­ж­дён Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 03.03.1944 года (вне­се­ны из­ме­не­ния Ука­за­ми Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 26.02.1947 года, 16.12.1947 года) по ини­циа­ти­ве мо­ря­ков, оформ­лен­ной нар­ко­мом и глав­но­ко­мандующий ВМФ СССР адмирал фло­та Н. Г. Куз­не­цо­вым. То­гда же ут­вер­жде­ны ста­тут и опи­са­ние ор­де­на. Нахимова ордена со­сто­ит из двух сте­пе­ней, выс­шей яв­ля­ет­ся 1-я сте­пень. На­гра­ж­де­ние Нахимова орденом 1-й сте­пе­ни про­во­ди­лось толь­ко Ука­за­ми Пре­зи­диу­ма ВС СССР по пред­став­ле­нию ко­ман­дую­щих фло­та­ми, нар­ко­ма и глав­ко­ма ВМФ СССР и Вер­хо­вно­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го Воо­руженными Си­ла­ми СССР. По Ука­зу Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 27.02.1943 года пра­во на­гра­ж­дать Нахимова орденом 2-й сте­пе­ни пре­дос­тав­ля­лось ко­ман­дую­щим фло­та­ми ВМФ СССР с обя­за­тель­ным по­сле­дую­щим ут­вер­жде­ни­ем Ука­за­ми Пре­зи­диу­ма ВС СССР (до 26.02.1947 года).Нахимова орден удо­стаи­ва­лись офи­це­ры и ад­ми­ра­лы (ге­не­ра­лы) ВМФ за вы­даю­щие­ся ус­пе­хи в раз­ра­бот­ке, про­ве­де­нии и обес­пе­че­нии морских опе­ра­ций, в ре­зуль­та­те ко­то­рых бы­ла от­ра­же­на на­сту­пательная опе­ра­ция про­тив­ни­ка или обес­пе­че­ны ак­тив­ные опе­ра­ции фло­та, на­не­сён зна­чительный урон про­тив­ни­ку и со­хра­не­ны свои основные си­лы.

Ба­зо­вым изо­бра­же­ни­ем ор­ден­ско­го зна­ка обе­их сте­пе­ней яв­ля­ет­ся вы­пук­лая крас­ная пя­ти­ко­неч­ная звез­да - основная эмб­ле­ма Советского го­су­дар­ст­ва и во­енная эмб­ле­ма его ре­гу­ляр­ных воо­руженных сил - с лу­ча­ми ме­ж­ду уг­ла­ми звез­ды, рас­хо­дя­щи­ми­ся так­же в ви­де пя­ти­ко­неч­ной звез­ды (знак ох­ра­ны и безо­пас­но­сти). На ор­де­не вос­про­из­ве­де­ны рель­еф­ные эмб­ле­мы: серп и мо­лот (Ма­лый герб СССР) и лав­ро­вые вет­ви - сим­вол во­ин­ской сла­вы. Ла­пы тра­ди­ци­он­ных для российского фло­та ад­ми­рал­тей­ских яко­рей Пет­ра I (на кон­цах лу­чей крас­ной звез­ды), зве­нья якор­ной це­пи (про­ло­же­ны ме­ж­ду ос­но­ва­ния­ми лу­чей крас­ной звез­ды) и го­лу­бой цвет (цвет морской вол­ны) эма­ли ме­даль­о­на ордена 1-й сте­пе­ни от­ра­жа­ют морской ха­рак­тер зна­ка от­ли­чия; рель­еф­ное изо­бра­же­ние по­груд­но­го про­фи­ля адмирала П. С. На­хи­мо­ва в фу­раж­ке (по­вёр­ну­тое на­ле­во) и над­пись-сим­вол вы­пук­лы­ми бу­к­ва­ми «Ад­ми­рал На­хи­мов» свя­за­ны с на­зва­ни­ем на­гра­ды.

При из­го­тов­ле­нии Нахимова ордена 1-й сте­пе­ни ис­поль­зо­ва­лись: ру­би­ны (лу­чи крас­ной звез­ды), зо­ло­то (бу­ла­во­об­раз­ные штра­лы, ме­даль­он, рель­еф На­хи­мо­ва), се­реб­ро (пя­ти­ко­неч­ная звез­да с яко­ря­ми); 2-й сте­пе­ни - ру­би­но­во-крас­ная эмаль (лу­чи крас­ной звез­ды), се­реб­ро. Ор­ден но­сит­ся на пра­вой сто­ро­не гру­ди, при­кре­п­ля­ет­ся к оде­ж­де при по­мо­щи на­рез­но­го штиф­та и гай­ки и рас­по­ла­га­ет­ся по­сле Ку­ту­зо­ва ор­де­на со­от­вет­ст­вую­щих сте­пе­ней. Вме­сто зна­ка Нахимова ордена на­гра­ж­дён­ный име­ет пра­во но­сить пря­мо­уголь­ную план­ку с ор­ден­ской лен­той. Лен­та - шёл­ко­вая муа­ро­вая зо­ло­ти­сто-оран­же­вая с чёр­ны­ми по­ло­са­ми [цве­та ге­ор­ги­ев­ской (гвар­дей­ской) лен­ты - сви­де­тель­ст­во со­хра­не­ния пре­ем­ст­вен­но­сти бое­вых тра­ди­ций российского фло­та]: 1-я сте­пень с од­ной чёр­ной по­ло­сой по­се­ре­ди­не, бли­же к кра­ям - две зо­ло­ти­сто-оран­же­вые по­ло­сы, по кра­ям лен­ты - чёр­ные по­лос­ки; 2-я сте­пень - по­се­ре­ди­не лен­ты зо­ло­ти­сто-оран­же­вая по­ло­са, бли­же к кра­ям - две чёр­ные по­ло­сы, по кра­ям лен­ты - зо­лоти­сто-оран­же­вые по­лос­ки. Ав­то­ры эс­ки­за Нахимова ордена: ка­пи­тан 1 ран­га Б. М. Хо­мич, ка­пи­тан 3 ран­га Н. А. Вол­ков, млад­ший лейт. А. Л. Диа­до­ров, ар­хи­тек­тор М. А. Ше­пе­лев­ский.

Пер­вым ка­ва­ле­ром Нахимова ордена 1-й сте­пе­ни стал начальник бе­ре­го­вой обо­ро­ны Чер­но­мор­ско­го фло­та генерал-лейтенант бе­ре­го­вой служ­бы П. А. Мор­гу­нов (16.05.1944 года), но знак Нахимова ордена № 1 был вру­чён 02.06.1945 году ко­мандиру Пил­ла­ус­кой во­енно-морской ба­зы Крас­но­зна­мён­но­го Балтийского фло­та контр-адмиралу Н. Э. Фельд­ма­ну (24.05.1945 год). Пер­вым ка­ва­ле­ром Нахимова ордена 2-й сте­пе­ни стал лёт­чик 46-го штур­мо­во­го авиационного пол­ка Северного фло­та млад­ший лейт. И. И. Ва­син (при­каз ко­ман­дую­ще­го Северным фло­том от 05.04.1944 года), но знак Нахимова ордена 2-й сте­пе­ни № 1 был вру­чён 30.07.1944 года флаг­ман­ско­му ар­тил­ле­ри­сту Ла­дож­ской во­ен­ной фло­ти­лии ка­пи­та­ну 2 ран­га Г. Н. Слиз­ко­му (при­каз ко­ман­дую­ще­го Крас­но­зна­мён­ным Балтийским фло­том от 12.07.1944 года). Все­го орденом 1-й сте­пе­ни бы­ло на­гра­ж­де­но 77 человек и 5 час­тей и со­еди­не­ний ВМФ СССР; орденом 2-й сте­пе­ни - 463 человека и 2 час­ти ВМФ СССР. Нахимова орден со­хра­нён в сис­те­ме государственных на­град РФ (Указ Пре­зи­ден­та РФ от 02.03.1994 года в ре­дак­ци­ях Ука­зов Пре­зи­ден­та РФ от 01.06.1995 года и 06.01.1999 года), од­на­ко как во­енная на­гра­да РФ не име­ет официального ста­ту­та и опи­са­ния (на­гра­ж­де­ния орденом не про­во­ди­лись).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)