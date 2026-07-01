НАХИМОВА ОРДЕН
НАХИМОВА ОРДЕН - советская боевая награда только для офицеров и адмиралов ВМФ.
Учреждён Указом Президиума ВС СССР от 03.03.1944 года (внесены изменения Указами Президиума ВС СССР от 26.02.1947 года, 16.12.1947 года) по инициативе моряков, оформленной наркомом и главнокомандующий ВМФ СССР адмирал флота Н. Г. Кузнецовым. Тогда же утверждены статут и описание ордена. Нахимова ордена состоит из двух степеней, высшей является 1-я степень. Награждение Нахимова орденом 1-й степени проводилось только Указами Президиума ВС СССР по представлению командующих флотами, наркома и главкома ВМФ СССР и Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами СССР. По Указу Президиума ВС СССР от 27.02.1943 года право награждать Нахимова орденом 2-й степени предоставлялось командующим флотами ВМФ СССР с обязательным последующим утверждением Указами Президиума ВС СССР (до 26.02.1947 года).Нахимова орден удостаивались офицеры и адмиралы (генералы) ВМФ за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результате которых была отражена наступательная операция противника или обеспечены активные операции флота, нанесён значительный урон противнику и сохранены свои основные силы.
Базовым изображением орденского знака обеих степеней является выпуклая красная пятиконечная звезда - основная эмблема Советского государства и военная эмблема его регулярных вооруженных сил - с лучами между углами звезды, расходящимися также в виде пятиконечной звезды (знак охраны и безопасности). На ордене воспроизведены рельефные эмблемы: серп и молот (Малый герб СССР) и лавровые ветви - символ воинской славы. Лапы традиционных для российского флота адмиралтейских якорей Петра I (на концах лучей красной звезды), звенья якорной цепи (проложены между основаниями лучей красной звезды) и голубой цвет (цвет морской волны) эмали медальона ордена 1-й степени отражают морской характер знака отличия; рельефное изображение погрудного профиля адмирала П. С. Нахимова в фуражке (повёрнутое налево) и надпись-символ выпуклыми буквами «Адмирал Нахимов» связаны с названием награды.
При изготовлении Нахимова ордена 1-й степени использовались: рубины (лучи красной звезды), золото (булавообразные штралы, медальон, рельеф Нахимова), серебро (пятиконечная звезда с якорями); 2-й степени - рубиново-красная эмаль (лучи красной звезды), серебро. Орден носится на правой стороне груди, прикрепляется к одежде при помощи нарезного штифта и гайки и располагается после Кутузова ордена соответствующих степеней. Вместо знака Нахимова ордена награждённый имеет право носить прямоугольную планку с орденской лентой. Лента - шёлковая муаровая золотисто-оранжевая с чёрными полосами [цвета георгиевской (гвардейской) ленты - свидетельство сохранения преемственности боевых традиций российского флота]: 1-я степень с одной чёрной полосой посередине, ближе к краям - две золотисто-оранжевые полосы, по краям ленты - чёрные полоски; 2-я степень - посередине ленты золотисто-оранжевая полоса, ближе к краям - две чёрные полосы, по краям ленты - золотисто-оранжевые полоски. Авторы эскиза Нахимова ордена: капитан 1 ранга Б. М. Хомич, капитан 3 ранга Н. А. Волков, младший лейт. А. Л. Диадоров, архитектор М. А. Шепелевский.
Первым кавалером Нахимова ордена 1-й степени стал начальник береговой обороны Черноморского флота генерал-лейтенант береговой службы П. А. Моргунов (16.05.1944 года), но знак Нахимова ордена № 1 был вручён 02.06.1945 году командиру Пиллауской военно-морской базы Краснознамённого Балтийского флота контр-адмиралу Н. Э. Фельдману (24.05.1945 год). Первым кавалером Нахимова ордена 2-й степени стал лётчик 46-го штурмового авиационного полка Северного флота младший лейт. И. И. Васин (приказ командующего Северным флотом от 05.04.1944 года), но знак Нахимова ордена 2-й степени № 1 был вручён 30.07.1944 года флагманскому артиллеристу Ладожской военной флотилии капитану 2 ранга Г. Н. Слизкому (приказ командующего Краснознамённым Балтийским флотом от 12.07.1944 года). Всего орденом 1-й степени было награждено 77 человек и 5 частей и соединений ВМФ СССР; орденом 2-й степени - 463 человека и 2 части ВМФ СССР. Нахимова орден сохранён в системе государственных наград РФ (Указ Президента РФ от 02.03.1994 года в редакциях Указов Президента РФ от 01.06.1995 года и 06.01.1999 года), однако как военная награда РФ не имеет официального статута и описания (награждения орденом не проводились).