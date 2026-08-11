НАХИМОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ
НАХИМОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ - российский флотоводец, адмирал (1855 год). Окончил Морской кадетский корпус (1818 год).
Дворянин. На военной службе с 1818 года. Служил на Балтийском флоте, в 1822-1825 годах совершил кругосветное плавание вахтенным офицером на фрегате «Крейсер». Отличился в Наваринском сражении 1827 года, командуя батареей на линейном корабле «Азов». Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов командовал корветом «Наварин», в составе российской эскадры участвовал в блокаде пролива Дарданеллы. С 1832 года командир фрегата «Паллада». В 1834 году переведён на Черноморский флот и назначен командиром линейного корабля «Силистрия».
В дальнейшем командовал бригадой (с 1845 года), дивизией (с 1852 года) и эскадрой (с 1853 года) кораблей. В Крымской войне 1853-1856 годов, командуя эскадрой, Нахимов обнаружил и заблокировал главные силы турецкого флота в Синопской бухте и 18(30) ноября разгромил их в Синопском сражении 1853 года. Во время Севастопольской обороны 1854-1855 годов занимал должности помощника, начальника гарнизона, командира порта и военного губернатора Севастополя, возглавлял оборону южной части города. Умело используя имевшиеся в его распоряжении силы и средства, Нахимов руководил строительством оборонительных сооружений, установкой дополнительных береговых батарей, созданием и подготовкой резервов, непосредственно управлял войсками при боевых действиях.
Оборона Севастополя под его руководством отличалась высокой активностью. В ней широко применялись вылазки отрядов солдат и матросов, контрбатарейная и минная борьба. Сам Нахимов проявлял хладнокровие и выдержку, подавал пример мужества и бесстрашия, воодушевлял защитников города на подвиги, заслуженно пользуясь большим авторитетом и любовью защитников Севастополя. Во время одного из объездов передовых укреплений 28 июня (10 июля) 1855 года смертельно ранен на Малаховом кургане. Погребён в адмиральской усыпальнице Владимирского собора в Севастополе.
Награждён орденом Святого Георгия 4-й (1827 год) и 2-й (1853 год) степеней и др.
Указом Президиума ВС СССР от 03.03.1944 года учреждены орден Нахимова 1-й и 2-й степеней и медаль Нахимова. Созданы нахимовские училища. Имя Нахимова в разное время носили российские и советские военные корабли и гражданские суда. В Севастополе в 1959 году Нахимову воздвигнут памятник.