НАХИМОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ

НАХИМОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ - российский флотоводец, адмирал (1855 год). Окончил Морской кадетский корпус (1818 год).

Дво­ря­нин. На во­енной служ­бе с 1818 года. Слу­жил на Балтийском фло­те, в 1822-1825 годах со­вер­шил кру­го­свет­ное пла­ва­ние вах­тен­ным офи­це­ром на фре­га­те «Крей­сер». От­ли­чил­ся в На­ва­рин­ском сра­же­нии 1827 года, ко­ман­дуя ба­та­ре­ей на ли­ней­ном ко­раб­ле «Азов». Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов ко­ман­до­вал кор­ве­том «На­ва­рин», в со­ста­ве российской эс­кад­ры уча­ст­во­вал в бло­ка­де пролива Дар­да­нел­лы. С 1832 года командир фре­га­та «Пал­ла­да». В 1834 году пе­ре­ве­дён на Чер­но­мор­ский флот и на­зна­чен ко­ман­ди­ром ли­ней­но­го ко­раб­ля «Си­ли­ст­рия».

В даль­ней­шем ко­ман­до­вал бри­га­дой (с 1845 года), ди­ви­зи­ей (с 1852 года) и эс­кад­рой (с 1853 года) ко­раб­лей. В Крым­ской вой­не 1853-1856 годов, ко­ман­дуя эс­кад­рой, Нахимов об­на­ру­жил и за­бло­ки­ро­вал главные си­лы турецкого фло­та в Си­ноп­ской бух­те и 18(30) но­ября раз­гро­мил их в Си­ноп­ском сра­же­нии 1853 года. Во вре­мя Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854-1855 годов за­ни­мал долж­но­сти по­мощ­ни­ка, начальника гар­ни­зо­на, командира пор­та и во­енного гу­бер­на­то­ра Се­ва­сто­по­ля, воз­глав­лял обо­ро­ну южной час­ти го­ро­да. Уме­ло ис­поль­зуя имев­шие­ся в его рас­по­ря­же­нии си­лы и сред­ст­ва, Нахимов ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом обо­ро­нительных со­ору­же­ний, ус­та­нов­кой до­пол­нительных бе­ре­го­вых ба­та­рей, соз­да­ни­ем и под­го­тов­кой ре­зер­вов, не­по­сред­ст­вен­но управ­лял вой­ска­ми при бое­вых дей­ст­ви­ях.

Обо­ро­на Се­ва­сто­по­ля под его ру­ко­вод­ством от­ли­ча­лась вы­со­кой ак­тив­но­стью. В ней ши­ро­ко при­ме­ня­лись вы­лаз­ки от­ря­дов сол­дат и мат­ро­сов, контр­ба­та­рей­ная и мин­ная борь­ба. Сам Нахимов про­яв­лял хлад­но­кро­вие и вы­держ­ку, по­да­вал при­мер му­же­ст­ва и бес­стра­шия, во­оду­шев­лял за­щит­ни­ков го­ро­да на под­ви­ги, за­слу­жен­но поль­зу­ясь боль­шим ав­то­ри­те­том и лю­бо­вью за­щитни­ков Се­ва­сто­по­ля. Во вре­мя од­но­го из объ­ез­дов пе­ре­до­вых ук­ре­п­ле­ний 28 июня (10 июля) 1855 года смер­тель­но ра­нен на Ма­ла­хо­вом кур­га­не . По­гре­бён в ад­ми­раль­ской усы­паль­ни­це Вла­ди­мир­ско­го со­бо­ра в Се­ва­сто­по­ле.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й (1827 год) и 2-й (1853 год) сте­пе­ней и др.

Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 03.03.1944 года уч­ре­ж­де­ны ор­ден На­хи­мо­ва 1-й и 2-й сте­пе­ней и ме­даль На­хи­мо­ва. Созда­ны на­хи­мов­ские учи­ли­ща. Имя Нахимова в раз­ное вре­мя но­си­ли российские и советские военные ко­раб­ли и гражданские су­да. В Се­ва­сто­по­ле в 1959 году Нахимову воз­двиг­нут па­мят­ник.