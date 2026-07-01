НАХИЧЕВАНСКОЕ ХАНСТВО
НАХИЧЕВАНСКОЕ ХАНСТВО - государственное образование на территории Азербайджана в 1747-1828 годах.
Столица - Нахичевань. Охватывало территорию от Зангезурских гор до долины реки Аракс. Делилось на махалы (округа): Айлис, Алинджа, Билав, Даралаяз, Даста, Ордубад, Хок. Включало два города - Нахичевань и Ордубад.
Образовалось после убийства персидского Надир-шаха Афшара (июнь 1747 года), когда глава племени кянгерли Гейдар-Кули-хан изгнал представителя шахской власти Ага Хасана из Нахичевани и объявил себя самостоятельным правителем (правил до 1763/1764 года). Гейдар-Кули-хан проводил политику, направленную на укрепление ханства, развитие торговли и ремесла, однако в военном отношении Нахичеванское ханство было более слабым, чем соседние с ним азербайджанские ханства. После смерти Гейдар-Кули-хана власть в Нахичеванском ханстве перешла к Хаджи-хану (1763/1764-1770 годы), который признал номинальную власть персидского правителя Керим- хана Зенда, но был смещён последним, как и его преемник Рагим-хан (1770-1773 годы), заменённый на Вали-Кули-хана. В начале 1780-х годов, опираясь на поддержку эриванского Хусейн-Кули-хана, карабахского Ибрагим-Халил-хана и царя Картли-Кахетинского царства Ираклия II, к власти в ханстве пришёл Аббас-Кули-хан, который также был низложен в 1783 году, а его место занял двоюродный брат Джафар-Кули-хан.
Аббас-Кули-хан бежал в Тифлис к царю Ираклию II, а Ибрагим-Халил-хан в мае 1785 года занял Нахичевань и восстановил на престоле Аббас-Кули-хана. Однако его положение в ханстве оставалось нестабильным, и в 1787 году он был свергнут своим двоюродным братом Келб-Али-беем, который провозгласил себя ханом. В 1792 году Келб-Али-хан, опираясь на поддержку хойского и эриванского ханов, отразил нападение на Нахичеванское ханство Ибрагим-Халил-хана и его союзников. В 1795 году он признал свою зависимость от персидского правителя Ага Мохаммед-хана Каджара и отправил к нему в качестве заложника своего противника Аббас-Кули-хана. Во время Персидского похода 1796 года Келб-Али-хан попытался перейти под покровительство России. Узнавший об этом шах Персии Ага Мохаммед-шах Каджар во время своего второго похода на Закавказье в 1797 году приказал арестовать и выколоть глаз нахичеванскому хану, который был отправлен в заключение в Тегеран. После скорой гибели персидского шаха Келб-Али-хан в том же году был освобождён новым шахом Персии Фетх-Али-шахом с условием, что он будет жить в Эривани. С 1797 года в Нахичеванском ханстве снова правил Аббас-Кули-хан.
Лишь в 1804 году Келб-Али-хан вернул себе власть в ханстве, с началом русско-персидской войны 1804-1813 годов он стал ориентироваться на Россию. В 1806 году был обманом арестован эриванским Гусейн-Кули-ханом и отправлен в Тегеран. Правителем Нахичеванского ханства вновь стал Аббас-Кули-хан. Однако в 1808 году российские войска под командованием генерал-майора П. Ф. Небольсина нанесли поражение персидскими войскам под командованием принца Аббаса Мирзы близ Карабабы, а затем без боя вступили в Нахичевань (город открыл ворота, т. к. в составе российских войск воевал сын Келб-Али-хана - Шейх-Али-хан). В 1809-1810 годах правителем Нахичеванского ханства вновь являлся Келб-Али-хан, затем там правили сыновья Аббас-Кули-хана - Назар-Али-хан (1811-1813 годы) и Керим-хан (1813-1816 годы).
В 1816 году правивший в Персии Фетх-Али-шах был вынужден восстановить на престоле Нахичеванского ханства. Келб-Али-хана, который в 1820 году поручил управление своему сыну Эхсан-хану. Вскоре в ханстве вспыхнула борьба за престол, который поочерёдно занимали Назар-Али-хан (1821-1822 годы), Хусейн Мирза (1822-1823 годы) и Керим-хан (1823-1827 годы). В ходе русско-персидской войны 1826-1828 годов российские войска под командованием генерала от инфантерии И. Ф. Паскевича заняли Нахичевань (июнь 1827 год) и крепость Аббас-Абад (июль 1827 года). Правителем Нахичеванского ханства был назначен Эхсан-хан. По Туркманчайскому миру 1828 года Нахичеванское ханство вошло в состав Российской империи, указом императора Николая I от 21.03(02.04).1828 года ликвидировано, его территория вошла в состав Армянской области.