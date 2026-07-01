НАХИЧЕВАНСКОЕ ХАНСТВО

НАХИЧЕВАНСКОЕ ХАНСТВО - государственное образование на территории Азербайджана в 1747-1828 годах.

Столица - Нахичевань . Ох­ва­ты­ва­ло тер­ри­то­рию от Зан­ге­зур­ских гор до до­ли­ны реки Аракс. Де­ли­лось на ма­ха­лы (ок­ру­га): Ай­лис, Алинд­жа, Би­лав, Да­ра­ла­яз, Дас­та, Ор­ду­бад, Хок. Вклю­ча­ло два го­ро­да - На­хи­че­вань и Ор­ду­бад.

Об­ра­зо­ва­лось по­сле убий­ст­ва персидского На­дир-ша­ха Аф­ша­ра (июнь 1747 года), ко­гда гла­ва пле­ме­ни кян­гер­ли Гей­дар-Ку­ли-хан из­гнал пред­ста­ви­те­ля шах­ской вла­сти Ага Ха­са­на из На­хи­че­ва­ни и объ­я­вил се­бя са­мо­сто­ятельным пра­ви­те­лем (пра­вил до 1763/1764 года). Гей­дар-Ку­ли-хан про­во­дил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на ук­ре­п­ле­ние хан­ст­ва, раз­ви­тие тор­гов­ли и ре­мес­ла, од­на­ко в во­енном от­но­ше­нии Нахичеванское ханство бы­ло бо­лее сла­бым, чем со­сед­ние с ним азербайджанские хан­ст­ва. По­сле смер­ти Гей­дар-Ку­ли-ха­на власть в Нахичеванском ханстве пе­ре­шла к Хад­жи-ха­ну (1763/1764-1770 годы), ко­то­рый при­знал но­ми­наль­ную власть персидского пра­ви­те­ля Ке­рим- ха­на Зен­да, но был сме­щён по­след­ним, как и его пре­ем­ник Ра­гим-хан (1770-1773 годы), за­ме­нён­ный на Ва­ли-Ку­ли-ха­на. В начале 1780-х годов, опи­ра­ясь на под­держ­ку эри­ван­ско­го Ху­сейн-Ку­ли-ха­на, ка­ра­бах­ско­го Иб­ра­гим-Ха­лил-ха­на и ца­ря Карт­ли-Ка­хе­тин­ско­го цар­ст­ва Ирак­лия II, к вла­сти в ханстве при­шёл Аб­бас-Ку­ли-хан, ко­то­рый так­же был низ­ло­жен в 1783 году, а его ме­сто за­нял двою­род­ный брат Джа­фар-Ку­ли-хан.

Аб­бас-Ку­ли-хан бе­жал в Тиф­лис к ца­рю Ирак­лию II, а Иб­ра­гим-Ха­лил-хан в мае 1785 года за­нял На­хи­че­вань и вос­ста­но­вил на пре­сто­ле Аб­бас-Ку­ли-ха­на. Од­на­ко его по­ло­же­ние в ханстве ос­та­ва­лось не­ста­биль­ным, и в 1787 году он был сверг­нут сво­им двою­род­ным бра­том Келб-Али-бе­ем, ко­то­рый про­воз­гла­сил се­бя ха­ном. В 1792 году Келб-Али-хан, опи­ра­ясь на под­держ­ку хой­ско­го и эри­ван­ско­го ха­нов, от­ра­зил на­па­де­ние на Нахичеванское ханство Иб­ра­гим-Ха­лил-ха­на и его со­юз­ни­ков. В 1795 году он при­знал свою за­ви­си­мость от персидского пра­ви­те­ля Ага Мо­хам­мед-ха­на Кад­жа­ра и от­пра­вил к не­му в ка­че­ст­ве за­лож­ни­ка сво­его про­тив­ни­ка Аб­бас-Ку­ли-ха­на. Во вре­мя Пер­сид­ско­го по­хо­да 1796 года Келб-Али-хан по­пы­тал­ся пе­рей­ти под по­кро­ви­тель­ст­во Рос­сии. Уз­нав­ший об этом шах Пер­сии Ага Мо­хам­мед-шах Кад­жар во вре­мя сво­его вто­ро­го по­хо­да на За­кав­ка­зье в 1797 году при­ка­зал аре­сто­вать и вы­ко­лоть глаз на­хи­че­ван­ско­му ха­ну, ко­то­рый был от­прав­лен в за­клю­че­ние в Те­ге­ран. По­сле ско­рой ги­бе­ли персидского ша­ха Келб-Али-хан в том же го­ду был ос­во­бо­ж­дён но­вым ша­хом Пер­сии Фетх-Али-ша­хом с ус­ло­ви­ем, что он бу­дет жить в Эри­вани. С 1797 года в Нахичеванском ханстве сно­ва пра­вил Аб­бас-Ку­ли-хан.

Лишь в 1804 году Келб-Али-хан вер­нул се­бе власть в ханстве, с на­ча­лом русско-персидской вой­ны 1804-1813 годов он стал ори­ен­ти­ро­вать­ся на Рос­сию. В 1806 году был об­ма­ном аре­с­тован эри­ван­ским Гу­сейн-Ку­ли-ха­ном и от­прав­лен в Те­ге­ран. Пра­ви­те­лем Нахичеванского ханства вновь стал Аб­бас-Ку­ли-хан. Од­на­ко в 1808 году российские вой­ска под ко­мандованием генерал-майора П. Ф. Не­боль­си­на на­нес­ли по­ра­же­ние персидскими вой­скам под ко­мандованием прин­ца Аб­ба­са Мир­зы близ Ка­ра­ба­бы, а за­тем без боя всту­пи­ли в На­хи­че­вань (го­род от­крыл во­ро­та, т. к. в со­ста­ве российских войск вое­вал сын Келб-Али-ха­на - Шейх-Али-хан). В 1809-1810 годах пра­ви­те­лем Нахичеванского ханства вновь яв­лял­ся Келб-Али-хан, за­тем там пра­ви­ли сы­но­вья Аб­бас-Ку­ли-ха­на - На­зар-Али-хан (1811-1813 годы) и Ке­рим-хан (1813-1816 годы).

В 1816 году пра­вив­ший в Пер­сии Фетх-Али-шах был вы­ну­ж­ден вос­ста­но­вить на пре­сто­ле Нахичеванского ханства. Келб-Али-ха­на, ко­то­рый в 1820 году по­ру­чил управ­ле­ние сво­ему сы­ну Эх­сан-ха­ну. Вско­ре в ханстве вспых­ну­ла борь­ба за пре­стол, ко­то­рый по­оче­рёд­но за­ни­ма­ли На­зар-Али-хан (1821-1822 годы), Ху­сейн Мир­за (1822-1823 годы) и Ке­рим-хан (1823-1827 годы). В хо­де русско-персидской вой­ны 1826-1828 годов российские вой­ска под ко­мандованием генерала от инфантерии И. Ф. Пас­ке­ви­ча за­ня­ли На­хи­че­вань (июнь 1827 год) и кре­пость Аб­бас-Абад (июль 1827 года). Пра­ви­те­лем Нахичеванского ханства был на­зна­чен Эх­сан-хан. По Турк­ман­чай­ско­му ми­ру 1828 года Нахичеванское ханство во­шло в со­став Российской им­пе­рии, ука­зом императора Ни­ко­лая I от 21.03(02.04).1828 года ли­к­ви­ди­рова­но, его тер­ри­то­рия во­шла в со­став Ар­мян­ской об­лас­ти.

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