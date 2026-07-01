НАХИЧЕВАНСКИЙ ГУСЕЙН ХАН

НАХИЧЕВАНСКИЙ ГУСЕЙН ХАН - российский военачальник, генерал от кавалерии (1916 год).

Окончил Пажеский корпус (1883 год) в Санкт-Петербурге. Внук по­след­не­го пра­ви­те­ля На­хи­че­ван­ско­го хан­ст­ва Эх­са­на Ха­на. На во­енной служ­бе с 1883 года. В 1883-1885 годах и 1886-1904 годах слу­жил на различных долж­но­стях в лейб-гвардии Кон­ном пол­ку (в 1885-1886 годах был при­ко­ман­ди­ро­ван к 43-му дра­гун­ско­му Твер­ско­му пол­ку). В начале 1904 года на­прав­лен в рас­по­ря­же­ние ко­мандующего вой­ска­ми Кавказского Военного округа для фор­ми­ро­ва­ния 2-го Да­ге­стан­ско­го кон­но­го пол­ка. Уча­ст­ник русско-японской вой­ны 1904-1905 годов , командир 2-го Да­ге­стан­ско­го кон­но­го пол­ка Кавказской кон­ной бри­га­ды, за от­ли­чие в бо­ях на­гра­ж­дён зо­ло­тым ору­жи­ем с над­пи­сью «За храб­рость» (1906 год).

В 1905-1906 годах командир 44-го дра­гун­ско­го Ни­же­го­род­ско­го, в 1906-1911 годах - лейб-гвардии Кон­но­го пол­ка, в 1912-1914 годах - 1-й отдельной кавказской бри­га­ды. В начале 1914 года на­зна­чен начальником 2-й кавказской ди­ви­зии, во гла­ве ко­то­рой всту­пил в Первую ми­ро­вую вой­ну. С октября 1914 года командир 2-го кавказского кор­пу­са. С 1915 года генерал-адъ­ю­тант (един­ствен­ный му­суль­ма­нин за всю ис­то­рию российской империи ар­мии). Осе­нью 1915 года на­зна­чен в рас­по­ря­же­ние глав­но­ко­мандующего Кавказской ар­ми­ей, с апреля 1916 года командир Гвардии кавказского кор­пу­са.

Кор­пус под ко­мандованием Нахичеванского в со­ста­ве Осо­бой ар­мии вое­вал на Западном и Юго-Западном фрон­тах, уча­ст­во­вал в Бру­си­лов­ском про­ры­ве 1916 года. Про­фес­сио­на­лизм, лич­ное му­же­ст­во и от­ва­га сни­ска­ли Нахичеванскому сла­ву «пер­вой шаш­ки им­пе­рии». По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года из-за мо­нар­хических взгля­дов от­стра­нён от долж­но­сти и за­чис­лен в ре­зерв чи­нов при шта­бе Ки­ев­ско­го, за­тем Пет­роградского во­енного ок­ру­га. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года как ча­ст­ное ли­цо жил в Пет­ро­гра­де. В мае 1918 года аре­сто­ван по по­ста­нов­ле­нию Пет­роградского ЧК, со­дер­жал­ся в До­ме пред­ва­рительного за­клю­че­ния. Пред­по­ло­жи­тель­но рас­стре­лян в начале1919 года, ме­сто за­хо­ро­не­ния не­из­вест­но.