НАХИЧЕВАНСКИЙ ГУСЕЙН ХАН
НАХИЧЕВАНСКИЙ ГУСЕЙН ХАН - российский военачальник, генерал от кавалерии (1916 год).
Окончил Пажеский корпус (1883 год) в Санкт-Петербурге. Внук последнего правителя Нахичеванского ханства Эхсана Хана. На военной службе с 1883 года. В 1883-1885 годах и 1886-1904 годах служил на различных должностях в лейб-гвардии Конном полку (в 1885-1886 годах был прикомандирован к 43-му драгунскому Тверскому полку). В начале 1904 года направлен в распоряжение командующего войсками Кавказского Военного округа для формирования 2-го Дагестанского конного полка. Участник русско-японской войны 1904-1905 годов, командир 2-го Дагестанского конного полка Кавказской конной бригады, за отличие в боях награждён золотым оружием с надписью «За храбрость» (1906 год).
В 1905-1906 годах командир 44-го драгунского Нижегородского, в 1906-1911 годах - лейб-гвардии Конного полка, в 1912-1914 годах - 1-й отдельной кавказской бригады. В начале 1914 года назначен начальником 2-й кавказской дивизии, во главе которой вступил в Первую мировую войну. С октября 1914 года командир 2-го кавказского корпуса. С 1915 года генерал-адъютант (единственный мусульманин за всю историю российской империи армии). Осенью 1915 года назначен в распоряжение главнокомандующего Кавказской армией, с апреля 1916 года командир Гвардии кавказского корпуса.
Корпус под командованием Нахичеванского в составе Особой армии воевал на Западном и Юго-Западном фронтах, участвовал в Брусиловском прорыве 1916 года. Профессионализм, личное мужество и отвага снискали Нахичеванскому славу «первой шашки империи». После Февральской революции 1917 года из-за монархических взглядов отстранён от должности и зачислен в резерв чинов при штабе Киевского, затем Петроградского военного округа. После Октябрьской революции 1917 года как частное лицо жил в Петрограде. В мае 1918 года арестован по постановлению Петроградского ЧК, содержался в Доме предварительного заключения. Предположительно расстрелян в начале1919 года, место захоронения неизвестно.