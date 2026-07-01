НАХИЧЕВАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА

НАХИЧЕВАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА - ав­то­ном­ная рес­пуб­ли­ка в со­ста­ве Азер­бай­джа­на, экс­клав Азер­бай­джа­на .

Рас­по­ло­же­на в южной час­ти За­кав­ка­зья. На вос­то­ке (по Зан­ге­зур­ско­му хреб­ту) и се­ве­ре гра­ни­чит с Ар­ме­ни­ей, по реке Аракс на за­па­де гра­ни­чит с Тур­цией и на юге - с Ира­ном. Площадь 5,5 тыс. км2. Население 402,4 тысячи человек (2010 год), из них 99,1% азер­бай­джан­цы. Сто­ли­ца - На­хи­че­вань. Официальный язык - азер­бай­джан­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - азербайджанский ма­нат.

Ста­тус НАР ус­та­нав­ли­ва­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей Азер­бай­джа­на 1995 года и Кон­сти­ту­ци­ей НАР. Выс­ший за­ко­но­дательный ор­ган - пар­ла­мент (Али Медж­лис). Председатель Али Медж­ли­са яв­ля­ет­ся выс­шим долж­но­ст­ным ли­цом НАР. Выс­ший ор­ган ис­пол­нительной вла­сти - Ка­би­нет ми­ни­ст­ров. Его со­став ут­вер­жда­ет­ся Али Медж­ли­сом по пред­ло­же­нию пре­мьер-ми­ни­ст­ра, ко­то­рый, в свою оче­редь, на­зна­ча­ет­ся Али Медж­ли­сом на ос­но­ва­нии пред­став­ле­ния Пре­зи­ден­та Азербайджанской Рес­пуб­ли­ки.

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры на тер­ри­то­рии современной НАР от­но­сят­ся к эпо­хе не­оли­та . В начале I-го тысячелетия до н. э. эта тер­ри­то­рия вхо­ди­ла в со­став Урар­ту, с начала VI века - Ми­дии, за­тем Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­ва, с III века - Атро­па­те­ны, с начала II века до н. э. до начала V века н. э. - Ве­ли­кой Ар­ме­нии, Кав­каз­ской Ал­ба­нии. С III века в государстве Са­са­ни­дов, в 623 году вре­мен­но ото­шла к Ви­зан­тии , к середине VII века за­воёва­на ара­ба­ми.

В IX-X веках вхо­ди­ла в со­став феодального го­су­дарств Сад­жи­дов (879-930 годы) и Са­ла­ри­дов (941-965 годы), в XI веке на­хо­ди­лась под вла­стью сель­джу­ков. В XIII-XIV веках под­вер­га­лась опус­то­шительным на­ше­ст­ви­ям мон­го­лов и Ти­му­ра. В XV веке вхо­ди­ла в со­став огуз­ских го­су­дарств Ка­ра-Ко­юн­лу и Ак-Ко­юн­лу, в XVI-XVII веках - в дер­жа­ву Се­фе­ви­дов. В XVI-XVIII веках зна­чи­тель­но по­стра­да­ла в хо­де турецко-персидских войн.

В 1747 году в ре­зуль­та­те кру­ше­ния им­пе­рии На­дир-ша­ха воз­ник­ло не­за­ви­си­мое На­хи­че­ван­ское хан­ст­во. По ус­ло­ви­ям Турк­ман­чай­ско­го ми­ра 1828 года, за­вер­шив­ше­го русско-персидские вой­ны 1826-1828 годов (смотрите Рус­ско-пер­сид­ские вой­ны XIX века), На­хи­че­ван­ское хан­ст­во бы­ло при­сое­ди­не­но к Рос­сии и в том же го­ду объ­е­ди­не­но с Эри­ван­ским хан­ст­вом в Ар­мян­скую об­ласть. С 1849 года На­хи­че­ван­ский уезд Эри­ван­ской гу­бер­нии.

По­сле Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 года тер­ри­то­рия НАР до но­ября 1917 года на­хо­ди­лась под вла­стью ор­га­на российского Временного пра­ви­тель­ст­ва - Осо­бо­го За­кав­каз­ско­го комитета, за­тем до мар­та 1918 года - контр­ре­во­люционного За­кав­каз­ско­го ко­мис­са­риа­та. В ию­не 1918 года ок­ку­пи­ро­ва­на ту­рец­ки­ми, в но­яб­ре то­го же го­да - английскими вой­ска­ми. В 1918 году му­са­ва­ти­сты (смотрите« Му­са­ват »), под­дер­жи­вае­мые ин­тер­вен­та­ми, про­воз­гла­си­ли здесь т. н. Аракс­скую рес­пуб­ли­ку. По­сле её раз­гро­ма об­ра­зо­ва­на На­хи­че­ван­ская ССР.

Мо­с­ков­ским до­го­во­ром 1921 года и Карс­ским до­го­во­ром 1921 года ме­ж­ду Советской Рос­си­ей и Тур­ци­ей бы­ли оп­ре­де­ле­ны её гра­ни­цы, за ней за­кре­п­лял­ся ста­тус «ав­то­ном­ной тер­ри­то­рии под по­кро­ви­тель­ст­вом Азер­бай­джа­на, при ус­ло­вии, что Азер­бай­джан не ус­ту­пит се­го про­тек­то­ра­та ни­ка­ко­му треть­ему го­су­дар­ст­ву». 16.06.1923 года На­хи­че­ван­ская ССР бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в На­хи­че­ван­ский край, а 09.02.1924 года пре­об­ра­зо­ва­на в На­хи­че­ван­скую АССР в со­ста­ве Азербайджанской ССР. Современное название с 17.11.1990 года.

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