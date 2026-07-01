НАХИЧЕВАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА
НАХИЧЕВАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА - автономная республика в составе Азербайджана, эксклав Азербайджана.
Расположена в южной части Закавказья. На востоке (по Зангезурскому хребту) и севере граничит с Арменией, по реке Аракс на западе граничит с Турцией и на юге - с Ираном. Площадь 5,5 тыс. км2. Население 402,4 тысячи человек (2010 год), из них 99,1% азербайджанцы. Столица - Нахичевань. Официальный язык - азербайджанский. Денежная единица - азербайджанский манат.
Статус НАР устанавливается Конституцией Азербайджана 1995 года и Конституцией НАР. Высший законодательный орган - парламент (Али Меджлис). Председатель Али Меджлиса является высшим должностным лицом НАР. Высший орган исполнительной власти - Кабинет министров. Его состав утверждается Али Меджлисом по предложению премьер-министра, который, в свою очередь, назначается Али Меджлисом на основании представления Президента Азербайджанской Республики.
Древнейшие памятники материальной культуры на территории современной НАР относятся к эпохе неолита. В начале I-го тысячелетия до н. э. эта территория входила в состав Урарту, с начала VI века - Мидии, затем Ахеменидов государства, с III века - Атропатены, с начала II века до н. э. до начала V века н. э. - Великой Армении, Кавказской Албании. С III века в государстве Сасанидов, в 623 году временно отошла к Византии, к середине VII века завоёвана арабами.
В IX-X веках входила в состав феодального государств Саджидов (879-930 годы) и Саларидов (941-965 годы), в XI веке находилась под властью сельджуков. В XIII-XIV веках подвергалась опустошительным нашествиям монголов и Тимура. В XV веке входила в состав огузских государств Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, в XVI-XVII веках - в державу Сефевидов. В XVI-XVIII веках значительно пострадала в ходе турецко-персидских войн.
В 1747 году в результате крушения империи Надир-шаха возникло независимое Нахичеванское ханство. По условиям Туркманчайского мира 1828 года, завершившего русско-персидские войны 1826-1828 годов (смотрите Русско-персидские войны XIX века), Нахичеванское ханство было присоединено к России и в том же году объединено с Эриванским ханством в Армянскую область. С 1849 года Нахичеванский уезд Эриванской губернии.
После Февральской революции 1917 года территория НАР до ноября 1917 года находилась под властью органа российского Временного правительства - Особого Закавказского комитета, затем до марта 1918 года - контрреволюционного Закавказского комиссариата. В июне 1918 года оккупирована турецкими, в ноябре того же года - английскими войсками. В 1918 году мусаватисты (смотрите«Мусават»), поддерживаемые интервентами, провозгласили здесь т. н. Араксскую республику. После её разгрома образована Нахичеванская ССР.
Московским договором 1921 года и Карсским договором 1921 года между Советской Россией и Турцией были определены её границы, за ней закреплялся статус «автономной территории под покровительством Азербайджана, при условии, что Азербайджан не уступит сего протектората никакому третьему государству». 16.06.1923 года Нахичеванская ССР была переименована в Нахичеванский край, а 09.02.1924 года преобразована в Нахичеванскую АССР в составе Азербайджанской ССР. Современное название с 17.11.1990 года.