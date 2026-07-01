НАХИЧЕВАНЬ

НАХИЧЕВАНЬ - го­род в Азер­бай­джа­не , сто­ли­ца На­хи­че­ван­ской Ав­то­ном­ной Рес­пуб­ли­ки.

Население около 86 тысяч человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки На­хи­че­ван­чай (при­ток реки Аракс). Железнодорожная стан­ция. Узел ав­то­до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Нахичевань - один из древ­ней­ших го­ро­дов на тер­ритории Азер­бай­джа­на (древ­ний и средневековый го­род на­хо­дил­ся в северной час­ти современного города; по мне­нию Дж. Ха­ли­ло­ва и В. Г. Алие­ва, средневековая Нахичевань рас­по­ла­га­лась в 12 км от современного го­ро­да). Наи­бо­лее ран­ние упо­ми­на­ния о городе со­дер­жат­ся в тру­дах ан­тич­ных учё­ных Ио­си­фа Фла­вия (I век н. э.; название пе­ре­да­но в фор­ме «Апо­ба­те­ри­он») и Клав­дия Пто­ле­мея (II век н. э.; название пе­ре­да­но в фор­ме «На­ксуа­на»); не­ко­то­рые средневековые ис­точ­ни­ки да­ти­ру­ют ос­но­ва­ние го­ро­да 1539 года до н. э. Нахичевань вхо­ди­ла в со­став Ман­ней­ско­го цар­ст­ва (IX-VII века), за­тем Ми­дии. В VI-IV веках в 14-й сат­ра­пии Ахе­ме­ни­дов го­судар­ст­ва , за­тем в со­ста­ве Атро­па­те­ны и др. С V-VI века н. э. Нахичевань - важ­ный тор­го­во-ре­мес­лен­ный и административно-по­ли­тический центр. В VII-IX веках под кон­тро­лем Ха­ли­фа­та. В конце X - середине XI веков сто­ли­ца не­боль­шо­го са­мо­сто­ятельного На­хи­че­ван­ско­го шах­ст­ва (тюркский «На­хчы­ван шах­лыг»), ос­но­ван­но­го Абу Ду­ла­фа­ми. В 1064 году за­хва­че­на сель­джук­ским сул­та­ном Алп-Арс­ла­ном, ко­то­рый соз­дал там свою ре­зи­ден­цию. В XII веке сто­ли­ца государства Иль­де­ги­зи­дов, зна­че­ние го­ро­да воз­рос­ло, в ней про­жи­ва­ло около 150-200 тыс. человек Нахичевань де­ли­лась на шех­ри­стан (внут­ри кре­по­ст­ных стен) и ра­бат (ба­за­ры и ка­ра­ван-са­раи). Вы­со­ко­го раз­ви­тия дос­тиг­ла ме­ст­ная ар­хитектурная шко­ла.

В 1221 году Нахичевань за­хва­че­на и раз­ру­ше­на мон­го­ла­ми. Го­род стал воз­ро­ж­дать­ся в государстве Ху­ла­гуи­дов в прав­ле­ние Га­зан-ха­на (1295-1304 годы). В 1386 году за­ня­та и раз­ру­ше­на ха­ном Зо­ло­той Ор­ды Тох­та­мы­шем, а в 1387 году - Ти­му­ром. В XV веке вхо­ди­ла в со­став го­су­дарств Ак-Ко­юн­лу и Ка­ра-Ко­юн­лу. Во вре­мя турецко-персидских войн XVI-XVII веках Начевань не­од­но­крат­но пе­ре­хо­ди­ла из рук в ру­ки и ра­зо­ря­лась; пра­ви­те­лей Нахичевань в это вре­мя на­зна­ча­ли, как пра­ви­ло, из чис­ла пле­ме­ни кян­гер­ли. В 1588-1603 годах (яв­ля­лась цен­тром санд­жа­ка) и 1724-1735 годах на­хо­ди­лась под вла­стью Ос­ман­ской им­пе­рии . Со 2-й половины XVII века вхо­ди­ла в со­став Чу­хур­са­ад­ско­го бей­лер­бей­ст­ва государства Се­фе­ви­дов.

В 1735 году Нахичевань за­нял На­дир-Ку­ли-хан Аф­шар (с 1736 года На­дир-шах). По­сле его ги­бе­ли Нахичевань - сто­ли­ца На­хи­че­ван­ско­го хан­ст­ва (1747-1828 годы). В 1808 году за­ня­та российскими вой­ска­ми во вре­мя русско-персидской вой­ны 1804-1813 годов, вто­рич­но за­ня­та ими в ию­не 1827 года во вре­мя русско-персидской вой­ны 1826-1828 годов. По Турк­ман­чай­ско­му ми­ру 1828 года Нахичевань в со­ста­ве На­хи­че­ван­ско­го хан­ст­ва во­шла в со­став Российской им­пе­рии. Центр На­хи­че­ван­ской провинции Ар­мян­ской об­лас­ти (до 1840 года), уезд­ный го­род Гру­зи­но-Име­ре­тин­ской (1840-1846 годы), Тиф­лис­ской (1846-1849 годы), Эри­ван­ской (1849-1920 годы) гу­бер­ний. Во 2-й тре­ти XIX века про­ис­хо­ди­ло мас­со­вое пе­ре­се­ле­ние в Нахичевань армянских се­мей из Пер­сии и Ос­ман­ской им­пе­рии. По го­ро­до­во­му по­ло­же­нию 1870 году в городе вве­де­но го­род­ское са­мо­управ­ле­ние. В 1908 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез Нахичевань железнодорожной ли­нии Улу­хан­лу (ны­не Ма­сис, Ар­ме­ния) - Джуль­фа.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года на про­тя­же­нии 4 лет Нахичевань бы­ла объ­ек­том при­тя­за­ний различных го­су­дарств. Ле­том - осе­нью 1918 года Нахичевань на­хо­ди­лась под кон­тро­лем турецкой ар­мии, сто­ли­ца Аракс­ской рес­пуб­ли­ки (декабрь 1918 года - май 1919 года), ли­к­ви­ди­ро­ван­ной английскими вой­ска­ми. Вхо­ди­ла в со­став Армянской рес­пуб­ли­ки (май - июль 1919 года, март - июнь 1920 года), Азербайджанской Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки (июль 1919 года - март 1920 года). Ле­том - осе­нью 1919 года бы­ла пред­при­ня­та не­удач­ная по­пыт­ка соз­да­ния американского генерал-гу­бер­на­тор­ст­ва в Нахичевань и Ша­рур-Да­ре­лее­зе. В ию­ле 1920 года Нахичевань за­ня­та час­тя­ми РККА и про­воз­гла­ше­на сто­ли­цей Советской рес­пуб­ли­ки На­хи­че­вань (окон­ча­тель­но не офор­ми­лась). В 1920-1921 годах Нахичевань и На­хи­че­ван­ский край на­хо­ди­лись под со­вме­ст­ным управ­ле­ни­ем турецких войск и РККА. В январе 1921 года б. ч. на­се­ле­ния про­го­ло­со­ва­ла за ос­тав­ле­ние го­ро­да и На­хи­че­ван­ско­го края в со­ставе Азербайджанской ССР на ос­но­ве ав­то­но­мии. По Мо­с­ков­ско­му до­го­во­ру 1921 года РСФСР и Тур­ции Нахичевань и На­хи­че­ван­ский край вклю­че­ны в со­став Азербайджанской ССР на пра­вах ав­то­ном­ной тер­ри­то­рии, по­сле че­го от­ту­да бы­ли вы­ве­де­ны турецкие вой­ска (это по­ло­же­ние за­кре­п­ле­но Карс­ским до­го­во­ром 1921 года).

С 1924 года сто­ли­ца На­хи­че­ван­ской АССР (с 1990 года На­хи­че­ван­ской Ав­то­ном­ной Рес­пуб­ли­ки) в со­ста­ве Азербайджанской ССР (с 1991 года Азер­бай­джан­ской Рес­пуб­ли­ки). С 1920-х годов Нахичевань раз­ви­ва­лась как важ­ный промышленный, на­учный и куль­тур­ный центр.

Зна­чительный ин­те­рес пред­став­ля­ют по­строй­ки средневековой на­хи­че­ван­ской ар­хитектурной шко­лы - ба­шен­ные кир­пич­ные мав­зо­леи с под­зем­ны­ми усы­паль­ни­ца­ми: пе­ре­кры­тый пи­ра­ми­даль­ным шат­ром 8-гран­ный Юсу­фа ибн Ку­сей­и­ра (1162 год) и 10-гран­ный Мо­ми­не-ха­тун (1186 год, рес­тав­ри­ро­ван в 1999-2003 годах; оба - зод­чий Ад­же­ми ибн Абу Бакр ан-На­хи­че­ва­ни); оба в ин­терь­е­ре пе­ре­кры­ты ку­по­лом , из­вне по­кры­ты тон­ким гео­мет­рическим и рас­тительным ор­на­мен­том и ку­фи­че­ски­ми над­пи­ся­ми из по­лив­ных би­рю­зо­вых и не­по­лив­ных кир­пи­чей. Так­же со­хра­ни­лись руи­ны кре­по­сти Кех­на-га­ла (пред­по­ло­жи­тель­но середины VII века), ле­до­хра­ни­ли­ще (XII-XIV века), ба­ня Ис­ма­ил-ха­на (середины XVIII века), ме­че­ти и мав­зо­леи XVI-XVIII века (в т. ч. ком­плекс Имам­за­де, ме­четь Хад­жи Ру­фаи Бе­ка), Хан­ский дво­рец (XVIII век; с 1998 года му­зей ков­ров), Джу­ма-ме­четь (XIX век; на мес­те раз­ва­лин ме­че­ти XII века, раз­ру­шен­ной в XVII веке), за­строй­ка XIX - начала XX веков.

Го­род ре­кон­ст­руи­ро­ван в советское вре­мя; зда­ние На­хи­че­ван­ско­го об­ко­ма КП Азер­бай­джа­на (1965 год, архитектор Ю. Иб­ра­ги­мов). В 1970-1980-е годы за­страи­вал­ся по ген­пла­ну 1968 года (ар­хи­тек­то­ры У. Иб­ра­ги­мов, Н. Ма­мед­бей­ли): аэ­ро­во­кзал (1970-е годы), Дом мо­ло­дё­жи. В 1990-2000-е годы по­строе­ны: Дом кни­ги, гос­ти­ни­ца «Теб­риз», мав­зо­лей по­эта Гу­сей­на Джа­ви­да. В 2007-2008 годах вос­ста­нов­лен т. н. мав­зо­лей Ноя (VIII-XII века). Па­мят­ни­ки: В. И. Ле­ни­ну (1974 год, скульп­тор И. И. Зей­на­лов, ар­хи­тек­то­ры Г. А. Але­ске­ров, А. И. Гу­сей­нов), ру­ко­во­ди­те­лю ан­ти­араб­ских вы­сту­п­ле­ний IX века Ба­бе­ку (1988 год, архитектор Э. Джа­фа­ров), национальному ге­рою Кёр-ог­лу (1988 год), зод­че­му Ад­же­ми (1989 год), ле­ген­дар­но­му тюркскому по­эту и ком­по­зи­то­ру Кор­ку­ду (Коркуту; 1999 год), Г. Алие­ву (2006 год, скульп­тор О. Эль­да­ров), пи­са­те­лю Дж. Ма­мед­ку­ли­за­де.

Главный эко­но­мический центр На­хи­че­ван­ской Ав­то­ном­ной Рес­пуб­ли­ки. Основные про­из­водственные мощ­но­сти соз­да­ны в советский пе­ри­од (б. ч. ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 2000-х годов). Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия пи­ще­вку­со­вой (в т. ч. по роз­ли­ву ми­неральной во­ды) и лёг­кой промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов, ме­бе­ли, ме­тал­лических из­де­лий, элек­тро­тех­нической про­дук­ции. Тра­диционные ре­мёс­ла.

Близ города - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков Кюль-Те­пе .

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