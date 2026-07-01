НАХИЧЕВАНЬ
НАХИЧЕВАНЬ - город в Азербайджане, столица Нахичеванской Автономной Республики.
Население около 86 тысяч человек (2012 год). Расположен на правом берегу реки Нахичеванчай (приток реки Аракс). Железнодорожная станция. Узел автодорог. Международный аэропорт.
Нахичевань - один из древнейших городов на территории Азербайджана (древний и средневековый город находился в северной части современного города; по мнению Дж. Халилова и В. Г. Алиева, средневековая Нахичевань располагалась в 12 км от современного города). Наиболее ранние упоминания о городе содержатся в трудах античных учёных Иосифа Флавия (I век н. э.; название передано в форме «Апобатерион») и Клавдия Птолемея (II век н. э.; название передано в форме «Наксуана»); некоторые средневековые источники датируют основание города 1539 года до н. э. Нахичевань входила в состав Маннейского царства (IX-VII века), затем Мидии. В VI-IV веках в 14-й сатрапии Ахеменидов государства, затем в составе Атропатены и др. С V-VI века н. э. Нахичевань - важный торгово-ремесленный и административно-политический центр. В VII-IX веках под контролем Халифата. В конце X - середине XI веков столица небольшого самостоятельного Нахичеванского шахства (тюркский «Нахчыван шахлыг»), основанного Абу Дулафами. В 1064 году захвачена сельджукским султаном Алп-Арсланом, который создал там свою резиденцию. В XII веке столица государства Ильдегизидов, значение города возросло, в ней проживало около 150-200 тыс. человек Нахичевань делилась на шехристан (внутри крепостных стен) и рабат (базары и караван-сараи). Высокого развития достигла местная архитектурная школа.
В 1221 году Нахичевань захвачена и разрушена монголами. Город стал возрождаться в государстве Хулагуидов в правление Газан-хана (1295-1304 годы). В 1386 году занята и разрушена ханом Золотой Орды Тохтамышем, а в 1387 году - Тимуром. В XV веке входила в состав государств Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу. Во время турецко-персидских войн XVI-XVII веках Начевань неоднократно переходила из рук в руки и разорялась; правителей Нахичевань в это время назначали, как правило, из числа племени кянгерли. В 1588-1603 годах (являлась центром санджака) и 1724-1735 годах находилась под властью Османской империи. Со 2-й половины XVII века входила в состав Чухурсаадского бейлербейства государства Сефевидов.
В 1735 году Нахичевань занял Надир-Кули-хан Афшар (с 1736 года Надир-шах). После его гибели Нахичевань - столица Нахичеванского ханства (1747-1828 годы). В 1808 году занята российскими войсками во время русско-персидской войны 1804-1813 годов, вторично занята ими в июне 1827 года во время русско-персидской войны 1826-1828 годов. По Туркманчайскому миру 1828 года Нахичевань в составе Нахичеванского ханства вошла в состав Российской империи. Центр Нахичеванской провинции Армянской области (до 1840 года), уездный город Грузино-Имеретинской (1840-1846 годы), Тифлисской (1846-1849 годы), Эриванской (1849-1920 годы) губерний. Во 2-й трети XIX века происходило массовое переселение в Нахичевань армянских семей из Персии и Османской империи. По городовому положению 1870 году в городе введено городское самоуправление. В 1908 году открыто движение по прошедшей через Нахичевань железнодорожной линии Улуханлу (ныне Масис, Армения) - Джульфа.
После Октябрьской революции 1917 года на протяжении 4 лет Нахичевань была объектом притязаний различных государств. Летом - осенью 1918 года Нахичевань находилась под контролем турецкой армии, столица Араксской республики (декабрь 1918 года - май 1919 года), ликвидированной английскими войсками. Входила в состав Армянской республики (май - июль 1919 года, март - июнь 1920 года), Азербайджанской Демократической Республики (июль 1919 года - март 1920 года). Летом - осенью 1919 года была предпринята неудачная попытка создания американского генерал-губернаторства в Нахичевань и Шарур-Дарелеезе. В июле 1920 года Нахичевань занята частями РККА и провозглашена столицей Советской республики Нахичевань (окончательно не оформилась). В 1920-1921 годах Нахичевань и Нахичеванский край находились под совместным управлением турецких войск и РККА. В январе 1921 года б. ч. населения проголосовала за оставление города и Нахичеванского края в составе Азербайджанской ССР на основе автономии. По Московскому договору 1921 года РСФСР и Турции Нахичевань и Нахичеванский край включены в состав Азербайджанской ССР на правах автономной территории, после чего оттуда были выведены турецкие войска (это положение закреплено Карсским договором 1921 года).
С 1924 года столица Нахичеванской АССР (с 1990 года Нахичеванской Автономной Республики) в составе Азербайджанской ССР (с 1991 года Азербайджанской Республики). С 1920-х годов Нахичевань развивалась как важный промышленный, научный и культурный центр.
Значительный интерес представляют постройки средневековой нахичеванской архитектурной школы - башенные кирпичные мавзолеи с подземными усыпальницами: перекрытый пирамидальным шатром 8-гранный Юсуфа ибн Кусейира (1162 год) и 10-гранный Момине-хатун (1186 год, реставрирован в 1999-2003 годах; оба - зодчий Аджеми ибн Абу Бакр ан-Нахичевани); оба в интерьере перекрыты куполом, извне покрыты тонким геометрическим и растительным орнаментом и куфическими надписями из поливных бирюзовых и неполивных кирпичей. Также сохранились руины крепости Кехна-гала (предположительно середины VII века), ледохранилище (XII-XIV века), баня Исмаил-хана (середины XVIII века), мечети и мавзолеи XVI-XVIII века (в т. ч. комплекс Имамзаде, мечеть Хаджи Руфаи Бека), Ханский дворец (XVIII век; с 1998 года музей ковров), Джума-мечеть (XIX век; на месте развалин мечети XII века, разрушенной в XVII веке), застройка XIX - начала XX веков.
Город реконструирован в советское время; здание Нахичеванского обкома КП Азербайджана (1965 год, архитектор Ю. Ибрагимов). В 1970-1980-е годы застраивался по генплану 1968 года (архитекторы У. Ибрагимов, Н. Мамедбейли): аэровокзал (1970-е годы), Дом молодёжи. В 1990-2000-е годы построены: Дом книги, гостиница «Тебриз», мавзолей поэта Гусейна Джавида. В 2007-2008 годах восстановлен т. н. мавзолей Ноя (VIII-XII века). Памятники: В. И. Ленину (1974 год, скульптор И. И. Зейналов, архитекторы Г. А. Алескеров, А. И. Гусейнов), руководителю антиарабских выступлений IX века Бабеку (1988 год, архитектор Э. Джафаров), национальному герою Кёр-оглу (1988 год), зодчему Аджеми (1989 год), легендарному тюркскому поэту и композитору Коркуду (Коркуту; 1999 год), Г. Алиеву (2006 год, скульптор О. Эльдаров), писателю Дж. Мамедкулизаде.
Главный экономический центр Нахичеванской Автономной Республики. Основные производственные мощности созданы в советский период (б. ч. реконструирована в 2000-х годов). Действуют предприятия пищевкусовой (в т. ч. по розливу минеральной воды) и лёгкой промышленности; производство стройматериалов, мебели, металлических изделий, электротехнической продукции. Традиционные ремёсла.
Близ города - комплекс археологических памятников Кюль-Тепе.