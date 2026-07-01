НАХХАС МУСТАФА

НАХХАС МУСТАФА - египетский государственный и политический деятель.

Из се­мьи тор­гов­ца дре­ве­си­ной. В 1900 году окон­чил хе­див­скую шко­лу пра­ва в Каи­ре . Ра­бо­тал ад­во­ка­том, в 1904-1919 годах судь­ёй в городе Тан­та. До 1918 года член пар­тии Ва­тан, за­тем член ру­ко­во­дства пар­тии Вафд. За уча­стие в по­ли­тической борь­бе вме­сте с С. За­глу­лем в 1921-1923 годах на­хо­дил­ся в ссыл­ке на Сей­шель­ских островах. В 1923 году из­бран в египетский пар­ла­мент. В 1924 году министр пу­тей со­об­ще­ния в пра­ви­тель­ст­ве За­глу­ля. В 1924-1927 годах ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Ваф­да. В 1926 году пе­ре­из­бран в пар­ла­мент, на­зна­чен за­мес­ти­те­лем председателя Па­ла­ты де­пу­та­тов. По­сле смер­ти За­глу­ля с августа 1927 года за­нял по­сты председателя Ваф­да и Па­ла­ты де­пу­та­тов.

По во­про­сам эва­куа­ции британской ар­мии из Егип­та и за­клю­че­ния до­го­во­ра с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей всту­пил в ост­рые про­ти­во­ре­чия с британским ко­мис­са­ром Дж. Ллой­дом . В 1928, 1930, 1936-1937, 1942-1944, 1950-1952 годах пре­мьер-министр Егип­та (в те­че­ние боль­шин­ст­ва сро­ков за­ни­мал так­же пост министра внутренних дел, в 1942-1944 годах министр иностранных дел). Пра­ви­тельственные ка­би­не­ты Наххаса 1920-1930-х годов до­би­ва­лись при­ня­тия про­тек­цио­ни­ст­ских за­ко­нов, при­зван­ных со­дей­ст­во­вать раз­ви­тию египетской национальной эко­но­ми­ки, ог­ра­ни­че­ния ко­ро­лев­ской вла­сти, ук­ре­п­ле­ния египетских воо­руженных сил.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке Наххас стре­мил­ся мак­си­маль­но ог­ра­ни­чить британское влия­ние и обес­пе­чить Егип­ту ре­аль­ную государственную не­за­ви­си­мость. В ча­ст­но­сти, бы­ли за­клю­че­ны анг­ло-еги­пет­ский до­го­вор 1936 года, не­сколь­ко рас­ши­рив­ший пра­ва Егип­та в сфе­ре внеш­ней и внутренней по­ли­ти­ки, Кон­вен­ция Мон­трё 1937 года, от­ме­нив­шая ре­жим ка­пи­ту­ля­ций и (к 1949 году) сис­те­му британских кон­суль­ских су­дов, ук­ре­пи­лись египетские по­зи­ции в ор­га­нах управ­ле­ния Су­эц­ким ка­на­лом (в со­став его со­ве­та ди­рек­то­ров во­шли 2 егип­тя­ни­на).

Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны Наххас ак­тив­но под­дер­жи­вал со­юз­ни­ков. Ка­би­нет Наххаса 1942-1944 годов, сфор­ми­ро­ван­ный по­сле предъ­яв­ле­ния Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей уль­ти­ма­тив­но­го тре­бо­ва­ния египетскому ко­ро­лю Фа­ру­ку, со­дей­ст­во­вал британским во­енным опе­ра­ци­ям в Аф­ри­ке, про­вёл ряд уме­рен­ных со­ци­аль­ных ре­форм: ле­га­ли­зо­вал проф­сою­зы, умень­шил на­ло­ги на не­боль­шие зе­мель­ные вла­де­ния, от­ме­нил пла­ту за обу­че­ние в на­чаль­ных шко­лах. В 1943 году Еги­пет ус­та­но­вил ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР. Наххас вёл энер­гич­ную ди­пло­ма­тическую дея­тель­ность, на­прав­лен­ную на соз­да­ние Ли­ги араб­ских го­су­дарств.

Ка­би­нет Наххаса, сфор­ми­ро­ван­ный в 1950 году, про­дол­жил ре­фор­мы в со­ци­аль­ной сфе­ре, в 1951 году до­бил­ся де­нон­са­ции анг­ло-египетских до­го­во­ра 1936 года и анг­ло-египетского со­гла­ше­ния о Су­да­не 1899 года. В январе 1952 года в ре­зуль­та­те кор­руп­ци­он­но­го скан­да­ла, в ко­то­ром бы­ли за­ме­ша­ны Вафд и ряд чле­нов пра­ви­тель­ст­ва, Наххас по­дал в от­став­ку. В ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния в стра­не ан­ти­бри­тан­ской борь­бы и вве­де­ния чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния от­став­ка Наххаса спо­соб­ст­во­ва­ла обо­ст­ре­нию по­ли­тического кри­зи­са, за­вер­шив­ше­го­ся Еги­пет­ской ре­во­лю­ци­ей 1952 года . Вафд был рас­пу­щен, Наххас два­ж­ды (в 1953 году и 1954 году) пред­ста­вал пе­ред ре­во­люционным три­бу­на­лом, по ре­ше­нию ко­то­ро­го до 1960 года был ли­шён гражданских и по­ли­тических прав. По­сле 1954 года ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­стью не за­ни­мал­ся.