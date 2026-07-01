НАХХАС МУСТАФА
НАХХАС МУСТАФА - египетский государственный и политический деятель.
Из семьи торговца древесиной. В 1900 году окончил хедивскую школу права в Каире. Работал адвокатом, в 1904-1919 годах судьёй в городе Танта. До 1918 года член партии Ватан, затем член руководства партии Вафд. За участие в политической борьбе вместе с С. Заглулем в 1921-1923 годах находился в ссылке на Сейшельских островах. В 1923 году избран в египетский парламент. В 1924 году министр путей сообщения в правительстве Заглуля. В 1924-1927 годах генеральный секретарь Вафда. В 1926 году переизбран в парламент, назначен заместителем председателя Палаты депутатов. После смерти Заглуля с августа 1927 года занял посты председателя Вафда и Палаты депутатов.
По вопросам эвакуации британской армии из Египта и заключения договора с Великобританией вступил в острые противоречия с британским комиссаром Дж. Ллойдом. В 1928, 1930, 1936-1937, 1942-1944, 1950-1952 годах премьер-министр Египта (в течение большинства сроков занимал также пост министра внутренних дел, в 1942-1944 годах министр иностранных дел). Правительственные кабинеты Наххаса 1920-1930-х годов добивались принятия протекционистских законов, призванных содействовать развитию египетской национальной экономики, ограничения королевской власти, укрепления египетских вооруженных сил.
Во внешней политике Наххас стремился максимально ограничить британское влияние и обеспечить Египту реальную государственную независимость. В частности, были заключены англо-египетский договор 1936 года, несколько расширивший права Египта в сфере внешней и внутренней политики, Конвенция Монтрё 1937 года, отменившая режим капитуляций и (к 1949 году) систему британских консульских судов, укрепились египетские позиции в органах управления Суэцким каналом (в состав его совета директоров вошли 2 египтянина).
Во время Второй мировой войны Наххас активно поддерживал союзников. Кабинет Наххаса 1942-1944 годов, сформированный после предъявления Великобританией ультимативного требования египетскому королю Фаруку, содействовал британским военным операциям в Африке, провёл ряд умеренных социальных реформ: легализовал профсоюзы, уменьшил налоги на небольшие земельные владения, отменил плату за обучение в начальных школах. В 1943 году Египет установил дипломатические отношения с СССР. Наххас вёл энергичную дипломатическую деятельность, направленную на создание Лиги арабских государств.
Кабинет Наххаса, сформированный в 1950 году, продолжил реформы в социальной сфере, в 1951 году добился денонсации англо-египетских договора 1936 года и англо-египетского соглашения о Судане 1899 года. В январе 1952 года в результате коррупционного скандала, в котором были замешаны Вафд и ряд членов правительства, Наххас подал в отставку. В условиях нарастания в стране антибританской борьбы и введения чрезвычайного положения отставка Наххаса способствовала обострению политического кризиса, завершившегося Египетской революцией 1952 года. Вафд был распущен, Наххас дважды (в 1953 году и 1954 году) представал перед революционным трибуналом, по решению которого до 1960 года был лишён гражданских и политических прав. После 1954 года активной политической деятельностью не занимался.