НАХДАТУЛ УЛАМА
НАХДАТУЛ УЛАМА («Нахдлатул улама») - общественная религиозная организация в Индонезии, до 1973 года политическая партия.
Основана 31.01.1926 года в городе Сурабая ортодоксальными мусульманами во главе с руководителем мусульманской религиозныхз школы в Восточной Яве Х. Асьяри в целях защиты исламских (суннитских) индонезийских традиций от мусульманской реформаторских течений и иностранного влияния. Социальную основу «Нахдатул улама» составляли духовенство, торговая буржуазия, землевладельцы, главным образхом на острове Ява. В 1943 году, в период японской оккупации, «Нахдатул улама» вошла в Консультативный совет индонезийских мусульман (Машуми), ставший партией после провозглашения независимости Индонезии. В 1952 году «Нахдатул улама» вышла из Машуми.
На первых парламентских выборах в 1955 году заняла 3-е место, получив 18,4% голосов. Поддерживала политику «направляемой демократии» президента Сукарно, однако противодействовала проведению ряда реформ, в особенности аграрной. После прихода к власти генерала Сухарто отряды молодёжной организации «Нахдатул улама» активно участвовали в массовых репрессиях 1965-1966 годах. В 1973 года под давлением Сухарто слилась с др. мусульманскими партиями в Партию единства и развития (ПЕР). В 1984 году вышла из ПЕР, приняв статус неполитической религиозной организации, и перешла в умеренную оппозицию режиму. В 1999 году под эгидой «Нахдатул улама» возникла Партия национального пробуждения, лидер которой Вахид Абдуррахман был одновременно лидером «Нахдатул улама», в 1999-2001 годах занимал пост президента Индонезии.
В 2012 году «Нахдатул улама» является одной из самых многочисленных независимых исламских организаций в мире (по различным оценкам, насчитывает свыше 30 млн. членов). Занимается религиозным обучением мусульман и благотворительной деятельностью. Создала широкую сеть учебных заведений, выступает за религиозную терпимость и плюрализм. Значительное влияние имеет в сельских районах Восточной Явы. Руководящий орган «Нахдатул улама» - Высший совет, наряду с ним действуют Исполнительный совет (руководит провинц. организациями) и Консультативный совет (координирует работу Высшего и Исполнительныхсоветов).