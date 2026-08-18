НАХДАТУЛ УЛАМА

НАХДАТУЛ УЛАМА («Нахдлатул улама») - общественная религиозная организация в Индонезии , до 1973 года политическая партия.

Ос­но­ва­на 31.01.1926 года в городе Су­ра­бая ор­то­док­саль­ны­ми му­суль­ма­на­ми во гла­ве с ру­ко­во­ди­те­лем му­сульманской ре­лигиозныхз шко­лы в Восточной Яве Х. Ась­я­ри в це­лях за­щи­ты ис­лам­ских (сун­нит­ских) ин­до­незийских тра­ди­ций от му­сульманской ре­фор­ма­тор­ских те­че­ний и иностранного влия­ния. Со­ци­аль­ную ос­но­ву «Нахдатул улама» со­став­ля­ли ду­хо­вен­ст­во, тор­го­вая бур­жуа­зия, зем­ле­вла­дель­цы, главным образхом на острове Ява. В 1943 году, в пе­ри­од японской ок­ку­па­ции, «Нахдатул улама» во­шла в Кон­суль­та­тив­ный со­вет ин­до­незийских му­суль­ман (Ма­шу­ми), став­ший пар­ти­ей по­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти Ин­до­не­зии. В 1952 году «Нахдатул улама» вы­шла из Ма­шу­ми.

На пер­вых пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в 1955 году за­ня­ла 3-е ме­сто, по­лу­чив 18,4% го­ло­сов. Под­дер­жи­ва­ла по­ли­ти­ку «на­прав­ля­е­мой де­мо­кра­тии» пре­зи­ден­та Су­кар­но, од­на­ко про­ти­во­дей­ст­во­ва­ла про­ве­де­нию ря­да ре­форм, в осо­бен­но­сти аг­рар­ной. По­сле при­хо­да к вла­сти генерала Су­хар­то от­ря­ды мо­ло­дёж­ной организации «Нахдатул улама» ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в мас­со­вых ре­прес­си­ях 1965-1966 годах. В 1973 года под дав­ле­ни­ем Су­хар­то сли­лась с др. му­сульманскими пар­тия­ми в Пар­тию един­ст­ва и раз­ви­тия (ПЕР). В 1984 году вы­шла из ПЕР, при­няв ста­тус не­по­ли­тической ре­лигиозной организации, и пе­ре­шла в уме­рен­ную оп­по­зи­цию ре­жи­му. В 1999 году под эги­дой «Нахдатул улама» воз­ник­ла Пар­тия национального про­бу­ж­де­ния, ли­дер ко­то­рой Ва­хид Аб­дур­рах­ман был од­но­вре­мен­но ли­де­ром «Нахдатул улама», в 1999-2001 годах за­ни­мал пост пре­зи­ден­та Ин­до­не­зии.

В 2012 году «Нахдатул улама» яв­ля­ет­ся од­ной из са­мых мно­го­численных не­за­ви­си­мых ис­лам­ских ор­га­ни­за­ций в ми­ре (по различным оцен­кам, на­счи­ты­ва­ет свыше 30 млн. чле­нов). За­нима­ет­ся ре­лигиозным обу­че­ни­ем му­суль­ман и бла­го­тво­рительной дея­тель­но­стью. Соз­да­ла ши­ро­кую сеть учеб­ных за­ве­де­ний, вы­сту­па­ет за ре­лигиозную тер­пи­мость и плю­ра­лизм. Зна­чительное влия­ние име­ет в сель­ских рай­онах Восточной Явы. Ру­ко­во­дя­щий ор­ган «Нахдатул улама» - Выс­ший со­вет, на­ря­ду с ним дей­ст­ву­ют Ис­пол­нительный со­вет (ру­ко­во­дит про­винц. ор­га­ни­за­ция­ми) и Кон­суль­та­тив­ный со­вет (ко­ор­ди­ни­ру­ет ра­бо­ту Выс­ше­го и Ис­пол­нительныхсо­ве­тов).

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