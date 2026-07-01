НАХАРАРЫ
НАХАРАРЫ - главы княжеских родов в древней мире и средних веках Армении, царские наместники, правители областей, обладавшие собственным войском, условные держатели земли.
Впоследствии крупные наследственные землевладельцы на правах майората (в подконтрольных Византии армянских сатрапиях майорат был отменён императором Юстинианом I с целью ослабить влияние нахараров).
В IV веке нескольким десяткам домов нахараров принадлежала значительная часть территории Армении, в т. ч. царских земель. В качестве наследственной привилегии нахарары получали право занимать высшие государственные посты: представители дома Мамиконянов - должность спарапета (главнокомандующего), Гнуни и Аматуни - азарапета (управляющего финансами и экономикой), Багратуни - «венцевозлагателя», Хорхоруни - малхаза (начальник гвардии) и т. д.
Влиятельность нахараров и их положение при дворе фиксировали табели о рангах: «Гахнамак» («Престольная грамота» - порядок размещения за царским столом) и «Зоранамак» («Воинская грамота» - количество выставляемого войска). Нахарар являлись вассалами армянских царей Арташесидов и Аршакидов, а после их падения в 428 году - Сасанидов, затем Халифата.
Делились на старших, ведших свою родословную от легендарного прародителя армян Хайка (Айка) и выставлявших от 1 тыс. до 10 тыс. всадников, и младших, возведённых в этот сан царями и выставлявших от 50 до 1 тыс. всадников. Первейшие из старших назывались бдешхами, а младшие - сепухами. Вассалами нахараров были мелкие землевладельцы - азаты, составлявшие основу конницы. С VIII века нахарары, в отличие от ишханов (князей), именовали средних и даже мелких феодалов. С XIX века слово «нахарар» употреблялось в значении «министр».