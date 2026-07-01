НАХАРАРЫ

НАХАРАРЫ - гла­вы кня­же­ских ро­дов в древ­ней мире и средних веках Ар­ме­нии, цар­ские на­ме­ст­ни­ки, пра­ви­те­ли об­лас­тей, об­ла­дав­шие собственным вой­ском, ус­лов­ные дер­жа­те­ли зем­ли.

Впо­след­ст­вии круп­ные на­следственные зем­ле­вла­дель­цы на пра­вах май­о­ра­та (в под­кон­троль­ных Ви­зан­тии армянских сат­ра­пи­ях май­о­рат был от­ме­нён императором Юс­ти­ниа­ном I с це­лью ос­ла­бить влия­ние нахараров).

В IV веке не­сколь­ким де­сят­кам до­мов нахараров при­над­ле­жа­ла зна­чительная часть тер­ри­то­рии Ар­ме­нии, в т. ч. цар­ских зе­мель. В ка­че­ст­ве на­следственной при­ви­ле­гии нахарары по­лу­ча­ли пра­во за­ни­мать выс­шие государственные по­сты: пред­ста­ви­те­ли до­ма Ма­ми­ко­ня­нов - долж­ность спа­ра­пе­та (глав­но­ко­ман­дую­ще­го), Гну­ни и Ама­ту­ни - аза­ра­пе­та (управ­ляю­ще­го фи­нан­са­ми и эко­но­ми­кой), Баг­ра­ту­ни - «вен­це­воз­ла­га­те­ля», Хор­хо­ру­ни - мал­ха­за (начальник гвар­дии) и т. д.

Влия­тель­ность нахараров и их по­ло­же­ние при дво­ре фик­си­ро­ва­ли та­бе­ли о ран­гах: «Гах­на­мак» («Пре­столь­ная гра­мо­та» - по­ря­док раз­ме­ще­ния за цар­ским сто­лом) и «Зо­ра­на­мак» («Во­ин­ская гра­мо­та» - ко­ли­че­ст­во вы­став­ляе­мо­го вой­ска). Нахарар яв­ля­лись вас­са­ла­ми армянских ца­рей Ар­та­ше­си­дов и Ар­ша­ки­дов , а по­сле их па­де­ния в 428 году - Са­са­ни­дов, за­тем Ха­ли­фа­та.

Де­ли­лись на стар­ших, вед­ших свою ро­до­слов­ную от ле­ген­дар­но­го пра­ро­ди­те­ля ар­мян Хай­ка (Ай­ка) и вы­став­ляв­ших от 1 тыс. до 10 тыс. всад­ни­ков, и млад­ших, воз­ве­дён­ных в этот сан ца­ря­ми и вы­став­ляв­ших от 50 до 1 тыс. всад­ни­ков. Пер­вей­шие из стар­ших на­зы­ва­лись бдеш­ха­ми, а млад­шие - се­пу­ха­ми. Вас­са­ла­ми нахараров бы­ли мел­кие зем­ле­вла­дель­цы - аза­ты, со­став­ляв­шие ос­но­ву кон­ни­цы. С VIII века нахарары, в от­ли­чие от иш­ха­нов ( кня­зей ), име­но­ва­ли сред­них и да­же мел­ких фео­да­лов. С XIX века сло­во «нахарар» упот­реб­ля­лось в зна­че­нии «ми­нистр».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)