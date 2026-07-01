НАХАЛЬ-МИШМАР
НАХАЛЬ-МИШМАР - клад, найденный в 1961 году археологом П. Бар-Адоном в одноименной пещере кряжа Иудейских гор, в пустыне Негев, к западу от Мёртвого моря.
Включает завёрнутые в соломенные циновки 432 предмета из камня (в т. ч. навершия булав), кости (в т. ч. из слоновой), металла (б. ч. предметов), в т. ч. 251 булава, 115 разнообразных наверший («скипетров», или «штандартов»), 10 диадем («корон»), 19 тёсел, 6 втульчатых топоров необычных форм, 5 сосудов с фигурными выступами (в форме птиц и др.) над венчиком. Относится к культуре Гхассул, соотносится с поздним энеолитом и ранним бронзовым веком. Датировки ряда вещей по аналогиям - от IV-го до не ранее середины III-го тысячелетия до н. э.; 4 радиоуглеродные даты покрывают период 4360-3108 годов до н. э. (3 образца от одной циновки - 4360-3370 годы до н. э.). Судя по всему, Нахаль-Мишмар - комплекс длительного накопления, вероятно связанный с храмом. Есть предположение, что Нахаль-Мишмар - убежище или место ритуального захоронения вещей для храма в Эйн-Геди, находящегося почти в 100 км севернее Нахаль-Мишмар.
Проведённые 63 анализа позволили выделить в Нахаль-Мишмар 4 рецепта сплавов. 1-й - металлургически «чистая» медь (в основном орудия и 4 булавы), скорее всего, из месторождения Фейнан в зоне культуры Гхассул. Большинство «статусных» или «ритуальных» предметов сделаны из металлов др. групп. 2-й - с высоким содержанием сурьмы и мышьяка. Такое сочетание можно получить только при плавке смеси руд; для эпохи Нахаль-Мишмар оно представлено некоторыми изделиями из Палестины, Суз, Восточной Анатолии; нужный состав бронзы получали из руд некоторых месторождений южных склонов Большого Кавказа, правда, начало их разработки относят к среднему бронзовому веку.
Ряд исследователей полагают, что источники руды с подобными характеристиками следует искать на территории Северо-Западного Ирана и Азербайджана. 3-й - с высоким содержанием никеля и мышьяка. Аналогичный состав известен у изделий с Северного Кавказа (майкопской культуры) и из Месопотамии. Можно предположить, что такая бронза была получена из руд месторождений в районе современного города Анарак на Иранском плато, но для близлежащих памятников (например, Гавра) такой металл не характерен. 4-й - мышьяковая бронза, полученная в ходе целенаправленного легирования.
К ранним изделиям в составе Нахаль-Мишмар можно отнести 14 тёсел, отлитых из «чистой» меди в открытых формах и доработанных ковкой с отжигами, а также грушевидные булавы. Навершия-булавы, штандарты, «короны» и др. вещи из Нахаль-Мишмар для того времени необычайно сложны по форме, сделаны способом отливки по восковой модели на высоком техническом уровне и составляют в целом изолированную группу. Аналоги некоторым из них (в основном из металла группы 2) в Месопотамии датируются не ранее середины III-го тысячелетия до н. э. По-видимому, даже при наличии близких, богатых и интенсивно эксплуатировавшихся рудных районов (таких как Фейнан и др. для Нахаль-Мишмар) существовали сложные и далёкие контакты в области металлургии и торговли металлом, развивавшиеся в раннем бронзовом веке в рамках сложения обществ раннегосударственного типа.