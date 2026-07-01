НАХАЛЬ-МИШМАР

НАХАЛЬ-МИШМАР - клад , найденный в 1961 году археологом П. Бар-Адоном в одноименной пещере кряжа Иудейских гор, в пустыне Негев, к западу от Мёртвого моря.

Вклю­ча­ет за­вёр­ну­тые в со­ло­мен­ные ци­нов­ки 432 пред­ме­та из кам­ня (в т. ч. на­вер­шия бу­лав), кос­ти (в т. ч. из сло­но­вой), металла (б. ч. пред­ме­тов), в т. ч. 251 бу­ла­ва, 115 раз­но­об­раз­ных на­вер­ший («ски­пет­ров», или «штан­дар­тов»), 10 диа­дем (« ко­рон »), 19 тё­сел, 6 втуль­ча­тых то­по­ров не­обыч­ных форм, 5 со­су­дов с фи­гур­ны­ми вы­сту­па­ми (в фор­ме птиц и др.) над вен­чи­ком. От­но­сит­ся к куль­ту­ре Гхас­сул, со­от­но­сит­ся с позд­ним эне­о­ли­том и ран­ним брон­зо­вым ве­ком. Да­ти­ров­ки ря­да ве­щей по ана­ло­ги­ям - от IV-го до не ра­нее середины III-го тысячелетия до н. э.; 4 ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты по­кры­ва­ют пе­ри­од 4360-3108 годов до н. э. (3 об­раз­ца от од­ной ци­нов­ки - 4360-3370 годы до н. э.). Су­дя по все­му, Нахаль-Мишмар - ком­плекс дли­тель­но­го на­ко­п­ле­ния, ве­ро­ят­но свя­зан­ный с хра­мом. Есть пред­по­ло­же­ние, что Нахаль-Мишмар - убе­жи­ще или ме­сто ри­ту­аль­но­го за­хо­ро­не­ния ве­щей для хра­ма в Эйн-Ге­ди, на­хо­дя­ще­го­ся поч­ти в 100 км се­вер­нее Нахаль-Мишмар.

Про­ве­дён­ные 63 ана­ли­за по­зво­ли­ли вы­де­лить в Нахаль-Мишмар 4 ре­цеп­та спла­вов. 1-й - ме­тал­лур­ги­че­ски «чис­тая» медь (в основном ору­дия и 4 бу­ла­вы), ско­рее все­го, из мес­то­ро­ж­де­ния Фей­нан в зо­не куль­ту­ры Гхас­сул. Боль­шин­ст­во «ста­тус­ных» или «ри­ту­аль­ных» пред­ме­тов сде­ла­ны из ме­тал­лов др. групп. 2-й - с вы­со­ким со­дер­жа­ни­ем сурь­мы и мышь­я­ка. Та­кое со­че­та­ние мож­но по­лу­чить толь­ко при плав­ке сме­си руд; для эпо­хи Нахаль-Мишмар оно пред­став­ле­но не­ко­то­ры­ми из­де­лия­ми из Па­ле­сти­ны, Суз, Восточной Ана­то­лии; нуж­ный со­став брон­зы по­лу­ча­ли из руд не­ко­то­рых ме­сто­ро­ж­де­ний южных скло­нов Боль­шо­го Кав­ка­за, прав­да, на­ча­ло их раз­ра­бот­ки от­но­сят к сред­не­му брон­зо­во­му ве­ку.

Ряд ис­сле­до­ва­те­лей по­ла­га­ют, что ис­точ­ни­ки ру­ды с по­доб­ны­ми ха­рак­те­ри­сти­ка­ми сле­ду­ет ис­кать на тер­ри­то­рии Северо-Западного Ира­на и Азер­бай­джа­на . 3-й - с вы­со­ким со­дер­жа­ни­ем ни­ке­ля и мышь­я­ка. Ана­ло­гич­ный со­став из­вес­тен у из­де­лий с Северного Кав­ка­за (май­коп­ской куль­ту­ры) и из Ме­со­по­та­мии. Мож­но пред­по­ло­жить, что та­кая брон­за бы­ла по­лу­че­на из руд ме­сто­ро­ж­де­ний в рай­оне современного города Ана­рак на Иран­ском пла­то, но для близ­ле­жа­щих па­мят­ни­ков (например, Гав­ра) та­кой ме­талл не ха­рак­те­рен. 4-й - мышь­я­ко­вая брон­за, по­лу­чен­ная в хо­де це­ле­на­прав­лен­но­го ле­ги­ро­ва­ния.

К ран­ним из­де­ли­ям в со­ста­ве Нахаль-Мишмар мо­ж­но от­не­сти 14 тё­сел, от­ли­тых из «чис­той» ме­ди в от­кры­тых фор­мах и до­рабо­тан­ных ков­кой с от­жи­га­ми, а так­же гру­ше­вид­ные бу­ла­вы. На­вер­шия-бу­ла­вы, штан­дар­ты, «ко­ро­ны» и др. ве­щи из Нахаль-Мишмар для то­го вре­ме­ни не­обы­чай­но слож­ны по фор­ме, сде­ла­ны спо­со­бом от­лив­ки по вос­ко­вой мо­де­ли на вы­со­ком тех­ническом уров­не и со­став­ля­ют в це­лом изо­ли­рованную груп­пу. Ана­ло­ги не­ко­то­рым из них (в основном из ме­тал­ла груп­пы 2) в Ме­со­по­та­мии да­ти­ру­ют­ся не ра­нее середины III-го тысячелетия до н. э. По-ви­ди­мо­му, да­же при на­ли­чии близ­ких, бо­га­тых и ин­тен­сив­но экс­плуа­ти­ро­вав­ших­ся руд­ных рай­онов (та­ких как Фей­нан и др. для Нахаль-Мишмар) су­ще­ст­во­ва­ли слож­ные и да­лё­кие кон­так­ты в об­лас­ти ме­тал­лур­гии и тор­гов­ли ме­тал­лом, раз­ви­вав­шие­ся в ран­нем брон­зо­вом ве­ке в рам­ках сло­же­ния об­ществ ран­не­го­су­дарственного ти­па.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)