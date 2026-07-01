НАХАБЦЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
НАХАБЦЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ - российский кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР (1991 год).
В 1961 году окончил ВГИК (мастерская А. В. Гальперина). Лучшие фильмы снял с режиссёрами Э. А. Рязановым [«Дайте жалобную книгу» (1965 год) и «Берегись автомобиля» (1966 год) - оба совместно с оператором А. М. Мукасеем, «Зигзаг удачи» (1968 год), «Ирония судьбы, или С лёгким паром» (т/ф, 1975 год; Государственная премия СССР, 1977 год), «Служебный роман» (1977 год, Государственная премия РСФСР, 1979 год), «Гараж» и «О бедном гусаре замолвите слово» (оба 1980 год, т/ф), «Привет, дуралеи!» (1996 год)] и М. А. Захаровым [телефильмы «Тот самый Мюнхгаузен» (1979 год), «Формула любви» (1984 год) и «Убить дракона» (1988 год)].
Сотрудничал также с режиссёрами: В. П. Жалакявичюсом («Это сладкое слово - свобода!», 1973 год), А. Н. Миттой («Москва, любовь моя», 1974 год), Е. И. Ташковым («Уроки французского», 1978 год), А. И. Суриковой («А вот и я», 1990 год; «Московские каникулы», 1995 год) и др. Снятые Нахабцевым фильмы отличаются тонким чувством стиля, живописностью, выразительностью портретных характеристик. Снимался в кино. С 1994 года преподавал во ВГИКе.