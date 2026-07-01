НАХАБЦЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

НАХАБЦЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ - российский кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР (1991 год).

В 1961 году окон­чил ВГИК (мас­тер­ская А. В. Галь­пе­ри­на). Луч­шие филь­мы снял с ре­жис­сё­ра­ми Э. А. Ря­за­но­вым [«Дай­те жа­лоб­ную кни­гу» (1965 год) и «Бе­ре­гись ав­то­мо­би­ля» (1966 год) - оба совместно с опе­ра­то­ром А. М. Му­ка­се­ем, «Зиг­заг уда­чи» (1968 год), «Иро­ния судь­бы, или С лёг­ким па­ром» (т/ф, 1975 год; Государственная премия СССР, 1977 год), «Слу­жеб­ный ро­ман» (1977 год, Государственная премия РСФСР, 1979 год), «Га­раж» и «О бед­ном гу­са­ре за­мол­ви­те сло­во» (оба 1980 год, т/ф), «При­вет, ду­ра­леи!» (1996 год)] и М. А. За­ха­ро­вым [те­ле­филь­мы «Тот са­мый Мюнх­гау­зен» (1979 год), «Фор­му­ла люб­ви» (1984 год) и «Убить дра­ко­на» (1988 год)].

Со­труд­ни­чал так­же с ре­жис­сё­ра­ми: В. П. Жа­ла­кя­ви­чю­сом («Это слад­кое сло­во - сво­бо­да!», 1973 год), А. Н. Мит­той («Мо­ск­ва, лю­бовь моя», 1974 год), Е. И. Таш­ко­вым («Уро­ки фран­цуз­ско­го», 1978 год), А. И. Су­ри­ко­вой («А вот и я», 1990 год; «Мо­с­ков­ские ка­ни­ку­лы», 1995 год) и др. Сня­тые Нахабцевым филь­мы от­ли­ча­ют­ся тон­ким чув­ст­вом сти­ля, жи­во­пис­но­стью, вы­ра­зи­тель­но­стью порт­рет­ных ха­рак­те­рис­тик. Сни­мал­ся в ки­но. С 1994 года пре­по­да­вал во ВГИКе.