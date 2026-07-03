НАГУРСКИЙ ЯН ИОСИФОВИЧ

Ранние годы

Ян Иосифович родился 27 января 1888 г. в Влоцлавеке. Отец был мелким землевладельцем, мельником.

Образование Н. получал в местной гимназии, однако в шестом классе был вынужден оставить обучения ввиду нехватки средств. Занимаясь самостоятельно, в 1905 г. сдал экзамен и поступил на работу учителем сельской школы.

В 1906 г. Н. сумел поступить в Одесское юнкерское пехотное училище. С 1909 г. – подпоручик. Получил назначение в Хабаровск в состав 23-го Сибирского стрелкового полка.

В 1910 г. вновь вернулся к обучению. На этот раз Н. поступил в Высшее морское инженерное училище в Санкт-Петербурге. В 1911 – 1912 гг. обучался на курсах в Императорском Всероссийском аэроклубе в Новой Деревне, в 1912 – 1913 гг. – в Гатчинской офицерской воздухоплавательной школе. С 1913 г. – военный летчик. В июле 1913 г. Н. получил специальность морского инженера; Получил назначение в Главное гидрографическое управление.

Военная карьера и полярные полеты

После исчезновения в Арктике нескольких экспедиций встала необходимость их поиска, а также продолжения дальнейших исследований. На Н. была возложена задача расчета возможности совершения полетов над северными землями. За этим Н. обратился к Р. Амундсену.

В мае 1914 г. Н. побывал в Париже на заводе Фармана, чтобы получить новый самолет для северных полетов.

Экспедицию возглавил И.И. Ислямов. Н. должен был изучить с воздуха территорию от Новой Земли от Крестовой губы до пол-ва Панкратьева.

Разобранный самолет собрали на берегу Новой Земли у Ольгинского становища. Первая попытка взлететь была предпринята 21 августа 1914 г. Пролетев 450 км, Н. приземлился на воду. Первый в истории арктический полет продолжался 4 часа 20 минут.

Н. предпринял пять разведывательных полетов вдоль западного берега Новой Земли и у Земли Франца-Иосифа. Отыскать следы пропавших экспедиций ему не удалось. Однако благодаря полетам были внесены изменения в существовавшие карты, выполнена ледовая разведка. По итогам полетов Н. подготовил рекомендации для последующих полетов в Арктике.

Дальнейшая жизнь

По окончании экспедиции Н. вернулся в морскую авиацию на Балтику. Служил в Або, откуда производил разведку над Балтийским морем. Получил назначение командиром авиационного отряда, затем – авиационного дивизиона Балтийского флота. 17 сентября 1916 г. на летающей лодке М-9 Григоровича выполнил петлю Нестерова – первую в истории мертвую петлю, выполненную на гидросамолете.

В 1917 г. самолет Н. сбили, попал в рижский госпиталь. После октябрьского переворота проходил службу в авиации большевиков. С 1918 г. – в Польше. Работал на сахарном заводе. После переезда в Варшаву устроился в конструкторское бюро сахарной и нефтяной промышленности.

После Второй мировой войны работал инженером-конструктором, возглавлял конструкторское бюро в Гданьске и Варшаве. Большевики считали его умершим из-за отсутствия точных данных после Гражданской войны. Только в 1955 г. во время выступления Ч. Центкевича, когда тот упомянул о погибшем Н., он встал и сказал, что не погиб. 27 июля 1956 г. Н. прибыл в Москву, встретился с летчиками-покорителями Севера.

Умер Н. 9 июня 1976 г. в Варшаве.