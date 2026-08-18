НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ

Пер­со­ни­фи­ци­ро­ван­ное ору­жие, яв­ляю­щее­ся по­чёт­ной на­гра­дой для осо­бо от­ли­чив­ших­ся во­ен­но­слу­жа­щих за их во­ин­ские под­ви­ги и за­слу­ги.

Им мо­жет быть хо­лод­ное или ог­не­стрель­ное ору­жие: шпа­га, саб­ля, па­лаш, шаш­ка, кор­тик, ре­воль­вер, пис­то­лет, охот­ни­чье ру­жьё и др. Обыч­но на та­ком ору­жии, по­ми­мо со­от­вет­ст­вую­щей над­пи­си об от­ли­чии и за­слу­гах, ука­зы­ва­ют­ся фа­ми­лия, имя и от­че­ст­во (фа­ми­лия и ини­циа­лы) на­гра­ж­дён­но­го. Над­пись вы­пол­ня­ет­ся (гра­ви­ру­ет­ся) на са­мом ору­жии или на ме­тал­лич. пла­сти­не (из зо­ло­та, се­реб­ра, ла­ту­ни и др.), при­кре­п­ляе­мой к ору­жию, нож­нам или ко­бу­ре. Фе­де­раль­ным за­ко­ном РФ «Об ору­жии» (1996) к Н. о. от­не­се­но ору­жие, по­лу­чен­ное во­ен­но­слу­жа­щи­ми и со­труд­ни­ка­ми гос. вое­ни­зир. ор­га­ни­за­ций на ос­но­ва­нии при­ка­за ру­ко­во­ди­те­лей ука­зан­ных ор­га­ни­за­ций, а так­же ору­жие, по­лу­чен­ное гра­ж­да­на­ми РФ на ос­но­ва­нии ука­за Пре­зи­ден­та РФ, по­ста­нов­ле­ния Пра­ви­тель­ст­ва РФ, на­град­ных до­ку­мен­тов глав иностр. го­су­дарств. На­град­ным не мо­жет быть ору­жие, по­зво­ляю­щее вес­ти огонь оче­ре­дя­ми, а так­же за­пре­щён­ное за­ко­ном к обо­ро­ту на тер­ри­то­рии стра­ны.

В Рос­сии обы­чай на­гра­ж­дать вои­нов ору­жи­ем воз­ник в сер. 17 в. (в Зап. Ев­ро­пе на­гра­ж­де­ние ору­жи­ем ста­ло прак­ти­ко­вать­ся со вре­ме­ни на­по­ле­о­нов­ских войн). Са­мое ран­нее из из­вест­ных на­гра­ж­де­ний от­но­сит­ся к 1642, ко­гда царь по­жа­ло­вал од­но­му из при­бли­жён­ных на­град­ную саб­лю с над­пи­сью «7150 Го­су­дарь и Ве­ли­кий Князь Ми­ха­ил Фё­до­ро­вич всея Ру­си по­жа­ло­вал сею саб­лей столь­ни­ка Бо­гда­на Хит­ро­во». Позд­нее к по­доб­ным над­пи­сям ста­ли до­бав­лять сло­ва «за вер­ную служ­бу» и др. Царь Пётр I ввёл на­гра­ж­де­ние зо­ло­тым ору­жи­ем – шпа­гой, от­ли­чав­шей­ся от обыч­ной по­зо­ло­чен­ны­ми и ук­ра­шен­ны­ми дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми эфе­сом и нож­на­ми. В чис­ле пер­вых та­кой на­гра­ды (шпа­ги с брил­ли­ан­та­ми) удо­стои­лись ген.-адм. Ф. М. Ап­рак­син за взя­тие Вы­бор­га в 1710 (см. Вы­бор­га оса­да 1710) и ген. М. М. Го­ли­цын за по­бе­ду в Грен­гам­ском сра­же­нии 1720. Сре­ди на­гра­ж­дён­ных зо­ло­тым ору­жи­ем – П. С. Сал­ты­ков, П. А. Ру­мян­цев-За­ду­най­ский, А. Г. Ор­лов, Г. А. По­тём­кин-Тав­ри­че­ский, А. В. Су­во­ров (два­ж­ды), А. А. Про­зо­ров­ский, М. И. Ку­ту­зов, М. И. Пла­тов. К ору­жию обыч­но по­ла­га­лась вы­со­чай­шая гра­мо­та, позд­нее ка­ж­дое на­гра­ж­де­ние про­из­во­ди­лось вы­со­чай­шим ре­ск­рип­том и за­но­си­лось в по­служ­ные спи­ски. Пер­во­на­чаль­но зо­ло­тым ору­жи­ем на­гра­ж­дал­ся толь­ко ге­не­ра­ли­тет, од­на­ко с 1788 зо­ло­тым ору­жи­ем (с над­пи­сью «За храб­рость», но без дра­го­цен­ных ук­ра­ше­ний) ста­ли на­гра­ж­дать­ся штаб- и обер-офи­це­ры. Вы­со­чай­шим ука­зом от 1807 о вве­де­нии сво­да «Уч­ре­ж­де­ния ор­де­нов и дру­гих зна­ков от­ли­чия» на­гра­ж­дён­ные зо­ло­тым ору­жи­ем при­рав­ни­ва­лись к ка­ва­ле­рам рос. ор­де­нов. К на­гра­ж­де­нию им мог­ли пред­став­лять­ся все офи­це­ры. При этом бы­ла ус­та­нов­ле­на гра­да­ция на­гра­ж­де­ния зо­ло­тым ору­жи­ем по ви­дам: про­стое; с над­пи­сью «За храб­рость»; с ал­ма­за­ми; с брил­ли­ан­та­ми; с ал­ма­за­ми и лав­ра­ми. С 1812 пра­во на­гра­ж­дать зо­ло­тым ору­жи­ем, при­над­ле­жав­шее ра­нее толь­ко им­пе­ра­то­ру, предо­став­ле­но глав­но­ко­ман­дую­щим ар­мия­ми. По­ло­же­ни­ем о на­гра­дах по служ­бе 1859 ус­та­нов­ле­но ог­ра­ни­че­ние для на­гра­ж­де­ния зо­ло­тым ору­жи­ем обер- офи­це­ров, ко­то­рые для это­го долж­ны бы­ли иметь ор­де­на Св. Ан­ны или Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни. К 100-лет­не­му юби­лею Ге­ор­гия ор­де­на (1869) все на­гра­ж­дён­ные зо­ло­тым ору­жи­ем при­чис­ле­ны к ка­ва­ле­рам ор­де­на, а са­мо зо­ло­тое ору­жие по ста­ту­ту 1913 пе­ре­име­но­ва­но в Ге­ор­ги­ев­ское. С 1788 по 1913 разл. ви­да­ми это­го ору­жия бы­ло на­гра­ж­де­но св. 7 тыс. чел.

По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 дек­ре­том СНК РСФСР «Об урав­не­нии в пра­вах всех во­ен­но­слу­жа­щих» (дек. 1917) Ге­ор­ги­ев­ское (зо­ло­тое) ору­жие, как и др. имп. на­гра­ды, уп­разд­не­но. В апр. 1920 дек­ре­том ВЦИК для выс­ше­го ком­со­ста­ва РККА вве­де­но на­гра­ж­де­ние поч. ре­во­люц. ору­жи­ем – шаш­кой (кор­ти­ком) с вы­зо­ло­чен­ным эфе­сом и на­ло­жен­ным на эфес зна­ком Крас­но­го Зна­ме­ни ор­де­на (на­гра­ж­дать им на­ча­ли ещё в 1919). По­ста­нов­ле­ни­ем Пре­зи­диу­ма ЦИК СССР от 12.12.1924 (объ­яв­ле­но при­ка­зом РВСР от 31.12.1924) к поч. ре­во­люц. ору­жию от­не­сён так­же пис­то­лет (мау­зер), на ру­ко­ят­ке ко­то­ро­го кре­пи­лись ор­ден Крас­но­го Зна­ме­ни и се­реб­ря­ная на­клад­ка с над­пи­сью: «Че­ст­но­му вои­ну Ра­бо­че-Кре­сть­ян­ской Крас­ной Ар­мии (или Фло­та) от Цен­траль­но­го Ис­пол­ни­тель­но­го Ко­ми­те­та Сою­за ССР 19… г.». С 1919 до кон. 1930-х гг. бы­ло про­из­ве­де­но 28 на­гра­ж­де­ний поч. ре­во­люц. ору­жи­ем (21 шаш­кой и 7 пис­то­ле­та­ми), сре­ди на­гра­ж­дён­ных – С. С. Ка­ме­нев (два­ж­ды – шаш­кой и пис­то­ле­том), В. И. Шо­рин, С. М. Бу­дён­ный (два­ж­ды – шаш­кой и пис­то­ле­том), М. Н. Ту­ха­чев­ский, М. В. Фрун­зе, К. Е. Во­ро­ши­лов, Ф. К. Ми­ро­нов, Г. И. Ко­тов­ский. Кро­ме то­го, на про­тя­же­нии все­го сов. пе­рио­да ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние име­ло на­гра­ж­де­ние ору­жи­ем из­вест­ных сов. и иностр. гос., по­ли­тич., во­ен. и иных дея­те­лей от ли­ца разл. ве­домств, во­ин­ских со­еди­не­ний и час­тей, тру­дя­щих­ся го­ро­дов и отд. ре­гио­нов, пред­при­ятий, об­ществ. ор­га­ни­за­ций и др. Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 22.2.1968 для на­гра­ж­де­ния лиц выс­ше­го офи­цер­ско­го со­ста­ва (мар­ша­лов, ге­не­ра­лов и ад­ми­ра­лов) уч­ре­ж­де­но поч. ору­жие (шаш­ка, пис­то­лет) с зо­ло­тым изо­бра­же­ни­ем Гос. гер­ба СССР. Дис­ци­п­ли­нар­ным ус­та­вом Воо­руж. Сил СССР в ка­че­ст­ве од­но­го из ви­дов по­ощ­ре­ния офи­це­ров, ге­не­ра­лов и ад­ми­ра­лов пре­ду­смат­ри­ва­лось на­гра­ж­де­ние их хо­лод­ным и ог­не­стрель­ным имен­ным ору­жи­ем (без ука­за­ния ви­дов это­го ору­жия). Пра­во на­гра­ж­де­ния име­ли мин. обо­ро­ны СССР и его за­мес­ти­те­ли, а так­же пред. КГБ СССР и мин. внутр. дел СССР (по­след­ние – в от­но­ше­нии во­ен­но­слу­жа­щих под­чи­нён­ных им войск). Сре­ди на­гра­ж­дён­ных ору­жи­ем – вид­ные сов. вое­на­чаль­ни­ки И. Х. Баг­ра­мян, А. М. Ва­си­лев­ский, Л. А. Го­во­ров, А. И. Ерё­мен­ко, Г. К. Жу­ков , И. С. Ко­нев, Р. Я. Ма­ли­нов­ский, К. К. Ро­кос­сов­ский, С. К. Ти­мо­шен­ко, В. Ф. Три­буц. В 1960–70-х гг. имен­но­го ору­жия (в осн. хо­лод­но­го – шаш­ка, кор­тик) от име­ни мин. обо­ро­ны СССР так­же удо­стои­лись: арт. кон­ст­рук­тор Ф. Ф. Пет­ров, пи­са­те­ли А. Е. Кор­ней­чук, С. С. Смир­нов, М. А. Шо­ло­хов, по­эт Е. А. Дол­ма­тов­ский, ком­по­зи­то­ры В. И. Му­ра­де­ли, С. С. Ту­ли­ков, М. Г. Фрад­кин, ар­ти­сты Б. Ф. Ан­д­ре­ев, Н. А. Крюч­ков, гросс­мей­стер А. Е. Кар­пов и др. Об­щая ста­ти­сти­ка всех на­гра­ж­де­ний ору­жи­ем от­сут­ст­ву­ет.

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