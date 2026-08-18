НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ
Персонифицированное оружие, являющееся почётной наградой для особо отличившихся военнослужащих за их воинские подвиги и заслуги.
Им может быть холодное или огнестрельное оружие: шпага, сабля, палаш, шашка, кортик, револьвер, пистолет, охотничье ружьё и др. Обычно на таком оружии, помимо соответствующей надписи об отличии и заслугах, указываются фамилия, имя и отчество (фамилия и инициалы) награждённого. Надпись выполняется (гравируется) на самом оружии или на металлич. пластине (из золота, серебра, латуни и др.), прикрепляемой к оружию, ножнам или кобуре. Федеральным законом РФ «Об оружии» (1996) к Н. о. отнесено оружие, полученное военнослужащими и сотрудниками гос. военизир. организаций на основании приказа руководителей указанных организаций, а также оружие, полученное гражданами РФ на основании указа Президента РФ, постановления Правительства РФ, наградных документов глав иностр. государств. Наградным не может быть оружие, позволяющее вести огонь очередями, а также запрещённое законом к обороту на территории страны.
В России обычай награждать воинов оружием возник в сер. 17 в. (в Зап. Европе награждение оружием стало практиковаться со времени наполеоновских войн). Самое раннее из известных награждений относится к 1642, когда царь пожаловал одному из приближённых наградную саблю с надписью «7150 Государь и Великий Князь Михаил Фёдорович всея Руси пожаловал сею саблей стольника Богдана Хитрово». Позднее к подобным надписям стали добавлять слова «за верную службу» и др. Царь Пётр I ввёл награждение золотым оружием – шпагой, отличавшейся от обычной позолоченными и украшенными драгоценными камнями эфесом и ножнами. В числе первых такой награды (шпаги с бриллиантами) удостоились ген.-адм. Ф. М. Апраксин за взятие Выборга в 1710 (см. Выборга осада 1710) и ген. М. М. Голицын за победу в Гренгамском сражении 1720. Среди награждённых золотым оружием – П. С. Салтыков, П. А. Румянцев-Задунайский, А. Г. Орлов, Г. А. Потёмкин-Таврический, А. В. Суворов (дважды), А. А. Прозоровский, М. И. Кутузов, М. И. Платов. К оружию обычно полагалась высочайшая грамота, позднее каждое награждение производилось высочайшим рескриптом и заносилось в послужные списки. Первоначально золотым оружием награждался только генералитет, однако с 1788 золотым оружием (с надписью «За храбрость», но без драгоценных украшений) стали награждаться штаб- и обер-офицеры. Высочайшим указом от 1807 о введении свода «Учреждения орденов и других знаков отличия» награждённые золотым оружием приравнивались к кавалерам рос. орденов. К награждению им могли представляться все офицеры. При этом была установлена градация награждения золотым оружием по видам: простое; с надписью «За храбрость»; с алмазами; с бриллиантами; с алмазами и лаврами. С 1812 право награждать золотым оружием, принадлежавшее ранее только императору, предоставлено главнокомандующим армиями. Положением о наградах по службе 1859 установлено ограничение для награждения золотым оружием обер- офицеров, которые для этого должны были иметь ордена Св. Анны или Св. Георгия 4-й степени. К 100-летнему юбилею Георгия ордена (1869) все награждённые золотым оружием причислены к кавалерам ордена, а само золотое оружие по статуту 1913 переименовано в Георгиевское. С 1788 по 1913 разл. видами этого оружия было награждено св. 7 тыс. чел.
После Окт. революции 1917 декретом СНК РСФСР «Об уравнении в правах всех военнослужащих» (дек. 1917) Георгиевское (золотое) оружие, как и др. имп. награды, упразднено. В апр. 1920 декретом ВЦИК для высшего комсостава РККА введено награждение поч. революц. оружием – шашкой (кортиком) с вызолоченным эфесом и наложенным на эфес знаком Красного Знамени ордена (награждать им начали ещё в 1919). Постановлением Президиума ЦИК СССР от 12.12.1924 (объявлено приказом РВСР от 31.12.1924) к поч. революц. оружию отнесён также пистолет (маузер), на рукоятке которого крепились орден Красного Знамени и серебряная накладка с надписью: «Честному воину Рабоче-Крестьянской Красной Армии (или Флота) от Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 19… г.». С 1919 до кон. 1930-х гг. было произведено 28 награждений поч. революц. оружием (21 шашкой и 7 пистолетами), среди награждённых – С. С. Каменев (дважды – шашкой и пистолетом), В. И. Шорин, С. М. Будённый (дважды – шашкой и пистолетом), М. Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов, Ф. К. Миронов, Г. И. Котовский. Кроме того, на протяжении всего сов. периода широкое распространение имело награждение оружием известных сов. и иностр. гос., политич., воен. и иных деятелей от лица разл. ведомств, воинских соединений и частей, трудящихся городов и отд. регионов, предприятий, обществ. организаций и др. Указом Президиума ВС СССР от 22.2.1968 для награждения лиц высшего офицерского состава (маршалов, генералов и адмиралов) учреждено поч. оружие (шашка, пистолет) с золотым изображением Гос. герба СССР. Дисциплинарным уставом Вооруж. Сил СССР в качестве одного из видов поощрения офицеров, генералов и адмиралов предусматривалось награждение их холодным и огнестрельным именным оружием (без указания видов этого оружия). Право награждения имели мин. обороны СССР и его заместители, а также пред. КГБ СССР и мин. внутр. дел СССР (последние – в отношении военнослужащих подчинённых им войск). Среди награждённых оружием – видные сов. военачальники И. Х. Баграмян, А. М. Василевский, Л. А. Говоров, А. И. Ерёменко, Г. К. Жуков, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, К. К. Рокоссовский, С. К. Тимошенко, В. Ф. Трибуц. В 1960–70-х гг. именного оружия (в осн. холодного – шашка, кортик) от имени мин. обороны СССР также удостоились: арт. конструктор Ф. Ф. Петров, писатели А. Е. Корнейчук, С. С. Смирнов, М. А. Шолохов, поэт Е. А. Долматовский, композиторы В. И. Мурадели, С. С. Туликов, М. Г. Фрадкин, артисты Б. Ф. Андреев, Н. А. Крючков, гроссмейстер А. Е. Карпов и др. Общая статистика всех награждений оружием отсутствует.