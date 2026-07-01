ОРУЖИЕ

ОРУЖИЕ - об­щее на­зва­ние пред­ме­тов и уст­ройств, при­ме­няе­мых для по­ра­же­ния жи­вой или иной це­ли, а так­же по­да­чи сиг­на­лов.

В пе­ре­нос­ном зна­че­нии Оружие - сред­ст­во для борь­бы с кем-ни­будь или с чем-ни­будь для дос­ти­же­ния по­став­лен­ных це­лей. По на­зна­че­нию Оружие раз­де­ля­ют на бое­вое, слу­жеб­ное и гра­ж­дан­ское.

Бое­вое ору­жие, т. е. сред­ст­во по­ра­же­ния про­тив­ни­ка в воо­руженной борь­бе, по мас­шта­бам воз­дей­ст­вия при­ня­то де­лить на обыч­ное Оружие и ору­жие мас­со­во­го по­ра­же­ния. По­ми­мо это­го, в клас­си­фи­ка­ции Оружия вы­де­ля­ют вы­со­ко­точ­ное ору­жие, ору­жие на но­вых фи­зи­че­ских прин­ци­пах и ору­жие не­смер­тель­но­го дей­ст­вия. По прин­ци­пу по­ра­жаю­ще­го дей­ст­вия обыч­ное Оружие под­раз­де­ля­ют на ог­не­стрель­ное ору­жие , пнев­ма­ти­че­ское (пред­на­зна­че­но для по­ра­же­ния це­ли на рас­стоя­нии сна­ря­дом, по­лу­чаю­щим на­прав­лен­ное дви­же­ние за счёт энер­гии сжа­то­го, сжи­жен­но­го или от­вер­ждён­но­го га­за), хо­лод­ное ору­жие, ме­та­тель­ное ору­жие , га­зо­вое Оружие (для временного по­ра­же­ния жи­вой це­ли при­ме­не­ни­ем сле­зо­точи­вых или раз­дра­жаю­щих ве­ществ), за­жи­га­тель­ное ору­жие, ра­кет­ное ору­жие, мин­ное Оружие (для соз­да­ния на­зем­ных и морских взрыв­ных за­гра­ж­де­ний, а так­же для стрель­бы из ми­но­мё­тов), тор­пед­ное Оружие (для по­ра­же­ния под­вод­ных и над­вод­ных ко­раб­лей, а так­же су­дов са­мо­дви­жу­щим­ся управ­ляе­мым или не­управ­ляе­мым под­вод­ным сна­ря­дом, не­су­щим бое­вой за­ряд).

Слу­жеб­ное ору­жие пред­на­зна­че­но для ис­поль­зо­ва­ния со­труд­ни­ка­ми государственных и пра­во­ох­ра­нительных ор­га­нов, ко­то­рым раз­ре­ше­но но­ше­ние, хра­не­ние и при­ме­не­ние это­го Оружия для ис­пол­не­ния воз­ло­жен­ных на них слу­жеб­ных обя­зан­но­стей по за­щи­те жиз­ни и здо­ро­вья гра­ж­дан, соб­ст­вен­но­сти, по ох­ра­не при­ро­ды и при­род­ных ре­сур­сов, цен­ных и опас­ных гру­зов, специальной кор­рес­пон­ден­ции и другого. По срав­не­нию с бое­вым Оружием име­ет ог­ра­ни­че­ния по даль­но­сти стрель­бы, по­ра­жаю­ще­му дей­ст­вию, ка­либ­ру.

Гра­ж­дан­ское ору­жие пред­на­зна­че­но для при­ме­не­ния в це­лях са­мо­обо­ро­ны, за­ня­тий спор­том [в современную олим­пий­скую про­грам­му вклю­чён ряд спор­тив­ных дис­ци­п­лин с ис­поль­зо­ва­нием спор­тив­но­го Оружия: современное пя­ти­бо­рье (один из ви­дов - стрель­ба из пис­то­лета), стрель­ба из лу­ка, пу­ле­вая (пис­то­лет, вин­тов­ка) и стен­до­вая (ру­жьё) стрель­ба, фех­то­ва­ние (на ра­пи­рах, саб­лях, шпа­гах) - в Олим­пий­ские лет­ние иг­ры и би­ат­лон (мел­ко­ка­ли­бер­ная вин­тов­ка) - в Олим­пий­ские зим­ние иг­ры] и охо­ты. Гражданское ог­не­стрель­ное ору­жие долж­но ис­клю­чать ве­де­ние ог­ня оче­ре­дя­ми и иметь ём­кость ма­га­зи­на (ба­ра­ба­на) не бо­лее 10 па­тро­нов. Под­раз­де­ля­ют на Оружие са­мо­обо­ро­ны [ог­не­стрель­ное глад­ко­ст­воль­ное длин­но­стволь­ное Оружие, в том числе с па­тро­на­ми трав­ма­тического дей­ст­вия; ог­не­стрель­ное бес­стволь­ное Оружие отечественного про­изводства с па­тро­на­ми трав­ма­тического, га­зо­во­го и све­то­зву­ко­во­го дей­ст­вия; га­зо­вое Оружие (га­зо­вые пис­то­ле­ты и ре­воль­ве­ры, в том числе па­тро­ны к ним, а так­же ме­ха­нические рас­пы­ли­те­ли, аэ­ро­золь­ные и другие уст­рой­ст­ва, сна­ря­жён­ные сле­зо­то­чи­вы­ми или раз­дра­жаю­щи­ми ве­ще­ст­ва­ми); элек­тро­шо­ко­вые уст­рой­ст­ва и ис­кро­вые раз­ряд­ни­ки отечественного про­изводства], спор­тив­ное (ог­не­стрель­ное Оружие с на­рез­ным ство­лом, ог­не­стрель­ное глад­ко­стволь­ное Оружие, хо­лод­ное клин­ко­вое Оружие, ме­та­тель­ное Оружие, пнев­ма­тическое Оружие с дуль­ной энер­ги­ей свыще 3 Дж), охот­ни­чье [ог­не­стрель­ное Оружие с на­рез­ным ство­лом; ог­не­стрель­ное глад­ко­ст­воль­ное Оружие, в том числе с дли­ной на­рез­ной час­ти не свыше 140 мм; ог­не­стрель­ное ком­би­ни­ро­ван­ное Оружие (на­рез­ное и глад­ко­ст­воль­ное), в том числе со смен­ны­ми и вклад­ны­ми на­рез­ны­ми ство­ла­ми; пнев­ма­тическое Оружие с дуль­ной энер­ги­ей не свыше 25 Дж; хо­лод­ное клин­ко­вое Оружие], сиг­наль­ное (кон­ст­рук­тив­но пред­на­зна­чен­ное толь­ко для по­да­чи све­то­вых, ды­мо­вых или зву­ко­вых сиг­на­лов) и хо­лод­ное клин­ко­вое Оружие, пред­на­зна­чен­ное для но­ше­ния с ка­зачь­ей фор­мой, а так­же с национальными кос­тю­ма­ми на­ро­дов РФ .

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Со­вер­шен­ст­во­ва­ние Оружия в различных ре­гио­нах ми­ра шло раз­ны­ми тем­па­ми и за­ви­се­ло от уров­ня раз­ви­тия тех­но­ло­гий, в то же вре­мя с по­треб­но­стью со­вер­шен­ст­во­ва­ния Оружия во мно­гом свя­зан тех­нический про­гресс.

Древ­ней­шим Оружием бы­ли пред­ме­ты ок­ружаю­ще­го ми­ра: кам­ни, пал­ки, кос­ти и другое, ко­то­рые ис­поль­зо­ва­лись и в по­все­днев­ном тру­де. К пер­вым ти­пам спе­ци­аль­но из­го­тав­ли­вае­мо­го Оружия от­но­сят ду­би­ну, ко­пьё, пра­щу, бо­лу. В позд­нем па­лео­ли­те поя­ви­лись копь­е­ме­тал­ка, бу­ме­ранг, лук и стре­лы (ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся с ме­зо­ли­та), с не­оли­та рас­про­стра­ни­лись кин­жа­лы, то­по­ры, бу­ла­вы, воз­ник­ли пер­вые дос­пе­хи. Кар­ди­наль­ные из­ме­не­ния Оружия свя­за­ны с ос­вое­ни­ем брон­зы, за­тем - же­ле­за, хо­тя в ря­де ре­гио­нов ми­ра со­хра­ни­лись тра­диционные ар­ха­ич­ные фор­мы Оружия из кос­ти, де­ре­ва, ме­ди. С брон­зо­во­го ве­ка но­вый мас­штаб и ха­рак­тер войн при­ве­ли к воз­ник­но­ве­нию спе­циа­ли­зированные ти­пов Оружия и ору­жей­но­го про­изводства, осад­ной тех­ни­ки; офор­ми­лись став­шие тра­ди­ци­он­ны­ми основные фор­мы хо­лод­но­го ору­жия (меч, ко­пьё, кин­жал). С начала 1-го тысячелетия до н. э. всё ши­ре рас­про­стра­ня­лось же­лез­ное Оружие, хо­тя для ря­да пред­ме­тов воо­ру­же­ния (кис­тень, бу­ла­ва и другое) ис­поль­зо­ва­лась брон­за. В ан­тич­ных го­су­дар­ст­вах поя­ви­лось специальное тур­нир­ное Оружие (в том числе ряд ви­дов Оружия гла­диа­то­ров). В Сре­ди­зем­но­мо­рье и на Ближ­нем Вос­то­ке (не­за­ви­си­мо - в Ки­тае и Япо­нии) поя­ви­лись тя­жё­лые ме­та­тель­ные ору­дия и их руч­ные раз­но­вид­но­сти как для вой­ны, так и для охо­ты. Наи­боль­ше­го со­вер­шен­ст­ва и мас­шта­ба про­изводство Оружие дос­тиг­ло в Римской им­пе­рии, где сло­жи­лась сис­те­ма спе­циа­ли­зированных государственных пред­при­ятий для из­го­тов­ле­ния, ре­мон­та, хра­не­ния воо­ру­же­ния. В Сред­не­ве­ко­вье воз­ник­ли но­вые ви­ды хо­лод­но­го Оружия, в том числе саб­ли, мно­го­численнык раз­но­вид­но­сти ме­чей, але­бар­ды и другое. В XII веке на Ближ­нем Вос­то­ке поя­вил­ся пер­вый об­ра­зец ог­не­стрель­но­го Оружия - мод­фа [со­стоя­ла из ко­рот­ко­го, за­ря­жае­мо­го с ду­ла ство­ла, при­кре­п­лён­но­го к длин­но­му древ­ку; стрель­ба ве­лась обыч­но с сош­ки сфе­рическим сна­ря­дом ка­либ­ром около 20 мм - бон­дю­ком (араб. - орех)]. С XV века ев­ропейские ар­мии воо­ру­жа­ют­ся руч­ным ог­не­стрель­ным Оружием - ар­ке­бу­зой, с XVI века, пос­ле изо­бре­те­ния спус­ко­во­го крюч­ка и фи­тиль­но­го зам­ка, - муш­ке­та­ми и пис­то­ле­та­ми. В XVI-XVII веках на­чи­на­ют ис­поль­зо­вать штык, ру­жья с крем­нё­вым удар­ным ме­ха­низ­мом; за­тем на­рез­ные артиллерийские ору­дия и ру­жья, по даль­но­сти стрель­бы су­ще­ст­вен­но пре­вос­хо­див­шие глад­ко­ст­воль­ные об­раз­цы. В раз­ви­том Сред­не­ве­ко­вье и Но­вом вре­ме­ни в ев­ропейских ар­ми­ях ме­чи вы­тес­ня­ют­ся шпа­га­ми и па­ла­ша­ми, каваллерийские ко­пья - пи­ка­ми. По ме­ре уве­ли­че­ния мощ­но­сти, ско­ро­стрель­но­сти, даль­но­бой­но­сти ог­не­стрель­но­го Оружия зна­че­ние хо­лод­но­го Оружия умень­ша­лось, и с начала XX века оно ис­поль­зу­ет­ся толь­ко в ближ­нем бою.

Раз­ви­тие спор­та при­ве­ло к по­яв­ле­нию мно­го­численных ти­пов спор­тив­но­го Оружия (спор­тив­ные лу­ки, саб­ли, ра­пи­ры, шпа­ги, вин­тов­ки, пис­то­ле­ты и друие), об­раз­цы ко­то­ро­го не­ред­ко яв­ля­ют­ся мо­ди­фи­ка­ци­ей ар­ха­ич­но­го и тра­диционного Оружия. В ря­де ви­дов восточных бое­вых ис­кус­ств при­ме­ня­лись але­бар­ды, кин­жа­лы, ко­пья, ме­чи, но­жи, пал­ки, се­ки­ры, то­по­ры, це­пи и другое. Не­ко­то­рые из этих ти­пов Оружия (или их мо­ди­фи­ка­ции) ис­поль­зу­ют и ны­не.

Не­ред­ко Оружие ук­ра­ша­ли, и его отдельные об­раз­цы яв­ля­ют­ся про­из­ве­де­ния­ми ис­кус­ст­ва. Не­ко­то­рые ти­пы (ино­гда еди­нич­ные об­раз­цы) Оружия име­ют це­ре­мо­ни­аль­ное зна­че­ние, яв­ля­ют­ся сим­во­ла­ми вла­сти, при­ви­ле­гий, при­над­леж­но­сти оп­ре­де­лён­но­му со­об­ще­ст­ву и другим, а так­же ста­ли ча­стью государственной сим­во­ли­ки.

Пра­во­вые ас­пек­ты.

Обо­рот гра­ж­дан­ско­го, слу­жеб­но­го, а так­же бое­во­го руч­но­го стрелкового и хо­лод­но­го Оружия на тер­ри­тории РФ под­ле­жит за­ко­но­дательному ре­гу­лиро­ва­нию. За­ко­ном ус­та­нав­ли­ва­ют­ся пра­ви­ла и ог­ра­ни­че­ния на обо­рот гра­ж­дан­ско­го и слу­жеб­но­го Оружия, оп­ре­де­ля­ют­ся ви­ды Оружия, обо­рот ко­то­ро­го за­пре­щён, пре­ду­смат­ри­ва­ют­ся обя­зательные тре­бо­ва­ния к Оружию и па­тро­нам к не­му, фор­мы оцен­ки со­от­вет­ст­вия и другое. Ве­дёт­ся Государственный ка­дастр гра­ж­дан­ско­го и слу­жеб­но­го Оружия и па­тро­нов к не­му - официальный сбор­ник, со­дер­жа­щий сис­те­ма­ти­зированные све­де­ния о гра­ж­дан­ском и слу­жеб­ном Оружии, раз­ре­шён­ном к обо­ро­ту на тер­ри­то­рии РФ. Про­изводство, тор­гов­ля, при­об­ре­те­ние, кол­лек­цио­ни­ро­ва­ние, экс­по­ни­ро­ва­ние Оружия на тер­ри­то­рии РФ под­ле­жат ли­цен­зи­ро­ва­нию, за ис­клю­че­ни­ем при­об­ре­те­ния Оружия государственными вое­ни­зированными ор­га­ни­за­ция­ми.

По­ря­док при­ме­не­ния Оружия де­таль­но ре­гу­ли­ру­ет­ся за­ко­ном. Пра­во на при­ме­не­ние Оружия име­ют со­труд­ни­ки по­ли­ции, служ­бы безо­пас­но­сти, су­деб­ные при­ста­вы и другие. Гра­ж­да­не мо­гут при­ме­нять имею­щее­ся у них на за­кон­ных ос­но­ва­ни­ях Оружие для за­щи­ты жиз­ни, здо­ро­вья и соб­ст­вен­но­сти в со­стоя­нии не­об­хо­ди­мой обо­ро­ны или край­ней не­об­хо­ди­мо­сти.

Ана­ло­гич­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние су­ще­ст­ву­ет и в за­ру­беж­ных стра­нах.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)