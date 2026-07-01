ОРУЖИЕ
ОРУЖИЕ - общее название предметов и устройств, применяемых для поражения живой или иной цели, а также подачи сигналов.
В переносном значении Оружие - средство для борьбы с кем-нибудь или с чем-нибудь для достижения поставленных целей. По назначению Оружие разделяют на боевое, служебное и гражданское.
Боевое оружие, т. е. средство поражения противника в вооруженной борьбе, по масштабам воздействия принято делить на обычное Оружие и оружие массового поражения. Помимо этого, в классификации Оружия выделяют высокоточное оружие, оружие на новых физических принципах и оружие несмертельного действия. По принципу поражающего действия обычное Оружие подразделяют на огнестрельное оружие, пневматическое (предназначено для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счёт энергии сжатого, сжиженного или отверждённого газа), холодное оружие, метательное оружие, газовое Оружие (для временного поражения живой цели применением слезоточивых или раздражающих веществ), зажигательное оружие, ракетное оружие, минное Оружие (для создания наземных и морских взрывных заграждений, а также для стрельбы из миномётов), торпедное Оружие (для поражения подводных и надводных кораблей, а также судов самодвижущимся управляемым или неуправляемым подводным снарядом, несущим боевой заряд).
Служебное оружие предназначено для использования сотрудниками государственных и правоохранительных органов, которым разрешено ношение, хранение и применение этого Оружия для исполнения возложенных на них служебных обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции и другого. По сравнению с боевым Оружием имеет ограничения по дальности стрельбы, поражающему действию, калибру.
Гражданское оружие предназначено для применения в целях самообороны, занятий спортом [в современную олимпийскую программу включён ряд спортивных дисциплин с использованием спортивного Оружия: современное пятиборье (один из видов - стрельба из пистолета), стрельба из лука, пулевая (пистолет, винтовка) и стендовая (ружьё) стрельба, фехтование (на рапирах, саблях, шпагах) - в Олимпийские летние игры и биатлон (мелкокалиберная винтовка) - в Олимпийские зимние игры] и охоты. Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь ёмкость магазина (барабана) не более 10 патронов. Подразделяют на Оружие самообороны [огнестрельное гладкоствольное длинноствольное Оружие, в том числе с патронами травматического действия; огнестрельное бесствольное Оружие отечественного производства с патронами травматического, газового и светозвукового действия; газовое Оружие (газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, а также механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряжённые слезоточивыми или раздражающими веществами); электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства], спортивное (огнестрельное Оружие с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное Оружие, холодное клинковое Оружие, метательное Оружие, пневматическое Оружие с дульной энергией свыще 3 Дж), охотничье [огнестрельное Оружие с нарезным стволом; огнестрельное гладкоствольное Оружие, в том числе с длиной нарезной части не свыше 140 мм; огнестрельное комбинированное Оружие (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами; пневматическое Оружие с дульной энергией не свыше 25 Дж; холодное клинковое Оружие], сигнальное (конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов) и холодное клинковое Оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов РФ.
Исторический очерк.
Совершенствование Оружия в различных регионах мира шло разными темпами и зависело от уровня развития технологий, в то же время с потребностью совершенствования Оружия во многом связан технический прогресс.
Древнейшим Оружием были предметы окружающего мира: камни, палки, кости и другое, которые использовались и в повседневном труде. К первым типам специально изготавливаемого Оружия относят дубину, копьё, пращу, болу. В позднем палеолите появились копьеметалка, бумеранг, лук и стрелы (широко используются с мезолита), с неолита распространились кинжалы, топоры, булавы, возникли первые доспехи. Кардинальные изменения Оружия связаны с освоением бронзы, затем - железа, хотя в ряде регионов мира сохранились традиционные архаичные формы Оружия из кости, дерева, меди. С бронзового века новый масштаб и характер войн привели к возникновению специализированные типов Оружия и оружейного производства, осадной техники; оформились ставшие традиционными основные формы холодного оружия (меч, копьё, кинжал). С начала 1-го тысячелетия до н. э. всё шире распространялось железное Оружие, хотя для ряда предметов вооружения (кистень, булава и другое) использовалась бронза. В античных государствах появилось специальное турнирное Оружие (в том числе ряд видов Оружия гладиаторов). В Средиземноморье и на Ближнем Востоке (независимо - в Китае и Японии) появились тяжёлые метательные орудия и их ручные разновидности как для войны, так и для охоты. Наибольшего совершенства и масштаба производство Оружие достигло в Римской империи, где сложилась система специализированных государственных предприятий для изготовления, ремонта, хранения вооружения. В Средневековье возникли новые виды холодного Оружия, в том числе сабли, многочисленнык разновидности мечей, алебарды и другое. В XII веке на Ближнем Востоке появился первый образец огнестрельного Оружия - модфа [состояла из короткого, заряжаемого с дула ствола, прикреплённого к длинному древку; стрельба велась обычно с сошки сферическим снарядом калибром около 20 мм - бондюком (араб. - орех)]. С XV века европейские армии вооружаются ручным огнестрельным Оружием - аркебузой, с XVI века, после изобретения спускового крючка и фитильного замка, - мушкетами и пистолетами. В XVI-XVII веках начинают использовать штык, ружья с кремнёвым ударным механизмом; затем нарезные артиллерийские орудия и ружья, по дальности стрельбы существенно превосходившие гладкоствольные образцы. В развитом Средневековье и Новом времени в европейских армиях мечи вытесняются шпагами и палашами, каваллерийские копья - пиками. По мере увеличения мощности, скорострельности, дальнобойности огнестрельного Оружия значение холодного Оружия уменьшалось, и с начала XX века оно используется только в ближнем бою.
Развитие спорта привело к появлению многочисленных типов спортивного Оружия (спортивные луки, сабли, рапиры, шпаги, винтовки, пистолеты и друие), образцы которого нередко являются модификацией архаичного и традиционного Оружия. В ряде видов восточных боевых искусств применялись алебарды, кинжалы, копья, мечи, ножи, палки, секиры, топоры, цепи и другое. Некоторые из этих типов Оружия (или их модификации) используют и ныне.
Нередко Оружие украшали, и его отдельные образцы являются произведениями искусства. Некоторые типы (иногда единичные образцы) Оружия имеют церемониальное значение, являются символами власти, привилегий, принадлежности определённому сообществу и другим, а также стали частью государственной символики.
Правовые аспекты.
Оборот гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного Оружия на территории РФ подлежит законодательному регулированию. Законом устанавливаются правила и ограничения на оборот гражданского и служебного Оружия, определяются виды Оружия, оборот которого запрещён, предусматриваются обязательные требования к Оружию и патронам к нему, формы оценки соответствия и другое. Ведётся Государственный кадастр гражданского и служебного Оружия и патронов к нему - официальный сборник, содержащий систематизированные сведения о гражданском и служебном Оружии, разрешённом к обороту на территории РФ. Производство, торговля, приобретение, коллекционирование, экспонирование Оружия на территории РФ подлежат лицензированию, за исключением приобретения Оружия государственными военизированными организациями.
Порядок применения Оружия детально регулируется законом. Право на применение Оружия имеют сотрудники полиции, службы безопасности, судебные приставы и другие. Граждане могут применять имеющееся у них на законных основаниях Оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
Аналогичное регулирование существует и в зарубежных странах.