НАГПУР

Го­род в центральной час­ти Ин­дии , на вос­то­ке шта­та Ма­ха­раш­тра.

Нас. св. 2,4 млн. чел. (2011, пе­ре­пись). Рас­по­ло­жен в сев. час­ти пла­то Де­кан, на р. Наг (бас­сейн Го­да­ва­ри), в гео­гра­фич. цен­тре стра­ны. Важ­ный транс­порт­ный узел – ме­сто пе­ре­се­че­ния ж.-д. и нац. ав­то­мо­биль­ных ма­ги­ст­ра­лей (со­еди­нён с круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми стра­ны: Мум­баи, Де­ли, Каль­кут­той, Чен­наи). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт им. док­то­ра Ба­ба­са­хи­ба Ам­бед­ка­ра.

Ос­но­ван в нач. 18 в. Во­шёл в Ма­ратх­скую кон­фе­де­ра­цию, с 1734 сто­ли­ца но­во­об­ра­зо­ван­но­го кня­же­ст­ва в Бе­ра­ре. В ре­зуль­та­те анг­ло-ма­ратх­ских войн ан­нек­си­ро­ван Брит. Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей. В 1853 пе­ре­шёл под не­по­средств. управ­ле­ние брит. ко­ро­ны, вклю­чён в со­став Центр. про­вин­ций и Бе­ра­ра. Со 2-й пол. 19 в. центр хлоп­ча­то­бу­маж­ной пром-сти. В 1877 ме­сто про­ве­де­ния пер­вой в Ин­дии за­бас­тов­ки ра­бо­чих. В 1950–56 сто­ли­ца шта­та Мад­хья-Пра­деш.

В цен­тре го­ро­да – форт Си­та­бал­ди, рас­по­ло­жен­ный на 2 хол­мах и со­еди­няю­щей их сед­ло­ви­не (1818; ме­четь, ме­мо­ри­ал, по­свя­щён­ный ан­ти­бри­тан­ско­му дви­же­нию в Ин­дии, с па­мят­ни­ком пав­шим в бит­ве при Си­та­бал­ди). Со­хра­ни­лись так­же – анг­ли­кан­ский со­бор Всех Свя­тых (про­ект 1851, Р. Х. Сан­ки; пе­ре­стро­ен в 1879, арх. Г. Ф. Бод­ли), зда­ния ж.-д. во­кза­ла (1867) и Гор. со­ве­та (1912). Ин­дуи­ст­ские хра­мы Тек­ди-Га­неш (ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но в сер. 18 в., совр. зда­ние 1978–84), Под­да­реш­вар- Рам (1923). Мав­зо­лей су­фий­ско­го свя­то­го Ба­бы Тад­жуа Ау­лии (1925). Буд­дий­ская ку­поль­ная сту­па Дик­шаб­ху­ми (1978–2001, арх. Шео Дан Мал).

Н. – важ­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Нац. ис­сле­до­ва­тель­ский ин-т эко­ло­гич. тех­но­ло­гий (1958), Центр. н.-и. ин-т хлоп­ка (1976), Нац. бю­ро поч­вен­ной съём­ки и пла­ни­ро­ва­ния зем­ле­поль­зо­ва­ния (1976, в Н. с 1978), Нац. ис­сле­до­ва­тель­ский центр цит­ру­со­вых (1985), Нац. н.-и. и про­ект­ный центр алю­ми­ние­вой пром-сти им. Дж. Не­ру (1989). Ву­зы: На­гпур­ский ун-т (1923), Нац. тех­но­ло­гич. ин-т Вис­вес­ва­рая (1960, ста­тус ун-та с 2002); мно­же­ст­во кол­лед­жей, в т. ч. ме­ди­цин­ских и во­ен­ных. Центр. му­зей (1863), Зо­наль­ный ар­хео­ло­гический му­зей (1978); На­уч. центр Ра­ман (1992) с пла­не­та­ри­ем. Зоо­парк Ма­ха­рад­жбагх.

Зна­чит. эко­но­мич. центр. Ве­ду­щие от­рас­ли пром-сти: ма­ши­но­строе­ние (про­из-во трак­то­ров – «Mahindra & Mahindra», ав­то­ком­плек­тую­щих – «Ba­jaj Auto», элек­тро­тех­нич. про­дук­ции, бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров и др.) и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, тек­стиль­ная (гл. обр. хлоп­ча­то­бу­маж­ные тка­ни), хи­мич. (син­те­тич. во­лок­на, пла­ст­мас­сы и др.), пи­ще­вая (в т. ч. вы­пуск кон­ди­тер­ских из­де­лий, мо­ро­же­но­го). Пред­при­ятия сте­коль­но-ке­ра­мич., по­ли­гра­фич. пром-сти. Важ­ную роль в эко­но­ми­ке го­ро­да иг­ра­ет сек­тор ус­луг – тор­го­вые, транс­порт­ные, гос. управ­ле­ние (здесь рас­по­ла­га­ет­ся ряд пра­ви­тель­ств. уч­ре­ж­де­ний, в т. ч. ре­гио­наль­ное от­де­ле­ние Ре­зерв­но­го бан­ка Ин­дии, в ко­то­ром хра­нит­ся зо­ло­той за­пас стра­ны; в но­яб­ре – де­каб­ре в Н. про­хо­дят за­се­да­ния ниж­ней па­ла­ты За­ко­но­дат. ас­самб­леи шта­та) и др. Аэ­ро­порт и тер­ри­то­рия во­круг не­го (к югу от го­ро­да) вклю­че­ны в сво­бод­ную эко­но­мич. зо­ну MIHAN (Multimodal In­ternational Hub Airport at Nagpur), в ко­то­рой фор­ми­ру­ет­ся ИТ-парк. Тра­ди­ци­он­ное кус­тар­ное про­из-во тка­ней с зо­ло­той и се­реб­ря­ной ни­тью, ху­дож. из­де­лий. Энер­го­снаб­же­ние го­ро­да осу­ще­ств­ля­ют ТЭС (на уг­ле) Ко­ра­ди (мощ­ность 1100 МВт) и Кха­перк­хе­да (840 МВт).

К се­ве­ро-вос­то­ку от Н. – до­бы­ча мар­ган­це­вых руд. В ок­ре­ст­но­стях – апель­си­но­вые са­ды (в свя­зи с чем Н. на­зы­ва­ют «апель­си­но­вым го­ро­дом»).

Автор статьи: А. С. Буг­ров.

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