НАГПУР
Город в центральной части Индии, на востоке штата Махараштра.
Нас. св. 2,4 млн. чел. (2011, перепись). Расположен в сев. части плато Декан, на р. Наг (бассейн Годавари), в географич. центре страны. Важный транспортный узел – место пересечения ж.-д. и нац. автомобильных магистралей (соединён с крупнейшими городами страны: Мумбаи, Дели, Калькуттой, Ченнаи). Междунар. аэропорт им. доктора Бабасахиба Амбедкара.
Основан в нач. 18 в. Вошёл в Маратхскую конфедерацию, с 1734 столица новообразованного княжества в Бераре. В результате англо-маратхских войн аннексирован Брит. Ост-Индской компанией. В 1853 перешёл под непосредств. управление брит. короны, включён в состав Центр. провинций и Берара. Со 2-й пол. 19 в. центр хлопчатобумажной пром-сти. В 1877 место проведения первой в Индии забастовки рабочих. В 1950–56 столица штата Мадхья-Прадеш.
В центре города – форт Ситабалди, расположенный на 2 холмах и соединяющей их седловине (1818; мечеть, мемориал, посвящённый антибританскому движению в Индии, с памятником павшим в битве при Ситабалди). Сохранились также – англиканский собор Всех Святых (проект 1851, Р. Х. Санки; перестроен в 1879, арх. Г. Ф. Бодли), здания ж.-д. вокзала (1867) и Гор. совета (1912). Индуистские храмы Текди-Ганеш (основан предположительно в сер. 18 в., совр. здание 1978–84), Поддарешвар- Рам (1923). Мавзолей суфийского святого Бабы Таджуа Аулии (1925). Буддийская купольная ступа Дикшабхуми (1978–2001, арх. Шео Дан Мал).
Н. – важный центр науки, образования и культуры. Нац. исследовательский ин-т экологич. технологий (1958), Центр. н.-и. ин-т хлопка (1976), Нац. бюро почвенной съёмки и планирования землепользования (1976, в Н. с 1978), Нац. исследовательский центр цитрусовых (1985), Нац. н.-и. и проектный центр алюминиевой пром-сти им. Дж. Неру (1989). Вузы: Нагпурский ун-т (1923), Нац. технологич. ин-т Висвесварая (1960, статус ун-та с 2002); множество колледжей, в т. ч. медицинских и военных. Центр. музей (1863), Зональный археологический музей (1978); Науч. центр Раман (1992) с планетарием. Зоопарк Махараджбагх.
Значит. экономич. центр. Ведущие отрасли пром-сти: машиностроение (произ-во тракторов – «Mahindra & Mahindra», автокомплектующих – «Bajaj Auto», электротехнич. продукции, бытовых электроприборов и др.) и металлообработка, текстильная (гл. обр. хлопчатобумажные ткани), химич. (синтетич. волокна, пластмассы и др.), пищевая (в т. ч. выпуск кондитерских изделий, мороженого). Предприятия стекольно-керамич., полиграфич. пром-сти. Важную роль в экономике города играет сектор услуг – торговые, транспортные, гос. управление (здесь располагается ряд правительств. учреждений, в т. ч. региональное отделение Резервного банка Индии, в котором хранится золотой запас страны; в ноябре – декабре в Н. проходят заседания нижней палаты Законодат. ассамблеи штата) и др. Аэропорт и территория вокруг него (к югу от города) включены в свободную экономич. зону MIHAN (Multimodal International Hub Airport at Nagpur), в которой формируется ИТ-парк. Традиционное кустарное произ-во тканей с золотой и серебряной нитью, худож. изделий. Энергоснабжение города осуществляют ТЭС (на угле) Коради (мощность 1100 МВт) и Кхаперкхеда (840 МВт).
К северо-востоку от Н. – добыча марганцевых руд. В окрестностях – апельсиновые сады (в связи с чем Н. называют «апельсиновым городом»).
Автор статьи: А. С. Бугров.